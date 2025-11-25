HeyGen logo

Virtueller Menschen-Ersteller für realistische Online-Videos

Erstellen Sie einen virtuellen Menschen, der professionelle Videokommunikation mit dem KI-Video-Generator von HeyGen liefert. Verwandeln Sie Text oder Bilder in realistische virtuelle menschliche Avatare mit natürlicher Sprache, Gesichtsbewegungen und mehrsprachiger Ausgabe ohne Kameras, Studios oder Live-Präsentatoren, unter Verwendung fortgeschrittener Animationstechniken.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Mitarbeiterschulung und Einarbeitung

Mitarbeiterschulung und Einarbeitung

Live-Trainingsvideos sind langsam in der Aktualisierung und schwer zu skalieren, besonders im Vergleich zu Echtzeit-Virtual-Reality-Lösungen. Virtuelle Menschen bieten konsistente Anweisungen über Onboarding, Compliance und rollenbasiertes Training, während sie sofortige Aktualisierungen bei Inhaltsänderungen ermöglichen.

Produkt- und Funktionsschulung

Produkt- und Funktionsschulung

Das wiederholte Erklären von Funktionen vor der Kamera ist ineffizient. Virtuelle Menschen präsentieren strukturierte Produktbeschreibungen auf Video, helfen Benutzern, Arbeitsabläufe und den Wert zu verstehen, ohne Demos planen zu müssen.

Unternehmensankündigungen und -aktualisierungen

Unternehmensankündigungen und -aktualisierungen

Führungskräfte müssen nicht jede Nachricht aufzeichnen. Virtuelle Menschen übermitteln interne Updates, Richtlinienänderungen und Führungsnachrichten in einem professionellen, ansprechenden Videoformat.

Kundenschulung und -support

Kundenschulung und -support

Schriftliche Hilfsinhalte werden oft übersprungen. Virtuelle Menschen leiten Kunden visuell durch Prozesse, was das Verständnis verbessert und wiederholte Fragen reduziert.

Vertriebsunterstützung und Kundenakquise

Vertriebsunterstützung und Kundenakquise

Vertriebsteams benötigen eine konsistente Kommunikation über verschiedene Regionen hinweg. Virtuelle Menschen bieten standardisierte Videoerklärungen, die Vertreter wiederverwenden und an lokale Gegebenheiten anpassen können, ohne neue Aufnahmen zu machen, was Echtzeitaktualisierungen ermöglicht.

Globale Kommunikation im großen Maßstab

Globale Kommunikation im großen Maßstab

Die Produktion lokalisierter Videos erfordert traditionell mehrere Präsentatoren, aber mit Avataren kann dieser Prozess optimiert werden. Virtuelle Menschen ermöglichen es, ein Skript weltweit mit genauer Sprache und konsistenter Auslieferung einzusetzen.

Warum HeyGen der beste Hersteller von virtuellen Menschen-Videos ist

HeyGen macht virtuelle Menschen für reale Geschäftsabläufe praktikabel. Teams verwenden sie, um Live-Präsentatoren zu ersetzen, Produktionsaufwand zu reduzieren und konsistente menschliche Kommunikation über Training, Vertrieb und globale Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Produktion ohne Menschen

Virtuelle Menschen machen Schauspieler, Moderatoren oder Aufnahmesitzungen überflüssig. Videos werden direkt aus Text generiert, wodurch Zeitplankonflikte, Neuaufnahmen und Produktionsengpässe entfallen und immersive Erlebnisse durch künstliche Intelligenz ermöglicht werden.

Nachrichtenkonsistenz im großen Maßstab

Jeder virtuelle menschliche Avatar übermittelt genau dieselbe Botschaft, Tonfall und Struktur, um ein einheitliches Erlebnis über alle Plattformen hinweg zu gewährleisten. Dies sorgt für Genauigkeit und Konsistenz über Abteilungen, Regionen und wiederholte Kommunikation hinweg.

Entwickelt für globale Teams

HeyGen ermöglicht virtuellen Menschen, über Sprachen und Märkte hinweg zu kommunizieren, während sie in jeder Version die gleiche visuelle Identität und Lieferqualität beibehalten.

Skriptbasierte virtuelle menschliche Präsentatoren

Virtuelle Menschen agieren als Bildschirmpräsentatoren, die direkt zu den Zuschauern sprechen und dabei ein Skript verwenden. Dies ermöglicht Teams, Konzepte, Prozesse und Aktualisierungen klar zu erklären, während sie eine menschliche Präsenz beibehalten, ohne auf Live-Talente angewiesen zu sein.

Bild zu Video

Leistungssteuerung durch Text

Passen Sie an, was der virtuelle Mensch sagt, indem Sie das Skript bearbeiten. Ändern Sie Wortwahl, Tempo oder Betonung und erzeugen Sie das Video sofort neu, um manuelle Zeitachsen, Neuaufnahmen oder Nachbearbeitungen zu vermeiden.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Einheitliche visuelle Identität in Videos

Ein virtueller Mensch behält in allen Videos das gleiche Aussehen bei. Dies schafft mit der Zeit Vertrautheit und Vertrauen, insbesondere für Trainingsprogramme, wiederkehrende Ankündigungen oder Produktschulungen.

Stimmenklonung

Mehrsprachige virtuelle menschliche Lieferung

Erzeugen Sie virtuelle Menschenvideos in über 175 Sprachen, um ein immersives Erlebnis für ein vielfältiges Publikum zu bieten. HeyGens Videotranslation bewahrt das Tempo, die Gesichtsbewegungen und die Klarheit, sodass globale Zuschauer das gleiche immersive Erlebnis erfahren, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Virtual-Human-Videos-Maker verwendet

Erstellen Sie virtuelle Menschenvideos mit einem einfachen Vier-Schritte-Workflow, der auf Geschwindigkeit und Kontrolle ausgelegt ist.

Schritt 1

Wählen Sie einen virtuellen Menschen

Wählen Sie das Erscheinungsbild und den Präsentationsstil Ihres virtuellen Menschen. Legen Sie Sprache, Tonfall und die Art der Kommunikation fest, die Sie vermitteln möchten.

Schritt 2

Schreiben Sie Ihr Skript

Fügen Sie Ihren Text hinzu und strukturieren Sie die Nachricht. HeyGen analysiert das Tempo und die Darbietung, um sicherzustellen, dass der virtuelle Mensch klar und natürlich kommuniziert, was die Gesamtqualität der Animation verbessert.

Schritt 3

Präsentation anpassen

Passen Sie Stil der Stimme, Untertitel, Hintergrund und Branding an. Stellen Sie sicher, dass der virtuelle Mensch auf Ihr Publikum und die organisatorischen Standards abgestimmt ist.

Schritt 4

Erzeugen und verteilen

Erstellen Sie das endgültige Video und teilen Sie es auf Lernplattformen, Websites oder internen Tools. Aktualisieren Sie Inhalte jederzeit, indem Sie Text bearbeiten und mit computergenerierten Avataren für ein nahtloses Erlebnis neu generieren.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein virtueller Mensch?

Ein virtueller Mensch ist ein von KI erzeugter Video-Präsentator, der geskriptete Inhalte durch realistische Sprache und Gesichtsbewegungen vermittelt. Er bietet eine menschliche Präsenz, ohne dass live Schauspieler oder Filmaufnahmen benötigt werden.

Wie werden virtuelle Menschen im Geschäftsbereich eingesetzt?

Virtuelle Menschen werden für Training, Einarbeitung, Produktschulung, interne Kommunikation und Kundenanleitung eingesetzt, wo Konsistenz und Skalierbarkeit erforderlich sind.

Unterstützen virtuelle Menschen mehrere Sprachen?

Ja. HeyGen virtuelle Menschen unterstützen die Erstellung von mehrsprachigen Videos und Videoübersetzer in über 175 Sprachen, während sie die gleiche visuelle Identität beibehalten.

Brauche ich Film- oder Aufnahmegeräte?

Nein. Virtuelle Menschen-Videos werden vollständig aus Text erstellt, indem fortgeschrittene Animation und künstliche Intelligenz genutzt werden, um menschenähnliche Interaktionen zu simulieren. Es besteht keine Notwendigkeit für Kameras, Mikrofone, Studios oder Moderatoren, wenn computergenerierte Avatare verwendet werden.

Wie einfach ist es, ein virtuelles Menschenvideo zu aktualisieren?

Aktualisierungen sind einfach. Bearbeiten Sie das Skript und erzeugen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, Inhalte neu aufzunehmen oder zu erstellen.

Kann ich das Branding und die Präsentation steuern?

Ja. Sie können Stimme, Untertitel, Layout, Farben und visuelle Darstellung anpassen, um sicherzustellen, dass der virtuelle Mensch zu Ihrer Marke passt.

Wie realistisch sind die virtuellen Menschen von HeyGen?

HeyGen erzeugt natürliches Timing, synchronisierte Lippenbewegungen und ausdrucksstarke Gesichtsbewegungen, die für professionelle Kommunikation geeignet sind.

Ist mein Inhalt sicher?

HeyGen folgt unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken. Alle Skripte und generierten virtuellen Menschen-Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background