Convierte guiones, artículos o actualizaciones en directo en vídeos de noticias pulidos con el generador de vídeos avanzado de HeyGen. Nuestro generador de noticias AI automatiza la narración, el montaje de escenas, el tiempo y los subtítulos para que puedas publicar contenido de noticias actual sin necesidad de estudios o equipos. Produce emisiones coherentes y acordes a la marca que se escalan.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Convierte breves boletines, actualizaciones de agencia o alertas en segmentos de video formateados, listos para su distribución en la web y redes sociales.
Automatiza resúmenes diarios a partir de guiones o fuentes, y luego publica informes uniformes y con marca en diferentes canales.
Produce vídeos de noticias localizadas con voces y subtítulos regionales para servir a audiencias comunitarias utilizando contenido generado por IA, sin necesidad de enviar equipos.
Publica anuncios de la empresa, actualizaciones de liderazgo y resúmenes de políticas en forma de videos narrados para empleados y partes interesadas.
Crea informes específicos por sectores, como resúmenes deportivos, actualizaciones financieras o breves de tecnología, con plantillas adaptadas a cada temática.
Traduzca y vuelva a renderizar vídeos para audiencias internacionales con estilos de voz coincidentes y subtítulos sincronizados.
Por qué elegir HeyGen para la producción de noticias con IA
HeyGen está diseñado para redacciones, agencias y creadores que necesitan publicar noticias precisas y profesionales rápidamente. Combinamos la síntesis de voz que suena natural, la selección automática de escenas y la localización rápida para mantener a tu audiencia informada y comprometida.
Genera segmentos listos para emitir con un ritmo profesional, gráficos de tercio inferior y transiciones de escena limpias utilizando nuestro generador de vídeos de noticias AI. HeyGen da a tu contenido de noticias un aspecto pulido, para que puedas concentrarte en reportar la historia.
Crea al instante herramientas de texto a video, URLs o feeds, y publica actualizaciones en diversas plataformas en minutos. HeyGen escala para manejar flujos de trabajo rápidos, así que nunca te pierdas una ventana de historia.
Traduzca guiones, produzca locuciones con sonido natural y sincronice subtítulos para varios mercados con la función de traductor de vídeos. HeyGen ayuda a los equipos de noticias a ampliar su alcance mientras preservan el tono y la claridad.
Conversión automática de guion a escena
Pega un guion o la URL de un artículo de noticias, HeyGen lo divide en escenas, sugiere visuales y tiempos, y prepara un borrador que puedes previsualizar al instante. Esto reduce la edición manual y acelera la producción.
Locuciones naturales y multilingües
Elige entre voces de IA expresivas en varios idiomas y acentos, o clona una voz de marca para una entrega consistente. El ritmo y la emoción de la voz están ajustados al estilo de las noticias para una narración clara y creíble.
Plantillas de noticias personalizables y gráficos
Aplica diseños de sala de redacción prehechos, tercios inferiores, cintillos y superposiciones de titulares utilizando nuestras herramientas gratuitas de noticias AI. Las plantillas mantienen cada historia acorde a la marca mientras ajustas rápidamente el color y el texto.
Localización y subtitulado rápidos
Guiones de auto-traducción, recreación de locuciones y generación de subtítulos precisos para cada idioma. HeyGen preserva la sincronización de las escenas para que las versiones traducidas estén listas para emitir.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de noticias AI
Un flujo de trabajo simple y repetible te lleva desde el guion hasta el vídeo publicado.
Pega texto, sube un documento o enlaza un artículo de noticias para comenzar. HeyGen analiza el tono y la estructura, y redacta un borrador inicial del vídeo.
Elige una voz para las noticias, selecciona una plantilla y ajusta la relación de aspecto para web, móvil o televisión. Modifica los gráficos de los titulares y los elementos en pantalla.
Previsualiza el borrador generado, intercambia elementos visuales, ajusta el texto o cambia el ritmo. Las pequeñas ediciones se regeneran rápidamente para que puedas cumplir con el plazo.
Crea variantes localizadas, exporta archivos MP4, o genera enlaces para compartir y códigos de inserción para redes sociales, web y canales de emisión.
Un generador de noticias AI convierte guiones o artículos escritos en noticias en videos terminados, con narración, visuales, subtítulos y gráficos de noticias, utilizando flujos de trabajo automatizados en lugar de producción de estudio.
Sí, HeyGen puede procesar guiones cortos o contenido de alimentación rápidamente, generar un borrador y exportar un video listo para publicar en minutos, ayudándote a responder rápidamente a las noticias de última hora.
HeyGen admite muchos idiomas principales y acentos regionales. Elige la voz que mejor se adapte a tu audiencia y genera versiones localizadas automáticamente.
No, puedes confiar en la síntesis de voz natural de HeyGen o clonar una voz permitida para una entrega consistente, sin necesidad de estudio o talento en cámara.
Sí, sube logotipos, establece los colores y fuentes de la marca, y guarda plantillas para que cada segmento coincida con tu identidad visual en todas las historias.
Los subtítulos son muy precisos para audio claro, y puedes editarlos antes de exportar. HeyGen soporta múltiples estilos de subtítulos y opciones de colocación.
HeyGen sugiere imágenes de archivo y b-roll basadas en las palabras clave del guion, y puedes reemplazarlas o subir tus propios videos para adaptarlos a las necesidades del reportaje.
Usted es responsable de verificar los hechos y la autorización legal. HeyGen proporciona herramientas para la producción segura y el control del contenido, pero la revisión editorial sigue siendo esencial.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.