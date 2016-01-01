HeyGen logo

Sofortiger Avatar-Ersteller für personalisierte KI-Videos

Erstelle eine wiederverwendbare digitale Version von dir selbst mit HeyGens sofortigem Avatar. Nimm einmal ein kurzes Video auf, dann erzeuge unbegrenzt KI-Videos, in denen dein Avatar Skripte natürlich, klar und konsequent vorträgt.

Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Schulungs- und Einarbeitungsvideos

Erstellen Sie Schulungsinhalte, die persönlich wirken, ohne wiederholte Filmaufnahmen. Sofortige Avatare ermöglichen es Ihnen, Lektionen schnell zu aktualisieren, wenn sich Richtlinien oder Prozesse ändern, während eine konsistente Präsenz des Instruktors erhalten bleibt.

Produkt- und Funktionserklärungen

Produkt- und Funktionserklärungen

Erklären Sie Arbeitsabläufe, Werkzeuge oder Funktionen mit einem vertrauten Gesicht auf dem Bildschirm. Sofortige Avatare helfen, Verwirrung zu reduzieren, indem sie Informationen klar und konsistent über mehrere Erklärungsvideos hinweg mit Hilfe eines personalisierten Avatars vermitteln.

Gründer und Geschäftsführungskommunikation

Gründer und Geschäftsführungskommunikation

Führungsbotschaften übermitteln, ohne jedes Mal Aufnahmen zu planen. Sofortige Avatare ermöglichen es Führungskräften, sichtbar zu bleiben, Zeit zu sparen und die Klarheit der Botschaft zu bewahren.

Vertriebs- und Marketingpersonalisierung

Vertriebs- und Marketingpersonalisierung

Nutzen Sie Ihre eigene digitale Präsenz, um Vertrauen in Marketing- und Verkaufsvideos zu schaffen. Sofortige Avatare ermöglichen es, die Ansprache zu personalisieren, ohne den Produktionsaufwand zu erhöhen.

Mehrsprachige Inhaltslokalisierung

Mehrsprachige Inhaltslokalisierung

Verwenden Sie denselben Avatar, während Sie Skripte in mehrere Sprachen übersetzen. Dies ermöglicht globale Kommunikation, ohne neu aufzunehmen oder zusätzliche Präsentatoren einzustellen.

Wissensdatenbank und Support-Videos

Wissensdatenbank und Support-Videos

Erstellen Sie Hilfs- und FAQ-Videos, die menschlich und zugänglich wirken. Aktualisieren Sie Antworten schnell, ohne erneut vor die Kamera treten zu müssen.

Warum HeyGen der beste Instant-Avatar-Ersteller ist

Sofortige Avatare verringern die Hemmschwelle, vor der Kamera zu stehen, während sie die menschliche Verbindung bewahren und es einfacher machen, personalisierten Inhalt zu erstellen. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Aussehen und Ihre Darbietung einmal aufzunehmen und dann für Schulungen, Marketing, Vertrieb und interne Kommunikation wiederzuverwenden, ohne Authentizität oder Geschwindigkeit zu opfern.

Einmal aufnehmen, endlos skalieren

Ihr sofort verfügbarer Avatar wird zu einem wiederverwendbaren Video-Asset, das Sie in unbegrenzten Videos einsetzen können. Dies eliminiert die Notwendigkeit wiederholter Aufnahmen und hält Ihr Gesicht und Ihre Stimme in allen Inhalten konsistent.

Für Geschwindigkeit ohne Kompromisse konzipiert

Vom Aufnehmen bis zum einsatzbereiten Avatar ist der Prozess bewusst einfach und schnell gehalten. Teams können von der Idee zum fertigen Video übergehen, ohne Produktionsverzögerungen oder technischen Aufwand.

Menschliche Anwesenheit ohne ständige Filmaufnahmen

Sofortige Avatare ermöglichen es Ihnen, ohne perfekte Beleuchtung, mehrere Versuche oder Kameraangst auf dem Bildschirm zu erscheinen. Ihre Präsentation bleibt jedes Mal poliert und professionell.

Schnelle selbst aufgezeichnete Avatar-Erstellung

Erstellen Sie sofort einen Avatar, indem Sie eine kurze Selbstaufnahme von Ihrem Telefon oder Ihrer Webcam verwenden. Das System erfasst schnell Ihre Gesichtsstruktur, Haltung und natürliche Präsenz, um einen individuellen Avatar zu erstellen, der Ihre Identität widerspiegelt. Dies ermöglicht es Ihnen, mit der Erstellung von Avatar-gesteuerten Videos zu beginnen, ohne komplexe Einrichtung oder Ausrüstung, was es einfach macht, einen individuellen Avatar zu kreieren.

Bild zu Video

Natürliche Gesichtsbewegung und Mimik

Sofortige Avatare erzeugen realistische Gesichtsbewegungen, während sie Ihren Text sprechen. Feine Kopfbewegungen, Augenkontakt und Mimik werden beibehalten, um ein steifes oder künstliches Aussehen des individuellen Avatars zu vermeiden. Dies hilft den Zuschauern, eine echte menschliche Verbindung beim Zusehen zu spüren.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Stimmlich angepasste Sprachausgabe

Ihr Avatar liefert Skripte mit klarer, natürlich klingender Sprache, die zum visuellen Timing passt. Aussprache und Tempo sind für leichtes Verständnis optimiert, besonders beim Einsatz eines sprechenden Avatars. Dies schafft ein flüssiges Seherlebnis ohne manuelle Sprachbearbeitung und ermöglicht die Verwendung eines KI-Avatars in Präsentationen.

Stimmenklonung

Skriptaktualisierungen ohne Neuaufnahme

Wenn sich Informationen ändern, bearbeiten Sie einfach das Skript und erstellen das Video neu. Ihr Avatar bleibt gleich, während die Nachricht sofort aktualisiert wird. Dies erspart Ihnen Neuaufnahmen oder wiederholte Aufzeichnungen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den Instant Avatar Maker

Erstelle und benutze einen sofortigen Avatar in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Nehmen Sie ein kurzes Video auf

Nehmen Sie ein kurzes Video mit Ihrem Telefon oder Ihrer Webcam in einer gut beleuchteten Umgebung auf. Kein Studio oder professionelles Equipment erforderlich.

Schritt 2

Erstelle deinen sofortigen Avatar

HeyGen verarbeitet die Aufnahme und erstellt deinen wiederverwendbaren digitalen Avatar, der es dir ermöglicht, mühelos ansprechende Videos zu erstellen. Überprüfe und genehmige ihn vor der Verwendung.

Schritt 3

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Schreiben oder fügen Sie den Text ein, den Ihr Avatar sprechen soll. Wählen Sie Sprache und Vortragspräferenzen aus.

Schritt 4

Erzeugen und teilen

Erstellen Sie Ihr Video und laden Sie es herunter oder veröffentlichen Sie es auf Websites, internen Tools oder sozialen Plattformen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Sofort-Avatar?

Ein Sofort-Avatar ist eine wiederverwendbare digitale Version von Ihnen, die aus einer kurzen Aufnahme erstellt wird. Er ermöglicht es Ihnen, in von KI generierten Videos auf dem Bildschirm zu erscheinen, ohne erneut zu filmen, was die Videoproduktion beschleunigt und gleichzeitig die persönliche Präsenz bewahrt.

Wie lange dauert es, einen sofortigen Avatar zu erstellen?

Die Erstellung eines sofortigen Avatars erfordert nur eine kurze Aufnahme und eine kurze Verarbeitungszeit. In den meisten Fällen können Sie noch am selben Tag mit der Erstellung von Videos beginnen, ohne lange Produktionszyklen abwarten zu müssen, mit einem AI video generator.

Brauche ich professionelle Ausrüstung, um meinen Avatar aufzunehmen?

Es wird keine professionelle Ausrüstung benötigt. Ein Telefon oder eine Webcam mit guter Beleuchtung reicht aus, um einen hochwertigen Sofort-Avatar zu erstellen, der für die meisten geschäftlichen und Bildungsanwendungen geeignet ist.

Kann ich Videos aktualisieren, ohne sie erneut aufzunehmen?

Ja. Sobald Ihr Avatar erstellt ist, können Sie Skripte ändern und Videos jederzeit neu generieren. Es ist nicht notwendig, sich für Inhaltsaktualisierungen erneut aufzunehmen.

Ist mein Sofort-Avatar privat und sicher?

Ja. Ihr sofort verfügbarer Avatar ist auf Ihren Arbeitsbereich beschränkt und kann nicht von anderen aufgerufen werden. Dies gewährleistet, dass Ihre Identität und Inhalte geschützt bleiben.

Für welche Arten von Videos kann ich einen Sofort-Avatar verwenden?

Sofort verfügbare Avatare eignen sich gut für Schulungen, Einarbeitung, Vertrieb, Marketing, interne Updates und Support-Inhalte. Der gleiche Avatar kann in verschiedenen Formaten mehrfach verwendet werden.

Kann ich denselben Avatar für verschiedene Sprachen verwenden?

Ja. Sie können Videos in mehreren Sprachen mit demselben Avatar über den Videoübersetzer erstellen. Dies ermöglicht eine effiziente Lokalisierung ohne zusätzliche Aufnahmen und erleichtert die Erstellung ansprechender Inhalte für ein vielfältiges Publikum.

Wem gehören die mit einem Instant-Avatar erstellten Videos?

Sie behalten das volle Eigentum an allen Videos, die mit Ihrem Instant-Avatar erstellt wurden. Ihr Inhalt bleibt vollständig unter Ihrer Kontrolle.

