Convierte guiones e ideas simples en películas cinematográficas con la IA. HeyGen te ofrece las herramientas para crear personajes, escenas, voz en off y movimiento en un solo lugar. Sin cámaras, sin línea de tiempo de edición, solo la creación de películas con un creador de películas IA que mantiene tu imaginación en control.
Crea arcos narrativos completos utilizando personajes de IA, doblajes y movimiento. Produce cortometrajes profesionales para festivales o audiencias en línea sin necesidad de un gran equipo.
Diseña historias animadas con diferentes estilos visuales y personajes. Explora nuevos géneros sin necesidad de aprender herramientas de animación complejas.
Convierte lecciones y materiales instructivos en videos cinematográficos utilizando un generador de videos AI que aumenta la participación. El aprendizaje visual ayuda al público a comprender más rápido a través de contenido de video AI atractivo.
Muestra historias de productos o narrativas de marca con visuales claros y narración. Crea vídeos de lanzamiento, anuncios con historias y demostraciones de productos.
Crea historias cinematográficas rápidas que capten la atención en canales sociales. Experimenta con estilos y formatos diseñados para plataformas de rápido crecimiento.
Visualiza conceptos de películas para presentar ideas con confianza. Comparte escenas que ayuden a obtener aprobaciones o luces verdes más rápidamente.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Películas con IA
HeyGen ayuda a los narradores a pasar del concepto a escenas terminadas en minutos. Crea historias completas con visuales pulidos, voces naturales, música y sonido. El resultado parece una película cinematográfica creada sin necesidad de filmar o usar software complicado.
Comienza con un guion, una idea de diálogo o un storyboard y observa cómo HeyGen da vida a personajes y entornos. Crea películas más rápido mientras mantienes la creatividad y te concentras en la historia.
Cambia el ritmo, los visuales o el rendimiento rápidamente en el proceso de edición de vídeo y realiza iteraciones continuas. Tú guías el movimiento de la cámara, la narración y los sonidos mientras la inteligencia artificial se encarga del pesado trabajo de producción.
Exporta escenas de películas listas para ver y compártelas en cualquier plataforma. Cada versión puede ser revisada y mejorada para acercarte más a tu objetivo narrativo.
Generación de escena a partir de guion
Pega tu guion o idea y HeyGen construye escenas, personajes y narración. Obtienes un punto de partida que evoluciona rápidamente en una secuencia pulida.
Movimiento y dirección de cámara cinematográfica
Guía de cómo deben moverse los personajes y las cámaras en cada escena para coincidir con el estado de ánimo y el ritmo. Aplica instantáneamente ajustes visuales que parecen dirigidos profesionalmente.
Locuciones y diseño de sonido completo
Elige voces que coincidan con la personalidad y el tono. Añade efectos de sonido y música para que cada momento se sienta vivo con emoción y atmósfera.
Generación y exportación instantánea de vídeo
Crea escenas rápidamente y descarga archivos de películas listos para compartir. Puedes seguir perfeccionando cada exportación para alcanzar el mejor resultado cinematográfico.
Cómo utilizar el Creador de Películas AI
HeyGen te ofrece un flujo de trabajo que te permite crear películas sin barreras de edición. Cada paso acelera la producción y mantiene tu enfoque en la narración de historias.
Introduce tu concepto y añade notas sobre los personajes, estilo y flujo de la historia para el generador de vídeo AI. Estos detalles moldean la primera versión de tu película.
Selecciona estilos artísticos y movimientos que coincidan con tu historia. Crea un reparto que se sienta auténtico al mundo que imaginas.
Realiza cambios rápidos en el tiempo, rendimiento o entornos a medida que la historia se desarrolla. Permaneces completamente al mando de las decisiones creativas en el proceso de creación de vídeos.
Descarga tu película para compartirla o presentarla. Disfruta viendo tu idea cobrar vida en forma cinematográfica.
Un creador de películas de inteligencia artificial genera escenas, visuales y narración automáticamente a partir de ideas o guiones. Acelera la producción cinematográfica y ayuda a los creadores a centrarse en la historia y la dirección.
No. HeyGen maneja el movimiento de la cámara, las acciones de los personajes y el rendimiento para que puedas mantenerte creativo. No necesitas conocimientos de edición o producción para obtener resultados cinematográficos.
La mayoría de las escenas se generan en minutos con el generador de vídeos AI, lo que acelera la producción. Puedes experimentar rápidamente con múltiples versiones y encontrar la mejor dirección con rapidez.
Sí, con las herramientas de IA gratuitas disponibles, la creatividad no tiene límites. Puedes perfeccionar los ángulos de cámara, el ritmo, el movimiento de los personajes y la iluminación de la escena utilizando un generador de vídeos de IA. Los ajustes son rápidos en el ciclo de creación de vídeos, lo que mantiene los ciclos de mejora fluidos y creativos.
Sí. Puedes compartir, publicar o monetizar contenido creado con HeyGen. Asegúrate de que los derechos de los medios subidos estén autorizados para uso comercial.
Sí. Múltiples colaboradores pueden revisar, editar y compartir recursos. Los equipos creativos trabajan de manera eficiente y mantienen la producción alineada con las últimas estrategias de contenido de video.
Sí. Puedes crear películas que incluyan múltiples escenas y capítulos utilizando un enfoque de texto a video. Cada escena puede actualizarse para soportar una línea de tiempo narrativa completa.
Sí. Elige aspectos cinematográficos, estilos animados o escenas realistas para combinar con diferentes géneros. Puedes cambiar de estilos durante la producción para explorar la creatividad.
Sí. Puedes subir pistas de audio personalizadas, diseño de sonido o grabaciones de voz en off para mejorar tu contenido de video. Estos elementos aumentan el impacto emocional y la identidad de marca.
Sí. Las películas se exportan en formatos de alta resolución adecuados para canales sociales y presentaciones, mejorando la calidad del contenido de video. La calidad se mantiene fuerte incluso después de múltiples revisiones.
