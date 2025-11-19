Erstelle auffällige Instagram-Videos, die professionell wirken, aber nur Minuten zur Herstellung benötigen. Mit dem Instagram-Videoersteller von HeyGen erhältst du mobilfertige Vorlagen, Musik-Synchronisation, Untertitel und plattformoptimierte Exporte, damit deine Videos auf Instagram über Reels, Stories und den Feed hinweg performen. Beginne mit Clips, Fotos oder Text und veröffentliche schnell mit Hilfe von Videobearbeitungstools.
Verwandle Ideen in Reels mit eingängigen Haken, Musik-Synchronisation und schnellen Schnitten, die zum Anhalten des Scrollens animieren.
Zeigen Sie Funktionen, Unboxings und schnelle Demos in prägnanten Videos, die für Entdeckung und Umwandlung optimiert sind.
Erstelle sequenzielle Stories mit Countdowns, Stickern und Swipe-up-Links, um Veranstaltungen und zeitlich begrenzte Angebote zu bewerben.
Unterteilen Sie Anleitungen in Schritt-für-Schritt-Clips, die leicht zu folgen sind und sich perfekt für das Lernen im Karussell-Stil eignen.
Teile authentische Momente mit leichter Bearbeitung, natürlichen Untertiteln und Musik, die das Ambiente bewahrt.
Verpacken Sie Ihre besten Inhalte in kurze Portfolios oder Einführungen, die Marken und Kollaborateure anziehen.
Warum HeyGen der beste Instagram-Videomacher ist
HeyGen entfernt die Hindernisse bei der Produktion von Social-Media-Videos, damit Sie häufiger posten und Trends folgen können. Wählen Sie eine Vorlage, fügen Sie Medien hinzu oder fügen Sie ein Skript ein, und passen Sie dann das Tempo, den Text und den Ton an Ihre Markenstimme an. Das Ergebnis ist ein poliertes, plattformoptimiertes Kreativprodukt, das bereit zur Veröffentlichung ist.
Designs, Seitenverhältnisse und das Timing sind auf Instagram abgestimmt, sodass Ihr Inhalt nativ wirkt und die Zuschauer, insbesondere bei Instagram Reels, am Zusehen hält.
Automatisieren Sie Bearbeitungen wie Trimmen, Beat-Synchronisation und Untertitelung, während Sie die manuelle Kontrolle über Hooks, Calls-to-Action und Visuals in Ihrem Videobearbeitungsprozess beibehalten.
Exportieren Sie vertikale Reels, quadratische Feed-Beiträge und Story-Sequenzen mit den richtigen Abmessungen, Dauern und Untertiteldateien für jeden Upload-Vorgang.
Plattformoptimierte Vorlagen und Voreinstellungen
Jede Vorlage ist bereits vorgefertigt mit optimierten Schnitten, Textplatzierungen und Call-to-Action-Momenten, die dabei helfen, dass deine Geburtstagsvideos Aufmerksamkeit erregen, die Zuschauer länger halten und Engagement fördern, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen.
Beat-Synchronisation und Audio-Tools
Schneiden, ausblenden und die Audiozeit in Sekunden ohne komplexe Zeitachsen oder manuelle Keyframes anpassen. Wählen Sie aus lizenzfreien Titeln oder laden Sie Ihre eigenen Songs hoch, um jedes Video persönlich, professionell und perfekt im Takt zu halten.
Automatische Untertitel und bearbeitbare Untertitel
Bearbeiten Sie Untertiteltexte direkt im Video, um Ton, Timing und Namen anzupassen, ohne zusätzliche Werkzeuge. Exportieren Sie saubere SRT-Dateien für präzise Uploads, Barrierefreiheitskonformität oder einfache Wiederverwendung auf mehreren Plattformen und Formaten.
Größe ändern und mit einem Klick neu formatieren
Wandeln Sie ein einzelnes Projekt in vertikale, quadratische oder Breitbildformate um, während automatisch Timing, Layout, Textpositionierung und visuelles Gleichgewicht erhalten bleiben, sodass Ihr Video überall dort, wo es geteilt wird, durchdacht und professionell wirkt.
Wie man den Instagram Video Maker benutzt
HeyGen leitet dich in vier einfachen Schritten von der Idee bis zur Veröffentlichung eines Instagram-Videos, damit die Produktion schnell und wiederholbar bleibt.
Laden Sie Clips hoch, fügen Sie Fotos hinzu oder fügen Sie ein kurzes Skript oder eine Bildunterschrift ein. Wählen Sie das Instagram-Format, das Sie veröffentlichen möchten.
Wählen Sie eine für Ihr Ziel entworfene Vorlage, wählen Sie Musik und Untertitel aus und entscheiden Sie sich für eine Sprachaufnahme, falls Sie eine Erzählung benötigen.
Bearbeiten Sie den Haken, passen Sie die Szenenlängen an und polieren Sie Textüberlagerungen. Verwenden Sie Beat-Synchronisation, um Schnitte auf die Musik zu sperren und maximale Wirkung zu erzielen.
Erstellen Sie eine für Mobilgeräte optimierte MP4 oder erzeugen Sie gleichzeitig mehrere Bildformate. Laden Sie Dateien herunter oder verwenden Sie einen gehosteten Link, um sie direkt zu teilen.
Ein Instagram-Videoersteller ist ein KI-Videogenerator der Ihnen hilft, speziell für Instagram formatierte Videos zu erstellen, einschließlich Reels, Stories und Feed-Beiträge, mit Vorlagen, Audio-Tools und Exporteinstellungen, die für die Plattform optimiert sind.
Nein. HeyGen richtet sich an Kreative aller Fähigkeitsstufen, einschließlich Anfänger im Videoschnitt. Vorlagen, KI-unterstützte Werkzeuge und geführte Bearbeitung machen es einfach, ohne fortgeschrittene Schnittkenntnisse polierte Videos für Instagram zu erstellen.
HeyGen unterstützt das vertikale 9:16-Format für Reels und Stories, das quadratische 1:1-Format für Beiträge im Feed und das Breitbildformat 16:9. Sie können ein Projekt mit nur einem Klick in mehrere Seitenverhältnisse umwandeln.
Ja, die Verwendung eines kostenlosen Instagram-Videomachers ist der einfachste Weg, um zu beginnen. Nutzen Sie die integrierte Beat-Synchronisation, um Schnitte automatisch mit der Musik zu synchronisieren, Titel zu kürzen, Abschnitte zu loopen oder Ihre eigenen Audiodateien hochzuladen.
Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel aus gesprochenem Audio oder Skripttext, ermöglicht das direkte Bearbeiten und exportiert Untertiteldateien wie SRT für Plattform-Uploads.
Sie können plattformbereite Videos herunterladen oder gehostete Links zum Teilen verwenden. Die direkte Veröffentlichung hängt von Ihren verbundenen Konten und Plattformintegrationen ab.
Kurze Videos sind oft am erfolgreichsten. Streben Sie eine Länge von 15 bis 60 Sekunden für Instagram Reels an und weniger als 60 Sekunden für Beiträge im Feed, es sei denn, Sie verwenden Karussell- oder mehrteilige Inhalte.
Ja. Verwenden Sie HeyGens Ein-Klick-Größenänderungs- und Exportwerkzeuge, um dasselbe Projekt für verschiedene Plattformen und Seitenverhältnisse anzupassen.
Ja. Laden Sie Teammitglieder ein, um zu bearbeiten, Kommentare zu hinterlassen und Projekte zu verwalten, damit Inhaltskreateure, Videoeditoren und Marketingfachleute zusammenarbeiten können.
HeyGen beinhaltet lizenzfreie Musik und Soundeffekte für Ihre Projekte. Für lizenzierte Musik laden Sie Ihre eigenen Tracks hoch und bestätigen Sie die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung in Ihren TikTok- oder Instagram-Videos.
Ja. HeyGen exportiert MP4-Dateien mit empfohlenen Codecs, Auflösungen und Laufzeiten, die für das Hochladen auf Instagram geeignet sind.
Ja. HeyGen unterstützt das Hochladen und Bearbeiten von mobilen Geräten und Desktops, sodass Sie ein Projekt auf Ihrem Telefon beginnen und es auf einem größeren Bildschirm beenden können.
