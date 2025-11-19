HeyGen logo

Instagram Video Maker für Reels, Stories und Feed in Minuten

Erstelle auffällige Instagram-Videos, die professionell wirken, aber nur Minuten zur Herstellung benötigen. Mit dem Instagram-Videoersteller von HeyGen erhältst du mobilfertige Vorlagen, Musik-Synchronisation, Untertitel und plattformoptimierte Exporte, damit deine Videos auf Instagram über Reels, Stories und den Feed hinweg performen. Beginne mit Clips, Fotos oder Text und veröffentliche schnell mit Hilfe von Videobearbeitungstools.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Trendige Reels und Kurzclips

Trendige Reels und Kurzclips

Verwandle Ideen in Reels mit eingängigen Haken, Musik-Synchronisation und schnellen Schnitten, die zum Anhalten des Scrollens animieren.

Produktpromotionen und -einführungen

Produktpromotionen und -einführungen

Zeigen Sie Funktionen, Unboxings und schnelle Demos in prägnanten Videos, die für Entdeckung und Umwandlung optimiert sind.

Geschichten und Ankündigungssequenzen

Geschichten und Ankündigungssequenzen

Erstelle sequenzielle Stories mit Countdowns, Stickern und Swipe-up-Links, um Veranstaltungen und zeitlich begrenzte Angebote zu bewerben.

Tutorials und kurze Erklärungen

Tutorials und kurze Erklärungen

Unterteilen Sie Anleitungen in Schritt-für-Schritt-Clips, die leicht zu folgen sind und sich perfekt für das Lernen im Karussell-Stil eignen.

Hinter den Kulissen und Alltagsszenen

Hinter den Kulissen und Alltagsszenen

Teile authentische Momente mit leichter Bearbeitung, natürlichen Untertiteln und Musik, die das Ambiente bewahrt.

Showreels und Portfolio-Highlights von Kreativen

Showreels und Portfolio-Highlights von Kreativen

Verpacken Sie Ihre besten Inhalte in kurze Portfolios oder Einführungen, die Marken und Kollaborateure anziehen.

Warum HeyGen der beste Instagram-Videomacher ist

HeyGen entfernt die Hindernisse bei der Produktion von Social-Media-Videos, damit Sie häufiger posten und Trends folgen können. Wählen Sie eine Vorlage, fügen Sie Medien hinzu oder fügen Sie ein Skript ein, und passen Sie dann das Tempo, den Text und den Ton an Ihre Markenstimme an. Das Ergebnis ist ein poliertes, plattformoptimiertes Kreativprodukt, das bereit zur Veröffentlichung ist.

Erstelle Videos, die zum Verhalten auf Instagram passen

Designs, Seitenverhältnisse und das Timing sind auf Instagram abgestimmt, sodass Ihr Inhalt nativ wirkt und die Zuschauer, insbesondere bei Instagram Reels, am Zusehen hält.

Produktion beschleunigen, kreative Kontrolle behalten

Automatisieren Sie Bearbeitungen wie Trimmen, Beat-Synchronisation und Untertitelung, während Sie die manuelle Kontrolle über Hooks, Calls-to-Action und Visuals in Ihrem Videobearbeitungsprozess beibehalten.

Veröffentliche in jedem Instagram-Format

Exportieren Sie vertikale Reels, quadratische Feed-Beiträge und Story-Sequenzen mit den richtigen Abmessungen, Dauern und Untertiteldateien für jeden Upload-Vorgang.

Plattformoptimierte Vorlagen und Voreinstellungen

Jede Vorlage ist bereits vorgefertigt mit optimierten Schnitten, Textplatzierungen und Call-to-Action-Momenten, die dabei helfen, dass deine Geburtstagsvideos Aufmerksamkeit erregen, die Zuschauer länger halten und Engagement fördern, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen.

Ein Frauengesicht mit violettem Licht und horizontalen Schatten auf einem hellvioletten Hintergrund, neben einem '+ Hintergrund'-Knopf.

Beat-Synchronisation und Audio-Tools

Schneiden, ausblenden und die Audiozeit in Sekunden ohne komplexe Zeitachsen oder manuelle Keyframes anpassen. Wählen Sie aus lizenzfreien Titeln oder laden Sie Ihre eigenen Songs hoch, um jedes Video persönlich, professionell und perfekt im Takt zu halten.

Zwei überlappende Rahmen zeigen einen Mann, der in einem klassischen Auto am Strand Gitarre spielt, und einen anderen Mann, der filmt. Lila Play- und Funkelsymbole sind ebenfalls zu sehen.

Automatische Untertitel und bearbeitbare Untertitel

Bearbeiten Sie Untertiteltexte direkt im Video, um Ton, Timing und Namen anzupassen, ohne zusätzliche Werkzeuge. Exportieren Sie saubere SRT-Dateien für präzise Uploads, Barrierefreiheitskonformität oder einfache Wiederverwendung auf mehreren Plattformen und Formaten.

Eine Videoplayer-Schnittstelle, die einen virtuellen Präsentator mit automatisch generierten Untertiteln zeigt, sowie ein Banner mit der Aufschrift „Untertitel: Werden automatisch generiert“.

Größe ändern und mit einem Klick neu formatieren

Wandeln Sie ein einzelnes Projekt in vertikale, quadratische oder Breitbildformate um, während automatisch Timing, Layout, Textpositionierung und visuelles Gleichgewicht erhalten bleiben, sodass Ihr Video überall dort, wo es geteilt wird, durchdacht und professionell wirkt.

Lächelnde Frau beim Fallschirmspringen.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den Instagram Video Maker benutzt

HeyGen leitet dich in vier einfachen Schritten von der Idee bis zur Veröffentlichung eines Instagram-Videos, damit die Produktion schnell und wiederholbar bleibt.

Schritt 1

Beginnen Sie mit Ihren Medien oder Ihrer Idee

Laden Sie Clips hoch, fügen Sie Fotos hinzu oder fügen Sie ein kurzes Skript oder eine Bildunterschrift ein. Wählen Sie das Instagram-Format, das Sie veröffentlichen möchten.

Schritt 2

Wählen Sie eine Vorlage und eine Stimme aus

Wählen Sie eine für Ihr Ziel entworfene Vorlage, wählen Sie Musik und Untertitel aus und entscheiden Sie sich für eine Sprachaufnahme, falls Sie eine Erzählung benötigen.

Schritt 3

Timing und Messaging optimieren

Bearbeiten Sie den Haken, passen Sie die Szenenlängen an und polieren Sie Textüberlagerungen. Verwenden Sie Beat-Synchronisation, um Schnitte auf die Musik zu sperren und maximale Wirkung zu erzielen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Erstellen Sie eine für Mobilgeräte optimierte MP4 oder erzeugen Sie gleichzeitig mehrere Bildformate. Laden Sie Dateien herunter oder verwenden Sie einen gehosteten Link, um sie direkt zu teilen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Instagram-Videomacher?

Ein Instagram-Videoersteller ist ein KI-Videogenerator der Ihnen hilft, speziell für Instagram formatierte Videos zu erstellen, einschließlich Reels, Stories und Feed-Beiträge, mit Vorlagen, Audio-Tools und Exporteinstellungen, die für die Plattform optimiert sind.

Brauche ich Film- oder Schnittkenntnisse, um HeyGen zu nutzen?

Nein. HeyGen richtet sich an Kreative aller Fähigkeitsstufen, einschließlich Anfänger im Videoschnitt. Vorlagen, KI-unterstützte Werkzeuge und geführte Bearbeitung machen es einfach, ohne fortgeschrittene Schnittkenntnisse polierte Videos für Instagram zu erstellen.

Welche Formate und Seitenverhältnisse werden unterstützt?

HeyGen unterstützt das vertikale 9:16-Format für Reels und Stories, das quadratische 1:1-Format für Beiträge im Feed und das Breitbildformat 16:9. Sie können ein Projekt mit nur einem Klick in mehrere Seitenverhältnisse umwandeln.

Kann ich Musik hinzufügen und Schnitte auf den Takt synchronisieren?

Ja, die Verwendung eines kostenlosen Instagram-Videomachers ist der einfachste Weg, um zu beginnen. Nutzen Sie die integrierte Beat-Synchronisation, um Schnitte automatisch mit der Musik zu synchronisieren, Titel zu kürzen, Abschnitte zu loopen oder Ihre eigenen Audiodateien hochzuladen.

Werden Untertitel automatisch generiert?

Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel aus gesprochenem Audio oder Skripttext, ermöglicht das direkte Bearbeiten und exportiert Untertiteldateien wie SRT für Plattform-Uploads.

Kann ich direkt von HeyGen aus auf Instagram posten?

Sie können plattformbereite Videos herunterladen oder gehostete Links zum Teilen verwenden. Die direkte Veröffentlichung hängt von Ihren verbundenen Konten und Plattformintegrationen ab.

Wie lang sollten meine Instagram-Videos sein?

Kurze Videos sind oft am erfolgreichsten. Streben Sie eine Länge von 15 bis 60 Sekunden für Instagram Reels an und weniger als 60 Sekunden für Beiträge im Feed, es sei denn, Sie verwenden Karussell- oder mehrteilige Inhalte.

Kann ich ein Video für mehrere soziale Kanäle wiederverwenden?

Ja. Verwenden Sie HeyGens Ein-Klick-Größenänderungs- und Exportwerkzeuge, um dasselbe Projekt für verschiedene Plattformen und Seitenverhältnisse anzupassen.

Können Teams bei Projekten zusammenarbeiten?

Ja. Laden Sie Teammitglieder ein, um zu bearbeiten, Kommentare zu hinterlassen und Projekte zu verwalten, damit Inhaltskreateure, Videoeditoren und Marketingfachleute zusammenarbeiten können.

Gibt es eine native Musikbibliothek, die ich nutzen kann?

HeyGen beinhaltet lizenzfreie Musik und Soundeffekte für Ihre Projekte. Für lizenzierte Musik laden Sie Ihre eigenen Tracks hoch und bestätigen Sie die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung in Ihren TikTok- oder Instagram-Videos.

Entsprechen meine exportierten Videos den Instagram-Spezifikationen?

Ja. HeyGen exportiert MP4-Dateien mit empfohlenen Codecs, Auflösungen und Laufzeiten, die für das Hochladen auf Instagram geeignet sind.

Kann ich Videos auf Mobilgeräten und dem Desktop bearbeiten?

Ja. HeyGen unterstützt das Hochladen und Bearbeiten von mobilen Geräten und Desktops, sodass Sie ein Projekt auf Ihrem Telefon beginnen und es auf einem größeren Bildschirm beenden können.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

