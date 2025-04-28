HeyGen logo

Live-Portrait-Video-Generator aus einem einzigen Foto

Verwandle jedes Standbild in ein lebendiges Porträtvideo mit dem KI-Videogenerator von HeyGen. Lade ein Foto hoch und erzeuge realistische Gesichtsbewegungen, Lippen-Synchronisation und Ausdrücke durch KI, ohne Kameras, Schauspieler oder Videoproduktion.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Traditionelle Schulungsvideos erfordern Präsentatoren und Aufnahmezeit. Live-Portraitvideos verwandeln Dokumente und Skripte in menschenzentrierte Schulungsinhalte, ohne dass eine Filmaufnahme notwendig ist.

Unternehmenskommunikation

Unternehmenskommunikation

Führungskräfte können Aktualisierungen kommunizieren, ohne vor der Kamera zu erscheinen. Live-Porträts übermitteln Nachrichten klar und bewahren dabei eine professionelle, persönliche Präsenz.

Bildungserklärende Videos

Bildungserklärende Videos

Statische Lernmaterialien verringern die Beteiligung. Live-Porträtvideos machen den Unterricht lebendig und helfen Lernenden, Informationen durch visuelle und verbale Hinweise zu behalten.

Personalisierte Videobotschaften

Personalisierte Videobotschaften

Erstellen Sie personalisierte Grüße, Ankündigungen oder Werbebotschaften mit lebendigen Porträts, die Ihre Nachricht animieren. Erzeugen Sie skalierbare Videokommunikation, ohne einzelne Nachrichten aufnehmen zu müssen.

Historische und Archivinhalte

Historische und Archivinhalte

Beleben Sie Archivfotos für Museen, Bildung oder Geschichtenerzählen durch beeindruckende Live-Porträtanimationen. Live-Porträts fügen Bewegung und Stimme hinzu, während sie das Originalbild respektieren.

Globale Inhaltslokalisierung

Globale Inhaltslokalisierung

Die Lokalisierung von gefilmten Inhalten ist kostspielig. Live-Porträtvideos können schnell übersetzt und neu erstellt werden, wobei die visuelle Identität über verschiedene Regionen hinweg konsistent bleibt.

Warum HeyGen der beste Live-Portrait-Video-Generator ist

HeyGen macht die Erstellung von Live-Porträts einfach, schnell und produktionsreif. Indem Fotos in ausdrucksstarke Videos umgewandelt werden, erstellen Teams menschenzentrierte Inhalte ohne Aufnahmen, Nachdrehs oder komplexe Animationsabläufe.

Ein Foto sofort in ein Video umwandeln

Erstellen Sie ein lebendiges Porträt aus einem einzigen Bild. Keine Aufnahmen, kein Aufbau. KI erzeugt natürliche Kopfbewegungen, Mimik und Sprache, die auf Ihr Skript oder Audio abgestimmt sind und das gesamte Porträterlebnis verbessern.

Realistische Gesichtsanimation

Live-Porträtvideos beinhalten eine genaue Lippen-Synchronisation, Augenbewegung und Ausdruckstiming, was glaubwürdige Ergebnisse liefert, die für Geschäfts-, Bildungs- und Kommunikationsanwendungen geeignet sind.

Skalierbare Inhalterstellung

Erzeugen und aktualisieren Sie Live-Porträts im großen Maßstab. Bearbeiten Sie Text oder Audio und erzeugen Sie Video neu, ohne Animationen oder Assets neu erstellen zu müssen, unter Verwendung von KI für verbesserte Porträtanimation.

Gesichtsanimation von Foto zu Video

Laden Sie ein Porträt hoch und erstellen Sie ein lebendiges Porträtvideo mit natürlicher Gesichtsbewegung. HeyGen animiert Kopfbewegungen, Ausdrücke und Mundformen, um sie an die Sprache anzupassen, während die Identität des Originalfotos erhalten bleibt.

Bild zu Video

Skript- oder audiogetriebene Bewegung

Erstellen Sie Live-Porträtvideos mit Text-zu-Video oder hochgeladenem Audio. KI synchronisiert Gesichtsanimationen und Lippenbewegungen präzise mit dem gesprochenen Inhalt für eine klare und glaubwürdige Darbietung.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Unterstützung für mehrere Gesichter und Bilder

Animieren Sie mehrere Gesichter über verschiedene Bilder hinweg, während die visuelle Konsistenz erhalten bleibt. Die Erzeugung von Live-Porträts funktioniert bei unterschiedlichen Fotostilen und Seitenverhältnissen ohne manuelles Zusammenfügen.

Stimmenklonung

Mehrsprachige Live-Porträtausgabe

Übersetzen Sie Skripte und erstellen Sie Live-Porträtvideos in mehr als 175 Sprachen. Die Videoübersetzung bewahrt die Gesichtsbewegungen und die Lippen-Synchronisation, was es ermöglicht, lokalisierten Inhalt von einem einzigen Foto aus zu erstellen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den Live-Portrait-Video-Generator benutzt

Erstellen Sie lebendige Porträtvideos durch einen einfachen Vier-Schritte-Arbeitsablauf, der ein Foto in ausdrucksstarke Videoanimationen verwandelt.

Schritt 1

Laden Sie ein Porträt hoch

Wählen Sie ein klares Foto mit einem sichtbaren Gesicht. HeyGen bereitet das Bild automatisch für die Live-Porträtanimation vor und gewährleistet eine nahtlose Integration.

Schritt 2

Text oder Audio hinzufügen

Fügen Sie Ihr Skript ein oder laden Sie Audio hoch. Das System analysiert Sprachmuster und Timing, um die Gesichtsbewegungen vorzubereiten.

Schritt 3

Lieferung anpassen

Passen Sie Sprache, Stimmstil, Untertitel und Hintergrund an. Wenden Sie Branding an, um es Ihrem Anwendungsfall anzupassen.

Schritt 4

Erstelle das Video

HeyGen erzeugt das Live-Porträtvideo mit synchronisierter Bewegung, Stimme und Lippen-Synchronisation, bereit zum Herunterladen oder Teilen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Live-Porträt?

Ein lebendiges Porträt ist ein von KI generiertes Video, das aus einem einzigen Foto erstellt wird. Das Bild wird mit Gesichtsbewegungen, Mimik und Lippen-Synchronisation animiert, um ein realistisch sprechendes Video zu erzeugen.

Wie realistisch sind Live-Porträtvideos?

HeyGen erzeugt natürlich aussehende Gesichtsanimationen mit präzisem Timing und Ausdruck. Die Ergebnisse eignen sich für professionelle Schulungen, Kommunikation und Bildungszwecke, insbesondere mit der Live-Portrait-Technologie.

Brauche ich eine Videoaufzeichnungsausrüstung?

Nein. Live-Porträtvideos werden aus Fotos und Text oder Audio erstellt, was die Kommunikation dynamischer macht. Es werden keine Kameras, Mikrofone oder Studios benötigt.

Kann ich meine eigene Stimme oder meinen eigenen Text verwenden?

Ja. Sie können Audio hochladen oder Text-zu-Video verwenden. HeyGen synchronisiert die Gesichtsbewegungen automatisch mit dem gesprochenen Inhalt und verbessert so das Erlebnis des lebendigen Porträts.

Können lebendige Porträts in verschiedenen Sprachen erstellt werden?

Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung von Videos in mehreren Sprachen und die Videotranslation-Funktion, die es ermöglicht, dass Live-Porträts in über 175 Sprachen sprechen.

Kann ich ein Live-Porträtvideo aktualisieren?

Ja. Bearbeiten Sie das Skript oder Audio und erzeugen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, eine neue Animation zu erstellen oder ein neues Foto hochzuladen.

Ist mein Foto sicher?

HeyGen befolgt Sicherheitspraktiken auf Unternehmensebene. Hochgeladene Bilder und erstellte Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle.

Was sind die besten Methoden für Live-Porträtvideos?

Verwenden Sie klare, frontal aufgenommene Fotos und prägnante Skripte. Kurze, fokussierte Botschaften erzielen die natürlichsten und ansprechendsten Ergebnisse bei Live-Porträts und maximieren die Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

