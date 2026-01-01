KI-Verkaufs-Pitch-Generator: Smartere Pitches erstellen

Der Sales-Pitch-Generator verwandelt jedes Skript in wenigen Minuten in einen professionellen Videopitch. Keine Kamera, kein Schnitt nötig. Schreiben Sie Ihren Pitch, wählen Sie eine:n Präsentator:in und senden Sie ein fertiges Video an jede:n potenzielle:n Kund:in.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Wichtige Funktionen

Funktionen des KI-Verkaufs-Pitch-Generators

KI-gestützter Generator für Verkaufspitches

Beginnen Sie mit einer einfachen Eingabe und lassen Sie das KI-Tool in Sekundenschnelle eine Verkaufspitch erstellen. Geben Sie Ihr Produkt und Ihre Zielgruppe an, und die Script-to-Video-Engine formuliert eine klare, überzeugende Botschaft, die Sie innerhalb weniger Minuten zu einem fertigen Video ausarbeiten können.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Liefern Sie wirkungsvolle Verkaufsvideos

Nimm deinen Pitch auf und lass Speech Cleanup Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und erneute Anläufe entfernen. Statt störender Jump Cuts fügt der KI‑Videoeditor deine besten Momente zu einer einzigen, flüssigen Aufnahme zusammen, die deinen Auftritt aufwertet – so erstellst du jeden Pitch mühelos, ohne neu aufnehmen zu müssen.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Jede Verkaufpräsentation individuell und skalierbar gestalten

Send each prospect a video tuned to them instead of one generic message. With AI face swap you produce customized pitches across different customer segments from a single script, so personalization scales and you keep sales pitches tailored to each buyer.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Markenvorlagen für Vertriebsteams

Stellen Sie Ihrem Vertriebsteam eine Bibliothek markenkonformer Vorlagen und lebensechter Präsentatoren zur Verfügung – ganz ohne Kamera. Wählen Sie einen KI‑Sprecher, passen Sie Markenstimme und Farben an und sorgen Sie dafür, dass jede Präsentation zu Ihrem Stil passt, damit Marketing und Vertrieb durchgängig einen einheitlichen, professionellen Auftritt über alle Kundenkontaktpunkte hinweg liefern.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Mehrsprachige Pitches, die überzeugen

Gewinnen Sie Aufträge in jedem Markt, indem Sie Ihre Pitches in der Sprache Ihrer Käufer versenden. Der Video-Übersetzer verwandelt ein einziges Verkaufsvideo in über 175 Sprachen mit natürlicher Stimme und Lippensynchronisation, sodass Ihre Botschaft die lokalen Schmerzpunkte trifft und Ihre Vertriebsaktivitäten ohne erneute Aufnahmen skalieren können.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Ideen und Anwendungsfälle für Verkaufsvideos

Antwortquoten bei Kaltakquise verbessern

Antwortquoten bei Kaltakquise verbessern

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Produktdemos, die die Produktivität steigern

Produktdemos, die die Produktivität steigern

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Personalisierte Video-Nachfassaktionen im Vertrieb

Personalisierte Video-Nachfassaktionen im Vertrieb

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Optimieren Sie Verkaufspräsentationen für Investoren

Optimieren Sie Verkaufspräsentationen für Investoren

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Bringen Sie Ihr Vertriebsteam schnell auf Erfolgskurs

Bringen Sie Ihr Vertriebsteam schnell auf Erfolgskurs

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Präsentieren Sie Ihre Pitches auf allen Social-Media-Kanälen

Präsentieren Sie Ihre Pitches auf allen Social-Media-Kanälen

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

So funktioniert es

So funktioniert ein KI-Verkaufs-Pitch-Generator

Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein überzeugendes Verkaufsvideo – von der ersten Idee bis zur fertig ausgearbeiteten Präsentation, die versandbereit ist.

Schritt 1

Skizziere deinen Pitch

Definieren Sie Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe und Ihre Botschaft. Der Generator nutzt diese Angaben, um Ihren Pitch auszuarbeiten.

Schritt 2

Skript erstellen

Erhalte in Sekundenschnelle ein KI-erstelltes Verkaufsskript und passe anschließend Formulierung und Tonfall an deine Marke an.

Schritt 3

Wählen Sie Ihren Präsentator aus

Wählen Sie eine:n Präsentator:in und eine natürliche Stimme, um Ihren Pitch vor der Kamera zu halten – ganz ohne Dreharbeiten.

Schritt 4

Exportieren und senden

Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzu und exportieren Sie anschließend in wenigen Minuten ein professionell ausgearbeitetes Pitch-Video, das Sie mit beliebigen Interessenten teilen können.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Verkaufs-Pitch-Generator und wie funktioniert er?

Ein KI-Sales-Pitch-Generator ist ein KI-Tool, das ein Skript oder eine Idee in einen fertigen Video-Pitch verwandelt. Formuliere deine Botschaft, nutze KI, um sie zu entwerfen und zu verfeinern, wähle eine:n Präsentator:in aus, und der Text-zu-Video-Workflow von HeyGen exportiert in wenigen Minuten ein professionell ausgearbeitetes Video.

Wie kann ich personalisierte Verkaufspitches in großem Umfang erstellen?

Beginnen Sie mit einem einzigen Skript und lassen Sie unsere KI Namen, Angebote und Kundendaten austauschen, um individuelle Pitches für Hunderte von Käufern zu erstellen. Erstellen Sie Ihren eigenen Presenter mit einer KI-Kopie, und dank umfassender Anpassungsmöglichkeiten wird jedes Video genau auf die Vorlieben des jeweiligen Käufers zugeschnitten.

Klingt ein KI-generiertes Verkaufsgespräch überzeugend genug, um zu verkaufen?

Ja. Der Generator nutzt KI-gestützte Analysen, um Ihr Skript auszuwerten und einen datengestützten Pitch zu erstellen, den Sie vollständig steuern. Reduzieren Sie Fachjargon, verbessern Sie die Lesbarkeit, synchronisieren Sie die Präsentation mit KI-Lip-Sync und nehmen Sie alle gewünschten Anpassungen vor, bevor Sie exportieren.

Warum sollte man einen KI-Sales-Pitch-Generator dem Filmen von Pitches vorziehen?

Dreharbeiten bedeuten Terminplanung, Ausrüstung, Wiederholungen und Schnitt. Mit HeyGen schreibst du ein Skript, erhältst in wenigen Minuten einen professionellen Pitch und erstellst gesichtslose Videos ganz ohne Kamera. Versende unterschiedliche Verkaufsbotschaften an jede Liste, und Teams nutzen es, um den Vertrieb schnell zu stärken.

Wie hilft mir KI dabei, bessere Verkaufspitches zu schreiben, die wirklich konvertieren?

AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.

Is there a free AI sales pitch generator I can start with?

Ja. Sie können Videopitches ohne Kreditkarte erstellen und später bei Bedarf upgraden. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 29 $ pro Monat und schalten KI‑Stimmenklonen, längere Videos, Branding‑Kontrollen sowie die vollständige Bibliothek an Avataren und Vorlagen frei.

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Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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