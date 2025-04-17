HeyGen logo

Creador de Agentes Virtuales IA: Crea un Agente Realista en Línea

Crea agentes virtuales de IA que se comunican mediante video usando el generador de video IA de HeyGen. Transforma guiones y conocimientos estructurados en agentes de video responsivos que explican, guían y apoyan a los usuarios sin necesidad de personal en vivo, filmaciones o despliegues complejos.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Automatización del soporte al cliente

Automatización del soporte al cliente

Los chatbots tradicionales tienen dificultades con problemas complejos, pero la IA conversacional puede ofrecer soluciones más efectivas. Los agentes virtuales de IA explican las soluciones visualmente, ayudando a los clientes a resolver problemas más rápidamente mientras se reduce la escalada a equipos humanos.

Educación y orientación sobre el producto

Educación y orientación sobre el producto

Los usuarios a menudo abandonan productos debido a la confusión. Los agentes virtuales de IA proporcionan explicaciones guiadas en video que acompañan a los usuarios a través de las funciones y flujos de trabajo bajo demanda, utilizando el procesamiento de lenguaje natural para mejorar la interacción.

Incorporación de empleados a gran escala

Incorporación de empleados a gran escala

La formación en directo no se puede escalar a nivel mundial. Los agentes virtuales de IA proporcionan orientación en vídeo de manera consistente para los nuevos empleados, asegurando que cada empleado reciba la misma experiencia de entrenamiento a través de técnicas de IA generativa.

Calificación de ventas y demostraciones previas

Calificación de ventas y demostraciones previas

Los prospectos desean respuestas rápidas antes de las reuniones, las cuales pueden ser proporcionadas eficientemente por un agente en vivo o un agente de IA. Los agentes virtuales de IA manejan las preguntas iniciales a través de explicaciones en video, ayudando a los equipos de ventas a concentrarse en conversaciones de alta intención.

Asistencia interna de conocimientos

Asistencia interna de conocimientos

Los empleados pierden tiempo buscando documentación, pero un agente de IA de autoservicio puede agilizar el acceso a la información. Los agentes virtuales de IA ofrecen respuestas claras en video para preguntas de RR. HH., TI y operaciones, mejorando la productividad en los equipos.

Prestación de servicios multilingüe

Prestación de servicios multilingüe

El soporte a múltiples regiones requiere localización y el uso de agentes de IA para mejorar la experiencia del cliente. Los agentes virtuales de IA generan respuestas en video localizadas, permitiendo que los equipos se comuniquen claramente sin necesidad de contratar personal regional.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Agentes Virtuales con IA

HeyGen permite a los equipos crear agentes virtuales de IA que ofrecen interacciones de vídeo coherentes y similares a las humanas a gran escala. Al combinar el control de guiones, la entrega de vídeo y el soporte multilingüe, los equipos reemplazan los bots estáticos con una comunicación visual clara.

Experiencia del agente orientada al vídeo

Los agentes virtuales de IA responden con video, no solo con texto. La entrega visual mejora la comprensión, la confianza y el compromiso en explicaciones complejas e interacciones guiadas.

Inteligencia controlada por guion

Mantenga el control total sobre lo que dicen los agentes y cómo responden. Los guiones y el conocimiento aprobado aseguran una comunicación precisa y predecible en cada interacción.

Preparación para el despliegue global

Los agentes virtuales de IA pueden comunicarse en múltiples idiomas mediante la generación de videos y la traducción, permitiendo que los equipos brinden soporte a audiencias globales con una única configuración de agente.

Diseño de agente virtual basado en roles

Crea agentes virtuales de IA para roles específicos como guía de soporte, asistente de incorporación o experto en productos. Cada agente sigue guiones y responsabilidades definidas, asegurando interacciones enfocadas en lugar de respuestas genéricas.

imagen a vídeo

Generación de respuesta en vídeo a partir de la intención

Los agentes virtuales de IA convierten la intención del usuario en respuestas de video relevantes. En lugar de largas respuestas de texto, los agentes proporcionan breves explicaciones en video contextualizadas que mejoran la claridad y reducen los malentendidos.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Comportamiento de agente regido por el conocimiento

Los agentes operan dentro de los límites de conocimiento aprobados. Esto previene alucinaciones y asegura que cada respuesta en video esté en conformidad con las políticas de la empresa, la documentación del producto y los requisitos de cumplimiento.

Clonación de voz

Actualizaciones continuas del agente a través de ediciones de texto

Actualice agentes virtuales de IA editando guiones o fuentes de conocimiento. Los cambios regeneran instantáneamente las respuestas en video sin necesidad de reentrenar modelos, volver a desplegar sistemas o regrabar contenido.

fotos de gráficos en movimiento a video

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo utilizar el creador de agentes virtuales de IA

Crea agentes virtuales de IA utilizando un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte texto en vídeo en interacciones.

Paso 1

Definir el propósito del agente

Elige qué deberá manejar el agente virtual de IA y dónde se utilizará. Establece el tono, idioma y estilo visual para que coincida con tu audiencia, asegurando que la IA conversacional se sienta personalizada y atractiva.

Paso 2

Añadir scripts y conocimientos

Proporcionar guiones y materiales de referencia para asistir tanto a agentes humanos como a agentes de IA en la prestación de soporte constante. HeyGen estructura esta información para que el agente proporcione respuestas en video precisas y coherentes.

Paso 3

Personalizar entrega

Ajusta el estilo de voz, el ritmo, los subtítulos y la disposición visual. Aplica la imagen de marca para asegurar que el agente virtual de IA refleje tu organización.

Paso 4

Generar y desplegar

Genera el agente de vídeo y despliégalo a través de sitios web, portales o sistemas internos. Actualiza el contenido en cualquier momento editando el texto.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué son los agentes virtuales de IA?

Los agentes virtuales de IA son asistentes automatizados que se comunican a través de video y voz generados por IA. Proporcionan explicaciones, orientación y soporte utilizando comunicación visual en lugar de solo respuestas de texto.

¿En qué se diferencian los agentes virtuales de IA de los chatbots?

Los chatbots dependen del texto. Los agentes virtuales de IA responden con video, mejorando la claridad en temas complejos y creando interacciones más humanas que los usuarios comprenden más rápidamente.

¿Pueden los agentes virtuales de IA manejar múltiples casos de uso?

Sí. Puedes crear diferentes agentes de IA para soporte, incorporación, educación o ventas para mejorar la experiencia del cliente. Cada agente virtual de IA sigue sus propios guiones y límites de conocimiento, mejorando así la experiencia general del cliente.

¿Los agentes virtuales de IA admiten varios idiomas?

Sí. HeyGen permite la generación de vídeos multilingües y la traducción de vídeos con la función de traductor de vídeos, permitiendo a los agentes virtuales de IA comunicarse claramente con audiencias globales.

¿Se requiere configuración técnica?

No. Los agentes virtuales de IA se construyen a través de un flujo de trabajo basado en scripts. No se requiere conocimientos de programación o de aprendizaje automático para lanzar o actualizar agentes.

¿Qué tan fácil es actualizar un agente?

Las actualizaciones son sencillas. Edita el guion o la fuente de conocimiento y regenera las respuestas en vídeo al instante sin necesidad de reconstruir o reentrenar los sistemas.

¿Puedo controlar la marca y el tono?

Sí. Puede personalizar la voz, los visuales, los colores, los diseños y los mensajes para asegurar que cada agente virtual de IA se alinee con su marca.

¿Está seguro el contenido?

HeyGen ofrece seguridad de nivel empresarial y control de contenido. Todos los guiones, conocimientos y vídeos generados permanecen en propiedad y son gestionados por su organización.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

