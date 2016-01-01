KI-Tutorial-Video-Generator

Verwandle Anleitungen in klare, ansprechende Tutorial-Videos – ganz ohne Aufnehmen, Schneiden oder das Erlernen komplexer Software. HeyGen schreibt automatisch das Skript, erstellt die Szenen, fügt Voiceover, Untertitel und visuelle Elemente hinzu, sodass du schneller mit gleichbleibend hoher Qualität veröffentlichen kannst.

  • Beliebiges Bild oder Foto hochladen
  • Wähle aus über 1.000 Stimmen
  • Bewegungsanweisungen für filmische Kamerafahrten hinzufügen
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probiere unseren kostenlosen KI-Tutorial-Video-Generator aus

Anwendungsfälle für einen KI-Tutorial-Video-Generator

Erstellen Sie klare, einheitliche Tutorial-Videos für Produktschulungen, Trainings und Support. Diese Anwendungsfälle zeigen, wie KI-gestützte Tutorials Teams helfen, Zeit zu sparen, die Inhaltserstellung zu skalieren und Informationen leicht aktualisierbar zu halten.

Produktführungen und Funktions-Tutorials

Produktführungen und Funktions-Tutorials

Verwandle Produktfunktionen in Schritt-für-Schritt-Tutorialvideos – ganz ohne Bildschirmaufnahmen oder manuelle Bearbeitung. Erkläre Workflows, neue Releases und Updates im Handumdrehen und halte deine Videos leicht aktualisierbar, wenn sich dein Produkt weiterentwickelt.

Videos für Kundensupport und Hilfe-Center

Videos für Kundensupport und Hilfe-Center

Wandeln Sie schriftliche Hilfeartikel in kurze, visuelle Anleitungen um, die häufige Fragen klar beantworten. Reduzieren Sie Support-Tickets, verbessern Sie die Self-Service-Nutzung und geben Sie Ihren Kunden sofortige Klarheit, ohne dass sie den Support kontaktieren müssen.

Schulungsvideos und SOP-Videos für Mitarbeitende

Schulungsvideos und SOP-Videos für Mitarbeitende

Verwandeln Sie interne Dokumentation in standardisierte Schulungstutorials. Erstellen Sie klare Onboarding-Videos, Prozessbeschreibungen und Compliance-Leitfäden, die team- und regionsübergreifend einheitlich bleiben.

Bildungsinhalte und Onlinekurse

Bildungsinhalte und Onlinekurse

Erstelle lehrplanbasierte Tutorial-Videos aus Gliederungen oder Skripten. Halte eine gleichbleibend hohe Lehrqualität, ein passendes Tempo und ein einheitliches Erscheinungsbild ein, während du schneller veröffentlichst und die Content-Produktion skalierst.

Warum HeyGen der beste Bild-zu-Video-Generator ist

HeyGen verwandelt jedes statische Bild innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Egal, ob du mit einem einfachen Foto, einer detaillierten Beschreibung oder unseren Stock-Assets startest – HeyGen liefert schnelle, realistische Ergebnisse mit unvergleichlicher kreativer Kontrolle.

Blitzschnelle Generierung

Verwandle deine Bilder in wenigen Minuten in professionelle Videos – deutlich schneller und günstiger als herkömmliche Produktionsabläufe.

Keine Einarbeitungszeit

Erstellen Sie professionelle Image-to-Video-Inhalte mit einer Benutzeroberfläche, die jeder mühelos beherrscht – ganz ohne Vorkenntnisse im Schnitt oder technische Expertise.

All-in-one Kreativ-Editor

Von deiner ersten Eingabe bis zum finalen Export optimiert HeyGens textbasierter Editor den gesamten Workflow. Bearbeite, verfeinere und produziere Videos so einfach wie ein Textdokument.

Erstelle Tutorial-Videos mit KI

Erstelle in Sekundenschnelle Schritt-für-Schritt-Tutorialvideos aus Prompts oder Skripten. HeyGen analysiert deine Anweisungen, zerlegt sie in logische Szenen und erzeugt einen strukturierten Videofluss, der Zuschauer klar vom Anfang bis zum Ende führt. Vertonung, Untertitel und Übergänge werden automatisch aufeinander abgestimmt, damit jeder Schritt leicht nachzuvollziehen und visuell klar erkennbar ist.

Bild zu Video

KI-gestützter Video-Editor

Bearbeite deine Tutorial-Videos mit textbasierten Steuerelementen statt mit komplexen Timelines. Ändere Schritte, formuliere die Sprechertexte neu, passe das Tempo an, übersetze Inhalte oder ersetze Szenen – ganz ohne manuelle Schnittarbeit. So kannst du Tutorials leicht verfeinern, auf Feedback reagieren und Inhalte aktuell halten, wenn sich Produkte oder Prozesse weiterentwickeln.

Ein Smartphone mit einer dunklen TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Hochwertige Visuals und Layouts

Verwenden Sie integrierte Visuals oder laden Sie eigene Screenshots, Aufnahmen oder Markenassets hoch. HeyGen sorgt für aufgeräumte Layouts, gut lesbare Textplatzierung und einheitliche Abstände, damit sich die Zuschauer auf die Anleitung statt auf visuelle Ablenkungen konzentrieren. Jede Szene ist für Klarheit und Lernerfolg optimiert., normal

Drei vertikale Bildschirme zeigen junge Menschen; auf dem vorderen Bildschirm ist ein „Brand Fonts“-Menü zu sehen, in dem ein Cursor einen Schriftstil auswählt.

Für Teams und Zusammenarbeit entwickelt

Erstellen Sie Tutorial-Videos gemeinsam mit gemeinsamem Zugriff, Versionskontrolle und einheitlicher Formatierung. Teams können die Qualität von Tutorials abteilungsübergreifend standardisieren, Workflows wiederverwenden und Aktualisierungen effizient verwalten, sodass sich die Videoproduktion leichter skalieren lässt, ohne an Konsistenz zu verlieren.

Motion-Grafiken: Fotos zu Video

Natürliche, menschlich klingende Sprachaufnahmen

Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Stimmen, die speziell für Lehr- und Schulungsinhalte entwickelt wurden. Die Voiceovers klingen klar, gleichmäßig und professionell und helfen den Zuschauern, konzentriert zu bleiben, ohne abgelenkt zu werden. Wechseln Sie zwischen Sprachen, Akzenten oder Tonlagen, während Timing und Untertitel perfekt synchron bleiben.

Stimmenklonen

Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.

Miro
"Es hat unsere Autorinnen und Autoren dazu befähigt, im Prozess das gleiche Maß an Kreativität zu entfalten wie ich, wenn es um visuelle Erzählmedien geht."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Lernmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet hatte. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einschicken und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitgründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich keine Projekte mehr ablehnen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können mit den vorhandenen Ressourcen deutlich mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
So funktioniert es

Wie man mit KI Tutorial-Videos erstellt

Mit KI lassen sich Tutorial-Videos schnell und einfach erstellen. Mit HeyGen verwandelst du schriftliche Anleitungen in ein vollständiges Tutorial-Video – mithilfe eines geführten Workflows, der auf Geschwindigkeit und einfache Aktualisierungen ausgelegt ist.

Schritt 1

Definiere dein Ziel

Wählen Sie Ihre Zielgruppe, Plattform und das Lernziel aus. Legen Sie fest, was die Zuschauer nach dem Ansehen verstehen oder erledigt haben sollen.

Schritt 2

Füge deinen Prompt oder dein Skript hinzu

Füge deine Schritte ein oder schreibe eine kurze Beschreibung. HeyGen erstellt automatisch ein vollständiges Tutorial-Video.

Schritt 3

Verfeinern und anpassen

Bearbeite den Text, ändere die Voiceover-Stile, passe die visuellen Elemente an oder übersetze das Video in weitere Sprachen.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Lade dein Tutorial-Video herunter und veröffentliche es überall. Aktualisiere es jederzeit, indem du den Text bearbeitest und es neu generierst.

Ein Apple iMac zeigt ein Datendashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu stehen eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holztisch.

Häufig gestellte Fragen zu KI für Bild-zu-Video

Was ist ein KI-Tutorial-Video-Generator?

Ein KI-Tutorial-Video-Generator wandelt schriftliche Anweisungen in ein vollständiges Tutorial-Video um. Anstatt selbst zu filmen und zu schneiden, gibst du Schritte oder eine Eingabeaufforderung vor, und das System erstellt Szenen, Sprechertext, Untertitel und Timing, sodass du schneller mit gleichbleibender Qualität veröffentlichen kannst.

Wie professionell wirken von KI erstellte Tutorial-Videos?

Qualität hängt von Tempo, Klarheit und visueller Struktur ab. HeyGen legt den Fokus auf einen klaren Szenenfluss, gut lesbare Untertitel und eine natürliche Präsentation, damit Tutorials stimmig wirken. Mit einem starken Skript und klaren Schritten können die Ergebnisse die Professionalität klassischer Produktionen erreichen – ohne deren Aufwand.

Kann ich Tutorial-Videos in mehreren Sprachen erstellen?

Ja. Sie können Tutorials für verschiedene Regionen lokalisieren, indem Sie sowohl die Sprechertexte als auch die Untertitel übersetzen und dabei das Timing beibehalten. So wird globales Training und die Schulung von Kundinnen und Kunden einfacher, da Sie nicht für jede Sprachversion ein eigenes Projekt benötigen.

Brauche ich Bearbeitungskenntnisse, um diese Videos zu erstellen?

Nein. Der Workflow ist „Script-first“, das heißt, du arbeitest mit Text und einfachen Bedienelementen statt mit einer komplexen Timeline. Du kannst Szenen und Audio weiterhin verfeinern, aber die Schwerstarbeit wird automatisiert. So wird das Erstellen von Tutorials für Einsteiger zugänglich und für Profis schnell.

Welche Arten von Tutorials kann ich damit erstellen?

Sie können Software-Walkthroughs, SOP-Schulungen, Onboarding-Module, Helpcenter-Clips, Erklärvideos zu Produktfunktionen und Videos zu internen Prozessen erstellen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit klar strukturierten Schritten, eindeutig definierten Zielen und einer präzisen Sprache, die die Zuschauer durch jede einzelne Aktion führt.

Wie kann ich Branding und Konsistenz über alle Videos hinweg sicherstellen?

Sie können den Stil standardisieren, indem Sie Layouts, Farben, Logos und Untertitel-Einstellungen wiederverwenden, sodass jedes Tutorial zu Ihrer Marke passt. Behalten Sie denselben Ton in allen Skripten bei und verwenden Sie ein einheitliches Format für Überschriften, Hervorhebungen und Schrittauszeichnungen, um eine leicht wiedererkennbare Tutorial-Bibliothek aufzubauen.

Welche Exportoptionen und -formate werden unterstützt?

Tutorialvideos können in gängigen Formaten exportiert werden, die sich für das Web, LMS-Plattformen und soziale Kanäle eignen. Sie können Seitenverhältnisse für verschiedene Zielplattformen auswählen und Untertitel für Barrierefreiheit bereit halten. So lassen sich Tutorials ganz einfach überall dort verbreiten, wo Ihr Publikum lernt.

Kann ich Tutorial-Videos aktualisieren, wenn sich mein Produkt ändert?

Ja. Da der Workflow skriptbasiert ist, können Sie einen Schritt bearbeiten, eine Szene austauschen oder die Terminologie aktualisieren und alles schnell neu rendern. Das ist ideal für schnell arbeitende Teams, die aktuelle Tutorials benötigen, ohne jedes Mal neu aufnehmen zu müssen, wenn sich eine Benutzeroberfläche oder eine Richtlinie ändert.

Sind meine Inhalte sicher und wem gehört das, was ich erstelle?

Sie behalten die Rechte an den Inhalten, die Sie erstellen, einschließlich Ihrer Skripte und exportierten Videos. Sicherheit und Zugriffskontrollen hängen von Ihrem Tarif und den Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs ab. Für sensible Schulungen sollten Sie interne Richtlinien befolgen und den Zugriff auf die Teams beschränken, die die Inhalte tatsächlich benötigen.

