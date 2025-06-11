Sube un vídeo o pega un enlace y obtén subtítulos precisos y editables en minutos. HeyGen transcribe el audio, alinea el tiempo y exporta subtítulos en formato SRT o incrustados para que tu contenido sea accesible y optimizado para plataformas sin subtitulación manual.
Los videos cortos con subtítulos tienen un mejor rendimiento en plataformas donde el sonido no es primordial, especialmente cuando añades subtítulos al video. HeyGen produce subtítulos integrados legibles y animaciones de subtítulos que aumentan la visibilidad y el tiempo de visualización para Reels, Shorts y Stories.
Haz que los vídeos de formación y las actualizaciones de la empresa sean accesibles. Las lecciones con subtítulos automáticos y los resúmenes de reuniones ayudan a los hablantes no nativos y a los colegas con discapacidad auditiva a seguir el contenido y buscar en las transcripciones los puntos clave.
Añade subtítulos buscables a los vídeos de productos para que los espectadores puedan escanear rápidamente los beneficios. Exporta archivos SRT para reproductores web y versiones integradas para anuncios en redes sociales para maximizar el alcance y la claridad.
Las conversaciones extensas requieren subtítulos que identifiquen a los hablantes. HeyGen reconoce a los interlocutores, marca el tiempo de los diálogos y genera pistas de subtítulos claras que aceleran la edición y publicación para clips reutilizados.
Asegure el cumplimiento añadiendo subtítulos cerrados y transcripciones descargables. Las exportaciones de subtítulos y las características de marca de HeyGen le ayudan a cumplir con las normativas de accesibilidad y proporcionar prueba de cumplimiento para auditorías.
Localiza pistas de subtítulos para nuevos mercados utilizando el traductor de vídeos y las opciones de voz multilingüe. HeyGen regenera el tiempo y los subtítulos para que los vídeos localizados parezcan nativos y mantengan el ritmo intacto, permitiéndote añadir subtítulos a un vídeo de manera fluida.
Por qué HeyGen es la mejor herramienta para añadir subtítulos a los vídeos
HeyGen combina transcripción rápida, sincronización de calidad humana y controles de estilo sencillos para que equipos y creadores puedan añadir subtítulos a los vídeos a gran escala. Mejora la retención, aumenta la participación y cumple con los estándares de accesibilidad sin herramientas complejas.
Genera subtítulos en minutos con puntuación y detección del hablante. HeyGen corrige errores comunes y marca con tiempos las líneas para que tus subtítulos coincidan con el flujo natural del habla y mantengan la legibilidad.
Elige tipos de letra, tamaños, posiciones y animaciones. Edita transcripciones manualmente o acepta correcciones sugeridas, luego exporta versiones en SRT, VTT o incrustadas, formateadas para plataformas sociales y reproductores web.
Produce tandas de subtítulos y pistas de subtítulos localizados con la herramienta de traducción de vídeos. Crea subtítulos en varios idiomas y exportaciones para audiencias globales sin necesidad de volver a grabar o traducir manualmente.
Generación automática de subtítulos con detección del hablante
HeyGen transcribe automáticamente el audio hablado y detecta los cambios de hablante para que los subtítulos sean precisos en entrevistas, paneles y grabaciones con múltiples voces. El sistema aplica puntuación inteligente y divide las líneas para facilitar la lectura, produciendo pistas de subtítulos limpias que puedes editar o exportar como archivos SRT y VTT usando un generador de subtítulos. Esto ahorra horas en comparación con la transcripción manual y garantiza la accesibilidad para los espectadores que dependen de los subtítulos en videos en línea.
Sincronización precisa y alineación exacta de fotogramas
Los subtítulos están sincronizados con el audio a nivel de sílaba y frase para que el texto aparezca de forma natural con el habla. El motor de sincronización de HeyGen ajusta las pausas, superposiciones y música para que los subtítulos no oculten tomas importantes, convirtiéndolo en una herramienta esencial para la edición de vídeo. Las exportaciones incluyen archivos precisos con código de tiempo listos para subtitulado cerrado, cargas sociales y flujos de trabajo de emisión.
Control de estilo y ajustes preestablecidos de plataforma
Aplica las fuentes, colores, márgenes de área segura y estilos de subtítulos animados de la marca con un solo clic. HeyGen incluye preajustes para Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, de modo que los subtítulos se mantienen legibles en diferentes relaciones de aspecto. Ya sea que necesites subtítulos sociales fijos o archivos suaves y conmutables para reproductores de streaming, las opciones de estilo mantienen tus videos acorde a la marca y en cumplimiento con las convenciones de la plataforma.
Flujos de trabajo de subtitulado y localización por lotes
Procese muchos vídeos a la vez mapeando datos de CSV o cargas de carpetas a plantillas. HeyGen luego genera subtítulos, pistas de subtítulos localizados y paquetes de exportación para cada idioma. Combinado con nuestro traductor de vídeos, puedes crear voiceovers traducidos y subtítulos sincronizados para ampliar rápidamente tu alcance sin necesidad de crear nuevos masters de vídeo.
Cómo añadir subtítulos a vídeos en masa con HeyGen
Añade subtítulos a tus vídeos en cuatro sencillos pasos.
Añade tu archivo de vídeo o pega un enlace público. HeyGen soporta formatos comunes e importaciones desde la nube para que puedas empezar inmediatamente.
Selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción. HeyGen detecta a los hablantes, inserta puntuación y alinea las líneas con el audio para una sincronización precisa, lo que lo convierte en una herramienta de edición de video efectiva para generar subtítulos.
Revisa la transcripción, corrige cualquier línea y elige estilos de subtítulos o preajustes de la plataforma. Añade subtítulos quemados o mantén subtítulos suaves para reproducción conmutada.
Exporte archivos SRT, VTT o MP4 con subtítulos integrados optimizados para Feed, Stories o reproductores web para mejorar la accesibilidad de los subtítulos de su video. Utilice la exportación por lotes para crear paquetes multilingües y activos listos para cargar en gestores de anuncios.
Sube tu vídeo o pega un enlace, selecciona el idioma hablado y ejecuta la transcripción automática. Edita la transcripción si es necesario, elige opciones de estilo o exportación, y luego exporta archivos SRT, VTT o vídeos con subtítulos incrustados listos para su distribución.
HeyGen ofrece subtítulos automáticos de alta precisión con puntuación y detección del hablante. La precisión depende de la claridad del audio y del ruido de fondo. Puedes editar las transcripciones manualmente para asegurar una corrección del 100% y exportar los archivos de subtítulos finales utilizando un generador de subtítulos.
Exporte archivos de subtítulos suaves como SRT y VTT para reproductores que admitan subtítulos conmutables, o exporte MP4 con subtítulos integrados directamente en el video para experiencias de visualización mejoradas. HeyGen también empaqueta variantes de idioma para exportación masiva, permitiéndole agregar subtítulos a un video en múltiples idiomas.
Sí. Elige tipos de letra, tamaños, colores, cajas de fondo y márgenes de área segura. HeyGen incluye preajustes optimizados para plataformas sociales para que los subtítulos se mantengan legibles en teléfonos y ordenadores.
Sí. Utiliza el video translator para generar guiones traducidos y pistas de subtítulos. HeyGen sincroniza los subtítulos traducidos con ajustes de tiempo para que los videos localizados se sientan naturales en cada idioma.
Sí. Utiliza flujos de trabajo por lotes para procesar carpetas o asignar entradas de CSV a plantillas. HeyGen generará subtítulos, pistas localizadas y paquetes de exportación para todos los vídeos del trabajo.
Las transcripciones buscables y los subtítulos incrustados mejoran la accesibilidad y aumentan el tiempo en la página, lo que puede impulsar la visibilidad orgánica. Los archivos SRT/VTT también ayudan a que las plataformas indexen el contenido hablado para una mejor capacidad de descubrimiento, mejorando la visibilidad de los subtítulos de los vídeos.
HeyGen cifra las subidas y almacena los activos generados de forma segura, asegurando que tus proyectos de edición de vídeo permanezcan protegidos. Mantienes la propiedad de tu contenido y puedes controlar la configuración de compartición, retención y exportación según tus necesidades de privacidad.
