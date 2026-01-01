Richtlinien und Prozesse ändern sich – und Ihre Videos bleiben ohne einen einzigen Nachdreh auf dem neuesten Stand. Passen Sie einfach das Skript an, um Unternehmensrichtlinien zu aktualisieren, und generieren Sie das Video in wenigen Minuten neu. Ihre Bibliothek für Onboarding- und Schulungsvideos bleibt aktuell, ist jederzeit auf Abruf verfügbar und lässt sich leicht anpassen – so steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.