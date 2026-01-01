Verwandeln Sie jedes Skript mit diesem HR‑Video-Generator in ein professionelles Video. Keine Kameras, keine Teams, keine Schnittsoftware. Erstellen Sie Onboarding-, Schulungs- und Richtlinienvideos in über 175 Sprachen, die Ihr gesamtes Team überall ansehen kann.
Funktionen des HR-Videoerstellers
Verwandeln Sie HR-Skripte mit KI in Videos
Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein und erhalten Sie in wenigen Minuten ein vollständiges HR‑Video. Dieses Text‑zu‑Video‑Tool übernimmt Szenen, Vertonung und Timing, während ein einfacher Drag-and-Drop-Editor die Videoproduktion beschleunigt. Der Skript-zu-Video-Workflow kommt ganz ohne Dreharbeiten aus und erfordert keine Einarbeitung im Vorfeld.
Sprachbereinigung und intelligente Aufzeichnung
Nimm deine Nachricht einmal auf und erhalte eine saubere, professionelle Version ganz ohne erneutes Aufnehmen. Speech Cleanup entfernt Füllwörter, lange Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und fügt anschließend deine besten Aufnahmen mit unsichtbaren Übergängen zusammen. So sparst du Zeit und kannst auf manuelle Videobearbeitung verzichten – für ein hochwertiges Ergebnis.
Mehrsprachiges Training in über 175 Sprachen
Erreichen Sie jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter in der Sprache, die sie am besten verstehen. Übersetzen Sie jedes HR‑Video in über 175 Sprachen – mit lebensechten KI‑Avataren, natürlichen Voiceovers und präziser Lippensynchronisation, damit Ihre Inhalte wirklich lokal wirken. Nutzen Sie den Video‑Übersetzer, um mit globalen Teams zu kommunizieren und Inhalte weltweit auszurollen.
Edit and Customize Any HR Video
Richtlinien und Prozesse ändern sich – und Ihre Videos bleiben ohne einen einzigen Nachdreh auf dem neuesten Stand. Passen Sie einfach das Skript an, um Unternehmensrichtlinien zu aktualisieren, und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu. Ihre Bibliothek für Onboarding- und Schulungsvideos bleibt aktuell, ist jederzeit auf Abruf verfügbar und lässt sich leicht anpassen – so steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.
Markenkonforme Videovorlagen und Export
Sorge dafür, dass jedes HR‑Video einheitlich ist, indem dein Logo, deine Farben und Schriften automatisch angewendet werden. Verwandle eine Präsentation mit PPT‑zu‑Video in ein professionell ausgearbeitetes Modul – mit vollständigen Anpassungsmöglichkeiten für jedes Team. Exportiere ein MP4 oder ein SCORM‑Paket, das direkt in dein LMS übernommen werden kann, um alles nachzuverfolgen.
HR-Videoideen und Anwendungsfälle
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
So funktioniert ein HR-Video-Generator
Erstellen Sie HR-Videos in vier klaren Schritten – von Ihrem Skript bis zum fertig bearbeiteten, teilbereiten Video für Ihr Team.
Pick a layout and visual style for your HR video, then set aspect ratio, colors, and branding.
Schreiben oder fügen Sie Ihr Onboarding- oder Schulungsskript ein und passen Sie anschließend Tonfall und Tempo für bessere Verständlichkeit an.
Fügen Sie Untertitel, Musik und Hintergründe hinzu. Die Sprachbereinigung entfernt automatisch Füllwörter und Pausen.
Rendern Sie Ihr fertiges HR-Video und laden Sie anschließend eine MP4-Datei herunter oder exportieren Sie ein SCORM-Paket für Ihr LMS.
Ein HR‑Videomaker ist ein Tool, das ein Skript in fertige Personalvideos für Onboarding, Schulungen und Recruiting verwandelt. Fügen Sie Ihren Text ein, wählen Sie einen Stil, und der KI‑Videogenerator erstellt Szenen, Stimme und Timing für wirkungsstarke HR‑Inhalte – ganz ohne Dreharbeiten.
Ja. Bearbeiten Sie das Skript, tauschen Sie eine Szene aus oder aktualisieren Sie eine Figur und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu – ganz ohne erneuten Dreh oder Studiozeit. Alles beginnt mit Text, sodass Sie jedes Video später im KI‑Videoeditor verfeinern und Aktualisierungen gleichzeitig in allen Sprachen ausrollen können.
Laden Sie Ihre Präsentation hoch, und jede Folie wird zu einer Szene mit Text-zu-Sprache-Erzählung. Fügen Sie Text, Animationen und Ihr Logo hinzu und generieren Sie anschließend das Video, um statische Folien in ein klares Video zu verwandeln. Sie brauchen einen Einstieg? Der Video-Skript-Generator entwirft zuerst ein übersichtliches Skript.
Yes. Start from ready-made video templates, then customize colors, fonts, logos, and layouts. Build engaging videos from scratch and use add captions to video, so you create polished videos that enhance your brand and keep every human resources video consistent.
Yes. Build one HR video, then tailor unlimited tutorials, webinars, and updates from the same script. With AI voice cloning narration stays consistent, and HeyGen localizes into 175+ languages without the cost of traditional video production.
Yes. HeyGen offers a free plan with no credit card so HR teams can try this AI video maker. Add motion to animate text and make your video more engaging, then upgrade for the full suite, longer videos, and SCORM export to your LMS platform.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandeln Sie Ihre Skripte und Richtlinien mit KI in professionelle HR‑Videos.