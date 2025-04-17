HeyGen logo

Erstellen Sie professionelle sprechende Videos mit dem KI-Videosprecher von HeyGen. Verwandeln Sie Text, Skript oder ein Bild in hochwertige Sprechervideos mit realistischen Avataren, natürlicher Stimme, präzisem Lippen-Synchronisieren und einer durchgängigen markenspezifischen Darbietung. Keine Kameras, Schauspieler oder Studios erforderlich. Nur klare Botschaften, die maßstabsgetreu übermittelt werden.

Website-Begrüßungs- und Erklärungsvideos

Website-Begrüßungs- und Erklärungsvideos

Ersetzen Sie statischen Text durch einen Video-Sprecher, der Besucher begrüßt, Ihr Produkt erklärt oder Nutzer durch wichtige Seiten führt. Sprechende Videos steigern die Interaktion und helfen Besuchern, Ihr Angebot schneller zu verstehen, was Ihre Videomarketingstrategie verbessert.

Vertriebs- und Marketingvideos

Vertriebs- und Marketingvideos

Nutzen Sie Videosprecher, um klare Wertversprechen, Produktbeschreibungen und Kampagnenbotschaften zu übermitteln. Eine konsistente Darbietung hilft Vertrauen aufzubauen und senkt die Kosten für wiederholte professionelle Videoproduktionen.

Schulungs- und Einarbeitungsinhalte

Schulungs- und Einarbeitungsinhalte

Erstellen Sie Lehrvideos, in denen ein professioneller Videosprecher Prozesse, Richtlinien oder Arbeitsabläufe erklärt. KI-Sprecher halten Schulungsinhalte klar, wiederholbar und leicht aktualisierbar, wenn sich Informationen ändern.

Kundensupport und Hilfsvideos

Kundensupport und Hilfsvideos

Beantworten Sie häufig gestellte Fragen mit kurzen Videos eines Sprechers, die die Nutzer Schritt für Schritt anleiten. Dies reduziert das Supportaufkommen, während es die Klarheit und Benutzererfahrung verbessert.

Interne Kommunikation

Interne Kommunikation

Verbreiten Sie Ankündigungen, Updates und Botschaften der Führungsebene durch einen konstanten Video-Präsentator. Dies hält die Kommunikation persönlich, ohne ständige Aufnahmen zu erfordern.

Mehrsprachige Kommunikation

Mehrsprachige Kommunikation

Erstellen Sie Sprecher-Videos in mehreren Sprachen, um ein globales Publikum zu erreichen, indem Sie den Videoübersetzer verwenden. KI übernimmt Stimme und Untertitel, ohne mehrsprachige Präsentatoren einstellen zu müssen.

Warum HeyGen der beste Video-Sprecher-Generator ist

HeyGen ersetzt die traditionelle Produktion von Sprechern durch KI-Videoerstellung, die schneller, konsistenter und einfacher zu skalieren ist für Videomarketing. Unternehmen nutzen Video-Sprecher, um klar zu kommunizieren, Vertrauen aufzubauen und Nachrichten zu übermitteln, ohne wiederkehrende Produktionskosten oder Verzögerungen.

Menschliche Präsenz ohne Produktionsaufwand

KI-Videosprecher geben Ihrer Botschaft ein Gesicht und eine Stimme, ohne dass ein Talent geplant, Aufnahmesitzungen durchgeführt oder Bearbeitungsabläufe benötigt werden. Videos werden direkt aus Ihrem Skript generiert.

Konsistente Bereitstellung über jedes Video hinweg

Jedes Sprecher-Video behält das gleiche Erscheinungsbild, den Tonfall und die Darbietung bei. Diese Beständigkeit hilft Marken dabei, einen gepflegten Eindruck zu bewahren, während sie Inhalte häufig aktualisieren.

Für globale Kommunikation entwickelt

Erstellen Sie Sprecher-Videos, die mit Unterstützung mehrsprachiger Stimmen und Untertitel klar verschiedene Zielgruppen ansprechen, ohne neu aufnehmen zu müssen.

Realistische KI-Sprecher-Avatare

Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller KI-Sprecher, die darauf ausgelegt sind, vor der Kamera natürlich und glaubwürdig zu wirken. Gesichtsausdrücke, Blickkontakt und Körperhaltung werden erzeugt, um zur gesprochenen Darbietung zu passen und helfen dabei, die Zuschauer zu fesseln.

Bild zu Video

Präzise Lippensynchronisation und natürliche Sprache

Ihr Skript wird mit präziser Lippensynchronisation und realistischer Sprachausgabe geliefert. Sprechtempo, Aussprache und Betonung sind optimiert, sodass der Sprecher klar und menschlich klingt. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft konversationell statt synthetisch wirkt.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Skript zur Erstellung von Sprechervideos

Verwandeln Sie geschriebene Skripte direkt in fertige Sprecher-Videos ohne zu filmen oder zu schneiden. KI übernimmt automatisch die Erzählung, das Timing und die visuelle Darstellung von einem einzigen Texteingang. Dies ermöglicht Teams, schnell sprechende Videos zu produzieren, ohne technisches Fachwissen.

Stimmenklonung

Markenkonforme visuelle Konsistenz

Kontrollieren Sie Hintergrund, Bildkomposition und den gesamten Stil, um ihn an Ihre professionellen Videovorgaben anzupassen. Jedes Sprecher-Video behält das gleiche professionelle Aussehen und den gleichen Ton bei. Diese Konsistenz ist entscheidend, wenn es darum geht, Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Videosprecher-Generator benutzt

Erstellen Sie einen KI-Videosprecher in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Schreiben oder fügen Sie die Nachricht ein, die Ihr Sprecher übermitteln soll. Definieren Sie Ton und Zweck für Ihre Videodienste.

Schritt 2

Wählen Sie Ihren Sprecher

Wählen Sie einen professionellen KI-Avatar oder verwenden Sie Ihren eigenen individuellen Video-Sprecher.

Schritt 3

Sprache und Stil anpassen

Stellen Sie Sprache, Stimme, Untertitel und visuelle Präferenzen so ein, dass sie zu Ihrem Publikum und Ihrer Marke passen.

Schritt 4

Erzeugen und teilen

Erstellen Sie das Sprecher-Video und laden Sie es herunter oder veröffentlichen Sie es auf Webseiten, in sozialen Netzwerken oder auf internen Plattformen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Video-Sprecher?

Ein Video-Sprecher ist ein digitaler Präsentator, der Ihre Botschaft vor der Kamera vermittelt. Mit einem AI-Video-Generator werden Skripte in realistische sprechende Videos umgewandelt, ohne dass Dreharbeiten, Schauspieler oder Produktionsausrüstung erforderlich sind, was die Videokommunikation schneller und einfacher skalierbar macht.

Wie funktioniert ein KI-Videosprecher?

Ein KI-Videosprecher verwendet Sprachsynthese, Lippen-Synchronisation und Avatar-Animation, um Text in Video zu verwandeln. Sie liefern ein Skript, wählen einen Sprecher aus, und das System erzeugt synchronisierte Sprache, Gesichtsbewegungen und die Darbietung automatisch.

Kann ich einen individuellen Video-Sprecher erstellen?

Ja. Sie können einen individuellen professionellen Videosprecher erstellen, der aussieht und klingt wie Sie oder jemand aus Ihrem Team. Dies ermöglicht es Ihnen, ein vertrautes Gesicht zu bewahren, während der Bedarf an wiederholten Aufnahmen entfällt.

Sind Videobotschafter geeignet für den geschäftlichen Einsatz?

Ja. Videosprecher werden häufig für Marketing, Schulungen, Einarbeitung, Kundensupport und interne Kommunikation verwendet. Sie bieten eine konsistente, professionelle Darbietung ohne laufende Produktionskosten.

Kann ich ein Sprecher-Video nach der Erstellung aktualisieren?

Ja. Sie können das Skript bearbeiten und das Sprecher-Video sofort neu erstellen. Dadurch lässt sich Videomaterial einfach aktuell halten, ohne Neuaufnahmen oder Bearbeitungszeiten.

Unterstützen Videosprecher mehrere Sprachen?

Ja. Sie können Sprecher-Videos in mehreren Sprachen und Akzenten erstellen, was die Kommunikation mit einem weltweiten Publikum unter Verwendung desselben visuellen Präsentators erleichtert.

Brauche ich Erfahrung in der Videoproduktion?

Nein. Der gesamte Prozess ist für nicht-technische Nutzer konzipiert. KI übernimmt die Filmaufnahme, Erzählung und Synchronisation, sodass jeder professionelle Sprecher-Videos erstellen kann.

Wem gehören die mit HeyGen erstellten Videos?

Sie behalten das vollständige Eigentum an allen Sprecher-Videos, die Sie erstellen. Ihre Skripte, Avatare und fertigen Videos bleiben Ihr Eigentum und können von Ihnen frei verwendet und verbreitet werden.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

