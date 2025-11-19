Erstellen Sie digitale Menschen, die mit HeyGens KI-Videogenerator eine klare, menschenähnliche Videokommunikation ermöglichen. Verwandeln Sie Text oder Bilder in professionelle digitale Menschenvideos mit natürlicher Sprache, Mimik und mehrsprachiger Ausgabe, ohne Kameras, Schauspieler oder Produktionsaufwand.
Webseiten und Portale überfordern Nutzer häufig mit Texten. Digitale Menschen erklären Prozesse und Antworten per Video, helfen Kunden, Informationen schneller zu verstehen und verringern den Support-Aufwand.
Marken benötigen eine wiedererkennbare Stimme, insbesondere beim Einsatz von virtuellen menschlichen Avataren. Digitale Menschen fungieren als konsistente Markenvertreter für Kampagnen, Ankündigungen und Produktgeschichten, ohne Zeitplan- oder Produktionsverzögerungen.
Traditionelle Schulungsvideos veralten schnell. Digitale Menschen ermöglichen es Teams, Skripte zu aktualisieren und Schulungsinhalte sofort neu zu erstellen, ohne die Sitzungen neu filmen zu müssen.
Klare Kommunikation schafft Vertrauen. Digitale Menschen übermitteln Richtlinien, Aktualisierungen und Anweisungen in einem zugänglichen Videoformat, das für die Bürger leichter zu verstehen ist.
Lernende interagieren stärker mit menschlichen Präsentatoren, besonders wenn sie realistische Gesichtsausdrücke sehen können. Digitale Menschen, angetrieben durch maschinelles Lernen, bieten strukturierte, wiederholbare Lektionsvermittlung über verschiedene Kurse hinweg und erhalten dabei eine gleichbleibende Qualität.
Interne Teams verschwenden Zeit mit wiederholten Erklärungen. Digitale Menschen bieten standardisierte Videoantworten für HR, IT und Betrieb, wodurch die Effizienz in Organisationen verbessert wird.
Warum HeyGen der beste digitale Menschen-Ersteller ist
HeyGen macht digitale Menschen für den praktischen Geschäftsgebrauch nutzbar. Teams erstellen konsistente, steuerbare menschliche Video-Präsentatoren, die über Kanäle, Sprachen und Zielgruppen hinweg klar erklären, führen und kommunizieren, ohne die Einschränkungen einer Live-Produktion.
Digitale Menschen bieten jedes Mal dasselbe Gesicht, dieselbe Stimme und dieselbe Darbietung. Dies eliminiert die Variabilität von Live-Präsentatoren und gewährleistet zuverlässige Kommunikation über Kampagnen, Regionen und Teams hinweg.
Jeder digitale Mensch folgt genehmigten Skripten und Inhalten. Dies gewährleistet eine genaue, konforme und mit den Geschäftszielen abgestimmte Kommunikation, während unvorhersehbare Antworten vermieden werden.
Erzeugen, aktualisieren und lokalisieren Sie digitale Menschen im großen Maßstab. Ein Skript kann Hunderte von Videos mit Metamenschen antreiben, ohne zusätzliche Aufnahmen oder Produktionsarbeiten.
Beständige digitale Präsentator-Identität
Erschaffen Sie einen digitalen Menschen, der langfristig als Präsentator für Ihre Marke, Ihr Produkt oder Ihre Organisation fungiert. Der gleiche digitale Mensch kann in Videos, Updates und Kampagnen auftreten, um Vertrautheit und Vertrauen aufzubauen und die Abhängigkeit von lebenden Talenten zu verringern.
Textgesteuerte Leistungsbereitstellung
Digitale Menschen werden vollständig durch Text angetrieben. Passen Sie das Tempo, die Betonung und die Struktur direkt im Skript an, und HeyGen erzeugt die entsprechende Animationsleistung ohne Neuaufnahme oder manuelle Bearbeitung.
Hochwertige Gesichtsperformance
Digitale Menschen erzeugen realistische Gesichtsbewegungen, die auf die Sprache abgestimmt sind. Feine Mimik, Augenfokus und Mundformen sind präzise synchronisiert, was zu Videos führt, die poliert und professionell für ernsthafte Kommunikation wirken.
Globale Sprachkontinuität
Erstellen Sie digitale Menschen, die in mehr als 175 Sprachen sprechen und dabei die gleiche visuelle Identität bewahren. Die Videoübersetzung gewährleistet eine konsistente Auslieferung über verschiedene Regionen hinweg, ohne Moderatoren einstellen oder separate Videos produzieren zu müssen, dank der Technologie digitaler Menschen.
Wie man den AI Digital Humans Maker verwendet
Erstellen Sie digitale Menschen durch einen klaren Vier-Schritte-Workflow, der Text in Video Kommunikation umwandelt.
Wählen Sie das Erscheinungsbild und den Präsentationsstil für Ihren digitalen Menschen. Legen Sie Sprache, Ton und Kommunikationszweck für Ihren digitalen Avatar fest.
Fügen Sie Ihre Nachricht als Text hinzu. HeyGen analysiert die Struktur und das Tempo, um eine natürliche und leicht zu folgende Darbietung vorzubereiten.
Passen Sie Stil der Stimme, Untertitel, Layout und Branding an. Stellen Sie sicher, dass der digitale Mensch auf Ihr Publikum und den Anwendungsfall abgestimmt ist.
Erstellen Sie das endgültige digitale Menschenvideo und teilen Sie es auf Websites, Plattformen oder internen Systemen. Aktualisieren Sie es jederzeit, indem Sie den Text bearbeiten, um Änderungen in Echtzeit widerzuspiegeln.
Digitale Menschen sind von KI generierte menschliche Video-Präsentatoren, die gesprochenen Inhalt durch realistische Videos vermitteln. Sie werden verwendet, um Informationen, Anleitungen und Nachrichten ohne Live-Präsentatoren zu kommunizieren.
Digitale Menschen werden für Kundenberatung, Training, Bildung, Markenkommunikation und interne Mitteilungen eingesetzt, wo Konsistenz und Skalierbarkeit erforderlich sind.
Ja. HeyGen digitale Menschen können über 175 Sprachen sprechen, indem sie mehrsprachige Videogenerierung und Videoübersetzer nutzen, während sie die gleiche visuelle Identität beibehalten.
Nein. Digitale Menschen werden vollständig aus Text erstellt. Es sind keine Kameras, Mikrofone, Studios oder Live-Aufnahmesitzungen erforderlich.
Aktualisierungen sind einfach und können animiert werden, um die Interaktion zu verbessern. Bearbeiten Sie das Skript und erstellen Sie das Video neu. Es ist nicht notwendig, Inhalte neu aufzunehmen oder zu erstellen.
Ja. Sie können Stil der Stimme, Untertitel, Layouts, Farben und visuelle Darstellung an Ihre Markenanforderungen anpassen.
HeyGen erzeugt natürliches Timing, synchronisierte Lippenbewegungen und ausdrucksstarke Gesichtsbewegungen, die für professionelle und unternehmerische Kommunikation geeignet sind.
Ja. HeyGen folgt unternehmensgerechten Sicherheitspraktiken, und alle Skripte sowie generierten digitalen Menschenvideos bleiben unter Ihrer Kontrolle, was die Integrität Ihres virtuellen Menscheninhalts sicherstellt.
