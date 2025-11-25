Erstellen Sie authentische, aufmerksamkeitsstarke UGC-Anzeigen, die wie echte Kundenbeiträge wirken, ohne aufwendige Drehs oder lange Produktionszyklen. HeyGen hilft Marken dabei, Testimonial-Clips, Sketche, Produktvorführungen und native UGC-Inhalte mit realistischen Talenten, natürlichen Voiceovers und plattformgerechten Formaten zu kreieren. Testen Sie mehr Kreativinhalte, skalieren Sie schneller und bewahren Sie die Authentizität Ihrer Ergebnisse.
Zeigen Sie ehrliche Reaktionen, Produktvorführungen und Vorher-Nachher-Geschichten, die die Glaubwürdigkeit erhöhen und die Kaufhemmungen verringern.
Verwenden Sie kurze, fokussierte Clips, die Funktionen in natürlichen Kontexten demonstrieren und den Zuschauern helfen, den Produktwert schnell zu verstehen.
Erstellen Sie konversationelle Sketche oder gemeinsam moderierte Spots, die Influencer-Inhalte nachahmen, während Sie KI-Schauspieler verwenden, um vollständige Kontrolle und Markensicherheit zu gewährleisten.
Erstellen Sie lange Testimonial- oder Diskussionsclips, die wie ein organisches Gespräch klingen, ideal für In-Stream-Platzierungen in UGC-Inhalten.
Erzeugen Sie viele Variationen desselben Konzepts mit unterschiedlichen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und visuellen Elementen, um die leistungsstärksten Kombinationen für Ihre KI-Anzeigen zu finden.
Tauschen Sie Sprache, Akzente und kulturelle Bezüge aus, um lokalisierte Kreativität im großen Maßstab zu testen, ohne neu zu drehen.
Warum HeyGen der beste UGC-Anzeigen-Generator ist
HeyGen verbindet Realismus und Geschwindigkeit, damit Ihre kreative Strategie mit der Marktdynamik mithalten kann. Erstellen Sie Skripte oder laden Sie Briefings hoch, wählen Sie realistisch wirkende Talente oder klonen Sie einen Sprecher und passen Sie jede Szene an das Plattformverhalten an. Sie erhalten mehr Anzeigenvarianten, schnellere Tests und messbare Steigerungen, ohne die Authentizität zu opfern.
Produzieren Sie Selfie-Stil, Podcasts oder Rezensionsformate mit natürlichen Unvollkommenheiten, echten Reaktionen und organischem Tempo, damit die Zuschauer der Botschaft vertrauen.
Erstellen Sie in Serie Variationen, tauschen Sie Stimmen und Untertitel aus oder passen Sie Text und Bilder lokal an, um zu testen, was Anklang findet, während Sie die kreative Kontrolle über Skript und Timing behalten.
Überspringen Sie das Buchen von Shootings, Reisen und Talentverträgen, um sich auf die Erstellung von KI-Werbung zu konzentrieren. HeyGen übernimmt das Casting, Voiceovers, Untertitel und die Bearbeitung, sodass Teams in Stunden, nicht Wochen, UGC-Video-Kampagnen erstellen können.
Realistische Talent- und Avatar-Optionen
Wählen Sie aus einer breiten Palette vielfältiger, glaubwürdiger Avatare, die wie echte Schöpfer wirken sollen, nicht wie Schauspieler, die ein Drehbuch lesen. Sie können auch einen kurzen Clip hochladen, um Ihre eigene Präsenz vor der Kamera zu klonen, um Ihre Markenstimme in jeder UGC-Anzeige konsistent zu halten.
Präzise Skriptsteuerung und schnelle Bearbeitung
Kontrollieren Sie jeden Moment Ihrer UGC-Werbung mit sekundengenauer Skriptanweisung. Passen Sie Formulierungen, Timing, Reaktionen, Pausen und Betonungen an, damit das Video absichtlich wirkt, während es den lässigen, authentischen Ton beibehält, mit dem UGC am besten funktioniert. Nehmen Sie schnelle Änderungen vor, ohne neu zu drehen oder von vorne zu beginnen.
Natürlich klingende Sprachaufnahmen und lokalisierte Untertitel
Erzeugen Sie menschenähnliche Sprachausgaben in mehreren Sprachen und Akzenten, um globale Zielgruppen ohne zusätzliche Produktionskosten zu erreichen. Fügen Sie automatisch Untertitel für stummes Scrollen hinzu, passen Sie Texte direkt an und exportieren Sie Untertiteldateien, um Plattform- und Barrierefreiheitsanforderungen über verschiedene Kanäle hinweg zu erfüllen.
Generative Medien plus lizenzierte Stockbibliothek
Kombinieren Sie von KI generiertes B-Roll-Material mit Millionen lizenzierter Stock-Clips und Bildern, um visuell ansprechende UGC-Werbungen zu erstellen. Diese Kombination hält Ihren Inhalt frisch und abwechslungsreich, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alles urheberrechtlich geschützt und bereit für den Einsatz in bezahlten Medien im großen Maßstab ist.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den UGC Ads Generator verwendet
Erstellen Sie UGC-Anzeigen in wenigen klaren Schritten, mit Steuerelementen, die das kreative Gefühl echt erhalten.
Teilen Sie HeyGen das Produkt, die Zielgruppe, den gewünschten Tonfall und die Plattform für die Erstellung von KI-Anzeigen mit. Fügen Sie ein Skript ein oder lassen Sie die KI mehrere kurze Aufhänger für Sie entwerfen.
Wählen Sie einen realistischen Schauspieler, Selfie-Stil oder Podcast-Layout. Wählen Sie die Stimme, Untertitel und ob Sie wackelige, handgehaltene oder stabile Bildführung möchten.
Erstellen Sie mehrere Schnitte mit unterschiedlichen Haken, Handlungsaufforderungen und hochwertiger Musik für Ihre UGC-Inhalte. Bearbeiten Sie spezifische Zeilen, tauschen Sie Reaktionen aus oder passen Sie die Zeitabläufe von Szenen für ein perfektes Timing an.
Laden Sie plattformbereite Dateien herunter oder verwenden Sie gehostete Links für Werbeplattformen und Analysen. Iterieren Sie schnell basierend auf Leistungsdaten.
UGC-Anzeigen ahmen echte Nutzerinhalte wie Bewertungen und kurze Testimonials nach, um Vertrauen aufzubauen und die Konversionsrate zu erhöhen. HeyGen erstellt diese Formate schnell mit realistischen Darstellern und natürlichem Vortrag.
Nein. HeyGen kann UGC-Stil Werbeanzeigen aus Skripten oder Vorgaben mit Hilfe von KI-Talenten, Sprachaufnahmen und Stockmedien erstellen. Sie können auch vorhandene Clips hochladen, um sie mit generierten Szenen zu mischen.
Ja. HeyGen bietet sekundengenaue Skriptkontrolle, sodass Sie Reaktionen, Dialoge und das Tempo steuern können, während das endgültige Gefühl authentisch bleibt.
Ja. Wählen Sie aus vielen Sprachen, Akzenten und Untertitel-Stilen. Sie können schnell lokalisierte Versionen erstellen, ohne neu zu drehen, durch den Videoübersetzer.
Die Stapelverarbeitung ermöglicht es Ihnen, dutzende Variationen gleichzeitig zu erzeugen, indem Sie Hooks, CTAs und Bilder austauschen, um das A/B-Testing für Videoanzeigen zu beschleunigen.
Ja. Sie behalten die volle kreative Kontrolle, und HeyGen setzt Inhaltsrichtlinien und Nutzungsrichtlinien durch, damit die Ergebnisse den Markenstandards für hochwertige Werbung entsprechen.
Ja. Kombinieren Sie hochgeladenes Influencer-Material oder echte Kundenclips mit generierten Inhalten, oder klonen Sie mit Erlaubnis einen Sprecher für konsistente Serieninhalte in Werbeanzeigen mit KI.
Exportieren Sie MP4-Dateien, die für TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und programmatische Platzierungen optimiert sind, und laden Sie Untertiteldateien wie SRT für Untertitel herunter.
HeyGen hilft Ihnen dabei, konforme Inhalte zu erstellen, aber Sie sind für die endgültigen Überprüfungen verantwortlich. Wir empfehlen, die Plattformrichtlinien für spezifische Anforderungen an kreative Inhalte und Werbetexte zu überprüfen.
Nutzen Sie schnelle Erstellungszyklen, um neue Anknüpfungspunkte und Visualisierungen zu schaffen, und tauschen Sie dann erfolgreiche Elemente in neue Varianten aus. Der Stapelverarbeitungsmodus von HeyGen macht Iterationen schnell und datengesteuert.
Ja. Laden Sie Teamkollegen ein, teilen Sie Projekte und hinterlassen Sie Überprüfungsnotizen, damit Kreativ-, Marketing- und Analyseteams bei der Verwendung von KI für Anzeigen aufeinander abgestimmt bleiben.
Ihre Uploads und erstellten Assets werden sicher gespeichert, der Zugriff ist kontrolliert und sie werden gemäß den besten Datenschutzpraktiken verarbeitet.
