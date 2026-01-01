Der Sales-Pitch-Generator verwandelt jedes Skript in wenigen Minuten in einen professionellen Videopitch. Keine Kamera, kein Schnitt nötig. Schreiben Sie Ihren Pitch, wählen Sie eine:n Präsentator:in und senden Sie ein fertiges Video an jede:n potenzielle:n Kund:in.
Funktionen des KI-Verkaufs-Pitch-Generators
KI-gestützter Generator für Verkaufspitches
Beginnen Sie mit einer einfachen Eingabe und lassen Sie das KI-Tool in Sekundenschnelle eine Verkaufspitch erstellen. Geben Sie Ihr Produkt und Ihre Zielgruppe an, und die Script-to-Video-Engine formuliert eine klare, überzeugende Botschaft, die Sie innerhalb weniger Minuten zu einem fertigen Video ausarbeiten können.
Liefern Sie wirkungsvolle Verkaufsvideos
Nimm deinen Pitch auf und lass Speech Cleanup Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und erneute Anläufe entfernen. Statt störender Jump Cuts fügt der KI‑Videoeditor deine besten Momente zu einer einzigen, flüssigen Aufnahme zusammen, die deinen Auftritt aufwertet – so erstellst du jeden Pitch mühelos, ohne neu aufnehmen zu müssen.
Jede Verkaufpräsentation individuell und skalierbar gestalten
Send each prospect a video tuned to them instead of one generic message. With AI face swap you produce customized pitches across different customer segments from a single script, so personalization scales and you keep sales pitches tailored to each buyer.
Markenvorlagen für Vertriebsteams
Stellen Sie Ihrem Vertriebsteam eine Bibliothek markenkonformer Vorlagen und lebensechter Präsentatoren zur Verfügung – ganz ohne Kamera. Wählen Sie einen KI‑Sprecher, passen Sie Markenstimme und Farben an und sorgen Sie dafür, dass jede Präsentation zu Ihrem Stil passt, damit Marketing und Vertrieb durchgängig einen einheitlichen, professionellen Auftritt über alle Kundenkontaktpunkte hinweg liefern.
Mehrsprachige Pitches, die überzeugen
Gewinnen Sie Aufträge in jedem Markt, indem Sie Ihre Pitches in der Sprache Ihrer Käufer versenden. Der Video-Übersetzer verwandelt ein einziges Verkaufsvideo in über 175 Sprachen mit natürlicher Stimme und Lippensynchronisation, sodass Ihre Botschaft die lokalen Schmerzpunkte trifft und Ihre Vertriebsaktivitäten ohne erneute Aufnahmen skalieren können.
Ideen und Anwendungsfälle für Verkaufsvideos
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
So funktioniert ein KI-Verkaufs-Pitch-Generator
Erstellen Sie in vier einfachen Schritten ein überzeugendes Verkaufsvideo – von der ersten Idee bis zur fertig ausgearbeiteten Präsentation, die versandbereit ist.
Definieren Sie Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe und Ihre Botschaft. Der Generator nutzt diese Angaben, um Ihren Pitch auszuarbeiten.
Erhalte in Sekundenschnelle ein KI-erstelltes Verkaufsskript und passe anschließend Formulierung und Tonfall an deine Marke an.
Wählen Sie eine:n Präsentator:in und eine natürliche Stimme, um Ihren Pitch vor der Kamera zu halten – ganz ohne Dreharbeiten.
Fügen Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzu und exportieren Sie anschließend in wenigen Minuten ein professionell ausgearbeitetes Pitch-Video, das Sie mit beliebigen Interessenten teilen können.
Ein KI-Sales-Pitch-Generator ist ein KI-Tool, das ein Skript oder eine Idee in einen fertigen Video-Pitch verwandelt. Formuliere deine Botschaft, nutze KI, um sie zu entwerfen und zu verfeinern, wähle eine:n Präsentator:in aus, und der Text-zu-Video-Workflow von HeyGen exportiert in wenigen Minuten ein professionell ausgearbeitetes Video.
Beginnen Sie mit einem einzigen Skript und lassen Sie unsere KI Namen, Angebote und Kundendaten austauschen, um individuelle Pitches für Hunderte von Käufern zu erstellen. Erstellen Sie Ihren eigenen Presenter mit einer KI-Kopie, und dank umfassender Anpassungsmöglichkeiten wird jedes Video genau auf die Vorlieben des jeweiligen Käufers zugeschnitten.
Ja. Der Generator nutzt KI-gestützte Analysen, um Ihr Skript auszuwerten und einen datengestützten Pitch zu erstellen, den Sie vollständig steuern. Reduzieren Sie Fachjargon, verbessern Sie die Lesbarkeit, synchronisieren Sie die Präsentation mit KI-Lip-Sync und nehmen Sie alle gewünschten Anpassungen vor, bevor Sie exportieren.
Dreharbeiten bedeuten Terminplanung, Ausrüstung, Wiederholungen und Schnitt. Mit HeyGen schreibst du ein Skript, erhältst in wenigen Minuten einen professionellen Pitch und erstellst gesichtslose Videos ganz ohne Kamera. Versende unterschiedliche Verkaufsbotschaften an jede Liste, und Teams nutzen es, um den Vertrieb schnell zu stärken.
AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.
Ja. Sie können Videopitches ohne Kreditkarte erstellen und später bei Bedarf upgraden. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 29 $ pro Monat und schalten KI‑Stimmenklonen, längere Videos, Branding‑Kontrollen sowie die vollständige Bibliothek an Avataren und Vorlagen frei.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Transform your sales pitches into personalized video that closes deals, with AI.