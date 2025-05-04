Verwandle deine Blogbeiträge in kurze Videos, die die Leute wirklich anschauen. Mit HeyGen kannst du Artikel, Anleitungen und Newsletter in von Moderatoren geführte Videos umwandeln, die Bildschirmtext, Visuals und Erzählung kombinieren, und das alles ohne einen Videoeditor zu öffnen. Verwerte deine besten schriftlichen Inhalte neu und erstelle dafür scrollfertige Clips für jeden Kanal.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Verwandle Meinungsbeiträge, Branchenanalysen und Strategieartikel in kurze Videos. Teile sie auf LinkedIn, X und in Newslettern, damit das Publikum schnell mit deinen Ideen interagieren kann, auch wenn es keine Zeit hat, den ganzen Beitrag zu lesen.
Verwandle Produktstart-Blogs und detaillierte Funktionserklärungen in Anleitungsvideos. Zeige auf, was sich verändert hat, warum es wichtig ist und wie man es verwendet, alles unter Verwendung des Videomaterials, das dein Team bereits für den Blog geschrieben hat.
Verleihen Sie Ihren Ranking-Artikeln ein zweites Leben, indem Sie sie in Videos umwandeln, die dann wieder in den Beitrag eingebettet werden können. Dies hält Besucher länger auf der Seite und ermöglicht es Ihnen, dieselben Erkenntnisse über Videoplattformen zu verbreiten.
Ergänzen Sie Ihre schriftlichen Beiträge mit kurzen Zusammenfassungsvideos, die aus demselben Blog generiert werden. Leser können überfliegen oder anschauen, und Sie erreichen eine bessere Beteiligung von Abonnenten, die hochwertigen visuellen Inhalt bevorzugen.
Verwandeln Sie interne Wissensdatenbank-Artikel und Schulungsblogs in kurze Erklärungsvideos. Mitarbeiter können kurze Module ansehen, anstatt lange Dokumente erneut zu lesen, was dabei hilft, wichtige Themen besser im Gedächtnis zu behalten.
Teilen Sie einen langen Artikel in eine Reihe kurzer Clips auf, wobei sich jeder auf eine einzelne Erkenntnis oder ein Beispiel konzentriert. Verwenden Sie Vorlagen und einheitliche Präsentatoren, damit Ihr Kanal kohärent wirkt und dennoch häufig veröffentlicht.
Warum sich für HeyGen für Blog-zu-Video-KI entscheiden
HeyGen macht es einfach, lange schriftliche Inhalte in prägnante Videos zu verwandeln, die der heutigen Informationsaufnahme entsprechen. Beginnen Sie mit einer Blog-URL oder eingefügtem Text, dann lässt die KI die Hauptideen zusammenfassen, erstellt ein Skript und stellt Szenen für Sie zusammen. Sie erhalten markenspezifische Videos aus Ihrer bestehenden Inhaltsbibliothek, ohne von vorne beginnen zu müssen.
Verwandeln Sie leistungsstarke Artikel, Tutorials und Meinungsführerbeiträge in hochwertige Videos, um deren Reichweite zu erweitern. Ein Blogbeitrag kann zu mehreren Clips für soziale Netzwerke, E-Mail-Kampagnen und Landingpages werden, sodass Sie mehr Wert aus bereits erstellten Inhalten schöpfen.
HeyGen analysiert Ihren Blog, um Tonfall, Schlüsselbotschaften und die Grundstruktur zu bewahren. Sie können Skripte verfeinern, Beispiele austauschen und die Länge anpassen, sodass jedes Video immer noch wie Sie klingt, nur in einem visuelleren und prägnanteren Format mit KI-Stimme.
Überspringen Sie Kameras, Zeitachsen und manuelles Bearbeiten. HeyGen kümmert sich um Präsentatoren, Layouts und das Timing, sodass Vermarkter, Autoren und Fachexperten direkt aus ihren Inhalten Videos erstellen können, ohne Produktionsengpässe.
Blog-URL, Dokument oder Text zu Video
Beginnen Sie mit einem Link zu einem Live-Blog, einem hochgeladenen Dokument oder eingefügtem Text. HeyGen extrahiert Überschriften, Schlüsselabsätze und wichtige Beispiele und ordnet sie dann in einem klaren Video-Outline an. Sie entscheiden, was Sie behalten, kürzen oder entfernen möchten, bevor Sie generieren.
KI-Skripterstellung und Zusammenfassung
Lassen Sie KI lange Abschnitte in prägnante Erzählungen mit Voiceover umwandeln, das zum Tempo des Videos passt. Erzeugen Sie ein Entwurfsskript aus Ihrem Artikel und passen Sie dann Tonfall, Länge und Handlungsaufforderungen an. Kürzere Skripte halten die Zuschauer bei der Stange, während Ihre Hauptideen erhalten bleiben.
Moderatoren, Sprecher und Untertitel
Wählen Sie realistische Präsentatoren oder nur KI-Stimmenformate, um Ihre Botschaft in vielen Sprachen zu übermitteln. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und die Sehdauer, besonders auf Plattformen ohne Ton, während Spracheinstellungen die Auslieferung an Ihre Marke anpassen.
Visuelle Layouts, Medien und Seitenverhältnisse
Verwenden Sie Layouts, die Text, Präsentator und unterstützende Medien ohne manuelles Design mischen. Fügen Sie lizenzfreie Bilder, Screenshots oder Diagramme hinzu, um Ihre Geschichte zu unterstützen, und exportieren Sie dann in vertikalen, quadratischen oder Breitbildformaten für jeden Kanal, um überzeugende Videos zu erstellen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den Blog-zu-Video-KI-Generator verwendet
HeyGen bietet Ihnen einen geleiteten Ablauf vom Blog bis zum fertigen Video in wenigen konzentrierten Schritten. Sie bringen den Inhalt, das System hilft Ihnen dabei, ihn für schnelles Ansehen zu verpacken.
Fügen Sie eine Blog-URL ein, laden Sie ein PDF hoch oder geben Sie den Artikeltext ein. HeyGen analysiert den Inhalt, identifiziert die Schlüsselabschnitte und erstellt einen strukturierten Entwurf, den Sie für überzeugende Videos verfeinern können.
Nutzen Sie KI, um lange Absätze in kurze, sprechfreundliche Zeilen zusammenzufassen. Bearbeiten Sie das Skript, um es an Ihre Stimme anzupassen, die Länge zu justieren und die wichtigsten Erkenntnisse für Ihr Publikum hervorzuheben.
Wählen Sie einen Präsentator oder ein Sprachprofil aus, wählen Sie Layouts und fügen Sie unterstützende Visualisierungen hinzu. Verwenden Sie Screenshots, Produktbilder oder Stock-Videoclips, um abstrakte Ideen leichter verständlich zu machen.
Erstellen Sie das Video, überprüfen Sie das Timing, und exportieren Sie es dann in Formaten, die für Ihren Blog, soziale Kanäle oder interne Plattformen geeignet sind. Öffnen Sie das Projekt jederzeit wieder, um das Skript oder die Visualisierungen zu aktualisieren, wenn sich Ihr Inhalt ändert.
Blog-zu-Video-KI ist eine Technologie, die geschriebene Inhalte wie Blogbeiträge, Artikel und Anleitungen in Videos umwandelt. Sie fasst Texte zusammen, erstellt ein Drehbuch und stellt Szenen mit Erzählung, Untertiteln und visuellen Elementen zusammen, sodass die Menschen eher zuschauen als lesen können.
HeyGen verarbeitet Ihren Blog-Link oder Text, identifiziert die Schlüsselideen und schlägt ein Skript und eine Szenenstruktur vor. Sie verfeinern das Skript, wählen einen Präsentator und Visuals aus und erstellen dann ein Video, das dem Verlauf Ihres ursprünglichen Artikels folgt, um ein breiteres Publikum zu erreichen.
Nein. Der Arbeitsablauf ist für Vermarkter, Schriftsteller und Pädagogen konzipiert, die ihr Material kennen, nicht Bearbeitungswerkzeuge, um die Videoproduktion zu verbessern. Vorlagen, Präsentatoren und einfache Steuerungen kümmern sich um Layouts und Timing für Sie.
Ja. Sie können Skripte bearbeiten, Stimmen auswählen und Markenelemente wie Farben und Logos anwenden. Dies sorgt dafür, dass auf Blog-Inhalten basierende Videos mit Ihren bestehenden Inhalten und Designrichtlinien für die Videoproduktion übereinstimmen.
Ja. Fügen Sie URLs oder Text aus Ihrem Inhaltsarchiv ein und verwandeln Sie Blogbeiträge in frische Videos. Dies ist eine einfache Methode, um Artikel, die noch Wert haben, durch Videoinhalte wiederzubeleben und neu zu verteilen.
HeyGen unterstützt viele Sprachen für Erzählungen und Untertitel, sodass Sie denselben Blog-Inhalt in verschiedenen Regionen wiederverwenden können. Sie können aus einem einzigen Artikel Videos in mehreren Sprachversionen erstellen, ohne jedes Mal die Visuals neu erstellen zu müssen, indem Sie den Video-Übersetzer verwenden.
Sie können sie wieder in den ursprünglichen Blog einbetten, auf sozialen Plattformen posten, in E-Mail-Kampagnen einbinden, in internen Portalen teilen oder als Videoinhalt auf Landingpages hosten. Überall dort, wo ein Leser von einer visuellen Zusammenfassung profitieren könnte, ist dies passend.
Viele auf Blogs basierende Videos funktionieren am besten zwischen einer und drei Minuten für Zusammenfassungen auf höchster Ebene. Für tiefergehende Inhalte können Sie einen langen Artikel in mehrere kürzere Videos aufteilen, sodass die Zuschauer die Abschnitte auswählen können, die sie interessieren.
Ja. Öffnen Sie das Projekt, aktualisieren Sie das Skript oder die Abschnitte, die sich in Ihrem Artikel geändert haben, und erstellen Sie das Video neu. Dadurch bleiben Ihr Videoinhalt und Ihr Blog synchronisiert, ohne dass alles neu aufgebaut werden muss.
Ja. Ihr Text, Medien und erstellte Videos werden unter Berücksichtigung von Datenschutz und Sicherheit verarbeitet. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Inhalte und darüber, wie die endgültigen Videos verteilt werden.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.