Beenden Sie jedes Video mit einem klaren Handlungsaufruf und einem markenspezifischen Stil, indem Sie den Outro-Maker von HeyGen verwenden. Erstellen Sie animierte Abschlussbildschirme, Aufforderungen zum Abonnieren und markenbezogene Abschlusssequenzen mit Musik, Untertiteln und anklickbaren Hinweisen für Ihr Outro-Video, und das alles ohne Bearbeitung von Zeitachsen oder Erfahrung im Motion-Design. Schaffen Sie konsistente Enden, die Zuschauer zum Weiterschauen und Klicken animieren.
Fügen Sie animierte Abonnieren-Buttons, empfohlene Videos und Playlist-Links in Ihr Outro-Video ein, die zur Kanalbindung und zum Wachstum beitragen.
Fassen Sie den Unterricht mit nächsten Schritten, einer Zusammenfassung und Links zu Quizfragen in einem hochwertigen Abschlussvideo zusammen, um die Abschlussquoten und Lernergebnisse zu verbessern.
Beenden Sie Produkt-Demos, Webcasts und Ankündigungen mit einheitlichem rechtlichen Text, Kontaktdaten und Firmenlogos in Ihrem Outro-Video.
Videos von Veranstaltungen mit Erwähnung der Sponsoren, sozialen Verlinkungen und Aufrufen zur Anmeldung oder zum Ticketkauf, um Folgeaktionen zu fördern.
Verwenden Sie kurze, wiederholbare Outros für Reels und Shorts mit schnellen Handlungsaufforderungen, Benutzernamen und Hashtags, die das Engagement hoch halten.
Erstelle Outro-Clips mit Audio-Untermalung, die Show-Notizen, Gäste-Links und Abonnement-Anweisungen für die Veröffentlichung auf verschiedenen Kanälen enthalten, einschließlich TikTok und YouTube.
Warum HeyGen der beste Outro-Macher ist
HeyGen hilft Kreativen und Teams dabei, schnell professionelle Outros zu erstellen, damit Ihr Kanal einheitlich aussieht und Ihr Publikum weiß, was als Nächstes zu tun ist. Beginnen Sie mit einer Vorlage oder einem Prompt, passen Sie Text und Timing an, wählen Sie Musik und Stimme aus und exportieren Sie dann in wenigen Minuten plattformfertige Dateien.
Gestalten Sie Outros, die Ihr nächstes Video, Ihre Playlist oder Ihren Abonnieren-Button hervorheben, damit mehr Zuschauer auf Ihrem Kanal bleiben und aktiv werden.
Verwenden Sie Vorlagen und Marken-Kits, um eine Bibliothek von Outros zu erstellen, die Ihren Thumbnails, Farben und dem Ton entsprechen, ohne jedes Mal von Grund auf neu zu erstellen.
Geführte Layouts, Skriptvorschläge und einfache Zeitsteuerungen machen es leicht, animierte Abspanne zu erstellen, die professionell aussehen.
Wie man HeyGens Outro-Maker verwendet
Erstelle ein fertiges Outro in vier einfachen Schritten, mit Werkzeugen, die Komplexität beseitigen.
Wählen Sie einen Stil, der zu Ihrem Kanal passt, oder fügen Sie eine kurze Aufforderung ein, die Ton und Elemente beschreibt, wie „abonnieren, nächstes Video, soziale Verknüpfungen“ für Ihren Intro-Ersteller.
Fügen Sie Ihren Kanalnamen, Social-Media-Handles und ein empfohlenes Videovorschaubild hinzu, und legen Sie fest, wie lange jedes Element angezeigt wird.
Wählen Sie Hintergrundmusik, erstellen Sie eine schnelle Sprachverabschiedung und erstellen Sie Untertitel, damit das Outro auch ohne Ton wirksam ist.
Erstellen Sie eine plattformbereite MP4-Datei, laden Sie SRT-Untertitel herunter oder verwenden Sie einen gehosteten Link. Speichern Sie das Projekt als Vorlage für zukünftige Episoden.
Ein Outro-Ersteller ist ein AI-Video-Generator, der Ihnen dabei hilft, die Abschlusssequenz für ein Video zu gestalten, einschließlich Aufforderungen zum Abonnieren, empfohlenen Videos, Untertiteln und Branding, damit die Zuschauer wissen, was sie als Nächstes tun sollen.
Nein. HeyGen bietet Vorlagen, geführte Layouts und einfache Steuerung, sodass jeder Ersteller ohne Erfahrung im Motion-Design professionelle Outros in ihrem Videomacher erstellen kann.
Ja. Fügen Sie animierte Miniaturbild-Platzhalter, Abonnieren-Buttons und Playlist-Links hinzu, die den Anforderungen für YouTube-Abspannbilder entsprechen.
Ja. Wählen Sie lizenzfreie Musikstücke, laden Sie Ihre eigene Audioaufnahme hoch oder erstellen Sie eine kurze Sprachaufnahme, um das Outro-Video für Ihr YouTube-Video zu vervollständigen.
Exportieren Sie MP4-Dateien, die für YouTube und soziale Plattformen optimiert sind, und laden Sie bei Bedarf Untertiteldateien wie SRT für Ihr Abspannvideo herunter.
Outros dauern typischerweise 5 bis 20 Sekunden, abhängig von der Plattform und dem Call-to-Action. HeyGen hilft Ihnen mit Zeitelementen, damit nichts überstürzt wirkt.
Ja. Speichern Sie Projekte als Vorlagen, wenden Sie Marken-Kits an, duplizieren Sie diese dann und passen Sie Versionen für einzelne Episoden oder Staffeln Ihres YouTube-Videos an.
Ja. HeyGen-Vorlagen enthalten sichere Bereiche für klickbare Elemente von YouTube und können exportiert werden, sodass Sie YouTube-Endbildschirm-Annotationen problemlos hinzufügen können.
Ja. Duplizieren Sie das Projekt, tauschen Sie die Sprachaufnahmen und Untertitel aus und exportieren Sie lokalisierte Versionen mit dem Videoübersetzer ohne die visuellen Elemente zu ändern.
Ja. Ihre Uploads und Projekte werden sicher gespeichert, und Sie kontrollieren den Zugriff und die Freigabeeinstellungen für jedes Projekt im Videomaker.
Ja. Laden Sie Teammitglieder ein, Outros zu bearbeiten, zu überprüfen und freizugeben, damit Kanalmanager und Redakteure aufeinander abgestimmt bleiben.
Ja. Öffnen Sie das Projekt erneut, ändern Sie Text, Musik oder Timing und erstellen Sie dann einen neuen Export für Ihr Outro-Video. Versionen bleiben gespeichert, sodass Sie bei Bedarf auf eine frühere Version zurücksetzen können.
Ein gut gestaltetes Outro motiviert Zuschauer dazu, mehr Inhalte anzusehen oder zu abonnieren, was die Sitzungsdauer und das Kanalwachstum verbessern kann, wenn es konsequent eingesetzt wird.
