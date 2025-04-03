HeyGen logo

Generador de Noticias AI: Crea Videos de Noticias Listos para Emitir

Convierte guiones, artículos o actualizaciones en directo en vídeos de noticias pulidos con el generador de vídeos avanzado de HeyGen. Nuestro generador de noticias AI automatiza la narración, el montaje de escenas, el tiempo y los subtítulos para que puedas publicar contenido de noticias actual sin necesidad de estudios o equipos. Produce emisiones coherentes y acordes a la marca que se escalan.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Segmentos de noticias de última hora

Segmentos de noticias de última hora

Convierte breves boletines, actualizaciones de agencia o alertas en segmentos de video formateados, listos para su distribución en la web y redes sociales.

Resúmenes diarios de noticias

Resúmenes diarios de noticias

Automatiza resúmenes diarios a partir de guiones o fuentes, y luego publica informes uniformes y con marca en diferentes canales.

Noticias locales y actualizaciones hiperlocales

Noticias locales y actualizaciones hiperlocales

Produce vídeos de noticias localizadas con voces y subtítulos regionales para servir a audiencias comunitarias utilizando contenido generado por IA, sin necesidad de enviar equipos.

Noticias corporativas e internas

Noticias corporativas e internas

Publica anuncios de la empresa, actualizaciones de liderazgo y resúmenes de políticas en forma de videos narrados para empleados y partes interesadas.

Informes de nicho y verticales

Informes de nicho y verticales

Crea informes específicos por sectores, como resúmenes deportivos, actualizaciones financieras o breves de tecnología, con plantillas adaptadas a cada temática.

Emisiones multilingües

Emisiones multilingües

Traduzca y vuelva a renderizar vídeos para audiencias internacionales con estilos de voz coincidentes y subtítulos sincronizados.

Por qué elegir HeyGen para la producción de noticias con IA

HeyGen está diseñado para redacciones, agencias y creadores que necesitan publicar noticias precisas y profesionales rápidamente. Combinamos la síntesis de voz que suena natural, la selección automática de escenas y la localización rápida para mantener a tu audiencia informada y comprometida.

Vídeo de calidad de estudio sin el estudio

Genera segmentos listos para emitir con un ritmo profesional, gráficos de tercio inferior y transiciones de escena limpias utilizando nuestro generador de vídeos de noticias AI. HeyGen da a tu contenido de noticias un aspecto pulido, para que puedas concentrarte en reportar la historia.

Noticias de última hora y actualizaciones continuas

Crea al instante herramientas de texto a video, URLs o feeds, y publica actualizaciones en diversas plataformas en minutos. HeyGen escala para manejar flujos de trabajo rápidos, así que nunca te pierdas una ventana de historia.

Alcance global con soporte multilingüe

Traduzca guiones, produzca locuciones con sonido natural y sincronice subtítulos para varios mercados con la función de traductor de vídeos. HeyGen ayuda a los equipos de noticias a ampliar su alcance mientras preservan el tono y la claridad.

Conversión automática de guion a escena

Pega un guion o la URL de un artículo de noticias, HeyGen lo divide en escenas, sugiere visuales y tiempos, y prepara un borrador que puedes previsualizar al instante. Esto reduce la edición manual y acelera la producción.

guión para vídeo

Locuciones naturales y multilingües

Elige entre voces de IA expresivas en varios idiomas y acentos, o clona una voz de marca para una entrega consistente. El ritmo y la emoción de la voz están ajustados al estilo de las noticias para una narración clara y creíble.

Un smartphone mostrando una interfaz oscura de la aplicación TikTok contra un vibrante fondo de luces de neón rosas y azules radiantes.

Plantillas de noticias personalizables y gráficos

Aplica diseños de sala de redacción prehechos, tercios inferiores, cintillos y superposiciones de titulares utilizando nuestras herramientas gratuitas de noticias AI. Las plantillas mantienen cada historia acorde a la marca mientras ajustas rápidamente el color y el texto.

Plantillas de noticias personalizables

Localización y subtitulado rápidos

Guiones de auto-traducción, recreación de locuciones y generación de subtítulos precisos para cada idioma. HeyGen preserva la sincronización de las escenas para que las versiones traducidas estén listas para emitir.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el generador de noticias AI

Un flujo de trabajo simple y repetible te lleva desde el guion hasta el vídeo publicado.

Paso 1

Añade tu guion, artículo o URL

Pega texto, sube un documento o enlaza un artículo de noticias para comenzar. HeyGen analiza el tono y la estructura, y redacta un borrador inicial del vídeo.

Paso 2

Elige voz, estilo y diseño

Elige una voz para las noticias, selecciona una plantilla y ajusta la relación de aspecto para web, móvil o televisión. Modifica los gráficos de los titulares y los elementos en pantalla.

Paso 3

Revisar y perfeccionar

Previsualiza el borrador generado, intercambia elementos visuales, ajusta el texto o cambia el ritmo. Las pequeñas ediciones se regeneran rápidamente para que puedas cumplir con el plazo.

Paso 4

Traducir, exportar y publicar

Crea variantes localizadas, exporta archivos MP4, o genera enlaces para compartir y códigos de inserción para redes sociales, web y canales de emisión.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de noticias IA?

Un generador de noticias AI convierte guiones o artículos escritos en noticias en videos terminados, con narración, visuales, subtítulos y gráficos de noticias, utilizando flujos de trabajo automatizados en lugar de producción de estudio.

¿Puede HeyGen producir vídeos de noticias de última hora en directo?

Sí, HeyGen puede procesar guiones cortos o contenido de alimentación rápidamente, generar un borrador y exportar un video listo para publicar en minutos, ayudándote a responder rápidamente a las noticias de última hora.

¿Qué idiomas y acentos están soportados?

HeyGen admite muchos idiomas principales y acentos regionales. Elige la voz que mejor se adapte a tu audiencia y genera versiones localizadas automáticamente.

¿Necesito grabar locuciones o contratar presentadores?

No, puedes confiar en la síntesis de voz natural de HeyGen o clonar una voz permitida para una entrega consistente, sin necesidad de estudio o talento en cámara.

¿Puedo personalizar las plantillas de noticias para mi medio?

Sí, sube logotipos, establece los colores y fuentes de la marca, y guarda plantillas para que cada segmento coincida con tu identidad visual en todas las historias.

¿Qué tan precisos son los subtítulos generados automáticamente?

Los subtítulos son muy precisos para audio claro, y puedes editarlos antes de exportar. HeyGen soporta múltiples estilos de subtítulos y opciones de colocación.

¿Puede HeyGen generar visuales automáticamente?

HeyGen sugiere imágenes de archivo y b-roll basadas en las palabras clave del guion, y puedes reemplazarlas o subir tus propios videos para adaptarlos a las necesidades del reportaje.

¿El contenido generado por el generador de artículos de noticias AI es conforme y seguro para publicar?

Usted es responsable de verificar los hechos y la autorización legal. HeyGen proporciona herramientas para la producción segura y el control del contenido, pero la revisión editorial sigue siendo esencial.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background