HeyGen logo

Ersteller digitaler Menschen für realistische KI-Videos

Erstellen Sie digitale Menschen, die mit HeyGens KI-Videogenerator eine klare, menschenähnliche Videokommunikation ermöglichen. Verwandeln Sie Text oder Bilder in professionelle digitale Menschenvideos mit natürlicher Sprache, Mimik und mehrsprachiger Ausgabe, ohne Kameras, Schauspieler oder Produktionsaufwand.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Kundenorientierte Anleitung

Kundenorientierte Anleitung

Webseiten und Portale überfordern Nutzer häufig mit Texten. Digitale Menschen erklären Prozesse und Antworten per Video, helfen Kunden, Informationen schneller zu verstehen und verringern den Support-Aufwand.

Markenrepräsentation und Storytelling

Markenrepräsentation und Storytelling

Marken benötigen eine wiedererkennbare Stimme, insbesondere beim Einsatz von virtuellen menschlichen Avataren. Digitale Menschen fungieren als konsistente Markenvertreter für Kampagnen, Ankündigungen und Produktgeschichten, ohne Zeitplan- oder Produktionsverzögerungen.

Mitarbeiterschulungsprogramme

Mitarbeiterschulungsprogramme

Traditionelle Schulungsvideos veralten schnell. Digitale Menschen ermöglichen es Teams, Skripte zu aktualisieren und Schulungsinhalte sofort neu zu erstellen, ohne die Sitzungen neu filmen zu müssen.

Kommunikation im öffentlichen Sektor

Kommunikation im öffentlichen Sektor

Klare Kommunikation schafft Vertrauen. Digitale Menschen übermitteln Richtlinien, Aktualisierungen und Anweisungen in einem zugänglichen Videoformat, das für die Bürger leichter zu verstehen ist.

Bildung und Kursdurchführung

Bildung und Kursdurchführung

Lernende interagieren stärker mit menschlichen Präsentatoren, besonders wenn sie realistische Gesichtsausdrücke sehen können. Digitale Menschen, angetrieben durch maschinelles Lernen, bieten strukturierte, wiederholbare Lektionsvermittlung über verschiedene Kurse hinweg und erhalten dabei eine gleichbleibende Qualität.

Interne Wissensverteilung

Interne Wissensverteilung

Interne Teams verschwenden Zeit mit wiederholten Erklärungen. Digitale Menschen bieten standardisierte Videoantworten für HR, IT und Betrieb, wodurch die Effizienz in Organisationen verbessert wird.

Warum HeyGen der beste digitale Menschen-Ersteller ist

HeyGen macht digitale Menschen für den praktischen Geschäftsgebrauch nutzbar. Teams erstellen konsistente, steuerbare menschliche Video-Präsentatoren, die über Kanäle, Sprachen und Zielgruppen hinweg klar erklären, führen und kommunizieren, ohne die Einschränkungen einer Live-Produktion.

Konstante menschliche Präsenz

Digitale Menschen bieten jedes Mal dasselbe Gesicht, dieselbe Stimme und dieselbe Darbietung. Dies eliminiert die Variabilität von Live-Präsentatoren und gewährleistet zuverlässige Kommunikation über Kampagnen, Regionen und Teams hinweg.

Durch Skript bestimmte Genauigkeit

Jeder digitale Mensch folgt genehmigten Skripten und Inhalten. Dies gewährleistet eine genaue, konforme und mit den Geschäftszielen abgestimmte Kommunikation, während unvorhersehbare Antworten vermieden werden.

Skalierbarkeit für Unternehmen

Erzeugen, aktualisieren und lokalisieren Sie digitale Menschen im großen Maßstab. Ein Skript kann Hunderte von Videos mit Metamenschen antreiben, ohne zusätzliche Aufnahmen oder Produktionsarbeiten.

Beständige digitale Präsentator-Identität

Erschaffen Sie einen digitalen Menschen, der langfristig als Präsentator für Ihre Marke, Ihr Produkt oder Ihre Organisation fungiert. Der gleiche digitale Mensch kann in Videos, Updates und Kampagnen auftreten, um Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen und die Abhängigkeit von lebenden Talenten zu verringern.

Bild zu Video

Textgesteuerte Leistungsbereitstellung

Digitale Menschen werden vollständig durch Text angetrieben. Passen Sie das Tempo, die Betonung und die Struktur direkt im Skript an, und HeyGen erzeugt die entsprechende Animationsleistung ohne Neuaufnahme oder manuelle Bearbeitung.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Hochwertige Gesichtsperformance

Digitale Menschen erzeugen realistische Gesichtsbewegungen, die auf die Sprache abgestimmt sind. Feine Mimik, Augenfokus und Mundformen sind präzise synchronisiert, was zu Videos führt, die poliert und professionell für ernsthafte Kommunikation wirken.

Stimmenklonung

Globale Sprachkontinuität

Erstellen Sie digitale Menschen, die in mehr als 175 Sprachen sprechen und dabei die gleiche visuelle Identität bewahren. Die Videoübersetzung gewährleistet eine konsistente Auslieferung über verschiedene Regionen hinweg, ohne Moderatoren einstellen oder separate Videos produzieren zu müssen, dank der Technologie digitaler Menschen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den AI Digital Humans Maker verwendet

Erstellen Sie digitale Menschen durch einen klaren Vier-Schritte-Workflow, der Text in Video Kommunikation umwandelt.

Schritt 1

Wählen Sie einen digitalen Menschen

Wählen Sie das Erscheinungsbild und den Präsentationsstil für Ihren digitalen Menschen. Legen Sie Sprache, Ton und Kommunikationszweck für Ihren digitalen Avatar fest.

Schritt 2

Schreiben Sie Ihr Skript

Fügen Sie Ihre Nachricht als Text hinzu. HeyGen analysiert die Struktur und das Tempo, um eine natürliche und leicht zu folgende Darbietung vorzubereiten.

Schritt 3

Präsentation anpassen

Passen Sie Stil der Stimme, Untertitel, Layout und Branding an. Stellen Sie sicher, dass der digitale Mensch auf Ihr Publikum und den Anwendungsfall abgestimmt ist.

Schritt 4

Erzeugen und verteilen

Erstellen Sie das endgültige digitale Menschenvideo und teilen Sie es auf Websites, Plattformen oder internen Systemen. Aktualisieren Sie es jederzeit, indem Sie den Text bearbeiten, um Änderungen in Echtzeit widerzuspiegeln.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind digitale Menschen?

Digitale Menschen sind von KI generierte menschliche Video-Präsentatoren, die gesprochenen Inhalt durch realistische Videos vermitteln. Sie werden verwendet, um Informationen, Anleitungen und Nachrichten ohne Live-Präsentatoren zu kommunizieren.

Wie werden digitale Menschen im Geschäftsbereich eingesetzt?

Digitale Menschen werden für Kundenberatung, Training, Bildung, Markenkommunikation und interne Mitteilungen eingesetzt, wo Konsistenz und Skalierbarkeit erforderlich sind.

Unterstützen digitale Menschen mehrere Sprachen?

Ja. HeyGen digitale Menschen können über 175 Sprachen sprechen, indem sie mehrsprachige Videogenerierung und Videoübersetzer nutzen, während sie die gleiche visuelle Identität beibehalten.

Brauche ich Filmausrüstung oder Produktionsgeräte?

Nein. Digitale Menschen werden vollständig aus Text erstellt. Es sind keine Kameras, Mikrofone, Studios oder Live-Aufnahmesitzungen erforderlich.

Wie einfach ist es, ein digitales Menschenvideo zu aktualisieren?

Aktualisierungen sind einfach und können animiert werden, um die Interaktion zu verbessern. Bearbeiten Sie das Skript und erstellen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, Inhalte neu aufzunehmen oder zu erstellen.

Kann ich das Branding und die Präsentation steuern?

Ja. Sie können Stil der Stimme, Untertitel, Layouts, Farben und visuelle Darstellung an Ihre Markenanforderungen anpassen.

Wie realistisch sind die digitalen Menschen von HeyGen?

HeyGen erzeugt natürliches Timing, synchronisierte Lippenbewegungen und ausdrucksstarke Gesichtsbewegungen, die für professionelle und unternehmerische Kommunikation geeignet sind.

Wird Inhaltsbesitz und Sicherheit unterstützt?

Ja. HeyGen folgt unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken, und alle Skripte sowie generierten digitalen Menschenvideos bleiben unter Ihrer Kontrolle, was die Integrität Ihres virtuellen Menscheninhalts sicherstellt.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background