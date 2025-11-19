HeyGen logo

Outro Maker: Erstellen Sie kostenlose YouTube-Video-Enden

Beenden Sie jedes Video mit einem klaren Handlungsaufruf und einem markenspezifischen Stil, indem Sie den Outro-Maker von HeyGen verwenden. Erstellen Sie animierte Abschlussbildschirme, Aufforderungen zum Abonnieren und markenbezogene Abschlusssequenzen mit Musik, Untertiteln und anklickbaren Hinweisen für Ihr Outro-Video, und das alles ohne Bearbeitung von Zeitachsen oder Erfahrung im Motion-Design. Schaffen Sie konsistente Enden, die Zuschauer zum Weiterschauen und Klicken animieren.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
YouTube-Endbildschirme und Aufforderungen zum Abonnieren

YouTube-Endbildschirme und Aufforderungen zum Abonnieren

Fügen Sie animierte Abonnieren-Buttons, empfohlene Videos und Playlist-Links in Ihr Outro-Video ein, die zur Kanalbindung und zum Wachstum beitragen.

Abschlussbildschirme für Kurse und Lektionen

Abschlussbildschirme für Kurse und Lektionen

Fassen Sie den Unterricht mit nächsten Schritten, einer Zusammenfassung und Links zu Quizfragen in einem hochwertigen Abschlussvideo zusammen, um die Abschlussquoten und Lernergebnisse zu verbessern.

Markenspezifische Unternehmensvideo-Abschlüsse

Markenspezifische Unternehmensvideo-Abschlüsse

Beenden Sie Produkt-Demos, Webcasts und Ankündigungen mit einheitlichem rechtlichen Text, Kontaktdaten und Firmenlogos in Ihrem Outro-Video.

Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Höhepunkte

Zusammenfassungen von Veranstaltungen und Höhepunkte

Videos von Veranstaltungen mit Erwähnung der Sponsoren, sozialen Verlinkungen und Aufrufen zur Anmeldung oder zum Ticketkauf, um Folgeaktionen zu fördern.

Soziale Videoergebnisse und Countdowns

Soziale Videoergebnisse und Countdowns

Verwenden Sie kurze, wiederholbare Outros für Reels und Shorts mit schnellen Handlungsaufforderungen, Benutzernamen und Hashtags, die das Engagement hoch halten.

Podcast- und Interview-Verabschiedungen

Podcast- und Interview-Verabschiedungen

Erstelle Outro-Clips mit Audio-Untermalung, die Show-Notizen, Gäste-Links und Abonnement-Anweisungen für die Veröffentlichung auf verschiedenen Kanälen enthalten, einschließlich TikTok und YouTube.

Warum HeyGen der beste Outro-Macher ist

HeyGen hilft Kreativen und Teams dabei, schnell professionelle Outros zu erstellen, damit Ihr Kanal einheitlich aussieht und Ihr Publikum weiß, was als Nächstes zu tun ist. Beginnen Sie mit einer Vorlage oder einem Prompt, passen Sie Text und Timing an, wählen Sie Musik und Stimme aus und exportieren Sie dann in wenigen Minuten plattformfertige Dateien.

Halten Sie Zuschauer beim Anschauen und Konvertieren

Gestalten Sie Outros, die Ihr nächstes Video, Ihre Playlist oder Ihren Abonnieren-Button hervorheben, damit mehr Zuschauer auf Ihrem Kanal bleiben und aktiv werden.

Schnell, wiederholbar, markenkonsistent

Verwenden Sie Vorlagen und Marken-Kits, um eine Bibliothek von Outros zu erstellen, die Ihren Thumbnails, Farben und dem Ton entsprechen, ohne jedes Mal von Grund auf neu zu erstellen.

Keine Designfähigkeiten erforderlich

Geführte Layouts, Skriptvorschläge und einfache Zeitsteuerungen machen es leicht, animierte Abspanne zu erstellen, die professionell aussehen.

KI-Foto-Avatar und Charakteranimation

Animieren Sie Porträts, Ganzkörperfotos und Avatare mit lebensechten Gesten. Dieser Bildgenerator analysiert Ausdrücke und fügt realistische Gesichtsanimationen mithilfe fortschrittlicher KI hinzu, um überzeugende Videoergebnisse zu erzeugen.

Ein lächelnder älterer Mann, vor einem Menü „Wähle deinen Avatar“, das verschiedene Profilbilder anzeigt.

Schnelle Erstellung von Videos aus Fotos

Laden Sie ein Bild hoch, fügen Sie Ihr Skript hinzu und klicken Sie auf Video erstellen. HeyGen kümmert sich um den Rest. Verwandeln Sie Fotos in Sekundenschnelle in atemberaubende Videos mit hoher Videoqualität. Dies ist das ideale Werkzeug zur Videoumwandlung für alle, die schnelle Videoproduktion in großem Umfang benötigen.

Eine Foto-Upload-Oberfläche mit mehreren Bildern einer lächelnden schwarzen Frau, wobei ein Cursor ein weiteres Bild von ihr zieht.

Stimme, Musik und Untertitel in einem Fluss

Erstellen Sie Videos mit integrierten Stimmen und Musik. Erzeugen Sie sprechende Avatare mit Untertiteln, die mit dem Audio synchronisiert sind. Fügen Sie Audioschichten hinzu, ohne separate Werkzeuge zu benötigen. Unterstützt mehrere Videoformate und Auflösungen.

Stimmklonung

Flexible Stile und Bewegungskontrolle

Passen Sie Videolänge, Seitenverhältnis und Geschwindigkeit an. Leiten Sie Übergänge mit textbasierten Befehlen wie „langsames Schwenken“ oder „Zoom auf das Objekt“ an. Dieses Videogenerator-Tool bietet Ihnen volle Kontrolle ohne Einarbeitungszeit.

Eine digitale Schnittstelle, die einen weißen 3D-Spiralhintergrund, eine Videobearbeitungszeitachse mit Miniaturansichten und einen blauen Cursor auf einem leeren Platz zeigt.

Wie es funktioniert

Wie man HeyGens Outro-Maker verwendet

Erstelle ein fertiges Outro in vier einfachen Schritten, mit Werkzeugen, die Komplexität beseitigen.

Schritt 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf

Wählen Sie einen Stil, der zu Ihrem Kanal passt, oder fügen Sie eine kurze Aufforderung ein, die Ton und Elemente beschreibt, wie „abonnieren, nächstes Video, soziale Verknüpfungen“ für Ihren Intro-Ersteller.

Schritt 2

Text, Logo und Zeitpunkt personalisieren

Fügen Sie Ihren Kanalnamen, Social-Media-Handles und ein empfohlenes Videovorschaubild hinzu, und legen Sie fest, wie lange jedes Element angezeigt wird.

Schritt 3

Fügen Sie Audio und Untertitel hinzu

Wählen Sie Hintergrundmusik, erstellen Sie eine schnelle Sprachverabschiedung und erstellen Sie Untertitel, damit das Outro auch ohne Ton wirksam ist.

Schritt 4

Exportieren und an Videos anhängen

Erstellen Sie eine plattformbereite MP4-Datei, laden Sie SRT-Untertitel herunter oder verwenden Sie einen gehosteten Link. Speichern Sie das Projekt als Vorlage für zukünftige Episoden.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Outro-Ersteller?

Ein Outro-Ersteller ist ein AI-Video-Generator, der Ihnen dabei hilft, die Abschlusssequenz für ein Video zu gestalten, einschließlich Aufforderungen zum Abonnieren, empfohlenen Videos, Untertiteln und Branding, damit die Zuschauer wissen, was sie als Nächstes tun sollen.

Brauche ich Videobearbeitungsfähigkeiten, um den Outro-Maker von HeyGen zu verwenden?

Nein. HeyGen bietet Vorlagen, geführte Layouts und einfache Steuerung, sodass jeder Ersteller ohne Erfahrung im Motion-Design professionelle Outros in ihrem Videomacher erstellen kann.


Kann ich Abonnieren- und Playlist-Vorschaubilder zu meinem Outro hinzufügen?

Ja. Fügen Sie animierte Miniaturbild-Platzhalter, Abonnieren-Buttons und Playlist-Links hinzu, die den Anforderungen für YouTube-Abspannbilder entsprechen.

Kann ich Musik und Voiceover in meinem Outro einbinden?

Ja. Wählen Sie lizenzfreie Musikstücke, laden Sie Ihre eigene Audioaufnahme hoch oder erstellen Sie eine kurze Sprachaufnahme, um das Outro-Video für Ihr YouTube-Video zu vervollständigen.

Welche Exportformate werden unterstützt?

Exportieren Sie MP4-Dateien, die für YouTube und soziale Plattformen optimiert sind, und laden Sie bei Bedarf Untertiteldateien wie SRT für Ihr Abspannvideo herunter.

Wie lang sollte ein Outro sein?

Outros dauern typischerweise 5 bis 20 Sekunden, abhängig von der Plattform und dem Call-to-Action. HeyGen hilft Ihnen mit Zeitelementen, damit nichts überstürzt wirkt.

Kann ich dasselbe Outro für viele Videos wiederverwenden?

Ja. Speichern Sie Projekte als Vorlagen, wenden Sie Marken-Kits an, duplizieren Sie diese dann und passen Sie Versionen für einzelne Episoden oder Staffeln Ihres YouTube-Videos an.

Sind Outros mit den Endbildschirm-Tools von YouTube kompatibel?

Ja. HeyGen-Vorlagen enthalten sichere Bereiche für klickbare Elemente von YouTube und können exportiert werden, sodass Sie YouTube-Endbildschirm-Annotationen problemlos hinzufügen können.

Kann ich verschiedene Abspanne für unterschiedliche Sprachen oder Regionen erstellen?

Ja. Duplizieren Sie das Projekt, tauschen Sie die Sprachaufnahmen und Untertitel aus und exportieren Sie lokalisierte Versionen mit dem Videoübersetzer ohne die visuellen Elemente zu ändern.

Ist meine Medienbearbeitung sicher?

Ja. Ihre Uploads und Projekte werden sicher gespeichert, und Sie kontrollieren den Zugriff und die Freigabeeinstellungen für jedes Projekt im Videomaker.

Können Teams bei anderen Projekten zusammenarbeiten?

Ja. Laden Sie Teammitglieder ein, Outros zu bearbeiten, zu überprüfen und freizugeben, damit Kanalmanager und Redakteure aufeinander abgestimmt bleiben.

Kann ich ein Outro nach dem Exportieren bearbeiten?

Ja. Öffnen Sie das Projekt erneut, ändern Sie Text, Musik oder Timing und erstellen Sie dann einen neuen Export für Ihr Outro-Video. Versionen bleiben gespeichert, sodass Sie bei Bedarf auf eine frühere Version zurücksetzen können.

Beeinflussen outros die Wiedergabezeit oder das Engagement?

Ein gut gestaltetes Outro motiviert Zuschauer dazu, mehr Inhalte anzusehen oder zu abonnieren, was die Sitzungsdauer und das Kanalwachstum verbessern kann, wenn es konsequent eingesetzt wird.

