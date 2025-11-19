Erstellen Sie eine virtuelle Person, um zu präsentieren, zu erklären, zu verkaufen und zu lehren, ohne jedes Mal vor der Kamera zu stehen. Mit HeyGen können Sie eine realistische, von KI angetriebene virtuelle Person erschaffen, die natürlich spricht, konsistente Botschaften übermittelt und sich über Videos, Sprachen und Anwendungsfälle skalieren lässt. Bauen Sie Vertrauen auf, sparen Sie Zeit und kommunizieren Sie klar mit einer menschenähnlichen digitalen Präsenz.
Setzen Sie eine virtuelle Person ein, um Besucher zu begrüßen, Angebote zu erklären und Interessenten zu führen. Menschliche Darbietung steigert das Vertrauen und ermöglicht eine Verfügbarkeit rund um die Uhr.
Präsentieren Sie Kampagnen, Produkteinführungen und Aktualisierungen mit einem einheitlichen Gesicht. Virtuelle Personen, als digitale Menschen, helfen Marken, zugänglich zu wirken, ohne die Produktionszeit zu erhöhen.
Vermitteln Sie Lektionen und Anweisungen klar und deutlich mit einem vertrauten Präsentator. Aktualisierungen können sofort vorgenommen werden, sobald sich Prozesse ändern.
Erklären Sie Arbeitsabläufe, beantworten Sie häufig gestellte Fragen und leiten Sie Benutzer visuell an. Virtuelle Personen verringern die Belastung des Supports und verbessern die Klarheit.
Teilen Sie Führungsbotschaften und Unternehmensaktualisierungen konsistent über Teams hinweg. Virtuelle Personen beseitigen Terminplanungsschwierigkeiten, während sie einen persönlichen Ton beibehalten, ähnlich wie bei einem echten Menschen.
Verwenden Sie dieselbe virtuelle Person in verschiedenen Sprachen. Dies gewährleistet eine konsistente Identität und erweitert die Reichweite.
Warum HeyGen der beste virtuelle Personen-Ersteller ist
Die Videoproduktion sollte nicht von Drehplänen, Studios oder wiederholten Aufnahmen abhängen. HeyGens Virtual Person Maker hebt diese Einschränkungen auf, während die Klarheit, Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit, die das Publikum von echten menschlichen Präsentatoren erwartet, erhalten bleibt.
Eine virtuelle Person vermittelt in jedem Video denselben Tonfall, dasselbe Aussehen und dieselbe Qualität. Diese Konsistenz stärkt die Markenwiedererkennung und eliminiert die Variabilität, die durch Live-Aufnahmen entsteht, und gewährleistet ein einheitliches Erlebnis mit digitalen Menschen.
Erstellen Sie eine virtuelle Person und verwenden Sie sie in Dutzenden oder Tausenden von Videos. Inhalts-Teams können schneller veröffentlichen, ohne die Produktionskomplexität zu erhöhen.
Virtuelle Personen verbinden die Vertrautheit eines menschlichen Präsentators mit der Effizienz künstlicher Intelligenz und schaffen realistische Interaktionen. Sie bleiben auf dem Bildschirm präsent, ohne jede Aktualisierung aufnehmen zu müssen.
Realistisches menschenähnliches Aussehen
Virtuelle Personen sind so gestaltet, dass sie auf dem Bildschirm natürlich und professionell wirken, mit ausgewogener Haltung, Gesichtsdetails und visueller Klarheit. Feine Bewegungen helfen dabei, einen statischen oder künstlichen Eindruck zu vermeiden. Dieser Realismus hält die Aufmerksamkeit auf der Botschaft, anstatt auf der dahinterstehenden Technologie.
Natürliche Sprache und ausdrucksstarke Darbietung
Jede virtuelle Person spricht mit gleichmäßigem Tempo, klarer Aussprache und natürlicher Betonung. Die Sprache wird so generiert, dass sie konversationell statt skriptartig oder roboterhaft wirkt. Dies macht längere Videos angenehmer anzusehen und verbessert das Verständnis des Publikums durch ansprechende Gesichtsausdrücke.
Einheitlicher Markenauftritt
Ihre virtuelle Persönlichkeit behält die gleiche visuelle Identität und den gleichen Präsentationsstil in allen Videos bei. Dies hilft Marken dabei, auch bei schnell wachsendem Inhalt erkennbar zu bleiben. Konsistenz vereinfacht auch Überprüfungen und Genehmigungen für größere Teams.
Übergreifend verwendbar über Formate und Kanäle
Die gleiche virtuelle Person kann in Erklärungsvideos, Schulungen, Ankündigungen und Support-Videos auftreten. Dies reduziert die Notwendigkeit für mehrere Präsentatoren oder Stile. Das Publikum gewöhnt sich an ein einheitliches digitales Gesicht.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den Virtuellen Personen-Ersteller
Erwecken Sie jede virtuelle Person mit diesem realistischen Generator für virtuelle Personen in vier einfachen Schritten zum Leben.
Wählen Sie eine vorgefertigte virtuelle Person oder erstellen Sie eine individuelle. Jede Option ist für eine professionelle Präsentation konzipiert.
Geben Sie den Text ein oder fügen Sie ihn ein, den ein virtueller Mensch übermitteln soll. Wählen Sie nach Bedarf Sprache und Tonfall.
Passen Sie den Hintergrund, das Layout und die unterstützenden Visualisierungen an. Halten Sie das Branding über alle Inhalte hinweg konsistent.
Erstellen Sie Ihr Video und exportieren Sie es für jede Plattform. Verwenden Sie dieselbe virtuelle Person für zukünftige Aktualisierungen.
Eine virtuelle Person ist ein digitaler, menschenähnlicher Präsentator, der mit Hilfe von KI erstellt wird. Sie kann sprechen, Informationen präsentieren und in Videos erscheinen, ohne dass eine Live-Aufnahme erforderlich ist, ähnlich wie ein Avatar in einer virtuellen Welt.
Ein Chatbot kommuniziert über Text. Eine virtuelle Person kommuniziert visuell und verbal über Video, wodurch eine stärkere menschliche Verbindung entsteht.
Ja. Virtuelle Personen werden häufig für Marketing, Vertrieb, Schulungen und interne Kommunikation eingesetzt und nutzen Animationen, um Engagement zu fördern. Sie sind für professionelle Umgebungen konzipiert.
Ja. HeyGen virtuelle Personen sind mit natürlichen Gesichtsbewegungen, Sprechtiming und Präsentation gestaltet. Das macht Videos angenehm anzusehen und vertrauenswürdig.
Ja. Die gleiche virtuelle Person kann in unbegrenzt vielen Videos wiederverwendet werden. Sie müssen nur das Skript aktualisieren, um mit dem AI-Video-Generator neuen Inhalt zu erstellen.
Ja. Virtuelle Personen können Inhalte in mehreren Sprachen liefern, während sie die gleiche visuelle Identität mit der Videoübersetzer-Funktion beibehalten. Dies unterstützt eine konsistente globale Kommunikation.
Sie behalten die volle Kontrolle über Skripte, Videos und Nutzung. Virtuelle Personen sind nur innerhalb Ihres HeyGen-Arbeitsbereichs verfügbar.
Virtuelle Personen sparen Zeit, reduzieren Produktionskosten und ermöglichen schnellere Aktualisierungen. Sie bieten eine menschliche Präsenz ohne die Einschränkungen der Filmaufnahme.
