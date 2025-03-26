HeyGen logo

Videopräsentationsprogramm für sofortige Präsentationen

Verwandle statische Präsentationsfolien in fesselnde Videopräsentationen, die informieren, überzeugen und im Gedächtnis bleiben. HeyGen verwandelt deine Gliederung oder Folien in ein erzähltes, markengerechtes Video mit lebensechten Präsentatoren, Untertiteln und Studioqualität-Tempo, damit du konsistente, klickstarke Geschichten über Meetings, Schulungen und Marketing lieferst.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Remote-Onboarding & -Training

Remote-Onboarding & -Training

Ersetzen Sie lange Handbücher durch kurze, erzählte Durchgänge, die Lernende nach Bedarf ansehen und bei Bedarf erneut besuchen können, indem Sie eine Videopräsentation erstellen.

Verkaufsdemonstrationen & Produktführungen

Verkaufsdemonstrationen & Produktführungen

Bieten Sie konsistente Produktpräsentationen an, die Funktionen und Vorteile hervorheben, mit einem überzeugenden Moderator auf dem Bildschirm.

Geschäftsberichte & Investoren-Updates

Geschäftsberichte & Investoren-Updates

Senden Sie ausgefeilte, datengesteuerte Präsentationen, die Stakeholder informieren, ohne dass Terminüberschneidungen erforderlich sind.

Asynchrone Team-Updates

Asynchrone Team-Updates

Nehmen Sie monatliche Berichte oder Projektaktualisierungen einmal auf und teilen Sie sie über Zeitzonen hinweg mit Untertiteln und Anhängen.

Kundenschulung & Hilfe-Center-Videos

Kundenschulung & Hilfe-Center-Videos

Verwandeln Sie Support-Artikel in kurze, klare Videos, die das Support-Aufkommen verringern und die Erfolgskennzahlen der Kunden verbessern, indem Sie unseren Online-Video-Präsentationsmacher verwenden.

Konferenz- und Veranstaltungseinreichungen

Konferenz- und Veranstaltungseinreichungen

Reichen Sie polierte, in sich geschlossene Präsentationsvideos für virtuelle Konferenzen, Diskussionsrunden und Sprechzeiten ein.

Warum Heygen für Videopräsentationen nutzen

Erstellen Sie Präsentationen, die auf Abruf und nach jedem Zeitplan funktionieren, und kreieren Sie eine Videopräsentation, die Ihren Anforderungen entspricht. HeyGen nimmt die Hürden der Aufnahme, Bearbeitung und Untertitelung weg, damit Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können, nicht auf die Technik. Erstellen Sie asynchrone Demos, interne Schulungen, Investorenpräsentationen und Verkaufsdurchgänge, die jedes Mal professionell aussehen und klingen, mit einem KI-Video-Generator.

Schnelle Erstellung, makellose Lieferung

Erstellen Sie ein Storyboard und ein KI-Skript anhand einer kurzen Vorgabe, wählen Sie einen Präsentator aus und justieren Sie dann die visuellen Elemente und das Timing, alles an einem Ort.

Zugängliche, markenkonforme Ergebnisse

Automatische Untertitel, Untertitel und Marken-Kit-Unterstützung sorgen dafür, dass Ihre Präsentation inklusiv und sofort erkennbar ist.

Überall wiederverwenden

Exportieren Sie mehrere Seitenverhältnisse und Versionen für LMS, E-Mail, soziale Netzwerke und Landingpages, ohne neu aufnehmen zu müssen.

KI-Skript- & Gliederungsgenerator

Fügen Sie Foliennotizen oder eine Kurzbeschreibung ein und HeyGen erstellt ein prägnantes, präsentationsfertiges Skript mit Aufhängern, Übergängen und einem klaren Handlungsaufruf. Sparen Sie Zeit bei der Strukturierung und halten Sie Ihre Erzählung straff und auf das Publikum fokussiert.

Ein Handy-Bildschirm wechselt von einem Textdokument zu einer Gitteransicht von Bildvorschauen.

Realistische Präsentatoren & Sprachoptionen

Wählen Sie ausdrucksstarke KI-Präsentatoren oder klonen Sie Ihre eigene Stimme, um Folien zu kommentieren. Natürliche Gesten und mehrsprachige Stimmen verleihen Ihrer Botschaft ein menschliches und glaubwürdiges Gefühl, ohne dass ein Studio benötigt wird.

Eine lächelnde Frau mit einer Benutzeroberfläche zur Auswahl der Stimmtonlage, bei der "Ruhig" hervorgehoben ist, und einem Texteingabefeld, das "Langsam ein- und ausatmen." liest.

Automatische Untertitel

Automatische Transkription erstellt bearbeitbare Untertitel und lokalisierte Untertitelungen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, das Behalten von Informationen und die Durchsichtsquoten über verschiedene Formate und Regionen hinweg.

Eine breit lächelnde Frau, mit einem 'CC'-Symbol und dem Textoverlay 'AI Captions'.

Szenenkomponist & Diachronisation

Synchronisieren Sie automatisch Folienvisuals, Animationen und B-Roll mit der Erzählung. Tauschen Sie mühelos Stock-Clips, Logos oder Screenshots aus und passen Sie die Zeitabläufe Szene für Szene an.

Eine Frau lächelt in ein Mikrofon während eines Videoanrufs, mit einer Benutzeroberfläche zum Erstellen von Präsentationsfolien und zwei weiteren Personen in kleineren Videoanrufen.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Video-Präsentationsmacher

Drei einfache Schritte führen Sie von der Idee zum teilbaren Video.

Schritt 1

Laden Sie Ihren Inhalt hoch oder fügen Sie ihn ein

Beginnen Sie mit Folien, einem Dokument oder einem einfachen Briefing. HeyGen erstellt ein Storyboard und mehrere Skriptoptionen, abgestimmt auf Länge und Tonfall, um Ihnen zu helfen, Ihre Videos ansprechender zu gestalten.

Schritt 2

Wählen Sie den Präsentator aus & polieren Sie

Wählen Sie einen KI-Avatar aus oder laden Sie einen kurzen Clip hoch, um Ihren eigenen Klon zu erstellen, und verfeinern Sie dann die Visuals, Untertitel und das Timing im Editor.

Schritt 3

An jede Zielgruppe anpassen

Passen Sie Ihre Szenen mit Markenfarben, Layouts und Bildschirmelementen an, um sie für Schulungen, Marketing oder interne Updates zu optimieren.

Schritt 4

Exportieren und verteilen

Exportieren Sie hochwertige Videos, SRT-Untertiteldateien und Thumbnail-Bilder in Minuten oder veröffentlichen Sie direkt auf Ihrem LMS, CMS oder sozialen Plattformen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist eine Videopräsentation?

Eine Videopräsentation ist ein auf Folien basierender oder skriptgesteuerter Vortrag, der als teilbares Video aufgezeichnet wird, oft mit einer sprechenden Person, Erzählung, Untertiteln und synchronisierten Visualisierungen. Sie ist ideal für Lernen auf Abruf, Präsentationen und Fern-Updates, besonders wenn Sie eine Präsentation für Ihr Publikum aufzeichnen.

Kann ich bestehende Folien in eine Videopräsentation umwandeln?

Ja. Laden Sie PPT, PDF oder Bilder hoch und HeyGen synchronisiert automatisch Folien mit Erzählung und Szenenübergängen, sodass Sie nicht neu aufnehmen müssen.

Brauche ich eine Webcam oder ein Mikrofon?

Nein, verwenden Sie HeyGen's KI-Präsentatoren und Text-zu-Sprache für die Erzählung. Wenn Sie möchten, laden Sie Ihr eigenes Video oder Ihre eigene Stimme hoch und kombinieren Sie echtes Filmmaterial mit KI-Elementen.

Wie genau sind die automatischen Untertitel?

Die Transkription von HeyGen ist sehr genau und bearbeitbar; Sie können schnell Formulierungen und Zeitangaben korrigieren oder lokalisierte Untertitel hinzufügen, bevor Sie exportieren.

Kann ich mein Firmenbranding verwenden?

Natürlich. Laden Sie Logos hoch, legen Sie Markenschriften und -farben im Brand Kit fest und wenden Sie diese auf Videovorlagen an, um einheitliche, markenkonforme Präsentationen zu erstellen.

Welche Exportformate sind verfügbar?

Exportieren Sie MP4-Videos im Breitbildformat (16:9), quadratisch (1:1) oder vertikal (9:16), sowie SRT-Untertiteldateien und optimierte Thumbnail-Bilder zum Teilen mit unserem Online-Video-Präsentationsprogramm.

Ist HeyGen sicher für vertrauliche Präsentationen?

Ja. Unternehmenspläne beinhalten SSO, rollenbasierten Zugriff, verschlüsselten Speicher und Compliance-Optionen. Kontaktieren Sie den Vertrieb für individuelle Sicherheits- und Hosting-Anforderungen.

Kann ich mehrsprachige Versionen erstellen?

Ja, übersetzen Sie Skripte, wechseln Sie zu lokalisierten TTS-Stimmen und exportieren Sie mehrere Sprachvarianten, um mit Videoübersetzer globale Publikum zu erreichen.

Wie lange dauert es, eine Präsentation zu erstellen?

Viele Präsentationen können innerhalb von Minuten erstellt und verfeinert werden; die Zeit für die Endbearbeitung hängt von der Länge und dem Grad der Anpassung ab, den Sie wählen, wenn Sie eine Videopräsentation verwenden.

Bieten Sie Team-Onboarding oder Unterstützung an?

Wir bieten Onboarding, Schulungsressourcen und speziellen Support für Team- und Enterprise-Kunden an, um Ihnen zu helfen, die Videoproduktion zu skalieren und eine Videopräsentation zu erstellen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

