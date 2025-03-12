HeyGen logo

Creador de Películas IA: Crea Historias Cinematográficas a Partir de Cualquier Idea

Convierte guiones e ideas simples en películas cinematográficas con la IA. HeyGen te ofrece las herramientas para crear personajes, escenas, voz en off y movimiento en un solo lugar. Sin cámaras, sin línea de tiempo de edición, solo la creación de películas con un creador de películas IA que mantiene tu imaginación en control.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Cortometrajes y narrativa independiente

Cortometrajes y narrativa independiente

Crea arcos narrativos completos utilizando personajes de IA, doblajes y movimiento. Produce cortometrajes profesionales para festivales o audiencias en línea sin necesidad de un gran equipo.

Películas y series animadas

Películas y series animadas

Diseña historias animadas con diferentes estilos visuales y personajes. Explora nuevos géneros sin necesidad de aprender herramientas de animación complejas.

Películas educativas y contenido de formación

Películas educativas y contenido de formación

Convierte lecciones y materiales instructivos en videos cinematográficos utilizando un generador de videos AI que aumenta la participación. El aprendizaje visual ayuda al público a comprender más rápido a través de contenido de video AI atractivo.

Materiales visuales de marketing y promoción

Materiales visuales de marketing y promoción

Muestra historias de productos o narrativas de marca con visuales claros y narración. Crea vídeos de lanzamiento, anuncios con historias y demostraciones de productos.

Contenido social y narración viral

Contenido social y narración viral

Crea historias cinematográficas rápidas que capten la atención en canales sociales. Experimenta con estilos y formatos diseñados para plataformas de rápido crecimiento.

Storyboards y materiales de presentación

Storyboards y materiales de presentación

Visualiza conceptos de películas para presentar ideas con confianza. Comparte escenas que ayuden a obtener aprobaciones o luces verdes más rápidamente.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Películas con IA

HeyGen ayuda a los narradores a pasar del concepto a escenas terminadas en minutos. Crea historias completas con visuales pulidos, voces naturales, música y sonido. El resultado parece una película cinematográfica creada sin necesidad de filmar o usar software complicado.

Cuenta grandes historias con entradas simples

Comienza con un guion, una idea de diálogo o un storyboard y observa cómo HeyGen da vida a personajes y entornos. Crea películas más rápido mientras mantienes la creatividad y te concentras en la historia.

Dirige cada escena con control real

Cambia el ritmo, los visuales o el rendimiento rápidamente en el proceso de edición de vídeo y realiza iteraciones continuas. Tú guías el movimiento de la cámara, la narración y los sonidos mientras la inteligencia artificial se encarga del pesado trabajo de producción.

Comparte y perfecciona con tu audiencia

Exporta escenas de películas listas para ver y compártelas en cualquier plataforma. Cada versión puede ser revisada y mejorada para acercarte más a tu objetivo narrativo.

Generación de escena a partir de guion

Pega tu guion o idea y HeyGen construye escenas, personajes y narración. Obtienes un punto de partida que evoluciona rápidamente en una secuencia pulida.

Una interfaz de creación de contenido con entrada de texto, una diapositiva "Resumen de Resultados del Tercer Trimestre" con un hombre, y un resumen en PDF emergente.

Movimiento y dirección de cámara cinematográfica

Guía de cómo deben moverse los personajes y las cámaras en cada escena para coincidir con el estado de ánimo y el ritmo. Aplica instantáneamente ajustes visuales que parecen dirigidos profesionalmente.

Mujer sonriente con cabello azul y gafas de protección haciendo paracaidismo.

Locuciones y diseño de sonido completo

Elige voces que coincidan con la personalidad y el tono. Añade efectos de sonido y música para que cada momento se sienta vivo con emoción y atmósfera.

Clonación de voz

Generación y exportación instantánea de vídeo

Crea escenas rápidamente y descarga archivos de películas listos para compartir. Puedes seguir perfeccionando cada exportación para alcanzar el mejor resultado cinematográfico.

Un hombre sonriente junto a un cuadro de diálogo de software que muestra "Exportar como SCORM" habilitado y "SCORM 1.2" seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo utilizar el Creador de Películas AI

HeyGen te ofrece un flujo de trabajo que te permite crear películas sin barreras de edición. Cada paso acelera la producción y mantiene tu enfoque en la narración de historias.

Paso 1

Comienza con tu idea o guion escrito

Introduce tu concepto y añade notas sobre los personajes, estilo y flujo de la historia para el generador de vídeo AI. Estos detalles moldean la primera versión de tu película.

Paso 2

Elige estilos de escena y visuales de personajes

Selecciona estilos artísticos y movimientos que coincidan con tu historia. Crea un reparto que se sienta auténtico al mundo que imaginas.

Paso 3

Previsualiza y perfecciona cada escena

Realiza cambios rápidos en el tiempo, rendimiento o entornos a medida que la historia se desarrolla. Permaneces completamente al mando de las decisiones creativas en el proceso de creación de vídeos.

Paso 4

Exporta y comparte tu película

Descarga tu película para compartirla o presentarla. Disfruta viendo tu idea cobrar vida en forma cinematográfica.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de películas de inteligencia artificial?

Un creador de películas de inteligencia artificial genera escenas, visuales y narración automáticamente a partir de ideas o guiones. Acelera la producción cinematográfica y ayuda a los creadores a centrarse en la historia y la dirección.

¿Necesito habilidades de filmación o animación?

No. HeyGen maneja el movimiento de la cámara, las acciones de los personajes y el rendimiento para que puedas mantenerte creativo. No necesitas conocimientos de edición o producción para obtener resultados cinematográficos.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una película?

La mayoría de las escenas se generan en minutos con el generador de vídeos AI, lo que acelera la producción. Puedes experimentar rápidamente con múltiples versiones y encontrar la mejor dirección con rapidez.

¿Puedo controlar el aspecto y movimiento de las escenas?

Sí, con las herramientas de IA gratuitas disponibles, la creatividad no tiene límites. Puedes perfeccionar los ángulos de cámara, el ritmo, el movimiento de los personajes y la iluminación de la escena utilizando un generador de vídeos de IA. Los ajustes son rápidos en el ciclo de creación de vídeos, lo que mantiene los ciclos de mejora fluidos y creativos.

¿Puedo usar mis películas con fines comerciales?

Sí. Puedes compartir, publicar o monetizar contenido creado con HeyGen. Asegúrate de que los derechos de los medios subidos estén autorizados para uso comercial.

¿Pueden los equipos colaborar en proyectos de películas?

Sí. Múltiples colaboradores pueden revisar, editar y compartir recursos. Los equipos creativos trabajan de manera eficiente y mantienen la producción alineada con las últimas estrategias de contenido de video.

¿Puedo crear historias más largas con múltiples escenas?

Sí. Puedes crear películas que incluyan múltiples escenas y capítulos utilizando un enfoque de texto a video. Cada escena puede actualizarse para soportar una línea de tiempo narrativa completa.

¿HeyGen admite muchos estilos visuales?

Sí. Elige aspectos cinematográficos, estilos animados o escenas realistas para combinar con diferentes géneros. Puedes cambiar de estilos durante la producción para explorar la creatividad.

¿Puedo añadir mi propio audio o música?

Sí. Puedes subir pistas de audio personalizadas, diseño de sonido o grabaciones de voz en off para mejorar tu contenido de video. Estos elementos aumentan el impacto emocional y la identidad de marca.

¿Serán los vídeos exportados de alta calidad?

Sí. Las películas se exportan en formatos de alta resolución adecuados para canales sociales y presentaciones, mejorando la calidad del contenido de video. La calidad se mantiene fuerte incluso después de múltiples revisiones.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background