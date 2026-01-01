HR-Video-Generator für professionelle Personalvideos

Verwandeln Sie jedes Skript mit diesem HR‑Video-Generator in ein professionelles Video. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Erstellen Sie Onboarding-, Schulungs- und Richtlinienvideos in über 175 Sprachen, die Ihr gesamtes Team überall ansehen kann.

HR video maker creating human resources videos from a script.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Wichtige Funktionen

Funktionen des HR-Videoerstellers

Verwandeln Sie HR-Skripte mit KI in Videos

Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein und erhalten Sie in wenigen Minuten ein vollständiges HR‑Video. Dieses Text‑zu‑Video‑Tool übernimmt Szenen, Vertonung und Timing, während ein einfacher Drag-and-Drop-Editor die Videoproduktion beschleunigt. Der Skript-zu-Video-Workflow kommt ganz ohne Dreharbeiten aus und erfordert keine Einarbeitung im Vorfeld.

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Employee using an AI HR video maker to turn a script into a video.

Sprachbereinigung und intelligente Aufzeichnung

Nimm deine Nachricht einmal auf und erhalte eine saubere, professionelle Version ganz ohne erneutes Aufnehmen. Speech Cleanup entfernt Füllwörter, lange Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und fügt anschließend deine besten Aufnahmen mit unsichtbaren Übergängen zusammen. So sparst du Zeit und kannst auf manuelle Videobearbeitung verzichten – für ein hochwertiges Ergebnis.

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Speech Cleanup polishing a recorded HR video into a flawless take.

Mehrsprachiges Training in über 175 Sprachen

Erreichen Sie jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter in der Sprache, die sie am besten verstehen. Übersetzen Sie jedes HR‑Video in über 175 Sprachen – mit lebensechten KI‑Avataren, natürlichen Voiceovers und präziser Lippen­synchronisation, damit Ihre Inhalte wirklich lokal wirken. Nutzen Sie den Video‑Übersetzer, um mit globalen Teams zu kommunizieren und Inhalte weltweit auszurollen.

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Multinational team watching multilingual HR training videos in 175+ languages.

Edit and Customize Any HR Video

Richtlinien und Prozesse ändern sich – und Ihre Videos bleiben ohne einen einzigen Nachdreh auf dem neuesten Stand. Passen Sie einfach das Skript an, um Unternehmensrichtlinien zu aktualisieren, und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu. Ihre Bibliothek für Onboarding- und Schulungsvideos bleibt aktuell, ist jederzeit auf Abruf verfügbar und lässt sich leicht anpassen – so steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.

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Editing and customizing an HR video library interface.

Markenkonforme Videovorlagen und Export

Sorge dafür, dass jedes HR‑Video einheitlich ist, indem dein Logo, deine Farben und Schriften automatisch angewendet werden. Verwandle eine Präsentation mit PPT‑zu‑Video in ein professionell ausgearbeitetes Modul – mit vollständigen Anpassungsmöglichkeiten für jedes Team. Exportiere ein MP4 oder ein SCORM‑Paket, das direkt in dein LMS übernommen werden kann, um alles nachzuverfolgen.

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On-brand HR video templates ready to export to MP4 or SCORM.

HR-Videoideen und Anwendungsfälle

Onboarding and Orientation for New Hires

Onboarding and Orientation for New Hires

New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.

Effektives HR- und Compliance-Training

Effektives HR- und Compliance-Training

Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.

Benefits and Open Enrollment Videos

Benefits and Open Enrollment Videos

Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.

Company Culture and Welcome Videos

Company Culture and Welcome Videos

A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.

Interne Kommunikation und Updates

Interne Kommunikation und Updates

Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.

Recruiting- und Einstellungs­videos

Recruiting- und Einstellungs­videos

Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.

How it works

So funktioniert ein HR-Video-Generator

Erstellen Sie HR-Videos in vier klaren Schritten – von Ihrem Skript bis zum fertig bearbeiteten, teilbereiten Video für Ihr Team.

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage

Pick a layout and visual style for your HR video, then set aspect ratio, colors, and branding.

Step 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Schreiben oder fügen Sie Ihr Onboarding- oder Schulungsskript ein und passen Sie anschließend Tonfall und Tempo für bessere Verständlichkeit an.

Schritt 3

Anpassen und bereinigen

Fügen Sie Untertitel, Musik und Hintergründe hinzu. Die Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter und Pausen.

Schritt 4

Erstellen und teilen

Rendern Sie Ihr fertiges HR-Video und laden Sie anschließend eine MP4-Datei herunter oder exportieren Sie ein SCORM-Paket für Ihr LMS.

Choosing an HR video template with a layout and visual style.
Adding an HR script to a video and refining tone and pacing.
Customizing captions and cleaning up an HR video automatically.
Generating a finished HR video and exporting an MP4 or SCORM package.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein HR-Video-Tool und wie unterstützt es HR-Teams?

Ein HR‑Videomaker ist ein Tool, das ein Skript in fertige Personalvideos für Onboarding, Schulungen und Recruiting verwandelt. Fügen Sie Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil, und der KI‑Videogenerator erstellt Szenen, Stimme und Timing für wirkungsstarke HR‑Inhalte – ganz ohne Dreharbeiten.

Kann ich ein Onboarding-Video bearbeiten, wenn sich Unternehmensrichtlinien ändern?

Ja. Bearbeiten Sie das Skript, tauschen Sie eine Szene aus oder aktualisieren Sie eine Figur und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu – ganz ohne erneuten Dreh oder Studiozeit. Alles beginnt mit Text, sodass Sie jedes Video später im KI‑Videoeditor verfeinern und Aktualisierungen gleichzeitig in allen Sprachen ausrollen können.

Wie mache ich aus einer Präsentation Videos für den Bereich Personalwesen?

Laden Sie Ihre Präsentation hoch, und jede Folie wird zu einer Szene mit Text-zu-Sprache-Erzählung. Fügen Sie Text, Animationen und Ihr Logo hinzu und generieren Sie anschließend das Video, um statische Folien in ein klares Video zu verwandeln. Sie brauchen einen Einstieg? Der Video-Skript-Generator entwirft zuerst ein übersichtliches Skript.

Kann ich Videovorlagen für Personalabteilungen anpassen?

Yes. Start from ready-made video templates, then customize colors, fonts, logos, and layouts. Build engaging videos from scratch and use add captions to video, so you create polished videos that enhance your brand and keep every human resources video consistent.

Kann ich HR-Videos für ein globales Team in großem Umfang erstellen?

Yes. Build one HR video, then tailor unlimited tutorials, webinars, and updates from the same script. With AI voice cloning narration stays consistent, and HeyGen localizes into 175+ languages without the cost of traditional video production.

Gibt es eine kostenlose Möglichkeit, den HR-Video-Editor zuerst auszuprobieren?

Yes. HeyGen offers a free plan with no credit card so HR teams can try this AI video maker. Add motion to animate text and make your video more engaging, then upgrade for the full suite, longer videos, and SCORM export to your LMS platform.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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