Video-Newsletter-Generator: Verwandle E-Mails in ansprechende Videos

Verwandeln Sie Ihren regulären Newsletter in ein aufmerksamkeitserregendes Video. HeyGen verwandelt Skripte, Updates und Ankündigungen in professionelle Videos mit Avataren, Sprachaufnahmen, Untertiteln und einem für soziale Medien geeigneten Format, sodass Sie Aufmerksamkeit in überfüllten Posteingängen erregen.

Unternehmensaktualisierungen und Ankündigungen

Senden Sie monatliche oder vierteljährliche Updates in einem Format, das die Leute wirklich anschauen. Anstatt lange Texte zu senden, die Neuigkeiten oder Produktfortschritte erklären, liefern Sie ein prägnantes Video mit einem Moderator.

Produktschulung und Tutorials

Erklären Sie neue Funktionen schnell mit kurzen visuellen Anleitungen. Videos verringern Verwirrung und helfen Abonnenten, den Wert schneller zu verstehen als nur Text.

Kundenerfolgsgeschichten

Präsentieren Sie Kundenreferenzen oder herausragende Kundenerfolge in einem überzeugenden Format, das Vertrauen schafft und zum Handeln anregt.

Einführungs- und Willkommensnachrichten

Ersetzen Sie lange Willkommens-E-Mails durch ein freundliches Einführungsvideo, das zeigt, was zu erwarten ist, wie man anfängt und wo man Hilfe findet.

Redaktionelle oder Kreativ-Newsletter

Kreative nutzen Video-Newsletter, um sich in einem überfüllten Posteingang abzuheben. Verwandeln Sie Meinungsführer-Artikel, Tipps und wöchentliche Zusammenfassungen in ansprechende Video-Segmente.

Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Highlights der Gemeinschaft

Teilen Sie wichtige Erkenntnisse, Meilensteine oder Gemeinschaftsmomente durch zusammenfassende Videos mit hoher Verweildauer, die Abonnenten gerne ansehen.

Warum Sie sich für HeyGen zur Erstellung von Video-Newslettern entscheiden sollten

HeyGen bietet Ihnen eine schnelle, ausgefeilte Möglichkeit, geschriebenen Inhalt in Videos umzuwandeln, die persönlich, klar und leicht zu konsumieren sind. Ersetzen Sie lange Textblöcke durch prägnante, von Menschen geführte Updates, die die Aufmerksamkeit erhöhen und zu höheren Klickraten führen.

Heben Sie sich in jedem Posteingang ab

Statt mit Textwänden zu konkurrieren, senden Sie ein dynamisches Video, das Zuschauer sofort in Ihren E-Mail-Newslettern fesselt. Visuelles Erzählen hilft dem Publikum, sich an Ihre Botschaft zu erinnern und Maßnahmen zu ergreifen.

Einfache Erstellung für jedes Team

Fügen Sie Ihr Skript ein, wählen Sie einen Präsentator oder Avatar und HeyGen erstellt eine komplette Video-E-Mail mit Sprachausgabe, Untertiteln, Layouts und Branding. Keine Dreh- oder Schnittkenntnisse erforderlich, um Video-E-Mails zu erstellen.

Bereit für ein globales Publikum

Übersetzen Sie Ihr Skript, Ihre Erzählung und Ihre Untertitel mit dem Videoübersetzer in mehrere Sprachen, um Abonnenten weltweit auf dem Laufenden zu halten.

Skript zu Video mit realistischen Präsentatoren

Verwandle deinen geschriebenen Newsletter-Text in ein klares, erzählendes Video. Wähle zwischen menschlich klingenden Stimmen oder KI-Avataren und erhalte einen einheitlichen Ton für Markenaktualisierungen, Tutorials oder Produktankündigungen.

Eine Benutzeroberfläche zur Inhaltserstellung zeigt den Text „Hey Korea-Team,“ mit einem grünen Cursor und eine Vorlage „Übersicht Q3-Ergebnisse“ neben dem Foto eines lächelnden Mannes.

Automatisierte Bearbeitung und Untertitel

HeyGen strukturiert Ihre Inhalte in Szenen, fügt Untertitel hinzu, wählt das Tempo aus und stellt sicher, dass jedes Segment leicht anzusehen ist. Integrierte Barrierefreiheitsfunktionen unterstützen Zuschauer, die Untertitel bevorzugen.

Eine Grafik zeigt eine Frau, die präsentiert, eine Folie mit dem Titel 'New Yorks Billardszene', Textgestaltungsoptionen und das Wort 'unvergesslich'.

Markengerechte Gestaltung und Voreinstellungen

Wenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftstile automatisch an. Exportieren Sie Videos in für E-Mails geeigneten Längen oder sozial optimierten Schnitten, damit jedes Stück zu Ihren Vertriebskanälen passt.

Ein lächelnder Mann in einem Hemd mit Blumenmuster steht neben einer "Brand Colors"-Palette mit Blau-, Grün-, Schwarz- und Grautönen.

Mehrsprachige und Lokalisierungsoptionen

Erstellen Sie Ihr Newsletter-Video in verschiedenen Sprachen neu, ohne es neu aufnehmen zu müssen. Lokalisieren Sie Voiceover, Untertitel und Texteinblendungen für ein globales Publikum.

Eine lächelnde Frau in einer Videoanruf-Oberfläche mit spanischem Textoverlay zum Thema Problemlösung und Übersetzungsoptionen darunter, wobei Spanisch ausgewählt ist.

Ich sehe aus
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Video-Newsletter-Generator

Erstellen Sie einen professionellen Video-Newsletter mit einer Vorlage für Videoinhalte in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Fügen Sie Ihren Skript- oder Newsletter-Inhalt hinzu

Fügen Sie Ihren bestehenden Newsletter-Text ein oder schreiben Sie eine kurze Gliederung. HeyGen analysiert die Struktur und bereitet Szenen für den Präsentator vor.

Schritt 2

Wählen Sie Ihren Präsentator und Stil

Wählen Sie einen Avatar oder eine Stimme, legen Sie Ihr Branding fest und wählen Sie das Videoformat für Ihr personalisiertes Video. HeyGen fügt Ihren Inhalt in ein übersichtliches visuelles Layout zusammen.

Schritt 3

Überprüfen und verfeinern

Vorschau Ihres Videos, Anpassung von Formulierungen, Tempo oder visuellen Elementen und Erstellung von Varianten zum Testen. Fügen Sie bei Bedarf Untertitel oder Sprachversionen hinzu.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Exportieren Sie MP4-Dateien oder E-Mail-fertige Vorschauen. Fügen Sie den Videolink oder das Thumbnail in Ihren Newsletter ein, um die Klickrate zu erhöhen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Video-Newsletter?

Ein Video-Newsletter ersetzt lange Text-E-Mails durch kurze, ansprechende Videos. HeyGen verwandelt Ihre Updates, Ankündigungen und Geschichten in personalisierte Video-E-Mails, die Abonnenten in Sekunden ansehen können.

Muss ich mich selbst filmen, um einen Video-Newsletter zu erstellen?

Nein. Sie können einen KI-Avatar oder eine synthetische Stimme wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Sie können auch eigenes Material aufnehmen, wenn Sie möchten, aber HeyGen ermöglicht die Erstellung von Videos auch ohne Kamera.

Wie lang sollte ein Video-Newsletter sein?

Die meisten leistungsstarken Videos sind unter zwei Minuten lang. HeyGen hilft Ihnen, Ihren Newsletter in klare, prägnante Abschnitte zu fassen, die die Aufmerksamkeit halten.

Wie füge ich ein Video zu meinem Newsletter hinzu?

E-Mail-Plattformen unterstützen in der Regel das Hinzufügen eines Videovorschaubildes, das mit Ihrer gehosteten Datei verlinkt ist. Sie können Videoinhalte abhängig von den Möglichkeiten Ihres Anbieters einbetten, verlinken oder anhängen.

Kann ich mehrsprachige Video-Newsletter erstellen?

Ja, Videoinhalte sind für effektives E-Mail-Marketing unerlässlich. Verwenden Sie den Videoübersetzer, um lokalisierte Versionen mit aktualisierter Erzählung, Untertiteln und Bildschirmtext zu produzieren.

Sind Videonewsletter gut für das Engagement?

Videos helfen Abonnenten dabei, Informationen zu behalten und erhöhen die Klickrate. Viele Teams verzeichnen signifikante Verbesserungen bei Öffnungen und Aktionen, wenn sie Text-zu-Video-Ansätze für ihre Inhalte verwenden.

Kann ich das Branding anpassen?

Ja. Laden Sie Ihr Markenkit hoch und HeyGen wendet automatisch Ihre Farben, Ihr Logo und Ihren visuellen Stil an.

In welchen Formaten kann ich exportieren?

HeyGen exportiert MP4-Dateien, die für E-Mail-Kompatibilität, Web-Einbettung und Weiterverwendung auf sozialen Plattformen optimiert sind.

Ist mein Inhalt privat?

Ja. Ihre Uploads, Skripte und erstellten Videos bleiben geschützt, und Sie behalten die Rechte an allen produzierten Inhalten.

