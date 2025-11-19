HeyGen logo

Virtueller Personen-Ersteller für realistische KI-Videos online

Erstellen Sie eine virtuelle Person, um zu präsentieren, zu erklären, zu verkaufen und zu lehren, ohne jedes Mal vor der Kamera zu stehen. Mit HeyGen können Sie eine realistische, von KI angetriebene virtuelle Person erschaffen, die natürlich spricht, konsistente Botschaften übermittelt und sich über Videos, Sprachen und Anwendungsfälle skalieren lässt. Bauen Sie Vertrauen auf, sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie klar mit einer menschenähnlichen digitalen Präsenz.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Vertrieb und Kundeninteraktion

Vertrieb und Kundeninteraktion

Setzen Sie eine virtuelle Person ein, um Besucher zu begrüßen, Angebote zu erklären und Interessenten zu führen. Menschliche Darbietung steigert das Vertrauen und ermöglicht eine Verfügbarkeit rund um die Uhr.

Marketing und Markengeschichten

Marketing und Markengeschichten

Präsentieren Sie Kampagnen, Produkteinführungen und Aktualisierungen mit einem einheitlichen Gesicht. Virtuelle Personen, als digitale Menschen, helfen Marken, zugänglich zu wirken, ohne die Produktionszeit zu erhöhen.

Mitarbeiterschulung und Einarbeitung

Mitarbeiterschulung und Einarbeitung

Vermitteln Sie Lektionen und Anweisungen klar und deutlich mit einem vertrauten Präsentator. Aktualisierungen können sofort vorgenommen werden, sobald sich Prozesse ändern.

Kundenschulung und -support

Kundenschulung und -support

Erklären Sie Arbeitsabläufe, beantworten Sie häufig gestellte Fragen und leiten Sie Benutzer visuell an. Virtuelle Personen verringern die Belastung des Supports und verbessern die Klarheit.

Interne Kommunikation

Interne Kommunikation

Teilen Sie Führungsbotschaften und Unternehmensaktualisierungen konsistent über Teams hinweg. Virtuelle Personen beseitigen Terminplanungsschwierigkeiten, während sie einen persönlichen Ton beibehalten, ähnlich wie bei einem echten Menschen.

Mehrsprachige und globale Inhalte

Mehrsprachige und globale Inhalte

Verwenden Sie dieselbe virtuelle Person in verschiedenen Sprachen. Dies gewährleistet eine konsistente Identität und erweitert die Reichweite.

Warum HeyGen der beste virtuelle Personen-Ersteller ist

Die Videoproduktion sollte nicht von Drehplänen, Studios oder wiederholten Aufnahmen abhängen. HeyGens Virtual Person Maker hebt diese Einschränkungen auf, während die Klarheit, Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit, die das Publikum von echten menschlichen Präsentatoren erwartet, erhalten bleibt.

Immer verfügbar, immer konsistent

Eine virtuelle Person vermittelt in jedem Video denselben Tonfall, dasselbe Aussehen und dieselbe Qualität. Diese Konsistenz stärkt die Markenwiedererkennung und eliminiert die Variabilität, die durch Live-Aufnahmen entsteht, und gewährleistet ein einheitliches Erlebnis mit digitalen Menschen.

Für Skalierbarkeit und Geschwindigkeit konzipiert

Erstellen Sie eine virtuelle Person und verwenden Sie sie in Dutzenden oder Tausenden von Videos. Inhalts-Teams können schneller veröffentlichen, ohne die Produktionskomplexität zu erhöhen.

Menschliche Präsenz ohne menschliche Einschränkungen

Virtuelle Personen verbinden die Vertrautheit eines menschlichen Präsentators mit der Effizienz künstlicher Intelligenz und schaffen realistische Interaktionen. Sie bleiben auf dem Bildschirm präsent, ohne jede Aktualisierung aufnehmen zu müssen.

Realistisches menschenähnliches Aussehen

Virtuelle Personen sind so gestaltet, dass sie auf dem Bildschirm natürlich und professionell wirken, mit ausgewogener Haltung, Gesichtsdetails und visueller Klarheit. Feine Bewegungen helfen dabei, einen statischen oder künstlichen Eindruck zu vermeiden. Dieser Realismus hält die Aufmerksamkeit auf der Botschaft, anstatt auf der dahinterstehenden Technologie.

Bild zu Video

Natürliche Sprache und ausdrucksstarke Darbietung

Jede virtuelle Person spricht mit gleichmäßigem Tempo, klarer Aussprache und natürlicher Betonung. Die Sprache wird so generiert, dass sie konversationell statt skriptartig oder roboterhaft wirkt. Dies macht längere Videos angenehmer anzusehen und verbessert das Verständnis des Publikums durch ansprechende Gesichtsausdrücke.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Einheitlicher Markenauftritt

Ihre virtuelle Persönlichkeit behält die gleiche visuelle Identität und den gleichen Präsentationsstil in allen Videos bei. Dies hilft Marken dabei, auch bei schnell wachsendem Inhalt erkennbar zu bleiben. Konsistenz vereinfacht auch Überprüfungen und Genehmigungen für größere Teams.

Stimmenklonung

Übergreifend verwendbar über Formate und Kanäle

Die gleiche virtuelle Person kann in Erklärungsvideos, Schulungen, Ankündigungen und Support-Videos auftreten. Dies reduziert die Notwendigkeit für mehrere Präsentatoren oder Stile. Das Publikum gewöhnt sich an ein einheitliches digitales Gesicht.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Virtuellen Personen-Ersteller

Erwecken Sie jede virtuelle Person mit diesem realistischen Generator für virtuelle Personen in vier einfachen Schritten zum Leben.

Schritt 1

Wählen Sie Ihre virtuelle Person

Wählen Sie eine vorgefertigte virtuelle Person oder erstellen Sie eine individuelle. Jede Option ist für eine professionelle Präsentation konzipiert.

Schritt 2

Schreiben Sie Ihr Skript

Geben Sie den Text ein oder fügen Sie ihn ein, den ein virtueller Mensch übermitteln soll. Wählen Sie nach Bedarf Sprache und Tonfall.

Schritt 3

Passen Sie Ihr Video an

Passen Sie den Hintergrund, das Layout und die unterstützenden Visualisierungen an. Halten Sie das Branding über alle Inhalte hinweg konsistent.

Schritt 4

Erstellen und veröffentlichen

Erstellen Sie Ihr Video und exportieren Sie es für jede Plattform. Verwenden Sie dieselbe virtuelle Person für zukünftige Aktualisierungen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist eine virtuelle Person?

Eine virtuelle Person ist ein digitaler, menschenähnlicher Präsentator, der mit Hilfe von KI erstellt wird. Sie kann sprechen, Informationen präsentieren und in Videos erscheinen, ohne dass eine Live-Aufnahme erforderlich ist, ähnlich wie ein Avatar in einer virtuellen Welt.

Wie unterscheidet sich eine virtuelle Person von einem Chatbot?

Ein Chatbot kommuniziert über Text. Eine virtuelle Person kommuniziert visuell und verbal über Video, wodurch eine stärkere menschliche Verbindung entsteht.

Kann ich eine virtuelle Person für Geschäftsvideos verwenden?

Ja. Virtuelle Personen werden häufig für Marketing, Vertrieb, Schulungen und interne Kommunikation eingesetzt und nutzen Animationen, um Engagement zu fördern. Sie sind für professionelle Umgebungen konzipiert.

Sehen virtuelle Personen realistisch aus?

Ja. HeyGen virtuelle Personen sind mit natürlichen Gesichtsbewegungen, Sprechtiming und Präsentation gestaltet. Das macht Videos angenehm anzusehen und vertrauenswürdig.

Kann ich Videos aktualisieren, ohne die virtuelle Person neu zu erstellen?

Ja. Die gleiche virtuelle Person kann in unbegrenzt vielen Videos wiederverwendet werden. Sie müssen nur das Skript aktualisieren, um mit dem AI-Video-Generator neuen Inhalt zu erstellen.

Ist eine virtuelle Person für ein globales Publikum geeignet?

Ja. Virtuelle Personen können Inhalte in mehreren Sprachen liefern, während sie die gleiche visuelle Identität mit der Videoübersetzer-Funktion beibehalten. Dies unterstützt eine konsistente globale Kommunikation.

Wer kontrolliert die Inhalte der virtuellen Person?

Sie behalten die volle Kontrolle über Skripte, Videos und Nutzung. Virtuelle Personen sind nur innerhalb Ihres HeyGen-Arbeitsbereichs verfügbar.

Warum sollte man eine virtuelle Person anstelle von Live-Videos verwenden?

Virtuelle Personen sparen Zeit, reduzieren Produktionskosten und ermöglichen schnellere Aktualisierungen. Sie bieten eine menschliche Präsenz ohne die Einschränkungen der Filmaufnahme.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background