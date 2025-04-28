Verwandle jedes Standbild in ein lebendiges Porträtvideo mit dem KI-Videogenerator von HeyGen. Lade ein Foto hoch und erzeuge realistische Gesichtsbewegungen, Lippen-Synchronisation und Ausdrücke durch KI, ohne Kameras, Schauspieler oder Videoproduktion.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Traditionelle Schulungsvideos erfordern Präsentatoren und Aufnahmezeit. Live-Portraitvideos verwandeln Dokumente und Skripte in menschenzentrierte Schulungsinhalte, ohne dass eine Filmaufnahme notwendig ist.
Führungskräfte können Aktualisierungen kommunizieren, ohne vor der Kamera zu erscheinen. Live-Porträts übermitteln Nachrichten klar und bewahren dabei eine professionelle, persönliche Präsenz.
Statische Lernmaterialien verringern die Beteiligung. Live-Porträtvideos machen den Unterricht lebendig und helfen Lernenden, Informationen durch visuelle und verbale Hinweise zu behalten.
Erstellen Sie personalisierte Grüße, Ankündigungen oder Werbebotschaften mit lebendigen Porträts, die Ihre Nachricht animieren. Erzeugen Sie skalierbare Videokommunikation, ohne einzelne Nachrichten aufnehmen zu müssen.
Beleben Sie Archivfotos für Museen, Bildung oder Geschichtenerzählen durch beeindruckende Live-Porträtanimationen. Live-Porträts fügen Bewegung und Stimme hinzu, während sie das Originalbild respektieren.
Die Lokalisierung von gefilmten Inhalten ist kostspielig. Live-Porträtvideos können schnell übersetzt und neu erstellt werden, wobei die visuelle Identität über verschiedene Regionen hinweg konsistent bleibt.
Warum HeyGen der beste Live-Portrait-Video-Generator ist
HeyGen macht die Erstellung von Live-Porträts einfach, schnell und produktionsreif. Indem Fotos in ausdrucksstarke Videos umgewandelt werden, erstellen Teams menschenzentrierte Inhalte ohne Aufnahmen, Nachdrehs oder komplexe Animationsabläufe.
Erstellen Sie ein lebendiges Porträt aus einem einzigen Bild. Keine Aufnahmen, kein Aufbau. KI erzeugt natürliche Kopfbewegungen, Mimik und Sprache, die auf Ihr Skript oder Audio abgestimmt sind und das gesamte Porträterlebnis verbessern.
Live-Porträtvideos beinhalten eine genaue Lippen-Synchronisation, Augenbewegung und Ausdruckstiming, was glaubwürdige Ergebnisse liefert, die für Geschäfts-, Bildungs- und Kommunikationsanwendungen geeignet sind.
Erzeugen und aktualisieren Sie Live-Porträts im großen Maßstab. Bearbeiten Sie Text oder Audio und erzeugen Sie Video neu, ohne Animationen oder Assets neu erstellen zu müssen, unter Verwendung von KI für verbesserte Porträtanimation.
Gesichtsanimation von Foto zu Video
Laden Sie ein Porträt hoch und erstellen Sie ein lebendiges Porträtvideo mit natürlicher Gesichtsbewegung. HeyGen animiert Kopfbewegungen, Ausdrücke und Mundformen, um sie an die Sprache anzupassen, während die Identität des Originalfotos erhalten bleibt.
Skript- oder audiogetriebene Bewegung
Erstellen Sie Live-Porträtvideos mit Text-zu-Video oder hochgeladenem Audio. KI synchronisiert Gesichtsanimationen und Lippenbewegungen präzise mit dem gesprochenen Inhalt für eine klare und glaubwürdige Darbietung.
Unterstützung für mehrere Gesichter und Bilder
Animieren Sie mehrere Gesichter über verschiedene Bilder hinweg, während die visuelle Konsistenz erhalten bleibt. Die Erzeugung von Live-Porträts funktioniert bei unterschiedlichen Fotostilen und Seitenverhältnissen ohne manuelles Zusammenfügen.
Mehrsprachige Live-Porträtausgabe
Übersetzen Sie Skripte und erstellen Sie Live-Porträtvideos in mehr als 175 Sprachen. Die Videoübersetzung bewahrt die Gesichtsbewegungen und die Lippen-Synchronisation, was es ermöglicht, lokalisierten Inhalt von einem einzigen Foto aus zu erstellen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den Live-Portrait-Video-Generator benutzt
Erstellen Sie lebendige Porträtvideos durch einen einfachen Vier-Schritte-Arbeitsablauf, der ein Foto in ausdrucksstarke Videoanimationen verwandelt.
Wählen Sie ein klares Foto mit einem sichtbaren Gesicht. HeyGen bereitet das Bild automatisch für die Live-Porträtanimation vor und gewährleistet eine nahtlose Integration.
Fügen Sie Ihr Skript ein oder laden Sie Audio hoch. Das System analysiert Sprachmuster und Timing, um die Gesichtsbewegungen vorzubereiten.
Passen Sie Sprache, Stimmstil, Untertitel und Hintergrund an. Wenden Sie Branding an, um es Ihrem Anwendungsfall anzupassen.
HeyGen erzeugt das Live-Porträtvideo mit synchronisierter Bewegung, Stimme und Lippen-Synchronisation, bereit zum Herunterladen oder Teilen.
Ein lebendiges Porträt ist ein von KI generiertes Video, das aus einem einzigen Foto erstellt wird. Das Bild wird mit Gesichtsbewegungen, Mimik und Lippen-Synchronisation animiert, um ein realistisch sprechendes Video zu erzeugen.
HeyGen erzeugt natürlich aussehende Gesichtsanimationen mit präzisem Timing und Ausdruck. Die Ergebnisse eignen sich für professionelle Schulungen, Kommunikation und Bildungszwecke, insbesondere mit der Live-Portrait-Technologie.
Nein. Live-Porträtvideos werden aus Fotos und Text oder Audio erstellt, was die Kommunikation dynamischer macht. Es werden keine Kameras, Mikrofone oder Studios benötigt.
Ja. Sie können Audio hochladen oder Text-zu-Video verwenden. HeyGen synchronisiert die Gesichtsbewegungen automatisch mit dem gesprochenen Inhalt und verbessert so das Erlebnis des lebendigen Porträts.
Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung von Videos in mehreren Sprachen und die Videotranslation-Funktion, die es ermöglicht, dass Live-Porträts in über 175 Sprachen sprechen.
Ja. Bearbeiten Sie das Skript oder Audio und erzeugen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, eine neue Animation zu erstellen oder ein neues Foto hochzuladen.
HeyGen befolgt Sicherheitspraktiken auf Unternehmensebene. Hochgeladene Bilder und erstellte Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle.
Verwenden Sie klare, frontal aufgenommene Fotos und prägnante Skripte. Kurze, fokussierte Botschaften erzielen die natürlichsten und ansprechendsten Ergebnisse bei Live-Porträts und maximieren die Aufmerksamkeit der Zuschauer.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.