Erstellen Sie schnell und zuverlässig Promo-Videos. Geben Sie ein Skript oder eine Kampagnenbotschaft ein, um automatisch professionelle Visuals, Stimme, Untertitel und Timing zu erzeugen. Keine Film- oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Präsentieren Sie Produktvorteile klar und deutlich – ganz ohne Drehaufwand. Promo-Videos helfen, Funktionen zu erklären, Mehrwerte hervorzuheben und Interesse über alle Marketingkanäle hinweg zu steigern.
Erstelle kurze, scrollfreundliche Promo-Videos für Social-Media-Plattformen mit einem einfach zu bedienenden Video-Editor und animiertem Text. Klare Botschaften und Untertitel helfen dabei, auf mobilen Plattformen die Aufmerksamkeit schnell zu gewinnen.
Bewerben Sie bevorstehende Produkteinführungen oder Events mit Videos, die die wichtigsten Informationen schnell vermitteln. Passen Sie Ihre Botschaften ganz einfach an, wenn sich Zeitpläne oder Angebote ändern.
Ersetzen Sie statische Bilder durch Promo-Videos, die Ihre Angebote auf einen Blick erklären. Videos helfen Besuchern, den Mehrwert schneller zu verstehen und länger aufmerksam zu bleiben.
Binden Sie kurze Promo-Videos in E-Mail-Kampagnen oder Vertriebsansprachen ein, um Öffnungsraten, Klicks und die Verständlichkeit Ihrer Botschaft zu verbessern.
Erzählen Sie Ihre Markenstory mit Werbevideos, die sich leicht produzieren lassen, einen einheitlichen Stil haben und sich über alle Kanäle hinweg skalieren lassen.
Warum HeyGen der führende Hersteller für Promo-Videos ist
HeyGen hilft Teams, professionelle Promo-Videos ohne herkömmliche Produktionsabläufe zu erstellen. Die Plattform verbindet schnelle KI-Videoerstellung, präzise Steuerung der Botschaft und skalierbare Ausgaben, sodass Werbeinhalte genau dann bereitstehen, wenn Kampagnen sie benötigen.
HeyGen strukturiert Promo-Videos mit aufmerksamkeitsstarken Einstiegen, klaren Vorteilen und überzeugenden Handlungsaufforderungen, um wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen. Jedes Video ist darauf ausgelegt, den Mehrwert schnell zu vermitteln und die Zuschauer dauerhaft zu fesseln.
Erstellen Sie Promo-Videos in Minuten statt Tagen mit unserer benutzerfreundlichen Plattform. Bearbeiten Sie Skripte oder Botschaften direkt im Text und generieren Sie sofort aktualisierte Videos für neue Angebote, Launches oder Kampagnen – mit einsatzbereiten Vorlagen.
Jedes Promo-Video wird mit klaren Visuals, natürlicher Sprachausgabe und ausgewogenem Tempo erstellt. So ist ein professionelles Erscheinungsbild auf Social Media, in Anzeigen und auf Websites gewährleistet.
Textgesteuerte Erstellung von Promo-Videos
Beginnen Sie mit einem kurzen Prompt oder einem vollständigen Skript und lassen Sie den einfach zu bedienenden Promo-Video-Maker daraus ein komplettes Video erstellen. Szenen, Visuals, Sprechertext und Untertitel werden automatisch generiert und auf Ihre Botschaft abgestimmt.
Skriptbasierter KI-Videogenerator
Anstatt mit komplexen Zeitachsen zu arbeiten, nutzt du direkt eine Videovorlage. Passe Formulierungen an, ordne Abschnitte neu oder verfeinere den Ton – und der KI-Videogenerator aktualisiert die gesamte hochwertige Promo-Vorlage sofort.
Musik, Stimme und Untertitel enthalten
Füge automatisch Hintergrundmusik, natürlich klingende Sprachaufnahmen und synchronisierte Untertitel hinzu. Diese Elemente verbessern Verständlichkeit, Barrierefreiheit und Zuschauerbindung – ganz ohne zusätzliche Tools.
Markenfertige Layouts und Designs
Verwenden Sie Layouts, Farben und visuelle Stile, die zu Ihrer Marke passen. Promo-Videos bleiben kampagnenübergreifend einheitlich, während sie sich an unterschiedliche Botschaften und Formate anpassen.
So verwenden Sie den Promo-Video-Maker
Erstelle Werbevideos in vier einfachen Schritten mit unserem kostenlosen Promo-Video-Generator.
Geben Sie ein Skript, Produktdetails oder eine Kampagnenidee ein. Das System bereitet daraus Inhalte auf, mit denen sich ganz einfach Werbevideos erstellen lassen.
Bearbeite Texte, um Hooks, Nutzenversprechen und Handlungsaufforderungen für dein Produkt oder deine Dienstleistung zu optimieren. Die Plattform strukturiert die Szenen automatisch in der Videovorlage.
Wähle Layout, Untertitel, Musik und Sprachstil, um ein Promo-Video zu erstellen. Timing, Tempo und Lippensynchronität werden automatisch übernommen.
Rendern Sie das finale Promo-Video und exportieren Sie es für Social Media, Websites oder Kampagnen mit lizenzfreiem Inhalt. Generieren Sie jederzeit mit aktualisiertem Text ein neues Promo-Video.
Ein Promo-Video-Generator ist ein Tool, das aus Skripten oder Ideen Werbevideos erstellt und so die Videoproduktion vereinfacht. Es automatisiert Bilder, Vertonung, Untertitel und Tempo, damit Teams Marketingvideos produzieren können, ohne selbst zu filmen oder manuell zu schneiden.
Sie können Produktpromos, Kampagnenvideos, Veranstaltungsankündigungen, Social-Media-Clips, Website-Videos und Inhalte zur Steigerung der Markenbekanntheit erstellen – alles aus demselben textbasierten Workflow.
Die meisten Promo-Videos erzielen die besten Ergebnisse mit einer Länge zwischen 15 Sekunden und 2 Minuten, insbesondere wenn eine Videovorlage verwendet wird. Der Promo-Video-Editor hilft dabei, die Inhalte so zu strukturieren, dass zentrale Botschaften schnell und klar vermittelt werden.
Ja. Sie können Markenfarben, Layouts und visuelle Stile verwenden, um sicherzustellen, dass Promo-Videos zu Ihrer Markenidentität passen und in allen Kampagnen einheitlich bleiben.
Nein. Der Workflow ist dafür gedacht, dass auch Nicht-Profis ganz einfach eigene Videos erstellen können. Sie arbeiten mit Text und Einstellungen, während die KI die Produktionsdetails automatisch übernimmt.
Ja. Videos werden in Formaten erstellt, die für soziale Plattformen optimiert sind, mit Untertiteln und einem Tempo, das speziell für das Ansehen auf mobilen Geräten ausgelegt ist.
Ja. Bearbeiten Sie den Text, generieren Sie das Video neu und veröffentlichen Sie es erneut mit dem Video-Editor. So können Sie Ihre Werbeaktionen ganz einfach aktuell halten, ohne die Produktion mit einer Promo-Video-Vorlage komplett neu machen zu müssen.
Promo-Videos werden als standardmäßige MP4-Dateien exportiert und sind sofort bereit, auf Websites, sozialen Plattformen, in E-Mail-Kampagnen und Anzeigen geteilt zu werden.
