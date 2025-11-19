HeyGen logo

Erstellen Sie ein Marketingvideo: Schnell und bereit zur Veröffentlichung mit KI

Erstellen Sie professionelle Marketingvideos ohne Kamera oder lange Schnittsitzungen. HeyGen verwandelt kurze Briefings in polierte, plattformfertige Videos mit überzeugenden Skripten, ausdrucksstarken KI-Präsentatoren und nativen Formaten für jedes Werbenetzwerk. Entfalten Sie mehr Kreativität mit Ihrem Marketingvideomacher, testen Sie mehr Ideen und skalieren Sie Ihre Kampagnen, alles aus einem einzigen Arbeitsbereich.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Produktstartanzeigen

Produktstartanzeigen

Präsentieren Sie Funktionen, Vorteile und einen schnellen Handlungsaufruf mit kinoreifen Aufnahmen und klaren Botschaften, die Vorbestellungen und Klicks generieren.

Soziale Kurzform-Werbung

Soziale Kurzform-Werbung

Erstelle prägnante 6–30s Clips, optimiert für eine hohe Aufmerksamkeit bei Instagram Reels und TikTok.

Erklär- & Demovideos

Erklär- & Demovideos

Verwandle komplexe Funktionen in einfache, ansprechende Animationsanleitungen, die Supportanfragen reduzieren und die Umwandlung von Test- zu zahlenden Nutzern erhöhen.

Testimonial- & UGC-Stil Spots

Testimonial- & UGC-Stil Spots

Erzeugen Sie authentisch wirkende Kundenberichte und UGC-Formate, um Vertrauen und sozialen Beweis im großen Maßstab aufzubauen.

E-Mail- und Landingpage-Videos

E-Mail- und Landingpage-Videos

Binden Sie kurze, personalisierte Videos in E-Mails und Landingpages ein, um die Öffnungsraten und die Konversionen auf der Seite zu steigern.

Lokalisierte Kampagnen

Lokalisierte Kampagnen

Produzieren Sie schnell mehrsprachige Versionen und regionale Varianten, um globale Kampagnen kulturell relevant zu skalieren.

Warum HeyGen das beste Tool zur Erstellung von Marketingvideos ist

HeyGen kombiniert KI-Skripterstellung, lebensechte Präsentatoren und integrierte Designwerkzeuge, damit Teams in wenigen Minuten wirkungsvolle Marketingvideos erstellen können. Sparen Sie Produktionszeit, bewahren Sie die Markenkonsistenz und starten Sie Werbung, Erklärungen und Werbeaktionen, die wirklich etwas bewirken.

Schnellere Produktion, bessere Ergebnisse

Erstellen Sie sofort Skripte, Szenen und Sprachaufnahmen — dann passen Sie die Visuals und Untertitel an, um die Leistung über Plattformen hinweg zu optimieren.

Für jeden Kanal entwickelt

Exportieren Sie mit einem Klick Versionen im 9:16, 1:1 und 16:9 Format, damit Ihre Botschaft perfekt für TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn und mehr formatiert ist.

Skalieren ohne zusätzliches Personal

Erstellen Sie Dutzende lokalisierter Werbevarianten und führen Sie A/B-Tests mit Anreißern, Handlungsaufforderungen und Vorschaubildern für Ihr Werbevideo durch, um herauszufinden, was die Konversion steigert – und das ohne einen Editor zu beauftragen.

KI-Skript- & Hook-Generator

Geben Sie Ihr Produkt, Ziel und Zielgruppe ein und erhalten Sie mehrere leistungsstarke Skripte und Hooks, die auf Konversionen zugeschnitten sind. Jedes Skript ist optimiert, um in den ersten 3–5 Sekunden Aufmerksamkeit zu erregen und endet mit einem klaren Voiceover-CTA.

Ein KI-Inhaltserstellungstool, das den Eingabetext, eine generierte Zusammenfassung und eine Präsentationsvorschau mit dem Titel „Übersicht über die Ergebnisse des dritten Quartals“ anzeigt, auf der ein lächelnder Mann zu sehen ist.

Realistische KI-Präsentatoren & Sprachausgaben

Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Präsentatoren oder klonen Sie Ihre eigene Stimme für Ihr Werbevideo – alles mit natürlichen Gesten und Mehrsprachigkeit. Bieten Sie authentische Bildschirm-Narration ohne Studiozeit.

Eine Geschäftsfrau hält ein Telefon, zeigt nach oben, mit schwebendem Text „Erstellen Sie eine 1-minütige Produktdemo“ und „Produkt hinzufügen“, wobei eine Smartphone-Produktseite angezeigt wird.

Intelligenter Szenen-Builder & B-Roll

Erstellen Sie Videos mit integrierten Stimmen und Musik. Erzeugen Sie sprechende Avatare mit Untertiteln, die mit dem Audio synchronisiert sind. Fügen Sie Audioschichten hinzu, ohne separate Werkzeuge zu benötigen. Unterstützt mehrere Videoformate und Auflösungen.

Ein lächelnder schwarzer Mann in einem Videorahmen mit grafischen Überlagerungen für Markenschriften, Farben und einer angepassten Textnachricht.

Ein-Klick-Multi-Format-Export

Erstellen Sie sofort plattformbereite Dateien und Varianten — vertikal, quadratisch und im Breitbildformat — mit Untertiteln, Vorschaubildern und Untertiteln für maximale Reichweite.

SCORM-Exporteinstellungen mit aktivierter Option „Als SCORM exportieren“ und ausgewähltem „SCORM 1.2“, im Hintergrund ein lächelnder Mann.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man HeyGen nutzt, um Marketing-Videos zu erstellen

Ein Marketingvideo mit HeyGen zu erstellen, besteht aus vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Erzählen Sie uns die Zusammenfassung

Beginnen Sie damit, einen Produktlink, die wichtigsten Vorteile oder eine kurze Aufforderung zu teilen.

Schritt 2

Personalisieren & verfeinern

Wählen Sie Ihren Präsentator aus, verfeinern Sie die Visualisierungen, passen Sie das Tempo an und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Botschaft zu lenken.

Schritt 3

An jede Plattform anpassen

Optimieren Sie Ihr Video für soziale Feeds, Anzeigen oder Landingpages mit schnellen Änderungen des Seitenverhältnisses und Layoutanpassungen.

Schritt 4

Exportieren und starten

Laden Sie hochwertige Videos, Thumbnails und Untertiteldateien herunter oder veröffentlichen Sie direkt auf Ihren verbundenen Plattformen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen erstellt Werbeanzeigen, Erklärvideos, Demos, Testimonials, kurze Social-Media-Videos und Videos für Landingpages. Vorlagen und KI-Workflows beschleunigen jedes Format.

Muss ich ein Video aufnehmen oder Voiceovers machen?

Nein, Sie können KI-Moderatoren und Text-zu-Sprache-Sprachausgaben verwenden oder Ihr eigenes Filmmaterial und Ihre eigene Stimme für Hybridbearbeitungen hochladen.

Kann ich Videos markenkonform halten?

Ja. Laden Sie Ihr Brand Kit (Logos, Schriftarten, Farben) hoch und HeyGen wird sie automatisch auf Vorlagen und Exporte anwenden.

Wie lange dauert es, ein Video zu erstellen?

Die meisten Marketingvideos sind in wenigen Minuten erstellt und benötigen nur einen kurzen Schnitt zur Fertigstellung. Komplexere Anpassungen können länger dauern, aber der Großteil der Arbeit ist automatisiert.

Sind Untertitel und Untertitel enthalten?

Ja. HeyGen generiert automatisch Untertitel und ermöglicht es Ihnen, diese zu bearbeiten, zu gestalten und SRT-Dateien für Barrierefreiheit und Plattformanforderungen zu exportieren.

Kann ich schnell mehrere Anzeigenvarianten erstellen?

Natürlich. Erstellen Sie verschiedene Hooks, CTAs und Formate in großen Mengen, um A/B-Tests durchzuführen und den ROAS über Kampagnen hinweg zu optimieren.

Welche Exportformate werden unterstützt?

Exportieren Sie MP4 im Hochformat (9:16), Quadratformat (1:1) und Breitbildformat (16:9), sowie SRT-Untertiteldateien und Vorschaubilder für jede Version.

Ist HeyGen sicher für den geschäftlichen Gebrauch?

HeyGen bietet Unternehmenssicherheitsfunktionen, Datenverschlüsselung und rollenbasierten Zugriff für Ihre Marketing-Video-Vorlagen. Kontaktieren Sie den Vertrieb für individuelle Compliance-Anforderungen.

Kann ich mein Video für andere Märkte lokalisieren?

Ja, übersetzen Sie Skripte, verwenden Sie mehrsprachige Sprachaufnahmen und erstellen Sie regionale Versionen Ihres Werbevideos, um mit Hilfe von KI schnell ein globales Publikum zu erreichen Videoübersetzer.

Wie starte ich eine Testversion?

Melden Sie sich auf der HeyGen-Website an, um einen kostenlosen Tarif zu starten. Entdecken Sie Vorlagen und erstellen Sie Ihr erstes Marketingvideo ohne Kreditkarte.

