Anuncios en video de IA que convierten rápidamente

Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento con las capacidades de IA para anuncios de HeyGen. Genera creatividades publicitarias completas añadiendo un enlace de producto, un guion corto o un brief sencillo. HeyGen construye vídeos completos con visuales, ritmo, movimiento y audio, ayudándote a lanzar más anuncios exitosos en menos tiempo. Sin necesidad de filmar, sin actores, sin ediciones complejas.

Prueba nuestro generador gratuito de vídeo a partir de imágenes

Crea vídeos de estilo creador que sean identificables utilizando visuales de IA, ritmo natural y ediciones amigables para redes sociales. Ideal para concienciación y campañas de inicio de embudo.

Convierte las características del producto en secuencias de demostración claras con primeros planos, superposiciones y movimiento de cámara. Perfecto para anuncios centrados en comercio electrónico y educación.

Muestra una ventaja a la vez en videos cortos y atractivos. Estos clips suelen tener buen rendimiento en campañas de remarketing y lanzamiento.

Utiliza citas de clientes o fragmentos de reseñas para generar confianza. HeyGen añade subtítulos, audio y elementos visuales que mantienen el mensaje claro.

Crea vídeos rápidos centrados en una idea fuerte o pregunta utilizando la herramienta de IA. Ideal para TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.

Traduzca y rehaga anuncios para audiencias globales con la función de traductor de vídeo. Actualice la narración, el texto en pantalla y los detalles visuales manteniendo el mensaje de la marca consistente.

Por qué elegir HeyGen para anuncios de video con IA

HeyGen ayuda a los equipos de marketing, marcas y creadores a moverse rápidamente manteniendo una alta calidad. Cada herramienta apoya la producción repetible, un mensaje claro y pruebas escalables para que puedas aprender y mejorar con rapidez.

Crea anuncios diseñados para obtener resultados

HeyGen produce vídeos que captan la atención y mantienen a los espectadores enganchados. Los guiones, visuales y el ritmo están diseñados para adaptarse al comportamiento de la plataforma, ayudándote a impulsar conversiones. Genera múltiples conceptos para probar ganchos y descubrir qué funciona mejor.

Escala la Producción Creativa con Facilidad

Crea múltiples versiones de tu anuncio sin necesidad de rodajes ni nuevas tomas. Convierte una URL, imágenes de productos o una idea escrita en videos limpios, listos para publicar. Actualiza el idioma, subtítulos y diseño para lanzar nuevas variaciones en minutos.

Apoyo a las pruebas basadas en datos

HeyGen crea variantes de video consistentes y fáciles de comparar. Expórtalas en formatos compatibles con las plataformas para realizar pruebas estructuradas. Puedes obtener rápidas percepciones y apostar por los estilos y mensajes que mejor funcionen.

Enlace para la creación de vídeo

Pega cualquier enlace de producto o página de destino y obtén un conjunto de borradores de video al instante. HeyGen escanea la página para identificar detalles clave y los transforma en escenas, ganchos e ideas visuales. Puedes refinar estos borradores fácilmente o generar más variaciones.

Url de anuncios en vídeo

Generación Visual Inteligente

Crea escenas y transiciones con movimiento natural describiendo el estilo que deseas. HeyGen construye movimientos de cámara, iluminación y composiciones que se ajustan a tu mensaje. Obtienes visuales limpios y listos para la plataforma sin necesidad de edición manual.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Constructor de Variantes por Lote

Produce varias versiones de anuncios simultáneamente ajustando ganchos, llamadas a la acción, visuales o ritmo con la herramienta de IA. La exportación por lotes organiza todos los archivos con nombres claros para que su equipo pueda subirlos y probarlos sin pasos adicionales. Esto ayuda a los equipos a escalar las pruebas de manera eficiente.

Varias versiones de anuncios

Herramientas Automáticas de Localización

Traduzca guiones, narraciones y textos en pantalla para nuevos mercados en minutos. HeyGen reconstruye cada versión con visuales y tiempos consistentes, asegurando anuncios UGC de alta calidad. Esto hace que la distribución global sea sencilla para marcas y agencias.

fotos de gráficos en movimiento a video

Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de anuncios en video con IA

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo claro que te ayuda a convertir ideas en anuncios rápidamente, incluso si no tienes experiencia en edición de video.

Paso 1

Comience con un resumen o la URL del producto

Comparte tu objetivo o pega la página de un producto. HeyGen identifica los mensajes clave y prepara un concepto inicial.

Paso 2

Elige estilos y dirección visual

Elige un formato, ritmo y estilo creativo. Selecciona la relación de aspecto que coincida con tu plataforma.

Paso 3

Generar variaciones de anuncios

Revisa varios borradores con diferentes ganchos y diseños. Haz ediciones rápidas o genera nuevas opciones si es necesario.

Paso 4

Exportar y lanzar

Descarga versiones en MP4 o exporta lotes para pruebas multicanal. Sube a tu gestor de anuncios y optimiza basándote en los resultados.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué son los anuncios en video de IA?

Los anuncios en vídeo de IA son vídeos de marketing creados con inteligencia artificial. Automatizan los visuales, el ritmo y la narración para que los equipos puedan producir más creatividades más rápido y probar más ideas.


¿Necesito grabar algo para usar el creador de anuncios en vídeo de HeyGen?

No. HeyGen utiliza los enlaces de tus productos para generar anuncios atractivos con IA. texto a vídeo, o imagen a vídeo para crear anuncios en vídeo completos. Puedes subir activos si quieres, pero nunca necesitas grabar material.

¿Puede HeyGen crear anuncios para diferentes plataformas?

Sí, puedes crear anuncios con inteligencia artificial. Elige formatos verticales, cuadrados u horizontales. Cada versión está optimizada para su colocación en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas.

¿HeyGen admite la localización para anuncios?

Sí. HeyGen puede traducir guiones, actualizar subtítulos y recrear narraciones en nuevos idiomas. Esto te ayuda a lanzar anuncios en nuevos mercados rápidamente.

¿Puedo subir los recursos de mi propia marca a la herramienta de IA?

Sí. Puedes subir logotipos, imágenes de productos, colores de marca, audio y otros recursos creativos. HeyGen los utiliza para mantener tus anuncios acorde a la marca.

¿Funciona HeyGen para la producción de anuncios de alto volumen?

Sí. El constructor de lotes y la generación rápida permiten a los equipos crear muchas variaciones de anuncios en una sola sesión, lo que apoya ciclos intensivos de pruebas.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

La mayoría de los usuarios exportan archivos MP4 en diferentes resoluciones. La exportación por lotes mantiene los archivos organizados para las subidas de campañas.

¿Puedo crear anuncios desde un guion en lugar de una URL utilizando el creador de anuncios en vídeo?

Sí. Pega tu guion para generar un vídeo con escenas, narración y composiciones. Puedes actualizar fácilmente el tiempo y los visuales.

¿Cuánto tiempo se tarda en generar un anuncio?

La mayoría de los vídeos están listos en unos minutos, gracias a la eficiencia de la herramienta de IA. Los vídeos más largos o complejos pueden tardar un poco más, pero todo el proceso sigue siendo muy rápido.

¿Soy propietario de los anuncios creados en HeyGen?

Sí. Usted posee los derechos de todos los vídeos que crea. Asegúrese de tener permiso para utilizar cualquier activo de terceros que suba para sus anuncios de contenido generado por usuarios.

