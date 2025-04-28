HeyGen logo

Creador de Intros AI: Crea Introducciones de Video con Marca en Minutos

Crea aperturas memorables para vídeos sin habilidades de diseño de movimiento utilizando nuestro creador de intros para YouTube. El creador de intros con IA de HeyGen transforma un logotipo, un breve texto o algunos activos de marca en un vídeo de introducción pulido, completo con música, movimiento y formatos listos para exportar a YouTube. Rápido, consistente y diseñado para creadores y equipos, nuestras herramientas de vídeo con IA optimizan tu proceso de edición de vídeo.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Identidades de canales de YouTube

Dale a cada video una breve introducción con marca que ayude a los espectadores a reconocer tu canal instantáneamente y mejore el valor de producción percibido.

Anuncios y reels en redes sociales

Crea introducciones compactas y de gran impacto formateadas para formatos verticales y cuadrados, ayudando a que los anuncios capten la atención de los espectadores en el primer segundo de tus vídeos de YouTube.

Presentaciones corporativas y seminarios web

Comience presentaciones internas o externas con una introducción de marca consistente, reforzando la credibilidad ante las partes interesadas y los empleados.

Demos de productos y adelantos de lanzamientos

Utiliza revelados dinámicos de logotipos y eslóganes breves antes de los vídeos de productos, para que los lanzamientos sean cinematográficos y acordes a la marca.

Entregables de freelancers y agencias

Produce rápidamente introducciones para vídeos de clientes, propuestas y bobinas, entregando activos pulidos sin largos tiempos de espera.

Vídeos de eventos y promociones

Crea aperturas de cuenta atrás e intros de patrocinadores para promociones de eventos, transmisiones en vivo y resúmenes destacados, listos para incluir en cualquier edición.

Por qué HeyGen es la mejor herramienta para la introducción a la IA

HeyGen combina velocidad y refinamiento, permitiéndote obtener introducciones de nivel profesional sin necesidad de contratar a un diseñador de animaciones. Nuestra IA se encarga del diseño, movimiento y sincronización mientras tú mantienes el control total del estilo, colores y música para tus introducciones de YouTube. Envía una apertura de marca consistente en todos tus canales de video.

Introducciones pulidas, cero esfuerzo de diseño

Genera intros animadas de alta calidad con movimientos de cámara profesionales, tipografía y transiciones. Todo está ajustado para captar la atención, así que los primeros 3 a 8 segundos de tus vídeos de YouTube parecerán trabajo de estudio.

Plantillas listas para la marca y personalización

Comienza con plantillas creadas por diseñadores, luego cambia logotipos, colores, fuentes y música para que coincidan con tu identidad. Guarda kits de marca para mantener la consistencia en las introducciones a través de las campañas y los creadores.

Iteraciones rápidas y resultados que se escalan fácilmente

Crea docenas de variantes de introducción en minutos utilizando nuestro generador, exporta en múltiples proporciones de aspecto y actualiza las intros rápidamente cuando cambien las campañas o las temporadas, sin necesidad de reservar de nuevo a los diseñadores.

Animación inteligente de logo y revelado

Sube el logotipo como imagen para vídeo o texto para vídeo. Selecciona una herramienta, elige un estilo y HeyGen generará movimiento que resalte tu marca, con cámara seleccionable, brillo y tiempo de revelación para tu introducción de juegos. Ajusta la duración y los efectos de entrada en segundos.

logotipo de marca

Selección musical y sincronización de ritmo

Elige entre pistas seleccionadas o sube tu propio audio, luego sincroniza automáticamente el tiempo del movimiento y los cortes con el ritmo, dando a tu introducción un ritmo natural y energía.

Tres retratos de personas diversas: un joven, una joven con aparato dental y una niña pequeña, con un bocadillo de diálogo que dice '¡Hola Michael!'.

Soporte para biblioteca de plantillas y kit de marca

Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para diferentes estilos y sectores, aplica tu kit de marca y fija colores y fuentes para mantener la consistencia en todo el equipo.


Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para diferentes estilos y sectores, aplica tu kit de marca y fija colores y fuentes para mantener la consistencia en todo el equipo.

Un panel muestra seis diapositivas de presentación tituladas "Lanzamiento de producto", "Propuesta de concepto", "Resumen creativo", "Estrategia de entrada al mercado", "Discurso de ventas" y "Actualización para inversores", con un cursor rosa señalando "Discurso de ventas".

Exportación y optimización multi-formato

Exporta intros como MP4 en formatos 16:9, 1:1 o 9:16, o descarga vídeos con fondo transparente para superposiciones. Utiliza plantillas de nombres para exportaciones por lotes, listas para subir a plataformas.

Configuración de exportación SCORM para la versión 1.2 mostrada junto a un hombre sonriente.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de intros con IA

Crear una introducción con HeyGen es rápido y repetible, perfecto para creadores y equipos de marketing.

Paso 1

Sube tu foto

Selecciona una imagen clara y de alta calidad (PNG, JPG, HEIC o WebP de hasta 200MB) ya que HeyGen la analiza para detectar elementos clave del sujeto, objetos y fondo para la planificación del movimiento.

Paso 2

Añade tu guion o audio

Escribe un guion o sube tu voz, permitiendo que Avatar IV mapee el habla con precisión a las expresiones faciales y movimientos de labios.

Paso 3

Generar Movimiento y Marcos

HeyGen predice trayectorias de movimiento naturales, genera automáticamente fotogramas intermedios y añade efectos cinematográficos como paneos, zooms e inclinaciones para una animación dinámica.

Paso 4

Refinar y exportar vídeo

La IA ajusta la iluminación, la continuidad de las sombras y las transiciones para renderizar un video pulido y realista listo para compartir en cualquier plataforma.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de introducciones de IA?

Un creador de intros con IA convierte entradas simples como logotipos, eslóganes o breves indicaciones en intros de video animados automáticamente, ahorrando tiempo y costes de diseño.

¿Cuánto debe durar una introducción de vídeo?

Las introducciones suelen durar de 3 a 8 segundos en contenido digital, mantenerlas cortas ayuda a retener a los espectadores y permite que el contenido principal comience rápidamente.

¿Puedo subir mi propio logotipo y fuentes?

Sí, sube logotipos vectoriales o en formato PNG y añade fuentes personalizadas a tu kit de marca para que cada introducción en YouTube utilice tu identidad visual exacta.

¿Están incluidos la música y los efectos de sonido?

HeyGen ofrece una biblioteca de música seleccionada y efectos de sonido opcionales; también puedes subir pistas con licencia para una marca de audio personalizada en tus vídeos de YouTube.

¿Puedo exportar intros transparentes para superposiciones?

Sí, exporta con un canal alfa donde sea compatible, ideal para colocar introducciones de logotipos sobre material existente o fondos en movimiento en tus proyectos de edición de video.

¿Cómo hago introducciones para diferentes plataformas?

Genera múltiples relaciones de aspecto desde el mismo proyecto, como 16:9 para YouTube, 1:1 para publicaciones en el feed y 9:16 para Stories y Reels.

¿Hay un límite de cuántas presentaciones puedo hacer?

Los límites dependen de tu plan HeyGen, los niveles gratuitos a menudo tienen límites de generación, mientras que los planes de pago incluyen exportaciones más altas o ilimitadas.

¿Pueden varios miembros del equipo colaborar en proyectos de introducción?

Sí, HeyGen soporta flujos de trabajo en equipo con plantillas guardadas, kits de marca compartidos y acceso basado en roles para obtener resultados consistentes.

¿Qué tan editables son las introducciones generadas?

Muy editable, puedes ajustar el tiempo, reemplazar la música, cambiar los estilos de animación o editar las capas de texto sin tener que empezar desde cero, lo que lo hace perfecto para crear intros de YouTube.

¿Son las intros generadas libres de derechos de autor para uso comercial?

Los activos que creas son tuyos según los términos de HeyGen, asegúrate de que cualquier música o imagen de terceros que subas esté autorizada para uso comercial.

