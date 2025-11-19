HeyGen logo

Videocollage-Ersteller für sofortiges kreatives Geschichtenerzählen

Kombinieren Sie Ihre Lieblingsfotos und -clips zu einem dynamischen Videocollage. Mit HeyGen können Sie übersichtliche Layouts erstellen, Visuals mit Musik synchronisieren und polierte Collagen für jeden Anlass oder Kanal teilen. Erstellen Sie persönliche Highlights oder Markeninhalte mit schnellem Schnitt und professionellem Ergebnis.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Highlights und Clips aus sozialen Medien

Highlights und Clips aus sozialen Medien

Fassen Sie Ihre schönsten Momente, Reiseclips oder Event-Zusammenfassungen in einer aussagekräftigen Collage zusammen. Ideal für TikTok, Reels und YouTube Shorts, wo Aufmerksamkeit schnell gefangen wird und die Visuals am wichtigsten sind.

Produktpräsentationen und Markengeschichten

Produktpräsentationen und Markengeschichten

Zeigen Sie gleichzeitig verschiedene Perspektiven, Farben oder Eigenschaften. Helfen Sie Käufern, in nur wenigen Sekunden zu verstehen, was ein Produkt attraktiv macht.

Persönliche Feiern und Meilensteinerinnerungen

Persönliche Feiern und Meilensteinerinnerungen

Teilen Sie Geburtstage, Jahrestage oder Feiertage mit aussagekräftigen Bildern an einem Ort. Freunde und Familie erleben besondere Momente als eine einzige Geschichte in einer personalisierten Videocollage.

Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Community-Engagement

Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Community-Engagement

Kombinieren Sie Aufnahmen der Menge, Hinter-den-Kulissen-Material und Highlight-Clips, um die Stimmung bei lokalen Veranstaltungen, Festivals oder Teamaktivitäten hochzuhalten.

Anleitungen und Erklär-Videos

Anleitungen und Erklär-Videos

Zeigen Sie Schritte nebeneinander in Ihrem Videobearbeitungsprogramm, während der Betrachter orientiert bleibt. Ideal für Beauty-, Bastel-, Rezept- und Fitnessabläufe, die auf mehreren Perspektiven basieren.

Mini-Showreels und Portfolios

Mini-Showreels und Portfolios

Erstellen Sie kurze Portfolios, die Ihre kreative Bandbreite schnell zur Schau stellen. Ideal für Kreative, Designer und Influencer, die polierte visuelle Präsentationen benötigen.

Warum HeyGen der beste Video-Collage-Maker ist

HeyGen hilft Ihnen dabei, Videocollagen zu erstellen, die mehrere Momente zu einer stimmigen visuellen Geschichte zusammenfügen. Ziehen und arrangieren Sie Ihre Medien, fügen Sie sanfte Übergänge hinzu und passen Sie das Tempo an, damit die endgültige Collage ansprechend wirkt und nicht überwältigend. Perfekt für das Teilen in sozialen Netzwerken, Produktwerbung und Erinnerungen, die mehr verdienen als nur einen einzelnen Clip.

Erzählen Sie größere Geschichten mit weniger Aufwand

Zeigen Sie mehrere Perspektiven oder Szenen gemeinsam in einer Ansicht, indem Sie ein Collage-Videoformat verwenden. Anstatt separate Clips zu senden, erhält Ihr Publikum eine vollständige und aussagekräftige Momentaufnahme in einem einzigen Durchgang mit unserem Online-Video-Collage-Ersteller.

Für schnelles Bearbeiten und Kreativität konzipiert

Verzichte auf komplexe Software, wähle ein Layout, lade deine Medien hoch und passe die Zeitsteuerung mit einfachen Kontrollen an. HeyGen kümmert sich um die Animation und visuelle Konsistenz, sodass alles zusammenpasst.

Überall mit Vertrauen veröffentlichen

Erstellen Sie vertikale, quadratische oder horizontale Layouts, die für jede soziale Plattform formatiert sind. Hochwertige Exporte gewährleisten, dass Ihr Collage auf jedem Gerät scharf aussieht.

Medienlayoutsteuerung und nahtlose Übergänge

Wählen Sie zwischen geteilten Ansichten, Bild-in-Bild-Layouts oder vollständig individuellen Rastern, um mehrere Momente gleichzeitig zu präsentieren. Ordnen Sie Szenen präzise an, passen Sie die Größe einzelner Rahmen an und justieren Sie den Abstand, um eine ausgewogene, bewusste Komposition zu erstellen.

Die gleiche lächelnde Frau, dargestellt in verschiedenen professionellen und zwanglosen Rollen, über mehrere überlappende dreieckige Rahmen hinweg.

Musik-Synchronisation und Timing-Anpassungen

Setzen Sie die Stimmung Ihres Collage mit Musik, die jeden Moment ergänzt. Schneiden Sie Audiospuren zurecht, passen Sie visuelle Schnitte an den Beat an und justieren Sie das Tempo fein, damit jeder Szenenwechsel natürlich und fesselnd wirkt.

Collage einer lächelnden jungen asiatischen Frau, die in verschiedenen Rollen und Umgebungen auf überlappenden Paneelen dargestellt wird.

Textüberlagerungen und Markenelemente

Fügen Sie Beschriftungen, Etiketten und Legenden hinzu, um Kontext zu bieten oder Schlüsselmomente in Ihrer Collage hervorzuheben. Wenden Sie Logos, Farben und Schriftarten an, um Ihren persönlichen Stil oder die Markenidentität zu unterstreichen. Eine saubere Platzierung und einheitliche Typografie halten den Fokus auf den Bildern und verstärken gleichzeitig Ihre Botschaft.

Ein lächelnder Mann mit Markenschriftart und Farbanpassungsoptionen sowie einem personalisierten Text-Overlay „Hey Maya! Wir haben ein spezielles Angebot nur für dich!“

Hochwertige Exporte für jede Plattform

Exportieren Sie Ihre Videocollage in hochauflösenden Formaten, die für soziale Medien, Webseiten und Messaging-Apps optimiert sind. Erzeugen Sie sofort vertikale, quadratische oder Breitbild-Versionen, ohne das Layout erneut bearbeiten zu müssen.

Lächelnder Mann mit einem UI-Dialogfeld, das aktivierte SCORM-Exportoptionen anzeigt und SCORM 1.2 ausgewählt ist.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den Video-Collage-Maker benutzt

Erstellen Sie eine Videocollage in vier einfachen Schritten mit Hilfe von geführten Steuerelementen, die das Bearbeiten schnell machen.

Schritt 1

Beginnen Sie mit Ihren Medien

Laden Sie Bilder und Videos von Ihrem Gerät oder aus Ihrer Bibliothek hoch. Wählen Sie ein Collagen-Layout, das zu der Geschichte passt, die Sie teilen möchten.

Schritt 2

Rahmen und Visuals anordnen

Ziehen Sie Clips an die richtige Stelle, schneiden oder kürzen Sie Inhalte und passen Sie das Seitenverhältnis an, damit jeder Moment zum Design passt.

Schritt 3

Fügen Sie Audio und Verbesserungen hinzu

Fügen Sie Musik, Untertitel und Übergänge hinzu, die die Stimmung verstärken. Justieren Sie das Timing fein, um die Energie in den verschiedenen Szenen hoch zu halten.

Schritt 4

Erstellen und veröffentlichen

HeyGen rendert Ihr Collage im gewählten Format. Laden Sie es herunter oder teilen Sie es sofort auf jeder Plattform.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Videocollage-Ersteller?

Ein Videocollage-Ersteller kombiniert mehrere Fotos und Videoclips in einem einzigen Layout mit Bewegung, Übergängen und Ton. Es hilft Ihnen, verschiedene Perspektiven oder Momente in einem zusammenhängenden Video zu präsentieren.

Brauche ich Bearbeitungserfahrung, um ein Collage zu erstellen?

Nein. HeyGen bietet einfache Steuerungsmöglichkeiten für Layout, Timing und Audio. Sie konzentrieren sich auf die Auswahl Ihrer Lieblingsvisuals und das System kümmert sich um die Design-Details.

Kann ich sowohl Fotos als auch Videos in einer Collage verwenden?

Ja, Sie können mit unserem AI-Video-Generator problemlos ein Videocollage erstellen. Sie können Bilder, kurze Clips und sogar Bildschirmaufnahmen im selben Projekt mischen, während Sie Timing und Optik konsistent halten.

Kann ich meiner Collage Musik oder eine Sprachaufnahme hinzufügen?

Ja. Sie können Hintergrundmusik hinzufügen, die Lautstärke anpassen und Szenen im Takt synchronisieren. Voiceovers und Untertitel helfen dabei, Ihrem Collage-Video Klarheit oder Persönlichkeit zu verleihen.

Welche Dateigrößen und -formate werden unterstützt?

HeyGen unterstützt gängige Foto- und Videoformate und bietet eine hochwertige Darstellung zum Teilen auf verschiedenen Plattformen. Laden Sie Medien vom Desktop oder Mobilgerät hoch und kombinieren Sie Formate nach Belieben.

Kann ich vertikale Collagen für TikTok oder Reels erstellen?

Ja. Wählen Sie Seitenverhältnisse wie 9:16 für vertikale Beiträge oder 1:1 für quadratische Feeds. Exporte werden automatisch für jedes Ziel optimiert, wenn Sie unseren Online-Video-Collage-Maker verwenden.

Wie lang darf eine Videocollage sein?

Die meisten Videocollagen funktionieren am besten zwischen 10 und 60 Sekunden, je nach Anzahl der Clips. Sie können die Länge anpassen, indem Sie Medien schneiden oder die Szenenabfolge ändern.

Kann ich meine Markenelemente einbeziehen?

Ja. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und formatierten Text hinzu, damit Ihre Collage eine visuelle Konsistenz für Marketing- oder Geschäftszwecke beibehält.

Ist mein Inhalt beim Bearbeiten sicher?

Ja. Ihre Uploads und erstellten Videos bleiben privat und verschlüsselt. Sie kontrollieren, wo und wie die endgültige Collage geteilt wird.

Kann ich meine Videocollage später aktualisieren?

Ja. Öffnen Sie Ihr Projekt erneut, tauschen Sie Medien aus oder aktualisieren Sie Layouts und erstellen Sie dann eine neue finale Version, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

