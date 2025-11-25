HeyGen logo

UGC Ads Maker: Erstellen Sie sofort hochkonvertierende Anzeigen

Erstellen Sie authentische, aufmerksamkeitsstarke UGC-Anzeigen, die wie echte Kundenbeiträge wirken, ohne aufwendige Drehs oder lange Produktionszyklen. HeyGen hilft Marken dabei, Testimonial-Clips, Sketche, Produktvorführungen und native UGC-Inhalte mit realistischen Talenten, natürlichen Voiceovers und plattformgerechten Formaten zu kreieren. Testen Sie mehr Kreativinhalte, skalieren Sie schneller und bewahren Sie die Authentizität Ihrer Ergebnisse.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Sozialer Beweis und Testimonial-Werbung

Sozialer Beweis und Testimonial-Werbung

Zeigen Sie ehrliche Reaktionen, Produktvorführungen und Vorher-Nachher-Geschichten, die die Glaubwürdigkeit erhöhen und die Kaufhemmungen verringern.

Produktdemonstrationen und schnelle Anleitungen

Produktdemonstrationen und schnelle Anleitungen

Verwenden Sie kurze, fokussierte Clips, die Funktionen in natürlichen Kontexten demonstrieren und den Zuschauern helfen, den Produktwert schnell zu verstehen.

Sketche für zwei Personen und Clips im Influencer-Stil

Sketche für zwei Personen und Clips im Influencer-Stil

Erstellen Sie konversationelle Sketche oder gemeinsam moderierte Spots, die Influencer-Inhalte nachahmen, während Sie KI-Schauspieler verwenden, um vollständige Kontrolle und Markensicherheit zu gewährleisten.

Podcast-Stil native Spots

Podcast-Stil native Spots

Erstellen Sie lange Testimonial- oder Diskussionsclips, die wie ein organisches Gespräch klingen, ideal für In-Stream-Platzierungen in UGC-Inhalten.

Dynamische Kreativoptimierung und A/B-Tests

Dynamische Kreativoptimierung und A/B-Tests

Erzeugen Sie viele Variationen desselben Konzepts mit unterschiedlichen Aufhängern, Handlungsaufforderungen und visuellen Elementen, um die leistungsstärksten Kombinationen für Ihre KI-Anzeigen zu finden.

Lokalisierte und mehrsprachige Kampagnen

Lokalisierte und mehrsprachige Kampagnen

Tauschen Sie Sprache, Akzente und kulturelle Bezüge aus, um lokalisierte Kreativität im großen Maßstab zu testen, ohne neu zu drehen.

Warum HeyGen der beste UGC-Anzeigen-Generator ist

HeyGen verbindet Realismus und Geschwindigkeit, damit Ihre kreative Strategie mit der Marktdynamik mithalten kann. Erstellen Sie Skripte oder laden Sie Briefings hoch, wählen Sie realistisch wirkende Talente oder klonen Sie einen Sprecher und passen Sie jede Szene an das Plattformverhalten an. Sie erhalten mehr Anzeigenvarianten, schnellere Tests und messbare Steigerungen, ohne die Authentizität zu opfern.

Erstelle Anzeigen, die wirken, als wären sie von echten Menschen

Produzieren Sie Selfie-Stil, Podcasts oder Rezensionsformate mit natürlichen Unvollkommenheiten, echten Reaktionen und organischem Tempo, damit die Zuschauer der Botschaft vertrauen.

Kreativität skalieren mit Kontrolle und Präzision

Erstellen Sie in Serie Variationen, tauschen Sie Stimmen und Untertitel aus oder passen Sie Text und Bilder lokal an, um zu testen, was Anklang findet, während Sie die kreative Kontrolle über Skript und Timing behalten.

Produktionszeit und -kosten reduzieren

Überspringen Sie das Buchen von Shootings, Reisen und Talentverträgen, um sich auf die Erstellung von KI-Werbung zu konzentrieren. HeyGen übernimmt das Casting, Voiceovers, Untertitel und die Bearbeitung, sodass Teams in Stunden, nicht Wochen, UGC-Video-Kampagnen erstellen können.

Realistische Talent- und Avatar-Optionen

Wählen Sie aus einer breiten Palette vielfältiger, glaubwürdiger Avatare, die wie echte Schöpfer wirken sollen, nicht wie Schauspieler, die ein Drehbuch lesen. Sie können auch einen kurzen Clip hochladen, um Ihre eigene Präsenz vor der Kamera zu klonen, um Ihre Markenstimme in jeder UGC-Anzeige konsistent zu halten.

Drei Personen in separaten Videoframes: ein Mann, eine Frau mit blauen Haaren und ein weiterer Mann, alle mit offenem Mund, als ob sie sprechen oder singen.

Präzise Skriptsteuerung und schnelle Bearbeitung

Kontrollieren Sie jeden Moment Ihrer UGC-Werbung mit sekundengenauer Skriptanweisung. Passen Sie Formulierungen, Timing, Reaktionen, Pausen und Betonungen an, damit das Video absichtlich wirkt, während es den lässigen, authentischen Ton beibehält, mit dem UGC am besten funktioniert. Nehmen Sie schnelle Änderungen vor, ohne neu zu drehen oder von vorne zu beginnen.

Eine Frau demonstriert einen rosa Jade-Roller, mit eingeblendetem Text 'Erstelle 30-Sekunden-Schminkanleitungen' und '+ Produkt hinzufügen'.

Natürlich klingende Sprachaufnahmen und lokalisierte Untertitel

Erzeugen Sie menschenähnliche Sprachausgaben in mehreren Sprachen und Akzenten, um globale Zielgruppen ohne zusätzliche Produktionskosten zu erreichen. Fügen Sie automatisch Untertitel für stummes Scrollen hinzu, passen Sie Texte direkt an und exportieren Sie Untertiteldateien, um Plattform- und Barrierefreiheitsanforderungen über verschiedene Kanäle hinweg zu erfüllen.

Stimmenklonung

Generative Medien plus lizenzierte Stockbibliothek

Kombinieren Sie von KI generiertes B-Roll-Material mit Millionen lizenzierter Stock-Clips und Bildern, um visuell ansprechende UGC-Werbungen zu erstellen. Diese Kombination hält Ihren Inhalt frisch und abwechslungsreich, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass alles urheberrechtlich geschützt und bereit für den Einsatz in bezahlten Medien im großen Maßstab ist.

Eine lebendige digitale Oberfläche, die ein Raster von Projekt-Karten mit Titeln wie 'Produkteinführung', 'Konzeptvorschlag' und 'Verkaufspräsentation' anzeigt, mit einem pinken Cartoon-Cursor, der auf die 'Verkaufspräsentation'-Karte zeigt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programmmanager
Wie es funktioniert

Wie man den UGC Ads Generator verwendet

Erstellen Sie UGC-Anzeigen in wenigen klaren Schritten, mit Steuerelementen, die das kreative Gefühl echt erhalten.

Schritt 1

Fassen Sie Ihre Idee kurz zusammen oder fügen Sie sie ein

Teilen Sie HeyGen das Produkt, die Zielgruppe, den gewünschten Tonfall und die Plattform für die Erstellung von KI-Anzeigen mit. Fügen Sie ein Skript ein oder lassen Sie die KI mehrere kurze Aufhänger für Sie entwerfen.

Schritt 2

Wählen Sie Talent und Format

Wählen Sie einen realistischen Schauspieler, Selfie-Stil oder Podcast-Layout. Wählen Sie die Stimme, Untertitel und ob Sie wackelige, handgehaltene oder stabile Bildführung möchten.

Schritt 3

Erzeuge Variationen und verfeinere

Erstellen Sie mehrere Schnitte mit unterschiedlichen Haken, Handlungsaufforderungen und hochwertiger Musik für Ihre UGC-Inhalte. Bearbeiten Sie spezifische Zeilen, tauschen Sie Reaktionen aus oder passen Sie die Zeitabläufe von Szenen für ein perfektes Timing an.

Schritt 4

Exportieren und testen

Laden Sie plattformbereite Dateien herunter oder verwenden Sie gehostete Links für Werbeplattformen und Analysen. Iterieren Sie schnell basierend auf Leistungsdaten.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind UGC-Anzeigen?

UGC-Anzeigen ahmen echte Nutzerinhalte wie Bewertungen und kurze Testimonials nach, um Vertrauen aufzubauen und die Konversionsrate zu erhöhen. HeyGen erstellt diese Formate schnell mit realistischen Darstellern und natürlichem Vortrag.

Muss ich etwas filmen, um UGC-Werbung zu erstellen?

Nein. HeyGen kann UGC-Stil Werbeanzeigen aus Skripten oder Vorgaben mit Hilfe von KI-Talenten, Sprachaufnahmen und Stockmedien erstellen. Sie können auch vorhandene Clips hochladen, um sie mit generierten Szenen zu mischen.

Kann ich das Skript und das Timing genau steuern?

Ja. HeyGen bietet sekundengenaue Skriptkontrolle, sodass Sie Reaktionen, Dialoge und das Tempo steuern können, während das endgültige Gefühl authentisch bleibt.

Sind die Stimmen und Untertitel lokalisiert?

Ja. Wählen Sie aus vielen Sprachen, Akzenten und Untertitel-Stilen. Sie können schnell lokalisierte Versionen erstellen, ohne neu zu drehen, durch den Videoübersetzer.

Wie viele Anzeigenvarianten kann ich erstellen?

Die Stapelverarbeitung ermöglicht es Ihnen, dutzende Variationen gleichzeitig zu erzeugen, indem Sie Hooks, CTAs und Bilder austauschen, um das A/B-Testing für Videoanzeigen zu beschleunigen.

Ist der generierte Inhalt markensicher?

Ja. Sie behalten die volle kreative Kontrolle, und HeyGen setzt Inhaltsrichtlinien und Nutzungsrichtlinien durch, damit die Ergebnisse den Markenstandards für hochwertige Werbung entsprechen.

Kann ich echte Influencer oder Kundenclips verwenden?

Ja. Kombinieren Sie hochgeladenes Influencer-Material oder echte Kundenclips mit generierten Inhalten, oder klonen Sie mit Erlaubnis einen Sprecher für konsistente Serieninhalte in Werbeanzeigen mit KI.

Welche Exportformate sind verfügbar?

Exportieren Sie MP4-Dateien, die für TikTok, Instagram, Facebook, YouTube und programmatische Platzierungen optimiert sind, und laden Sie Untertiteldateien wie SRT für Untertitel herunter.

Werden diese Anzeigen die Richtlinien der Plattform bestehen?

HeyGen hilft Ihnen dabei, konforme Inhalte zu erstellen, aber Sie sind für die endgültigen Überprüfungen verantwortlich. Wir empfehlen, die Plattformrichtlinien für spezifische Anforderungen an kreative Inhalte und Werbetexte zu überprüfen.

Wie iteriere ich basierend auf der Anzeigenleistung?

Nutzen Sie schnelle Erstellungszyklen, um neue Anknüpfungspunkte und Visualisierungen zu schaffen, und tauschen Sie dann erfolgreiche Elemente in neue Varianten aus. Der Stapelverarbeitungsmodus von HeyGen macht Iterationen schnell und datengesteuert.

Können Teams bei UGC-Projekten zusammenarbeiten?

Ja. Laden Sie Teamkollegen ein, teilen Sie Projekte und hinterlassen Sie Überprüfungsnotizen, damit Kreativ-, Marketing- und Analyseteams bei der Verwendung von KI für Anzeigen aufeinander abgestimmt bleiben.

Wie sicher sind meine Aufnahmen und Daten?

Ihre Uploads und erstellten Assets werden sicher gespeichert, der Zugriff ist kontrolliert und sie werden gemäß den besten Datenschutzpraktiken verarbeitet.

