Erstelle in Minuten aufsehenerregende Instagram Stories mit HeyGens Instagram Story Maker. Füge eine Aufforderung ein, lade Bilder oder Clips hoch und die KI erstellt animierte Story-Folien, Untertitel, Sprachausgaben und für die Plattform optimierte Exporte – keine Design- oder Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich.
Extrahiere Höhepunkte aus Videos, Podcasts oder Artikeln und verwandle sie in Story-lange Momente, die Zuschauer zum vollständigen Inhalt führen.
Versenden Sie animierte Einladungen, Countdowns und RSVP-Erinnerungen, die hochwertig wirken, ohne kostspielige Designarbeiten.
Rollen Sie regionsspezifische Nachrichten und Kreativmaterialien in großen Mengen aus, während Sie die globalen Markenrichtlinien und die Genauigkeit des Zeitplans beibehalten.
Halten Sie Ihre Follower mit schnellen Anleitungen, Blicken hinter die Kulissen oder von Persönlichkeiten geführten Story-Threads, die eine einheitliche visuelle Sprache beibehalten, bei Laune.
Unterteilen Sie Lektionen in sequenzierte Story-Folien mit Untertiteln und Sprachkommentar – ideal für schnelle Tipps und Zusammenfassungen von Lektionen.
Erstelle Teaser-Sequenzen, Countdown-Folien und Swipe-Up-CTA-Stories, die Funktionen hervorheben und Konversionen fördern.
Warum HeyGen der beste Instagram-Story-Ersteller ist
HeyGen kombiniert generatives Design, Markenkontrolle und publikationsfertige Exporte, damit Sie mehr Stories veröffentlichen können, die tatsächlich Leistung zeigen. Erstellen Sie kohärente Kampagnen, wandeln Sie Langform-Inhalte in Story-Sequenzen um und lokalisieren Sie Story-Sets für ein globales Publikum, ohne ein Designteam zu benötigen.
Verwandle Ideen in wenigen Minuten in fertige Story-Sequenzen. HeyGen automatisiert Layouts, Bewegung und Timing, sodass du nur Minuten brauchst, um Instagram-Stories zu erstellen, für die du früher Stunden gebraucht hast.
Wenden Sie Marken-Kits an – Farben, Schriftarten, Logos und Vorlagen – für jede Geschichte. Erstellen Sie einheitliche Geschichtenserien und verwenden Sie Vorlagen erneut, um eine konsistente Präsenz zu gewährleisten.
Jede Geschichte wird für die mobile Ansicht dimensioniert, beschriftet und animiert. Exportieren Sie vertikale MP4s oder für Stories geeignete Bildstapel, die schnell laden und auf Instagram mit Stickern und Symbolen großartig aussehen.
KI-gestützte Geschichtengenerierung
Beschreiben Sie die Stimmung, das Ereignis oder die Botschaft und HeyGen entwirft eine mehrteilige Story-Sequenz mit animiertem Text, Übergängen und Szenenvorschlägen. Erzeugen Sie Werbesequenzen, Countdowns, Tutorials oder Einladungen zu Veranstaltungen aus einem einzigen Befehl.
Vorgefertigte Vorlagen und adaptive Layouts
Wählen Sie aus kuratierten Vorlagen für Starts, Verkäufe, Tutorials, FAQs und Hinter-den-Kulissen. Die Vorlagen passen sich automatisch Ihrem Text und Ihren Assets an, für eine perfekte Komposition auf jeder Folie.
Design mit Schwerpunkt auf Untertiteln & Automatisierung von Untertiteln
Geschichten sind für die stumme Wiedergabe konzipiert. HeyGen generiert automatisch lesbare Untertitel, gestaltet sie für maximale Lesbarkeit und platziert sie dort, wo sie auf mobilen Bildschirmen am besten wirken.
Bild-zu-Video und animierte Inhalte
Verwandle Standbilder, Produktfotos oder Poster in animierte Story-Diashows mit Parallax-Effekt, Bewegung und dynamischen Überlagerungen. Nutze image to video um reichhaltigere und ansprechendere Story-Sequenzen zu erstellen.
Wie man den Instagram Story Maker benutzt
Verwirkliche deine Ideen mit dem Instagram Story Maker in diesen vier einfachen Schritten.
Geben Sie eine Aufforderung ein, fügen Sie Event-Kopien ein oder laden Sie Bilder und kurze Clips hoch. Spezifizieren Sie Stil, Länge und Call-to-Action.
Wählen Sie eine Vorlage (Promo, Tutorial, Countdown), wählen Sie eine Sprachaufnahme oder Musikstück aus und wenden Sie Ihr Markenkit an.
Passen Sie Untertitel, Timing oder Bewegungen mit einfachen natürlichsprachlichen Anweisungen an, um Ihre Instagram-Story zu optimieren. Erstellen Sie einzelne Folien oder das gesamte Set neu.
Exportieren Sie vertikale MP4s, Bildsequenzen für Stories oder GIFs mit unseren kostenlosen Online-Tools zur Erstellung von Instagram-Stories. Nutzen Sie Planungsintegrationen oder laden Sie Assets für das manuelle Posten herunter.
Ein Instagram-Story-Ersteller ist ein von KI angetriebenes Werkzeug, das Aufforderungen, Bilder oder Skripte in animierte, für Mobilgeräte optimierte Story-Sequenzen umwandelt. HeyGen automatisiert das Layout, Untertitel, Voiceover und den Export, sodass Sie schnell veröffentlichungsfertige Stories erhalten.
Nein. HeyGen ist für Kreative und Teams entwickelt, die keine komplexen Designwerkzeuge erlernen möchten. Wählen Sie eine Vorlage oder beschreiben Sie Ihre Idee und die KI kümmert sich automatisch um Komposition, Bewegung und Timing.
Ja, wir unterstützen auch das Erstellen von Instagram Stories in verschiedenen Formaten. Wenden Sie einmalig ein Markenkit mit Farben, Schriftarten, Logos und Vorlagen an und HeyGen wird diese Regeln bei jeder Story durchsetzen, um eine konsistente visuelle Identität im großen Maßstab zu gewährleisten.
Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel mit mobil-optimierter Formatierung und Platzierung, um die Lesbarkeit bei stummem Autoplay zu maximieren. Sie können die Wortwahl und den Stil vor dem Export bearbeiten.
Absolut. Fügen Sie natürlich klingende KI-Sprachausgaben hinzu, klonen Sie Ihre Stimme oder laden Sie Tracks hoch. HeyGen mischt Audio automatisch, sodass Stimme und Musik auf mobilen Geräten großartig klingen.
Ja. Laden Sie eine CSV-Datei mit Gästenamen, Daten oder Links hoch und HeyGen erstellt personalisierte Story-Sets in großen Mengen, ideal für Einladungen, lokalisierte Kampagnen oder umfangreiche Outreach-Aktionen.
Exportieren Sie vertikale MP4s, die für Instagram Stories optimiert sind, animierte GIFs oder Bildstapel. HeyGen bietet auch SRT-Untertiteldateien und empfohlene Metadaten für Planungswerkzeuge.
Die meisten Entwürfe für Geschichten werden in unter einer Minute erstellt. Die vollständige Renderzeit hängt von der Länge, Komplexität und der Größe des Batches ab. Bearbeitungen und Neuerstellungen sind schnell, sodass iterative Arbeitsabläufe nahtlos sind.
Sie behalten das volle Eigentum an jedem von Ihnen erstellten Asset. HeyGen speichert und überträgt Assets sicher; Unternehmenspläne beinhalten erweiterte Zugriffskontrollen und Optionen für privaten Speicher.
Ja. HeyGen extrahiert Höhepunkte und wandelt Langform-Videos in mehrere Story-Folien um, komplett mit Untertiteln und vorgeschlagenen Aufhängern, um das Engagement zu maximieren.
