Crea agentes virtuales de IA que se comunican mediante video usando el generador de video IA de HeyGen. Transforma guiones y conocimientos estructurados en agentes de video responsivos que explican, guían y apoyan a los usuarios sin necesidad de personal en vivo, filmaciones o despliegues complejos.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Los chatbots tradicionales tienen dificultades con problemas complejos, pero la IA conversacional puede ofrecer soluciones más efectivas. Los agentes virtuales de IA explican las soluciones visualmente, ayudando a los clientes a resolver problemas más rápidamente mientras se reduce la escalada a equipos humanos.
Los usuarios a menudo abandonan productos debido a la confusión. Los agentes virtuales de IA proporcionan explicaciones guiadas en video que acompañan a los usuarios a través de las funciones y flujos de trabajo bajo demanda, utilizando el procesamiento de lenguaje natural para mejorar la interacción.
La formación en directo no se puede escalar a nivel mundial. Los agentes virtuales de IA proporcionan orientación en vídeo de manera consistente para los nuevos empleados, asegurando que cada empleado reciba la misma experiencia de entrenamiento a través de técnicas de IA generativa.
Los prospectos desean respuestas rápidas antes de las reuniones, las cuales pueden ser proporcionadas eficientemente por un agente en vivo o un agente de IA. Los agentes virtuales de IA manejan las preguntas iniciales a través de explicaciones en video, ayudando a los equipos de ventas a concentrarse en conversaciones de alta intención.
Los empleados pierden tiempo buscando documentación, pero un agente de IA de autoservicio puede agilizar el acceso a la información. Los agentes virtuales de IA ofrecen respuestas claras en video para preguntas de RR. HH., TI y operaciones, mejorando la productividad en los equipos.
El soporte a múltiples regiones requiere localización y el uso de agentes de IA para mejorar la experiencia del cliente. Los agentes virtuales de IA generan respuestas en video localizadas, permitiendo que los equipos se comuniquen claramente sin necesidad de contratar personal regional.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Agentes Virtuales con IA
HeyGen permite a los equipos crear agentes virtuales de IA que ofrecen interacciones de vídeo coherentes y similares a las humanas a gran escala. Al combinar el control de guiones, la entrega de vídeo y el soporte multilingüe, los equipos reemplazan los bots estáticos con una comunicación visual clara.
Los agentes virtuales de IA responden con video, no solo con texto. La entrega visual mejora la comprensión, la confianza y el compromiso en explicaciones complejas e interacciones guiadas.
Mantenga el control total sobre lo que dicen los agentes y cómo responden. Los guiones y el conocimiento aprobado aseguran una comunicación precisa y predecible en cada interacción.
Los agentes virtuales de IA pueden comunicarse en múltiples idiomas mediante la generación de videos y la traducción, permitiendo que los equipos brinden soporte a audiencias globales con una única configuración de agente.
Diseño de agente virtual basado en roles
Crea agentes virtuales de IA para roles específicos como guía de soporte, asistente de incorporación o experto en productos. Cada agente sigue guiones y responsabilidades definidas, asegurando interacciones enfocadas en lugar de respuestas genéricas.
Generación de respuesta en vídeo a partir de la intención
Los agentes virtuales de IA convierten la intención del usuario en respuestas de video relevantes. En lugar de largas respuestas de texto, los agentes proporcionan breves explicaciones en video contextualizadas que mejoran la claridad y reducen los malentendidos.
Comportamiento de agente regido por el conocimiento
Los agentes operan dentro de los límites de conocimiento aprobados. Esto previene alucinaciones y asegura que cada respuesta en video esté en conformidad con las políticas de la empresa, la documentación del producto y los requisitos de cumplimiento.
Actualizaciones continuas del agente a través de ediciones de texto
Actualice agentes virtuales de IA editando guiones o fuentes de conocimiento. Los cambios regeneran instantáneamente las respuestas en video sin necesidad de reentrenar modelos, volver a desplegar sistemas o regrabar contenido.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de agentes virtuales de IA
Crea agentes virtuales de IA utilizando un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte texto en vídeo en interacciones.
Elige qué deberá manejar el agente virtual de IA y dónde se utilizará. Establece el tono, idioma y estilo visual para que coincida con tu audiencia, asegurando que la IA conversacional se sienta personalizada y atractiva.
Proporcionar guiones y materiales de referencia para asistir tanto a agentes humanos como a agentes de IA en la prestación de soporte constante. HeyGen estructura esta información para que el agente proporcione respuestas en video precisas y coherentes.
Ajusta el estilo de voz, el ritmo, los subtítulos y la disposición visual. Aplica la imagen de marca para asegurar que el agente virtual de IA refleje tu organización.
Genera el agente de vídeo y despliégalo a través de sitios web, portales o sistemas internos. Actualiza el contenido en cualquier momento editando el texto.
Los agentes virtuales de IA son asistentes automatizados que se comunican a través de video y voz generados por IA. Proporcionan explicaciones, orientación y soporte utilizando comunicación visual en lugar de solo respuestas de texto.
Los chatbots dependen del texto. Los agentes virtuales de IA responden con video, mejorando la claridad en temas complejos y creando interacciones más humanas que los usuarios comprenden más rápidamente.
Sí. Puedes crear diferentes agentes de IA para soporte, incorporación, educación o ventas para mejorar la experiencia del cliente. Cada agente virtual de IA sigue sus propios guiones y límites de conocimiento, mejorando así la experiencia general del cliente.
Sí. HeyGen permite la generación de vídeos multilingües y la traducción de vídeos con la función de traductor de vídeos, permitiendo a los agentes virtuales de IA comunicarse claramente con audiencias globales.
No. Los agentes virtuales de IA se construyen a través de un flujo de trabajo basado en scripts. No se requiere conocimientos de programación o de aprendizaje automático para lanzar o actualizar agentes.
Las actualizaciones son sencillas. Edita el guion o la fuente de conocimiento y regenera las respuestas en vídeo al instante sin necesidad de reconstruir o reentrenar los sistemas.
Sí. Puede personalizar la voz, los visuales, los colores, los diseños y los mensajes para asegurar que cada agente virtual de IA se alinee con su marca.
HeyGen ofrece seguridad de nivel empresarial y control de contenido. Todos los guiones, conocimientos y vídeos generados permanecen en propiedad y son gestionados por su organización.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.