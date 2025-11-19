KI-Promo-Video-Generator

Erstellen Sie schnell und zuverlässig Promo-Videos. Geben Sie ein Skript oder eine Kampagnenbotschaft ein, um automatisch professionelle Visuals, Stimme, Untertitel und Timing zu erzeugen. Keine Film- oder Schnittkenntnisse erforderlich.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probiere unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Produktwerbevideos

Produktwerbevideos

Präsentieren Sie Produktvorteile klar und deutlich – ganz ohne Drehaufwand. Promo-Videos helfen, Funktionen zu erklären, Mehrwerte hervorzuheben und Interesse über alle Marketingkanäle hinweg zu steigern.

Werbeaktionen für Social-Media-Kampagnen

Werbeaktionen für Social-Media-Kampagnen

Erstelle kurze, scrollfreundliche Promo-Videos für Social-Media-Plattformen mit einem einfach zu bedienenden Video-Editor und animiertem Text. Klare Botschaften und Untertitel helfen dabei, auf mobilen Plattformen die Aufmerksamkeit schnell zu gewinnen.

Ankündigungen zu Events und Produkteinführungen

Ankündigungen zu Events und Produkteinführungen

Bewerben Sie bevorstehende Produkteinführungen oder Events mit Videos, die die wichtigsten Informationen schnell vermitteln. Passen Sie Ihre Botschaften ganz einfach an, wenn sich Zeitpläne oder Angebote ändern.

Videos für Websites und Landingpages

Videos für Websites und Landingpages

Ersetzen Sie statische Bilder durch Promo-Videos, die Ihre Angebote auf einen Blick erklären. Videos helfen Besuchern, den Mehrwert schneller zu verstehen und länger aufmerksam zu bleiben.

E-Mails und Verkaufsaktionen

E-Mails und Verkaufsaktionen

Binden Sie kurze Promo-Videos in E-Mail-Kampagnen oder Vertriebsansprachen ein, um Öffnungsraten, Klicks und die Verständlichkeit Ihrer Botschaft zu verbessern.

Inhalte zur Steigerung der Markenbekanntheit

Inhalte zur Steigerung der Markenbekanntheit

Erzählen Sie Ihre Markenstory mit Werbevideos, die sich leicht produzieren lassen, einen einheitlichen Stil haben und sich über alle Kanäle hinweg skalieren lassen.

Warum HeyGen der führende Hersteller für Promo-Videos ist

HeyGen hilft Teams, professionelle Promo-Videos ohne herkömmliche Produktionsabläufe zu erstellen. Die Plattform verbindet schnelle KI-Videoerstellung, präzise Steuerung der Botschaft und skalierbare Ausgaben, sodass Werbeinhalte genau dann bereitstehen, wenn Kampagnen sie benötigen.

Für erzählerisches Marketing gemacht

HeyGen strukturiert Promo-Videos mit aufmerksamkeitsstarken Einstiegen, klaren Vorteilen und überzeugenden Handlungsaufforderungen, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen. Jedes Video ist darauf ausgelegt, den Mehrwert schnell zu vermitteln und die Zuschauer dauerhaft zu fesseln.

Schnellere Erstellung, einfachere Aktualisierungen

Erstellen Sie Promo-Videos in Minuten statt Tagen mit unserer benutzerfreundlichen Plattform. Bearbeiten Sie Skripte oder Botschaften direkt im Text und generieren Sie sofort aktualisierte Videos für neue Angebote, Launches oder Kampagnen – mit einsatzbereiten Vorlagen.

Konstante Qualität über alle Kanäle hinweg

Jedes Promo-Video wird mit klaren Visuals, natürlicher Sprachausgabe und ausgewogenem Tempo erstellt. So ist ein professionelles Erscheinungsbild auf Social Media, in Anzeigen und auf Websites gewährleistet.

Textgesteuerte Erstellung von Promo-Videos

Beginnen Sie mit einem kurzen Prompt oder einem vollständigen Skript und lassen Sie den einfach zu bedienenden Promo-Video-Maker daraus ein komplettes Video erstellen. Szenen, Visuals, Sprechertext und Untertitel werden automatisch generiert und auf Ihre Botschaft abgestimmt.

Three smiling people in video call screens with an interface featuring "Video Agent," "Script," and "Add PDF/PPT" buttons.

Skriptbasierter KI-Videogenerator

Anstatt mit komplexen Zeitachsen zu arbeiten, nutzt du direkt eine Videovorlage. Passe Formulierungen an, ordne Abschnitte neu oder verfeinere den Ton – und der KI-Videogenerator aktualisiert die gesamte hochwertige Promo-Vorlage sofort.

A screen showing a woman with a phone, a 'Product Launch' presentation, and a 'Script' for productivity.

Musik, Stimme und Untertitel enthalten

Füge automatisch Hintergrundmusik, natürlich klingende Sprachaufnahmen und synchronisierte Untertitel hinzu. Diese Elemente verbessern Verständlichkeit, Barrierefreiheit und Zuschauerbindung – ganz ohne zusätzliche Tools.

Musician playing guitar and filmmaker on a beach with a vintage car, accompanied by video play and sparkle icons.

Markenfertige Layouts und Designs

Verwenden Sie Layouts, Farben und visuelle Stile, die zu Ihrer Marke passen. Promo-Videos bleiben kampagnenübergreifend einheitlich, während sie sich an unterschiedliche Botschaften und Formate anpassen.

Smiling woman with digital interface elements showing "Safety & Security," brand fonts, and brand colors being selected.

Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.

Miro
"Es hat unsere Autorinnen und Autoren dazu befähigt, im Prozess das gleiche Maß an Kreativität zu entfalten, das ich bei visuellen Erzählmedien habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Lernmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einschicken und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitgründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich nicht mehr zu Projekten Nein sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können mit den vorhandenen Ressourcen viel mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
So funktioniert es

So verwenden Sie den Promo-Video-Maker

Erstelle Werbevideos in vier einfachen Schritten mit unserem kostenlosen Promo-Video-Generator.

Schritt 1

Fügen Sie Ihre Werbebotschaft hinzu

Geben Sie ein Skript, Produktdetails oder eine Kampagnenidee ein. Das System bereitet daraus Inhalte auf, mit denen sich ganz einfach Werbevideos erstellen lassen.

Schritt 2

Gestalte die Handlung

Bearbeite Texte, um Hooks, Nutzenversprechen und Handlungsaufforderungen für dein Produkt oder deine Dienstleistung zu optimieren. Die Plattform strukturiert die Szenen automatisch in der Videovorlage.

Schritt 3

Visuelle Elemente und Audio anpassen

Wähle Layout, Untertitel, Musik und Sprachstil, um ein Promo-Video zu erstellen. Timing, Tempo und Lippensynchronität werden automatisch übernommen.

Schritt 4

Erstellen und teilen

Rendern Sie das finale Promo-Video und exportieren Sie es für Social Media, Websites oder Kampagnen mit lizenzfreiem Inhalt. Generieren Sie jederzeit mit aktualisiertem Text ein neues Promo-Video.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Promo-Video-Maker?

Ein Promo-Video-Generator ist ein Tool, das aus Skripten oder Ideen Werbevideos erstellt und so die Videoproduktion vereinfacht. Es automatisiert Bilder, Vertonung, Untertitel und Tempo, damit Teams Marketingvideos produzieren können, ohne selbst zu filmen oder manuell zu schneiden.

Welche Arten von Promo-Videos kann ich erstellen?

Sie können Produktpromos, Kampagnenvideos, Veranstaltungsankündigungen, Social-Media-Clips, Website-Videos und Inhalte zur Steigerung der Markenbekanntheit erstellen – alles aus demselben textbasierten Workflow.

Wie lang sollte ein Promo-Video sein?

Die meisten Promo-Videos erzielen die besten Ergebnisse mit einer Länge zwischen 15 Sekunden und 2 Minuten, insbesondere wenn eine Videovorlage verwendet wird. Der Promo-Video-Editor hilft dabei, die Inhalte so zu strukturieren, dass zentrale Botschaften schnell und klar vermittelt werden.

Kann ich Branding und Design anpassen?

Ja. Sie können Markenfarben, Layouts und visuelle Stile verwenden, um sicherzustellen, dass Promo-Videos zu Ihrer Markenidentität passen und in allen Kampagnen einheitlich bleiben.

Brauche ich Erfahrung im Videoschnitt?

Nein. Der Workflow ist dafür gedacht, dass auch Nicht-Profis ganz einfach eigene Videos erstellen können. Sie arbeiten mit Text und Einstellungen, während die KI die Produktionsdetails automatisch übernimmt.

Eignen sich Promo-Videos für soziale Medien?

Ja. Videos werden in Formaten erstellt, die für soziale Plattformen optimiert sind, mit Untertiteln und einem Tempo, das speziell für das Ansehen auf mobilen Geräten ausgelegt ist.

Kann ich Promo-Videos einfach aktualisieren?

Ja. Bearbeiten Sie den Text, generieren Sie das Video neu und veröffentlichen Sie es erneut mit dem Video-Editor. So können Sie Ihre Werbeaktionen ganz einfach aktuell halten, ohne die Produktion mit einer Promo-Video-Vorlage komplett neu machen zu müssen.

In welchem Format werden Promo-Videos exportiert?

Promo-Videos werden als standardmäßige MP4-Dateien exportiert und sind sofort bereit, auf Websites, sozialen Plattformen, in E-Mail-Kampagnen und Anzeigen geteilt zu werden.

