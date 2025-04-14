Verwandle jeden Link in ein Video mit HeyGens KI-Video-Generator. Fügen Sie eine URL ein und erstellen Sie ein komplettes, professionelles Video mit Bildern, Untertiteln und Erzählung. Kein Herunterladen, keine Bearbeitungssoftware oder Produktionsabläufe erforderlich, um von einem Link zu einem teilbereiten Video zu gelangen.
Lange Videos und Seiten werden oft nicht ausreichend genutzt. Ein Link zur Videoerstellung verwandelt bestehende Links in kürzere, ansprechendere Videos, die die Lebensdauer des Inhalts verlängern und die Reichweite erhöhen.
Das Erstellen von Videos für jede Plattform ist zeitaufwendig. Verlinkte Video-Workflows erzeugen sofort teilbare Inhalte, die Marketingteams schnell über verschiedene Kanäle veröffentlichen können.
Dokumentationen und aufgezeichnete Sitzungen sind schwer erneut anzusehen. Das Umwandeln von Links in Videos schafft strukturierte Lerninhalte, die Mitarbeiter nach Bedarf anschauen können.
Benutzer bevorzugen visuelle Anleitungen gegenüber Text. Ein Link zur Videoerstellung wandelt Produktlinks in klare Erklärungsvideos um, die Schlüsselkonzepte visuell hervorheben.
Vertriebsteams benötigen einheitliche Materialien. Ein Link zur Videoerstellung verwandelt vorhandene Ressourcen in teilbare Videos, die Vertreter in verschiedenen Regionen wiederverwenden können.
Das manuelle Lokalisieren von Videos ist teuer. Erzeugen Sie mehrsprachige Videos von einem einzigen Link aus und halten Sie die Botschaft über Sprachen und Märkte hinweg konsistent.
Warum HeyGen der beste Link-zu-Video-Generator ist
HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Links automatisch in strukturierte Videos umwandelt. Teams nutzen Links zu Video-Workflows, um Inhalte neu zu verwenden, die Klarheit zu verbessern und die Videoproduktion ohne manuelle Bearbeitung oder technische Einrichtung zu skalieren.
HeyGen analysiert den Inhalt hinter einem Link und verwandelt ihn in ein klares, szenenbasiertes Video. Informationen werden visuell organisiert, sodass Zuschauer der Botschaft folgen können, ohne durch lange Quellinhalte zu spulen.
Die traditionelle Erstellung von Videos mit Links erfordert das Herunterladen von Dateien und das Bearbeiten von Zeitachsen. HeyGen eliminiert diese Schritte, indem es das vollständige Video automatisch aus der URL generiert.
Link zu Video-Workflows ermöglicht Teams, bestehende Inhalte wiederholt zu verwenden und auf verschiedenen Plattformen hochzuladen. Aktualisieren Sie Text, Sprache oder Layout und erstellen Sie das Video neu, ohne die Produktion von Grund auf neu beginnen zu müssen.
URL-basierte Videogenerierung
Fügen Sie einen beliebigen unterstützten Link ein und HeyGen erstellt automatisch ein komplettes Video aus dem Quellinhalt. Szenen, Timing und visuelle Elemente werden automatisch zusammengestellt, um eine klare und anschauliche Videodatei ohne manuelle Einrichtung zu erstellen.
Automatische Untertitel und Erzählung
Jeder Link zum Video enthält von KI generierte Untertitel und Sprachausgaben. Dies verbessert die Zugänglichkeit, die Zuschauerbindung und die Klarheit, während die Notwendigkeit für Untertiteldateien oder aufgezeichnete Erzählungen entfällt.
Plattformbereite Videoformatierung
HeyGen formatiert Videos, die aus Links generiert werden, für verschiedene Plattformen. Seitenverhältnisse, Längen und Layouts passen sich automatisch an, sodass die Videos ohne weitere Bearbeitung geteilt werden können.
Mehrsprachiger Link zur Videoausgabe
Erstellen Sie Videos aus Links in über 175 Sprachen und laden Sie Videodateien einfach herunter. HeyGen übersetzt Skripte, erneuert die Erzählung und bewahrt die Struktur, damit globale Publikum die gleiche Botschaft klar empfängt.
So verwenden Sie den Link-zu-Video-Generator
Erstellen Sie Videos aus Links mit einem einfachen Vier-Schritte-Workflow, der auf Geschwindigkeit und Flexibilität ausgelegt ist.
Fügen Sie die URL hinzu, die Sie in ein Video umwandeln möchten. HeyGen analysiert den verlinkten Inhalt und bereitet ihn für die strukturierte Videoerstellung mit der URL-zu-Video-KI vor.
Wählen Sie Sprache, Länge, Layout und Stimmstil. Diese Einstellungen steuern, wie der Link in ein Video umgewandelt wird.
Bearbeiten Sie Text, Untertitel oder Struktur nach Bedarf. Änderungen werden über Textsteuerelemente vorgenommen, anstatt das Video manuell zu bearbeiten.
Erstellen Sie das endgültige Video und teilen Sie es auf Websites, sozialen Plattformen wie TikTok oder internen Tools. Aktualisieren Sie es jederzeit, indem Sie den Text im Videobearbeitungsprogramm bearbeiten.
Ein Link zu einem Video bedeutet, eine URL in ein vollständiges Video umzuwandeln. HeyGen analysiert den Inhalt hinter dem Link und erstellt automatisch Visualisierungen, Erzählungen und Untertitel.
HeyGen unterstützt Links von gängigen Videoplattformen und Inhaltsquellen. Das System extrahiert relevante Informationen, um ein strukturiertes, anschauliches Video zu erstellen.
Nein. Der Link zu Video-Workflows entfernt Zeitachsen und manuelle Bearbeitung. Sie steuern das Ergebnis nur über Text und Einstellungen im Videobearbeitungsprogramm.
Ja. Sie können Text, Untertitel, Sprechstil oder Struktur aktualisieren und das Video mit einer URL zum Video neu generieren, ohne alles neu aufbauen zu müssen.
Ja. HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos und Videotranslation in über 175 Sprachen über einen einzigen Link, was das Hochladen vereinfacht.
Videos werden als MP4-Dateien exportiert, die für Websites, Lernplattformen und die Verbreitung in sozialen Medien geeignet sind.
Ja. Wenn sich der Quellinhalt ändert, können Sie das Video aktualisieren und neu erstellen, um es aktuell zu halten.
HeyGen folgt unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken. Alle Links und generierten Videos bleiben privat und unter Ihrer Kontrolle.
