HeyGen logo

Videolokalisierungstool für sofortige globale Inhaltsauslieferung

Lokalisieren Sie Ihre Videos in Dutzende Sprachen, ohne neu zu filmen, neu zu schneiden oder Synchronsprecher zu verwalten. Die Video-Lokalisierung von HeyGen verwendet KI, um zu übersetzen, zu synchronisieren, Untertitel zu erstellen und Videos zu synchronisieren, sodass Ihre Botschaft in jedem Markt heimisch wirkt. Erreichen Sie globale Zielgruppen schneller, während Sie Konsistenz, Klarheit und Markenvertrauen im großen Maßstab bewahren.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Globale Marketingkampagnen

Globale Marketingkampagnen

Starten Sie dieselbe Kampagne in mehreren Regionen, ohne Videos von Grund auf neu erstellen zu müssen. Lokalisierte Auslieferung steigert das Engagement, Vertrauen und die Konversion bei internationalen Zielgruppen.

Schulung und Einarbeitung

Schulung und Einarbeitung

Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter dieselben Informationen in ihrer Muttersprache erhalten. Lokalisierte Schulungen verbessern das Verständnis und reduzieren Fehler in verteilten Teams.

Produktschulung und Demos

Produktschulung und Demos

Erklären Sie die Funktionen mithilfe von lokalisiertem Audio und Untertiteln klar für globale Kunden. Dies reduziert Support-Tickets und verbessert die Produktakzeptanz.

Interne Kommunikation

Interne Kommunikation

Führen Sie Führungsbotschaften konsistent über Regionen hinweg durch. Lokalisierung sorgt dafür, dass Ton und Absicht abgestimmt bleiben, während Sprachbarrieren beseitigt werden.

Kundensupport und Hilfsinhalte

Kundensupport und Hilfsinhalte

Lokalisieren Sie Tutorials und FAQs, damit Benutzer in ihrer bevorzugten Sprache selbstständig agieren können, und stellen Sie sicher, dass der Inhalt den besten Praktiken der Lokalisierung entspricht. Dies steigert die Zufriedenheit und reduziert gleichzeitig die Belastung des Supports.

Bildungs- und Lerninhalte

Bildungs- und Lerninhalte

Erweitern Sie Kurse und Lektionen auf neue Märkte, ohne Inhalte neu erstellen zu müssen. Lokalisierung verbessert die Zugänglichkeit und Lernergebnisse.

Warum HeyGen das beste Werkzeug zur Videolokalisierung ist

Die Lokalisierung von Videos sollte das Wachstum nicht verlangsamen oder die Produktionsbudgets ausschöpfen. HeyGen ersetzt fragmentierte Übersetzungsabläufe durch ein KI-gestütztes System, das für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz in jeder Sprache und jedem Format ausgelegt ist, unter Verwendung von Sprachaufnahmen und Bildschirmtext.

Für globale Skalierung entwickelt

HeyGen ermöglicht es Teams, ein Video oder tausende zu lokalisieren, ohne Arbeitsabläufe zu ändern. Egal, ob Sie eine weltweite Kampagne starten oder Schulungsinhalte aktualisieren, die Lokalisierung bleibt schnell und wiederholbar.

Für Authentizität konzipiert

Lokalisierte Videos bewahren den natürlichen Stimmklang, das Tempo und die visuelle Ausrichtung. Dies stellt sicher, dass sich die Zuschauer fühlen, als wäre das Video speziell für sie erstellt worden, und nicht mechanisch übersetzt.

Optimiert für kontinuierliche Aktualisierungen

Wenn Inhalte sich weiterentwickeln, können lokalisierte Versionen sofort neu erstellt werden. Dies verhindert veraltete Mitteilungen in verschiedenen Regionen und hält die Abläufe schlank.

KI-gestützte Videotranslation zwischen Sprachen

HeyGen übersetzt gesprochene Inhalte in mehrere Sprachen und bewahrt dabei die ursprüngliche Absicht und Bedeutung. Die Erkennung der Sprache und die Übersetzung erfolgen automatisch, um manuellen Aufwand zu reduzieren. Dies ermöglicht Teams eine Erweiterung ihrer Reichweite, ohne Übersetzer einstellen oder komplexe Arbeitsabläufe verwalten zu müssen.

Bild zu Video

Natürliche KI-Sprachsynchronisation

Lokalisierte Audiodateien werden mit natürlich klingenden KI-Stimmen erzeugt, die über ein realistisches Tempo und eine natürliche Betonung verfügen und hochwertige Sprachaufnahmen bieten. Die Stimmen sind so gestaltet, dass sie menschlich und ansprechend wirken, anstatt roboterhaft. Dies steigert das Vertrauen und das Verständnis der Zuschauer über verschiedene Märkte hinweg.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Lippensynchronisation

Übersetzte Sprache wird visuell mit den Sprechern auf dem Bildschirm synchronisiert. Mundbewegung und Timing werden angepasst, um eine visuelle Diskrepanz zu verringern. Dies schafft ein nahtloses Seherlebnis, das sich in jeder Sprache natürlich anfühlt.

Stimmenklonung

Mehrsprachige Untertitel und Bildunterschriften

HeyGen erzeugt präzise Untertitel sowie bei Bedarf synchronisierte Audiospuren. Untertitel verbessern die Zugänglichkeit, das mobile Ansehen und die Auffindbarkeit von Inhalten. Sie können bearbeitet und plattformübergreifend wiederverwendet werden.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, den ich jede Woche gemacht habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man das KI-Video-Lokalisierungstool verwendet

Konvertieren Sie Ihre Videos in nur vier einfachen Schritten in mehrere Sprachen.

Schritt 1

Lade dein Video hoch

Laden Sie ein vorhandenes Video hoch oder erstellen Sie eines mit HeyGen. Das System erkennt automatisch gesprochene Sprache und Struktur.

Schritt 2

Wählen Sie Zielsprachen aus

Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen für die Lokalisierung aus. Sprach-, Untertitel- und Lippen-Synchronisationseinstellungen werden automatisch angewendet.

Schritt 3

Erstellen Sie lokalisierte Versionen

HeyGen übersetzt, synchronisiert, vertont und untertitelt jede Version. Überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Laden Sie lokalisierte Videos herunter oder veröffentlichen Sie diese auf Marketing-, Lern- und Support-Kanälen unter Verwendung der besten Methoden für eine effektive Kommunikation.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Videolokalisierung?

Die Lokalisierung von Videos passt Videoinhalte an verschiedene Sprachen und Regionen an. Sie umfasst Übersetzung, Synchronisation, Untertitel und visuelle Anpassung, damit der Inhalt sich einheimisch anfühlt und nicht wie übersetzt.

Wie unterscheidet sich die Videolokalisierung von einer einfachen Übersetzung?

Übersetzung wandelt Text oder Sprache in eine andere Sprache um. Lokalisierung passt Tonfall, Auslieferung, Timing und Zugänglichkeit an, um sie dem natürlichen Konsumverhalten von Videoinhalten in jeder Region anzupassen.

Brauche ich separate Videos für jede Sprache?

Nein. HeyGen ermöglicht es Ihnen, mehrere lokalisierte Versionen aus einem einzigen Quellvideo mit dem Videoübersetzer zu generieren. Dies hält die Produktion zentralisiert und konsistent.

Wie genau ist die Lokalisierung von Videos durch KI?

HeyGen verwendet fortschrittliche KI-Modelle, die auf mehrsprachigen Sprachmustern trainiert wurden. Die Genauigkeit ist für die meisten professionellen, bildungsbezogenen und Marketing-Anwendungsfälle hoch, mit Bearbeitungsoptionen, die bei Bedarf verfügbar sind.

Kann ich Videos mit mehreren Sprechern lokalisieren?

Ja. HeyGen unterstützt die Erkennung und Lokalisierung mehrerer Sprecher, was es einfacher macht, ein neues Publikum anzusprechen. Jeder Sprecher wird genau für Klarheit und Übereinstimmung behandelt.

Verbessert die Lokalisierung die Leistung von Videos?

Lokalisierte Videos steigern die Sehdauer, das Verständnis und die Interaktion. Zuschauer vertrauen Inhalten in ihrer Muttersprache eher und sind eher bereit, darauf zu reagieren.

Kann ich lokalisierte Videos später aktualisieren?

Ja. Wenn sich der Quellinhalt ändert, können alle lokalisierten Versionen sofort neu erstellt werden. Dies verhindert veraltete Mitteilungen in verschiedenen Regionen.

Ist die Lokalisierung von Videos für den Unternehmenseinsatz geeignet?

Ja. HeyGen unterstützt Lokalisierung in hohem Umfang, konsistente Markenpräsentation und sichere Arbeitsabläufe für globale Teams.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background