Erstellen Sie professionelle Marketingvideos ohne Kamera oder lange Schnittsitzungen. HeyGen verwandelt kurze Briefings in polierte, plattformfertige Videos mit überzeugenden Skripten, ausdrucksstarken KI-Präsentatoren und nativen Formaten für jedes Werbenetzwerk. Entfalten Sie mehr Kreativität mit Ihrem Marketingvideomacher, testen Sie mehr Ideen und skalieren Sie Ihre Kampagnen, alles aus einem einzigen Arbeitsbereich.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Präsentieren Sie Funktionen, Vorteile und einen schnellen Handlungsaufruf mit kinoreifen Aufnahmen und klaren Botschaften, die Vorbestellungen und Klicks generieren.
Erstelle prägnante 6–30s Clips, optimiert für eine hohe Aufmerksamkeit bei Instagram Reels und TikTok.
Verwandle komplexe Funktionen in einfache, ansprechende Animationsanleitungen, die Supportanfragen reduzieren und die Umwandlung von Test- zu zahlenden Nutzern erhöhen.
Erzeugen Sie authentisch wirkende Kundenberichte und UGC-Formate, um Vertrauen und sozialen Beweis im großen Maßstab aufzubauen.
Binden Sie kurze, personalisierte Videos in E-Mails und Landingpages ein, um die Öffnungsraten und die Konversionen auf der Seite zu steigern.
Produzieren Sie schnell mehrsprachige Versionen und regionale Varianten, um globale Kampagnen kulturell relevant zu skalieren.
Warum HeyGen das beste Tool zur Erstellung von Marketingvideos ist
HeyGen kombiniert KI-Skripterstellung, lebensechte Präsentatoren und integrierte Designwerkzeuge, damit Teams in wenigen Minuten wirkungsvolle Marketingvideos erstellen können. Sparen Sie Produktionszeit, bewahren Sie die Markenkonsistenz und starten Sie Werbung, Erklärungen und Werbeaktionen, die wirklich etwas bewirken.
Erstellen Sie sofort Skripte, Szenen und Sprachaufnahmen — dann passen Sie die Visuals und Untertitel an, um die Leistung über Plattformen hinweg zu optimieren.
Exportieren Sie mit einem Klick Versionen im 9:16, 1:1 und 16:9 Format, damit Ihre Botschaft perfekt für TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn und mehr formatiert ist.
Erstellen Sie Dutzende lokalisierter Werbevarianten und führen Sie A/B-Tests mit Anreißern, Handlungsaufforderungen und Vorschaubildern für Ihr Werbevideo durch, um herauszufinden, was die Konversion steigert – und das ohne einen Editor zu beauftragen.
KI-Skript- & Hook-Generator
Geben Sie Ihr Produkt, Ziel und Zielgruppe ein und erhalten Sie mehrere leistungsstarke Skripte und Hooks, die auf Konversionen zugeschnitten sind. Jedes Skript ist optimiert, um in den ersten 3–5 Sekunden Aufmerksamkeit zu erregen und endet mit einem klaren Voiceover-CTA.
Realistische KI-Präsentatoren & Sprachausgaben
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Präsentatoren oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für Ihr Werbevideo – alles mit natürlichen Gesten und Mehrsprachigkeit. Bieten Sie authentische Bildschirm-Narration ohne Studiozeit.
Intelligenter Szenen-Builder & B-Roll
Erstellen Sie Videos mit integrierten Stimmen und Musik. Erzeugen Sie sprechende Avatare mit Untertiteln, die mit dem Audio synchronisiert sind. Fügen Sie Audioschichten hinzu, ohne separate Werkzeuge zu benötigen. Unterstützt mehrere Videoformate und Auflösungen.
Ein-Klick-Multi-Format-Export
Erstellen Sie sofort plattformbereite Dateien und Varianten — vertikal, quadratisch und im Breitbildformat — mit Untertiteln, Vorschaubildern und Untertiteln für maximale Reichweite.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man HeyGen nutzt, um Marketing-Videos zu erstellen
Ein Marketingvideo mit HeyGen zu erstellen, besteht aus vier einfachen Schritten.
Beginnen Sie damit, einen Produktlink, die wichtigsten Vorteile oder eine kurze Aufforderung zu teilen.
Wählen Sie Ihren Präsentator aus, verfeinern Sie die Visualisierungen, passen Sie das Tempo an und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Botschaft zu lenken.
Optimieren Sie Ihr Video für soziale Feeds, Anzeigen oder Landingpages mit schnellen Änderungen des Seitenverhältnisses und Layoutanpassungen.
Laden Sie hochwertige Videos, Thumbnails und Untertiteldateien herunter oder veröffentlichen Sie direkt auf Ihren verbundenen Plattformen.
HeyGen erstellt Werbeanzeigen, Erklärvideos, Demos, Testimonials, kurze Social-Media-Videos und Videos für Landingpages. Vorlagen und KI-Workflows beschleunigen jedes Format.
Nein, Sie können KI-Moderatoren und Text-zu-Sprache-Sprachausgaben verwenden oder Ihr eigenes Filmmaterial und Ihre eigene Stimme für Hybridbearbeitungen hochladen.
Ja. Laden Sie Ihr Brand Kit (Logos, Schriftarten, Farben) hoch und HeyGen wird sie automatisch auf Vorlagen und Exporte anwenden.
Die meisten Marketingvideos sind in wenigen Minuten erstellt und benötigen nur einen kurzen Schnitt zur Fertigstellung. Komplexere Anpassungen können länger dauern, aber der Großteil der Arbeit ist automatisiert.
Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel und ermöglicht es Ihnen, diese zu bearbeiten, zu gestalten und SRT-Dateien für Barrierefreiheit und Plattformanforderungen zu exportieren.
Natürlich. Erstellen Sie verschiedene Hooks, CTAs und Formate in großen Mengen, um A/B-Tests durchzuführen und den ROAS über Kampagnen hinweg zu optimieren.
Exportieren Sie MP4 im Hochformat (9:16), Quadratformat (1:1) und Breitbildformat (16:9), sowie SRT-Untertiteldateien und Vorschaubilder für jede Version.
HeyGen bietet Unternehmenssicherheitsfunktionen, Datenverschlüsselung und rollenbasierten Zugriff für Ihre Marketing-Video-Vorlagen. Kontaktieren Sie den Vertrieb für individuelle Compliance-Anforderungen.
Ja, übersetzen Sie Skripte, verwenden Sie mehrsprachige Sprachaufnahmen und erstellen Sie regionale Versionen Ihres Werbevideos, um mit Hilfe von KI schnell ein globales Publikum zu erreichen Videoübersetzer.
Melden Sie sich auf der HeyGen-Website an, um einen kostenlosen Tarif zu starten. Entdecken Sie Vorlagen und erstellen Sie Ihr erstes Marketingvideo ohne Kreditkarte.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.