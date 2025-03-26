Verwandle statische Präsentationsfolien in fesselnde Videopräsentationen, die informieren, überzeugen und im Gedächtnis bleiben. HeyGen verwandelt deine Gliederung oder Folien in ein erzähltes, markengerechtes Video mit lebensechten Präsentatoren, Untertiteln und Studioqualität-Tempo, damit du konsistente, klickstarke Geschichten über Meetings, Schulungen und Marketing lieferst.
Ersetzen Sie lange Handbücher durch kurze, erzählte Durchgänge, die Lernende nach Bedarf ansehen und bei Bedarf erneut besuchen können, indem Sie eine Videopräsentation erstellen.
Bieten Sie konsistente Produktpräsentationen an, die Funktionen und Vorteile hervorheben, mit einem überzeugenden Moderator auf dem Bildschirm.
Senden Sie ausgefeilte, datengesteuerte Präsentationen, die Stakeholder informieren, ohne dass Terminüberschneidungen erforderlich sind.
Nehmen Sie monatliche Berichte oder Projektaktualisierungen einmal auf und teilen Sie sie über Zeitzonen hinweg mit Untertiteln und Anhängen.
Verwandeln Sie Support-Artikel in kurze, klare Videos, die das Support-Aufkommen verringern und die Erfolgskennzahlen der Kunden verbessern, indem Sie unseren Online-Video-Präsentationsmacher verwenden.
Reichen Sie polierte, in sich geschlossene Präsentationsvideos für virtuelle Konferenzen, Diskussionsrunden und Sprechzeiten ein.
Warum Heygen für Videopräsentationen nutzen
Erstellen Sie Präsentationen, die auf Abruf und nach jedem Zeitplan funktionieren, und kreieren Sie eine Videopräsentation, die Ihren Anforderungen entspricht. HeyGen nimmt die Hürden der Aufnahme, Bearbeitung und Untertitelung weg, damit Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können, nicht auf die Technik. Erstellen Sie asynchrone Demos, interne Schulungen, Investorenpräsentationen und Verkaufsdurchgänge, die jedes Mal professionell aussehen und klingen, mit einem KI-Video-Generator.
Erstellen Sie ein Storyboard und ein KI-Skript anhand einer kurzen Vorgabe, wählen Sie einen Präsentator aus und justieren Sie dann die visuellen Elemente und das Timing, alles an einem Ort.
Automatische Untertitel, Untertitel und Marken-Kit-Unterstützung sorgen dafür, dass Ihre Präsentation inklusiv und sofort erkennbar ist.
Exportieren Sie mehrere Seitenverhältnisse und Versionen für LMS, E-Mail, soziale Netzwerke und Landingpages, ohne neu aufnehmen zu müssen.
KI-Skript- & Gliederungsgenerator
Fügen Sie Foliennotizen oder eine Kurzbeschreibung ein und HeyGen erstellt ein prägnantes, präsentationsfertiges Skript mit Aufhängern, Übergängen und einem klaren Handlungsaufruf. Sparen Sie Zeit bei der Strukturierung und halten Sie Ihre Erzählung straff und auf das Publikum fokussiert.
Realistische Präsentatoren & Sprachoptionen
Wählen Sie ausdrucksstarke KI-Präsentatoren oder klonen Sie Ihre eigene Stimme, um Folien zu kommentieren. Natürliche Gesten und mehrsprachige Stimmen verleihen Ihrer Botschaft ein menschliches und glaubwürdiges Gefühl, ohne dass ein Studio benötigt wird.
Automatische Untertitel
Automatische Transkription erstellt bearbeitbare Untertitel und lokalisierte Untertitelungen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, das Behalten von Informationen und die Durchsichtsquoten über verschiedene Formate und Regionen hinweg.
Szenenkomponist & Diachronisation
Synchronisieren Sie automatisch Folienvisuals, Animationen und B-Roll mit der Erzählung. Tauschen Sie mühelos Stock-Clips, Logos oder Screenshots aus und passen Sie die Zeitabläufe Szene für Szene an.
So verwenden Sie den Video-Präsentationsmacher
Drei einfache Schritte führen Sie von der Idee zum teilbaren Video.
Beginnen Sie mit Folien, einem Dokument oder einem einfachen Briefing. HeyGen erstellt ein Storyboard und mehrere Skriptoptionen, abgestimmt auf Länge und Tonfall, um Ihnen zu helfen, Ihre Videos ansprechender zu gestalten.
Wählen Sie einen KI-Avatar aus oder laden Sie einen kurzen Clip hoch, um Ihren eigenen Klon zu erstellen, und verfeinern Sie dann die Visuals, Untertitel und das Timing im Editor.
Passen Sie Ihre Szenen mit Markenfarben, Layouts und Bildschirmelementen an, um sie für Schulungen, Marketing oder interne Updates zu optimieren.
Exportieren Sie hochwertige Videos, SRT-Untertiteldateien und Thumbnail-Bilder in Minuten oder veröffentlichen Sie direkt auf Ihrem LMS, CMS oder sozialen Plattformen.
Eine Videopräsentation ist ein auf Folien basierender oder skriptgesteuerter Vortrag, der als teilbares Video aufgezeichnet wird, oft mit einer sprechenden Person, Erzählung, Untertiteln und synchronisierten Visualisierungen. Sie ist ideal für Lernen auf Abruf, Präsentationen und Fern-Updates, besonders wenn Sie eine Präsentation für Ihr Publikum aufzeichnen.
Ja. Laden Sie PPT, PDF oder Bilder hoch und HeyGen synchronisiert automatisch Folien mit Erzählung und Szenenübergängen, sodass Sie nicht neu aufnehmen müssen.
Nein, verwenden Sie HeyGen's KI-Präsentatoren und Text-zu-Sprache für die Erzählung. Wenn Sie möchten, laden Sie Ihr eigenes Video oder Ihre eigene Stimme hoch und kombinieren Sie echtes Filmmaterial mit KI-Elementen.
Die Transkription von HeyGen ist sehr genau und bearbeitbar; Sie können schnell Formulierungen und Zeitangaben korrigieren oder lokalisierte Untertitel hinzufügen, bevor Sie exportieren.
Natürlich. Laden Sie Logos hoch, legen Sie Markenschriften und -farben im Brand Kit fest und wenden Sie diese auf Videovorlagen an, um einheitliche, markenkonforme Präsentationen zu erstellen.
Exportieren Sie MP4-Videos im Breitbildformat (16:9), quadratisch (1:1) oder vertikal (9:16), sowie SRT-Untertiteldateien und optimierte Thumbnail-Bilder zum Teilen mit unserem Online-Video-Präsentationsprogramm.
Ja. Unternehmenspläne beinhalten SSO, rollenbasierten Zugriff, verschlüsselten Speicher und Compliance-Optionen. Kontaktieren Sie den Vertrieb für individuelle Sicherheits- und Hosting-Anforderungen.
Ja, übersetzen Sie Skripte, wechseln Sie zu lokalisierten TTS-Stimmen und exportieren Sie mehrere Sprachvarianten, um mit Videoübersetzer globale Publikum zu erreichen.
Viele Präsentationen können innerhalb von Minuten erstellt und verfeinert werden; die Zeit für die Endbearbeitung hängt von der Länge und dem Grad der Anpassung ab, den Sie wählen, wenn Sie eine Videopräsentation verwenden.
Wir bieten Onboarding, Schulungsressourcen und speziellen Support für Team- und Enterprise-Kunden an, um Ihnen zu helfen, die Videoproduktion zu skalieren und eine Videopräsentation zu erstellen.
