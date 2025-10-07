Crea anuncios de vídeo de alto rendimiento con las capacidades de IA para anuncios de HeyGen. Genera creatividades publicitarias completas añadiendo un enlace de producto, un guion corto o un brief sencillo. HeyGen construye vídeos completos con visuales, ritmo, movimiento y audio, ayudándote a lanzar más anuncios exitosos en menos tiempo. Sin necesidad de filmar, sin actores, sin ediciones complejas.
Crea vídeos de estilo creador que sean identificables utilizando visuales de IA, ritmo natural y ediciones amigables para redes sociales. Ideal para concienciación y campañas de inicio de embudo.
Convierte las características del producto en secuencias de demostración claras con primeros planos, superposiciones y movimiento de cámara. Perfecto para anuncios centrados en comercio electrónico y educación.
Muestra una ventaja a la vez en videos cortos y atractivos. Estos clips suelen tener buen rendimiento en campañas de remarketing y lanzamiento.
Utiliza citas de clientes o fragmentos de reseñas para generar confianza. HeyGen añade subtítulos, audio y elementos visuales que mantienen el mensaje claro.
Crea vídeos rápidos centrados en una idea fuerte o pregunta utilizando la herramienta de IA. Ideal para TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels.
Traduzca y rehaga anuncios para audiencias globales con la función de traductor de vídeo. Actualice la narración, el texto en pantalla y los detalles visuales manteniendo el mensaje de la marca consistente.
Por qué elegir HeyGen para anuncios de video con IA
HeyGen ayuda a los equipos de marketing, marcas y creadores a moverse rápidamente manteniendo una alta calidad. Cada herramienta apoya la producción repetible, un mensaje claro y pruebas escalables para que puedas aprender y mejorar con rapidez.
HeyGen produce vídeos que captan la atención y mantienen a los espectadores enganchados. Los guiones, visuales y el ritmo están diseñados para adaptarse al comportamiento de la plataforma, ayudándote a impulsar conversiones. Genera múltiples conceptos para probar ganchos y descubrir qué funciona mejor.
Crea múltiples versiones de tu anuncio sin necesidad de rodajes ni nuevas tomas. Convierte una URL, imágenes de productos o una idea escrita en videos limpios, listos para publicar. Actualiza el idioma, subtítulos y diseño para lanzar nuevas variaciones en minutos.
HeyGen crea variantes de video consistentes y fáciles de comparar. Expórtalas en formatos compatibles con las plataformas para realizar pruebas estructuradas. Puedes obtener rápidas percepciones y apostar por los estilos y mensajes que mejor funcionen.
Enlace para la creación de vídeo
Pega cualquier enlace de producto o página de destino y obtén un conjunto de borradores de video al instante. HeyGen escanea la página para identificar detalles clave y los transforma en escenas, ganchos e ideas visuales. Puedes refinar estos borradores fácilmente o generar más variaciones.
Generación Visual Inteligente
Crea escenas y transiciones con movimiento natural describiendo el estilo que deseas. HeyGen construye movimientos de cámara, iluminación y composiciones que se ajustan a tu mensaje. Obtienes visuales limpios y listos para la plataforma sin necesidad de edición manual.
Constructor de Variantes por Lote
Produce varias versiones de anuncios simultáneamente ajustando ganchos, llamadas a la acción, visuales o ritmo con la herramienta de IA. La exportación por lotes organiza todos los archivos con nombres claros para que su equipo pueda subirlos y probarlos sin pasos adicionales. Esto ayuda a los equipos a escalar las pruebas de manera eficiente.
Herramientas Automáticas de Localización
Traduzca guiones, narraciones y textos en pantalla para nuevos mercados en minutos. HeyGen reconstruye cada versión con visuales y tiempos consistentes, asegurando anuncios UGC de alta calidad. Esto hace que la distribución global sea sencilla para marcas y agencias.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de anuncios en video con IA
HeyGen te ofrece un flujo de trabajo claro que te ayuda a convertir ideas en anuncios rápidamente, incluso si no tienes experiencia en edición de video.
Comparte tu objetivo o pega la página de un producto. HeyGen identifica los mensajes clave y prepara un concepto inicial.
Elige un formato, ritmo y estilo creativo. Selecciona la relación de aspecto que coincida con tu plataforma.
Revisa varios borradores con diferentes ganchos y diseños. Haz ediciones rápidas o genera nuevas opciones si es necesario.
Descarga versiones en MP4 o exporta lotes para pruebas multicanal. Sube a tu gestor de anuncios y optimiza basándote en los resultados.
Los anuncios en vídeo de IA son vídeos de marketing creados con inteligencia artificial. Automatizan los visuales, el ritmo y la narración para que los equipos puedan producir más creatividades más rápido y probar más ideas.
No. HeyGen utiliza los enlaces de tus productos para generar anuncios atractivos con IA. texto a vídeo, o imagen a vídeo para crear anuncios en vídeo completos. Puedes subir activos si quieres, pero nunca necesitas grabar material.
Sí, puedes crear anuncios con inteligencia artificial. Elige formatos verticales, cuadrados u horizontales. Cada versión está optimizada para su colocación en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas.
Sí. HeyGen puede traducir guiones, actualizar subtítulos y recrear narraciones en nuevos idiomas. Esto te ayuda a lanzar anuncios en nuevos mercados rápidamente.
Sí. Puedes subir logotipos, imágenes de productos, colores de marca, audio y otros recursos creativos. HeyGen los utiliza para mantener tus anuncios acorde a la marca.
Sí. El constructor de lotes y la generación rápida permiten a los equipos crear muchas variaciones de anuncios en una sola sesión, lo que apoya ciclos intensivos de pruebas.
La mayoría de los usuarios exportan archivos MP4 en diferentes resoluciones. La exportación por lotes mantiene los archivos organizados para las subidas de campañas.
Sí. Pega tu guion para generar un vídeo con escenas, narración y composiciones. Puedes actualizar fácilmente el tiempo y los visuales.
La mayoría de los vídeos están listos en unos minutos, gracias a la eficiencia de la herramienta de IA. Los vídeos más largos o complejos pueden tardar un poco más, pero todo el proceso sigue siendo muy rápido.
Sí. Usted posee los derechos de todos los vídeos que crea. Asegúrese de tener permiso para utilizar cualquier activo de terceros que suba para sus anuncios de contenido generado por usuarios.
