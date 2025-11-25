Erstellen Sie einen virtuellen Menschen, der professionelle Videokommunikation mit dem KI-Video-Generator von HeyGen liefert. Verwandeln Sie Text oder Bilder in realistische virtuelle menschliche Avatare mit natürlicher Sprache, Gesichtsbewegungen und mehrsprachiger Ausgabe ohne Kameras, Studios oder Live-Präsentatoren, unter Verwendung fortgeschrittener Animationstechniken.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Live-Trainingsvideos sind langsam in der Aktualisierung und schwer zu skalieren, besonders im Vergleich zu Echtzeit-Virtual-Reality-Lösungen. Virtuelle Menschen bieten konsistente Anweisungen über Onboarding, Compliance und rollenbasiertes Training, während sie sofortige Aktualisierungen bei Inhaltsänderungen ermöglichen.
Das wiederholte Erklären von Funktionen vor der Kamera ist ineffizient. Virtuelle Menschen präsentieren strukturierte Produktbeschreibungen auf Video, helfen Benutzern, Arbeitsabläufe und den Wert zu verstehen, ohne Demos planen zu müssen.
Führungskräfte müssen nicht jede Nachricht aufzeichnen. Virtuelle Menschen übermitteln interne Updates, Richtlinienänderungen und Führungsnachrichten in einem professionellen, ansprechenden Videoformat.
Schriftliche Hilfsinhalte werden oft übersprungen. Virtuelle Menschen leiten Kunden visuell durch Prozesse, was das Verständnis verbessert und wiederholte Fragen reduziert.
Vertriebsteams benötigen eine konsistente Kommunikation über verschiedene Regionen hinweg. Virtuelle Menschen bieten standardisierte Videoerklärungen, die Vertreter wiederverwenden und an lokale Gegebenheiten anpassen können, ohne neue Aufnahmen zu machen, was Echtzeitaktualisierungen ermöglicht.
Die Produktion lokalisierter Videos erfordert traditionell mehrere Präsentatoren, aber mit Avataren kann dieser Prozess optimiert werden. Virtuelle Menschen ermöglichen es, ein Skript weltweit mit genauer Sprache und konsistenter Auslieferung einzusetzen.
Warum HeyGen der beste Hersteller von virtuellen Menschen-Videos ist
HeyGen macht virtuelle Menschen für reale Geschäftsabläufe praktikabel. Teams verwenden sie, um Live-Präsentatoren zu ersetzen, Produktionsaufwand zu reduzieren und konsistente menschliche Kommunikation über Training, Vertrieb und globale Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Virtuelle Menschen machen Schauspieler, Moderatoren oder Aufnahmesitzungen überflüssig. Videos werden direkt aus Text generiert, wodurch Zeitplankonflikte, Neuaufnahmen und Produktionsengpässe entfallen und immersive Erlebnisse durch künstliche Intelligenz ermöglicht werden.
Jeder virtuelle menschliche Avatar übermittelt genau dieselbe Botschaft, Tonfall und Struktur, um ein einheitliches Erlebnis über alle Plattformen hinweg zu gewährleisten. Dies sorgt für Genauigkeit und Konsistenz über Abteilungen, Regionen und wiederholte Kommunikation hinweg.
HeyGen ermöglicht virtuellen Menschen, über Sprachen und Märkte hinweg zu kommunizieren, während sie in jeder Version die gleiche visuelle Identität und Lieferqualität beibehalten.
Skriptbasierte virtuelle menschliche Präsentatoren
Virtuelle Menschen agieren als Bildschirmpräsentatoren, die direkt zu den Zuschauern sprechen und dabei ein Skript verwenden. Dies ermöglicht Teams, Konzepte, Prozesse und Aktualisierungen klar zu erklären, während sie eine menschliche Präsenz beibehalten, ohne auf Live-Talente angewiesen zu sein.
Leistungssteuerung durch Text
Passen Sie an, was der virtuelle Mensch sagt, indem Sie das Skript bearbeiten. Ändern Sie Wortwahl, Tempo oder Betonung und erzeugen Sie das Video sofort neu, um manuelle Zeitachsen, Neuaufnahmen oder Nachbearbeitungen zu vermeiden.
Einheitliche visuelle Identität in Videos
Ein virtueller Mensch behält in allen Videos das gleiche Aussehen bei. Dies schafft mit der Zeit Vertrautheit und Vertrauen, insbesondere für Trainingsprogramme, wiederkehrende Ankündigungen oder Produktschulungen.
Mehrsprachige virtuelle menschliche Lieferung
Erzeugen Sie virtuelle Menschenvideos in über 175 Sprachen, um ein immersives Erlebnis für ein vielfältiges Publikum zu bieten. HeyGens Videotranslation bewahrt das Tempo, die Gesichtsbewegungen und die Klarheit, sodass globale Zuschauer das gleiche immersive Erlebnis erfahren, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den KI-Virtual-Human-Videos-Maker verwendet
Erstellen Sie virtuelle Menschenvideos mit einem einfachen Vier-Schritte-Workflow, der auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt ist.
Wählen Sie das Erscheinungsbild und den Präsentationsstil Ihres virtuellen Menschen. Legen Sie Sprache, Tonfall und die Art der Kommunikation fest, die Sie vermitteln möchten.
Fügen Sie Ihren Text hinzu und strukturieren Sie die Nachricht. HeyGen analysiert das Tempo und die Darbietung, um sicherzustellen, dass der virtuelle Mensch klar und natürlich kommuniziert, was die Gesamtqualität der Animation verbessert.
Passen Sie Stil der Stimme, Untertitel, Hintergrund und Branding an. Stellen Sie sicher, dass der virtuelle Mensch auf Ihr Publikum und die organisatorischen Standards abgestimmt ist.
Erstellen Sie das endgültige Video und teilen Sie es auf Lernplattformen, Websites oder internen Tools. Aktualisieren Sie Inhalte jederzeit, indem Sie Text bearbeiten und mit computergenerierten Avataren für ein nahtloses Erlebnis neu generieren.
Ein virtueller Mensch ist ein von KI erzeugter Video-Präsentator, der geskriptete Inhalte durch realistische Sprache und Gesichtsbewegungen vermittelt. Er bietet eine menschliche Präsenz, ohne dass live Schauspieler oder Filmaufnahmen benötigt werden.
Virtuelle Menschen werden für Training, Einarbeitung, Produktschulung, interne Kommunikation und Kundenanleitung eingesetzt, wo Konsistenz und Skalierbarkeit erforderlich sind.
Ja. HeyGen virtuelle Menschen unterstützen die Erstellung von mehrsprachigen Videos und Videoübersetzer in über 175 Sprachen, während sie die gleiche visuelle Identität beibehalten.
Nein. Virtuelle Menschen-Videos werden vollständig aus Text erstellt, indem fortgeschrittene Animation und künstliche Intelligenz genutzt werden, um menschenähnliche Interaktionen zu simulieren. Es besteht keine Notwendigkeit für Kameras, Mikrofone, Studios oder Moderatoren, wenn computergenerierte Avatare verwendet werden.
Aktualisierungen sind einfach. Bearbeiten Sie das Skript und erzeugen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, Inhalte neu aufzunehmen oder zu erstellen.
Ja. Sie können Stimme, Untertitel, Layout, Farben und visuelle Darstellung anpassen, um sicherzustellen, dass der virtuelle Mensch zu Ihrer Marke passt.
HeyGen erzeugt natürliches Timing, synchronisierte Lippenbewegungen und ausdrucksstarke Gesichtsbewegungen, die für professionelle Kommunikation geeignet sind.
HeyGen folgt unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken. Alle Skripte und generierten virtuellen Menschen-Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle.
