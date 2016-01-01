Verwandle Anleitungen in klare, ansprechende Tutorial-Videos – ganz ohne Aufnehmen, Schneiden oder das Erlernen komplexer Software. HeyGen schreibt automatisch das Skript, erstellt die Szenen, fügt Voiceover, Untertitel und visuelle Elemente hinzu, sodass du schneller mit gleichbleibend hoher Qualität veröffentlichen kannst.
Anwendungsfälle für einen KI-Tutorial-Video-Generator
Erstellen Sie klare, einheitliche Tutorial-Videos für Produktschulungen, Trainings und Support. Diese Anwendungsfälle zeigen, wie KI-gestützte Tutorials Teams helfen, Zeit zu sparen, die Inhaltserstellung zu skalieren und Informationen leicht aktualisierbar zu halten.
Verwandle Produktfunktionen in Schritt-für-Schritt-Tutorialvideos – ganz ohne Bildschirmaufnahmen oder manuelle Bearbeitung. Erkläre Workflows, neue Releases und Updates im Handumdrehen und halte deine Videos leicht aktualisierbar, wenn sich dein Produkt weiterentwickelt.
Wandeln Sie schriftliche Hilfeartikel in kurze, visuelle Anleitungen um, die häufige Fragen klar beantworten. Reduzieren Sie Support-Tickets, verbessern Sie die Self-Service-Nutzung und geben Sie Ihren Kunden sofortige Klarheit, ohne dass sie den Support kontaktieren müssen.
Verwandeln Sie interne Dokumentation in standardisierte Schulungstutorials. Erstellen Sie klare Onboarding-Videos, Prozessbeschreibungen und Compliance-Leitfäden, die team- und regionsübergreifend einheitlich bleiben.
Erstelle lehrplanbasierte Tutorial-Videos aus Gliederungen oder Skripten. Halte eine gleichbleibend hohe Lehrqualität, ein passendes Tempo und ein einheitliches Erscheinungsbild ein, während du schneller veröffentlichst und die Content-Produktion skalierst.
Warum HeyGen der beste Bild-zu-Video-Generator ist
HeyGen verwandelt jedes statische Bild innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Egal, ob du mit einem einfachen Foto, einer detaillierten Beschreibung oder unseren Stock-Assets startest – HeyGen liefert schnelle, realistische Ergebnisse mit unvergleichlicher kreativer Kontrolle.
Verwandle deine Bilder in wenigen Minuten in professionelle Videos – deutlich schneller und günstiger als herkömmliche Produktionsabläufe.
Erstellen Sie professionelle Image-to-Video-Inhalte mit einer Benutzeroberfläche, die jeder mühelos beherrscht – ganz ohne Vorkenntnisse im Schnitt oder technische Expertise.
Von deiner ersten Eingabe bis zum finalen Export optimiert HeyGens textbasierter Editor den gesamten Workflow. Bearbeite, verfeinere und produziere Videos so einfach wie ein Textdokument.
Erstelle Tutorial-Videos mit KI
Erstelle in Sekundenschnelle Schritt-für-Schritt-Tutorialvideos aus Prompts oder Skripten. HeyGen analysiert deine Anweisungen, zerlegt sie in logische Szenen und erzeugt einen strukturierten Videofluss, der Zuschauer klar vom Anfang bis zum Ende führt. Vertonung, Untertitel und Übergänge werden automatisch aufeinander abgestimmt, damit jeder Schritt leicht nachzuvollziehen und visuell klar erkennbar ist.
KI-gestützter Video-Editor
Bearbeite deine Tutorial-Videos mit textbasierten Steuerelementen statt mit komplexen Timelines. Ändere Schritte, formuliere die Sprechertexte neu, passe das Tempo an, übersetze Inhalte oder ersetze Szenen – ganz ohne manuelle Schnittarbeit. So kannst du Tutorials leicht verfeinern, auf Feedback reagieren und Inhalte aktuell halten, wenn sich Produkte oder Prozesse weiterentwickeln.
Hochwertige Visuals und Layouts
Verwenden Sie integrierte Visuals oder laden Sie eigene Screenshots, Aufnahmen oder Markenassets hoch. HeyGen sorgt für aufgeräumte Layouts, gut lesbare Textplatzierung und einheitliche Abstände, damit sich die Zuschauer auf die Anleitung statt auf visuelle Ablenkungen konzentrieren. Jede Szene ist für Klarheit und Lernerfolg optimiert., normal
Für Teams und Zusammenarbeit entwickelt
Erstellen Sie Tutorial-Videos gemeinsam mit gemeinsamem Zugriff, Versionskontrolle und einheitlicher Formatierung. Teams können die Qualität von Tutorials abteilungsübergreifend standardisieren, Workflows wiederverwenden und Aktualisierungen effizient verwalten, sodass sich die Videoproduktion leichter skalieren lässt, ohne an Konsistenz zu verlieren.
Natürliche, menschlich klingende Sprachaufnahmen
Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Stimmen, die speziell für Lehr- und Schulungsinhalte entwickelt wurden. Die Voiceovers klingen klar, gleichmäßig und professionell und helfen den Zuschauern, konzentriert zu bleiben, ohne abgelenkt zu werden. Wechseln Sie zwischen Sprachen, Akzenten oder Tonlagen, während Timing und Untertitel perfekt synchron bleiben.
Wie man mit KI Tutorial-Videos erstellt
Mit KI lassen sich Tutorial-Videos schnell und einfach erstellen. Mit HeyGen verwandelst du schriftliche Anleitungen in ein vollständiges Tutorial-Video – mithilfe eines geführten Workflows, der auf Geschwindigkeit und einfache Aktualisierungen ausgelegt ist.
Wählen Sie Ihre Zielgruppe, Plattform und das Lernziel aus. Legen Sie fest, was die Zuschauer nach dem Ansehen verstehen oder erledigt haben sollen.
Füge deine Schritte ein oder schreibe eine kurze Beschreibung. HeyGen erstellt automatisch ein vollständiges Tutorial-Video.
Bearbeite den Text, ändere die Voiceover-Stile, passe die visuellen Elemente an oder übersetze das Video in weitere Sprachen.
Lade dein Tutorial-Video herunter und veröffentliche es überall. Aktualisiere es jederzeit, indem du den Text bearbeitest und es neu generierst.
Ein KI-Tutorial-Video-Generator wandelt schriftliche Anweisungen in ein vollständiges Tutorial-Video um. Anstatt selbst zu filmen und zu schneiden, gibst du Schritte oder eine Eingabeaufforderung vor, und das System erstellt Szenen, Sprechertext, Untertitel und Timing, sodass du schneller mit gleichbleibender Qualität veröffentlichen kannst.
Qualität hängt von Tempo, Klarheit und visueller Struktur ab. HeyGen legt den Fokus auf einen klaren Szenenfluss, gut lesbare Untertitel und eine natürliche Präsentation, damit Tutorials stimmig wirken. Mit einem starken Skript und klaren Schritten können die Ergebnisse die Professionalität klassischer Produktionen erreichen – ohne deren Aufwand.
Ja. Sie können Tutorials für verschiedene Regionen lokalisieren, indem Sie sowohl die Sprechertexte als auch die Untertitel übersetzen und dabei das Timing beibehalten. So wird globales Training und die Schulung von Kundinnen und Kunden einfacher, da Sie nicht für jede Sprachversion ein eigenes Projekt benötigen.
Nein. Der Workflow ist „Script-first“, das heißt, du arbeitest mit Text und einfachen Bedienelementen statt mit einer komplexen Timeline. Du kannst Szenen und Audio weiterhin verfeinern, aber die Schwerstarbeit wird automatisiert. So wird das Erstellen von Tutorials für Einsteiger zugänglich und für Profis schnell.
Sie können Software-Walkthroughs, SOP-Schulungen, Onboarding-Module, Helpcenter-Clips, Erklärvideos zu Produktfunktionen und Videos zu internen Prozessen erstellen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit klar strukturierten Schritten, eindeutig definierten Zielen und einer präzisen Sprache, die die Zuschauer durch jede einzelne Aktion führt.
Sie können den Stil standardisieren, indem Sie Layouts, Farben, Logos und Untertitel-Einstellungen wiederverwenden, sodass jedes Tutorial zu Ihrer Marke passt. Behalten Sie denselben Ton in allen Skripten bei und verwenden Sie ein einheitliches Format für Überschriften, Hervorhebungen und Schrittauszeichnungen, um eine leicht wiedererkennbare Tutorial-Bibliothek aufzubauen.
Tutorialvideos können in gängigen Formaten exportiert werden, die sich für das Web, LMS-Plattformen und soziale Kanäle eignen. Sie können Seitenverhältnisse für verschiedene Zielplattformen auswählen und Untertitel für Barrierefreiheit bereit halten. So lassen sich Tutorials ganz einfach überall dort verbreiten, wo Ihr Publikum lernt.
Ja. Da der Workflow skriptbasiert ist, können Sie einen Schritt bearbeiten, eine Szene austauschen oder die Terminologie aktualisieren und alles schnell neu rendern. Das ist ideal für schnell arbeitende Teams, die aktuelle Tutorials benötigen, ohne jedes Mal neu aufnehmen zu müssen, wenn sich eine Benutzeroberfläche oder eine Richtlinie ändert.
Sie behalten die Rechte an den Inhalten, die Sie erstellen, einschließlich Ihrer Skripte und exportierten Videos. Sicherheit und Zugriffskontrollen hängen von Ihrem Tarif und den Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs ab. Für sensible Schulungen sollten Sie interne Richtlinien befolgen und den Zugriff auf die Teams beschränken, die die Inhalte tatsächlich benötigen.
