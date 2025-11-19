Langes Video mit KI in Kurzvideo umwandeln

Verwandle lange Videos automatisch mit KI in kurze Clips. Erstelle virale Clips mit Untertiteln, intelligentem Reframing und schnellen Exporten.
Lange Podcast-Aufnahmen lassen sich nur schwer vollständig bewerben. Wenn du lange Videos mit einem Kurzvideo-Konverter in kurze Clips verwandelst, kannst du wichtige Momente, Erkenntnisse oder Reaktionen hervorheben, die auf sozialen Plattformen neue Hörer anziehen.
Webinare enthalten oft wertvolle Momente, die in langen Sitzungen verborgen sind. Kurze Clips machen es leicht, Erkenntnisse in teilbare Inhalte umzuwandeln, die die Lebensdauer jeder Veranstaltung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verlängern.
Vollständige Demos können für neue Zuschauer überwältigend sein. Kurze Videos, die aus langen Demos herausgelöst werden, stellen einzelne Funktionen klar heraus und sorgen für mehr Engagement in sozialen Kanälen.
Lange Lektionen können die Aufmerksamkeit verringern. Kurze Clips helfen, zentrale Konzepte zu festigen und machen Lerninhalte leichter wieder auffindbar und teilbar.
Für Creator ist es oft schwierig, täglich zu posten. Wenn man ein langes Video in mehrere Kurzvideos aufteilt, unterstützt das einen konstanten Output, ohne dass zusätzlich gefilmt werden muss.
Lange Markenvideos können mit einem Short-Video-Konverter in mehrere kurze Assets umgewandelt werden. So bleibt die Botschaft konsistent, während sie für verschiedene Plattformen und Zielgruppen angepasst wird. Gleichzeitig wird die gesamte Videocontent-Strategie durch den Einsatz eines Long-to-Short-Video-Konverters verbessert.
Warum Heygen der führende Long-Video-zu-Short-Video-Editor ist
HeyGen hilft Kreativen und Teams dabei, Longform-Inhalte schneller und mit mehr Kontrolle in leistungsstarke Kurzvideos umzuwandeln. Es kombiniert intelligente Clip-Erkennung, ein klares visuelles Layout und Ausgabe in Produktionsqualität, um konsistente Ergebnisse im Kurzformat zu liefern.
HeyGen analysiert lange Videos mit fortschrittlichen KI-Tools, um automatisch die besten Stellen für Clips zu finden und so ein effizientes AI-Clipping zu ermöglichen. Es konzentriert sich auf zentrale Aussagen, Reaktionen und natürliche Übergänge, damit jedes Kurzvideo durchdacht wirkt und nicht zufällig geschnitten, insbesondere beim Umwandeln von langen in kurze Videoformate.
Jedes Kurzvideo wird in Formaten erstellt, die speziell für Shorts, Reels und Feeds optimiert sind. Seitenverhältnisse, Tempo und Untertitel werden automatisch angepasst, sodass Clips sofort auf verschiedenen Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden können.
Verwandle ein langes Video in einem Durchgang in mehrere Kurzvideos, indem du KI-gestützte Clipping-Techniken mit einem Clip Maker nutzt. So kannst du ganz einfach einen konstanten Veröffentlichungsrhythmus für Short-Form-Inhalte beibehalten, ohne dass du dasselbe Material immer wieder neu schneiden musst.
KI-gestützte Clip-Erstellung
HeyGen analysiert Sprache, Tempo und Struktur, um lange Videos in kurze Clips umzuwandeln, die Kontext und Klarheit bewahren. Anstatt zu raten, wo geschnitten werden soll, erstellt das System fokussierte Segmente, die für sich stehen und die Aufmerksamkeit halten.
Cleveres Reframing für Kurzvideos
Lange horizontale Videos werden automatisch in vertikale oder quadratische Formate umgewandelt. Die KI hält Sprecher und wichtige Bildelemente im Zentrum, vermeidet unvorteilhafte Zuschnitte und sorgt dafür, dass Clips sich natürlich in Social-Media-Feeds einfügen.
Untertitel, die die Aufmerksamkeit erhöhen
Jedes Kurzvideo enthält automatisch generierte Untertitel mit präziser Timing-Synchronisation. Untertitel verbessern die Barrierefreiheit und halten Zuschauer bei der Stange – besonders, wenn sie auf mobilen Geräten ohne Ton schauen.
Schnelles Bearbeiten mit Textsteuerung
Bearbeite Clips, indem du Text und Timing anpasst, statt Frames manuell zu schneiden – mit einer KI, die lange Videos in Kurzvideos verwandelt. Dieser textbasierte Workflow ermöglicht es dir, Hooks zu verfeinern, das Timing zu straffen und Clips schnell neu zu generieren – alles aus demselben Ausgangsvideo.
So verwenden Sie den Generator für lange zu kurzen Videos
Erstelle Kurzvideos aus langen Aufnahmen in vier einfachen Schritten.
Füge eine Videodatei hinzu oder importiere vorhandene Inhalte. HeyGen analysiert die gesamte Aufnahme, um Struktur, Tempo und gesprochenen Inhalt zu verstehen.
Das System erkennt automatisch Highlights und wandelt lange Videos mithilfe einer kostenlosen KI-Lösung in kurze Videoclips um, wobei es sich auf klare und ansprechende Abschnitte konzentriert.
Passe Untertitel, Layout und Clip-Länge für maximale Wirkung auf Social-Media-Plattformen an. Intelligentes Reframing sorgt dafür, dass jedes Kurzvideo in vertikalen oder quadratischen Formaten natürlich wirkt – perfekt für TikTok und andere Plattformen.
Lade kurze Videos herunter, die für soziale Plattformen optimiert sind, oder nutze sie kampagnenübergreifend wieder, indem du Videos mit KI erstellst. Aktualisierungen sind einfach, da du mithilfe einer Video-zu-Kurzvideo-KI jederzeit aus derselben Quelle neu generieren kannst.
Die Umwandlung von langen Videos in Kurzvideos bedeutet, vollständige Aufnahmen in kürzere Clips zu konvertieren, die für das Ansehen auf Social Media und Mobilgeräten optimiert sind. KI erkennt Highlights, schneidet unnötige Abschnitte heraus und formatiert die Clips so, dass sie leicht anzusehen und zu teilen sind – und macht sie damit zu einem effektiven KI-Videotool.
HeyGen analysiert Sprachmuster, Betonung und Sprechtempo, um mit Hilfe von KI natürliche Highlights für Clips zu finden. Dieser Ansatz erzeugt kurze Videos, die sich vollständig und sinnvoll anfühlen, statt abrupt abgeschnitten zu wirken.
Ja, der Einsatz von KI-Tools kann den Prozess deutlich vereinfachen. Sie können die Clip-Dauer anpassen oder verschiedene Varianten neu generieren. Diese Flexibilität hilft dabei, Kurzvideos für unterschiedliche Plattformen und Zielgruppenpräferenzen zu optimieren, insbesondere wenn Sie einen Clip-Maker verwenden.
Kurzvideos werden mit den richtigen Seitenverhältnissen, Untertiteln und einem passenden Tempo für beliebte Plattformen formatiert und eignen sich daher ideal als Videoinhalte auf TikTok. Das beschleunigt die Veröffentlichung und verringert den Bedarf an zusätzlicher Bearbeitung.
Das Bearbeiten über Text- und Timing-Anpassungen wird durch die Funktionen eines Video-Editors verbessert. So lassen sich Hooks oder Formulierungen leicht verfeinern, ohne dass eine komplexe Bearbeitung der Timeline nötig ist.
Talking-Head-Videos, Podcasts, Webinare, Demos und Lernaufzeichnungen funktionieren besonders gut auf Social-Media-Plattformen wie TikTok. Klare Sprache und eine klare Struktur helfen der KI, stärkere Kurzclips zu erstellen.
Für die meisten Workflows zur Wiederverwendung von Inhalten: ja. Die KI übernimmt Zuschnitt, Bildausschnitt und Untertitel, sodass sich Teams auf die Content-Strategie statt auf manuelle Bearbeitung konzentrieren können.
Ja. Ein langes Video kann in einem einzigen Workflow mehrere Kurzvideos erzeugen und ist damit ideal für eine konsistente Veröffentlichung von Short-Form-Inhalten.
