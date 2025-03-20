Verwandeln Sie Ihren regulären Newsletter in ein aufmerksamkeitserregendes Video. HeyGen verwandelt Skripte, Updates und Ankündigungen in professionelle Videos mit Avataren, Sprachaufnahmen, Untertiteln und einem für soziale Medien geeigneten Format, sodass Sie Aufmerksamkeit in überfüllten Posteingängen erregen.
Senden Sie monatliche oder vierteljährliche Updates in einem Format, das die Leute wirklich anschauen. Anstatt lange Texte zu senden, die Neuigkeiten oder Produktfortschritte erklären, liefern Sie ein prägnantes Video mit einem Moderator.
Erklären Sie neue Funktionen schnell mit kurzen visuellen Anleitungen. Videos verringern Verwirrung und helfen Abonnenten, den Wert schneller zu verstehen als nur Text.
Präsentieren Sie Kundenreferenzen oder herausragende Kundenerfolge in einem überzeugenden Format, das Vertrauen schafft und zum Handeln anregt.
Ersetzen Sie lange Willkommens-E-Mails durch ein freundliches Einführungsvideo, das zeigt, was zu erwarten ist, wie man anfängt und wo man Hilfe findet.
Kreative nutzen Video-Newsletter, um sich in einem überfüllten Posteingang abzuheben. Verwandeln Sie Meinungsführer-Artikel, Tipps und wöchentliche Zusammenfassungen in ansprechende Video-Segmente.
Teilen Sie wichtige Erkenntnisse, Meilensteine oder Gemeinschaftsmomente durch zusammenfassende Videos mit hoher Verweildauer, die Abonnenten gerne ansehen.
Warum Sie sich für HeyGen zur Erstellung von Video-Newslettern entscheiden sollten
HeyGen bietet Ihnen eine schnelle, ausgefeilte Möglichkeit, geschriebenen Inhalt in Videos umzuwandeln, die persönlich, klar und leicht zu konsumieren sind. Ersetzen Sie lange Textblöcke durch prägnante, von Menschen geführte Updates, die die Aufmerksamkeit erhöhen und zu höheren Klickraten führen.
Statt mit Textwänden zu konkurrieren, senden Sie ein dynamisches Video, das Zuschauer sofort in Ihren E-Mail-Newslettern fesselt. Visuelles Erzählen hilft dem Publikum, sich an Ihre Botschaft zu erinnern und Maßnahmen zu ergreifen.
Fügen Sie Ihr Skript ein, wählen Sie einen Präsentator oder Avatar und HeyGen erstellt eine komplette Video-E-Mail mit Sprachausgabe, Untertiteln, Layouts und Branding. Keine Dreh- oder Schnittkenntnisse erforderlich, um Video-E-Mails zu erstellen.
Übersetzen Sie Ihr Skript, Ihre Erzählung und Ihre Untertitel mit dem Videoübersetzer in mehrere Sprachen, um Abonnenten weltweit auf dem Laufenden zu halten.
Skript zu Video mit realistischen Präsentatoren
Verwandle deinen geschriebenen Newsletter-Text in ein klares, erzählendes Video. Wähle zwischen menschlich klingenden Stimmen oder KI-Avataren und erhalte einen einheitlichen Ton für Markenaktualisierungen, Tutorials oder Produktankündigungen.
Automatisierte Bearbeitung und Untertitel
HeyGen strukturiert Ihre Inhalte in Szenen, fügt Untertitel hinzu, wählt das Tempo aus und stellt sicher, dass jedes Segment leicht anzusehen ist. Integrierte Barrierefreiheitsfunktionen unterstützen Zuschauer, die Untertitel bevorzugen.
Markengerechte Gestaltung und Voreinstellungen
Wenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftstile automatisch an. Exportieren Sie Videos in für E-Mails geeigneten Längen oder sozial optimierten Schnitten, damit jedes Stück zu Ihren Vertriebskanälen passt.
Mehrsprachige und Lokalisierungsoptionen
Erstellen Sie Ihr Newsletter-Video in verschiedenen Sprachen neu, ohne es neu aufnehmen zu müssen. Lokalisieren Sie Voiceover, Untertitel und Texteinblendungen für ein globales Publikum.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
So verwenden Sie den Video-Newsletter-Generator
Erstellen Sie einen professionellen Video-Newsletter mit einer Vorlage für Videoinhalte in vier einfachen Schritten.
Fügen Sie Ihren bestehenden Newsletter-Text ein oder schreiben Sie eine kurze Gliederung. HeyGen analysiert die Struktur und bereitet Szenen für den Präsentator vor.
Wählen Sie einen Avatar oder eine Stimme, legen Sie Ihr Branding fest und wählen Sie das Videoformat für Ihr personalisiertes Video. HeyGen fügt Ihren Inhalt in ein übersichtliches visuelles Layout zusammen.
Vorschau Ihres Videos, Anpassung von Formulierungen, Tempo oder visuellen Elementen und Erstellung von Varianten zum Testen. Fügen Sie bei Bedarf Untertitel oder Sprachversionen hinzu.
Exportieren Sie MP4-Dateien oder E-Mail-fertige Vorschauen. Fügen Sie den Videolink oder das Thumbnail in Ihren Newsletter ein, um die Klickrate zu erhöhen.
Ein Video-Newsletter ersetzt lange Text-E-Mails durch kurze, ansprechende Videos. HeyGen verwandelt Ihre Updates, Ankündigungen und Geschichten in personalisierte Video-E-Mails, die Abonnenten in Sekunden ansehen können.
Nein. Sie können einen KI-Avatar oder eine synthetische Stimme wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Sie können auch eigenes Material aufnehmen, wenn Sie möchten, aber HeyGen ermöglicht die Erstellung von Videos auch ohne Kamera.
Die meisten leistungsstarken Videos sind unter zwei Minuten lang. HeyGen hilft Ihnen, Ihren Newsletter in klare, prägnante Abschnitte zu fassen, die die Aufmerksamkeit halten.
E-Mail-Plattformen unterstützen in der Regel das Hinzufügen eines Videovorschaubildes, das mit Ihrer gehosteten Datei verlinkt ist. Sie können Videoinhalte abhängig von den Möglichkeiten Ihres Anbieters einbetten, verlinken oder anhängen.
Ja, Videoinhalte sind für effektives E-Mail-Marketing unerlässlich. Verwenden Sie den Videoübersetzer, um lokalisierte Versionen mit aktualisierter Erzählung, Untertiteln und Bildschirmtext zu produzieren.
Videos helfen Abonnenten dabei, Informationen zu behalten und erhöhen die Klickrate. Viele Teams verzeichnen signifikante Verbesserungen bei Öffnungen und Aktionen, wenn sie Text-zu-Video-Ansätze für ihre Inhalte verwenden.
Ja. Laden Sie Ihr Markenkit hoch und HeyGen wendet automatisch Ihre Farben, Ihr Logo und Ihren visuellen Stil an.
HeyGen exportiert MP4-Dateien, die für E-Mail-Kompatibilität, Web-Einbettung und Weiterverwendung auf sozialen Plattformen optimiert sind.
Ja. Ihre Uploads, Skripte und erstellten Videos bleiben geschützt, und Sie behalten die Rechte an allen produzierten Inhalten.
