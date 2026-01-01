Ja. Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, um die echte Benutzeroberfläche zu erfassen, und fügen Sie dann eine Erzählspur und Zooms hinzu, um zu zeigen, wie Ihr Produkt funktioniert. Verwenden Sie einen Green-Screen-Moderator oder ein Video ohne Gesicht, damit die Zuschauer sowohl das Produkt als auch eine Anleitung sehen.