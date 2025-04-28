Crea aperturas memorables para vídeos sin habilidades de diseño de movimiento utilizando nuestro creador de intros para YouTube. El creador de intros con IA de HeyGen transforma un logotipo, un breve texto o algunos activos de marca en un vídeo de introducción pulido, completo con música, movimiento y formatos listos para exportar a YouTube. Rápido, consistente y diseñado para creadores y equipos, nuestras herramientas de vídeo con IA optimizan tu proceso de edición de vídeo.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Dale a cada video una breve introducción con marca que ayude a los espectadores a reconocer tu canal instantáneamente y mejore el valor de producción percibido.
Crea introducciones compactas y de gran impacto formateadas para formatos verticales y cuadrados, ayudando a que los anuncios capten la atención de los espectadores en el primer segundo de tus vídeos de YouTube.
Comience presentaciones internas o externas con una introducción de marca consistente, reforzando la credibilidad ante las partes interesadas y los empleados.
Utiliza revelados dinámicos de logotipos y eslóganes breves antes de los vídeos de productos, para que los lanzamientos sean cinematográficos y acordes a la marca.
Produce rápidamente introducciones para vídeos de clientes, propuestas y bobinas, entregando activos pulidos sin largos tiempos de espera.
Crea aperturas de cuenta atrás e intros de patrocinadores para promociones de eventos, transmisiones en vivo y resúmenes destacados, listos para incluir en cualquier edición.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para la introducción a la IA
HeyGen combina velocidad y refinamiento, permitiéndote obtener introducciones de nivel profesional sin necesidad de contratar a un diseñador de animaciones. Nuestra IA se encarga del diseño, movimiento y sincronización mientras tú mantienes el control total del estilo, colores y música para tus introducciones de YouTube. Envía una apertura de marca consistente en todos tus canales de video.
Genera intros animadas de alta calidad con movimientos de cámara profesionales, tipografía y transiciones. Todo está ajustado para captar la atención, así que los primeros 3 a 8 segundos de tus vídeos de YouTube parecerán trabajo de estudio.
Comienza con plantillas creadas por diseñadores, luego cambia logotipos, colores, fuentes y música para que coincidan con tu identidad. Guarda kits de marca para mantener la consistencia en las introducciones a través de las campañas y los creadores.
Crea docenas de variantes de introducción en minutos utilizando nuestro generador, exporta en múltiples proporciones de aspecto y actualiza las intros rápidamente cuando cambien las campañas o las temporadas, sin necesidad de reservar de nuevo a los diseñadores.
Animación inteligente de logo y revelado
Sube el logotipo como imagen para vídeo o texto para vídeo. Selecciona una herramienta, elige un estilo y HeyGen generará movimiento que resalte tu marca, con cámara seleccionable, brillo y tiempo de revelación para tu introducción de juegos. Ajusta la duración y los efectos de entrada en segundos.
Selección musical y sincronización de ritmo
Elige entre pistas seleccionadas o sube tu propio audio, luego sincroniza automáticamente el tiempo del movimiento y los cortes con el ritmo, dando a tu introducción un ritmo natural y energía.
Soporte para biblioteca de plantillas y kit de marca
Accede a una biblioteca de plantillas de diseño optimizadas para diferentes estilos y sectores, aplica tu kit de marca y fija colores y fuentes para mantener la consistencia en todo el equipo.
Exportación y optimización multi-formato
Exporta intros como MP4 en formatos 16:9, 1:1 o 9:16, o descarga vídeos con fondo transparente para superposiciones. Utiliza plantillas de nombres para exportaciones por lotes, listas para subir a plataformas.
Cómo usar el creador de intros con IA
Crear una introducción con HeyGen es rápido y repetible, perfecto para creadores y equipos de marketing.
Selecciona una imagen clara y de alta calidad (PNG, JPG, HEIC o WebP de hasta 200MB) ya que HeyGen la analiza para detectar elementos clave del sujeto, objetos y fondo para la planificación del movimiento.
Escribe un guion o sube tu voz, permitiendo que Avatar IV mapee el habla con precisión a las expresiones faciales y movimientos de labios.
HeyGen predice trayectorias de movimiento naturales, genera automáticamente fotogramas intermedios y añade efectos cinematográficos como paneos, zooms e inclinaciones para una animación dinámica.
La IA ajusta la iluminación, la continuidad de las sombras y las transiciones para renderizar un video pulido y realista listo para compartir en cualquier plataforma.
Un creador de intros con IA convierte entradas simples como logotipos, eslóganes o breves indicaciones en intros de video animados automáticamente, ahorrando tiempo y costes de diseño.
Las introducciones suelen durar de 3 a 8 segundos en contenido digital, mantenerlas cortas ayuda a retener a los espectadores y permite que el contenido principal comience rápidamente.
Sí, sube logotipos vectoriales o en formato PNG y añade fuentes personalizadas a tu kit de marca para que cada introducción en YouTube utilice tu identidad visual exacta.
HeyGen ofrece una biblioteca de música seleccionada y efectos de sonido opcionales; también puedes subir pistas con licencia para una marca de audio personalizada en tus vídeos de YouTube.
Sí, exporta con un canal alfa donde sea compatible, ideal para colocar introducciones de logotipos sobre material existente o fondos en movimiento en tus proyectos de edición de video.
Genera múltiples relaciones de aspecto desde el mismo proyecto, como 16:9 para YouTube, 1:1 para publicaciones en el feed y 9:16 para Stories y Reels.
Los límites dependen de tu plan HeyGen, los niveles gratuitos a menudo tienen límites de generación, mientras que los planes de pago incluyen exportaciones más altas o ilimitadas.
Sí, HeyGen soporta flujos de trabajo en equipo con plantillas guardadas, kits de marca compartidos y acceso basado en roles para obtener resultados consistentes.
Muy editable, puedes ajustar el tiempo, reemplazar la música, cambiar los estilos de animación o editar las capas de texto sin tener que empezar desde cero, lo que lo hace perfecto para crear intros de YouTube.
Los activos que creas son tuyos según los términos de HeyGen, asegúrate de que cualquier música o imagen de terceros que subas esté autorizada para uso comercial.
