HeyGen logo

Blog-zu-Video-KI für schnell skalierbare Inhaltsvideos

Verwandle deine Blogbeiträge in kurze Videos, die die Leute wirklich anschauen. Mit HeyGen kannst du Artikel, Anleitungen und Newsletter in von Moderatoren geführte Videos umwandeln, die Bildschirmtext, Visuals und Erzählung kombinieren, und das alles ohne einen Videoeditor zu öffnen. Verwerte deine besten schriftlichen Inhalte neu und erstelle dafür scrollfertige Clips für jeden Kanal.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Thought Leadership und Content-Marketing

Thought Leadership und Content-Marketing

Verwandle Meinungsbeiträge, Branchenanalysen und Strategieartikel in kurze Videos. Teile sie auf LinkedIn, X und in Newslettern, damit das Publikum schnell mit deinen Ideen interagieren kann, auch wenn es keine Zeit hat, den ganzen Beitrag zu lesen.

Produktschulung und Funktionsaktualisierungen

Produktschulung und Funktionsaktualisierungen

Verwandle Produktstart-Blogs und detaillierte Funktionserklärungen in Anleitungsvideos. Zeige auf, was sich verändert hat, warum es wichtig ist und wie man es verwendet, alles unter Verwendung des Videomaterials, das dein Team bereits für den Blog geschrieben hat.

Aufbereitung von SEO-Inhalten

Aufbereitung von SEO-Inhalten

Verleihen Sie Ihren Ranking-Artikeln ein zweites Leben, indem Sie sie in Videos umwandeln, die dann wieder in den Beitrag eingebettet werden können. Dies hält Besucher länger auf der Seite und ermöglicht es Ihnen, dieselben Erkenntnisse über Videoplattformen zu verbreiten.

E-Mail und Newsletter-Verbesserungen

E-Mail und Newsletter-Verbesserungen

Ergänzen Sie Ihre schriftlichen Beiträge mit kurzen Zusammenfassungsvideos, die aus demselben Blog generiert werden. Leser können überfliegen oder anschauen, und Sie erreichen eine bessere Beteiligung von Abonnenten, die hochwertigen visuellen Inhalt bevorzugen.

Zusammenfassungen von Lern- und Entwicklungsprozessen

Zusammenfassungen von Lern- und Entwicklungsprozessen

Verwandeln Sie interne Wissensdatenbank-Artikel und Schulungsblogs in kurze Erklärungsvideos. Mitarbeiter können kurze Module ansehen, anstatt lange Dokumente erneut zu lesen, was dabei hilft, wichtige Themen besser im Gedächtnis zu behalten.

Soziale Medien Clips und Serien

Soziale Medien Clips und Serien

Teilen Sie einen langen Artikel in eine Reihe kurzer Clips auf, wobei sich jeder auf eine einzelne Erkenntnis oder ein Beispiel konzentriert. Verwenden Sie Vorlagen und einheitliche Präsentatoren, damit Ihr Kanal kohärent wirkt und dennoch häufig veröffentlicht.

Warum sich für HeyGen für Blog-zu-Video-KI entscheiden

HeyGen macht es einfach, lange schriftliche Inhalte in prägnante Videos zu verwandeln, die der heutigen Informationsaufnahme entsprechen. Beginnen Sie mit einer Blog-URL oder eingefügtem Text, dann lässt die KI die Hauptideen zusammenfassen, erstellt ein Skript und stellt Szenen für Sie zusammen. Sie erhalten markenspezifische Videos aus Ihrer bestehenden Inhaltsbibliothek, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Bestehende Blogbeiträge in eine Videobibliothek umwandeln

Verwandeln Sie leistungsstarke Artikel, Tutorials und Meinungsführerbeiträge in hochwertige Videos, um deren Reichweite zu erweitern. Ein Blogbeitrag kann zu mehreren Clips für soziale Netzwerke, E-Mail-Kampagnen und Landingpages werden, sodass Sie mehr Wert aus bereits erstellten Inhalten schöpfen.

Bewahren Sie Ihre Markenstimme und Struktur bei

HeyGen analysiert Ihren Blog, um Tonfall, Schlüsselbotschaften und die Grundstruktur zu bewahren. Sie können Skripte verfeinern, Beispiele austauschen und die Länge anpassen, sodass jedes Video immer noch wie Sie klingt, nur in einem visuelleren und prägnanteren Format mit KI-Stimme.

Erstellen Sie Videos ohne Teams oder komplexe Werkzeuge

Überspringen Sie Kameras, Zeitachsen und manuelles Bearbeiten. HeyGen kümmert sich um Präsentatoren, Layouts und das Timing, sodass Vermarkter, Autoren und Fachexperten direkt aus ihren Inhalten Videos erstellen können, ohne Produktionsengpässe.

Blog-URL, Dokument oder Text zu Video

Beginnen Sie mit einem Link zu einem Live-Blog, einem hochgeladenen Dokument oder eingefügtem Text. HeyGen extrahiert Überschriften, Schlüsselabsätze und wichtige Beispiele und ordnet sie dann in einem klaren Video-Outline an. Sie entscheiden, was Sie behalten, kürzen oder entfernen möchten, bevor Sie generieren.


Eine lächelnde schwarze Frau blickt vor einem blauen Hintergrund nach oben, neben ihr eine weiße Textbox mit der Aufschrift „Wie man einen gesunden Lebensstil pflegt“ und ein Buchsymbol.

KI-Skripterstellung und Zusammenfassung

Lassen Sie KI lange Abschnitte in prägnante Erzählungen mit Voiceover umwandeln, das zum Tempo des Videos passt. Erzeugen Sie ein Entwurfsskript aus Ihrem Artikel und passen Sie dann Tonfall, Länge und Handlungsaufforderungen an. Kürzere Skripte halten die Zuschauer bei der Stange, während Ihre Hauptideen erhalten bleiben.

Eine Frau am Telefon mit einer "Hey Mina!" Textnachricht, neben einem Bildschirm mit der Aufschrift "Genesis Produktstart" und einer Karte mit der Überschrift "Skript" zum Thema Produktivitätsoptimierung.

Moderatoren, Sprecher und Untertitel

Wählen Sie realistische Präsentatoren oder nur KI-Stimmenformate, um Ihre Botschaft in vielen Sprachen zu übermitteln. Automatische Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und die Sehdauer, besonders auf Plattformen ohne Ton, während Spracheinstellungen die Auslieferung an Ihre Marke anpassen.

Stimmenklonung

Visuelle Layouts, Medien und Seitenverhältnisse

Verwenden Sie Layouts, die Text, Präsentator und unterstützende Medien ohne manuelles Design mischen. Fügen Sie lizenzfreie Bilder, Screenshots oder Diagramme hinzu, um Ihre Geschichte zu unterstützen, und exportieren Sie dann in vertikalen, quadratischen oder Breitbildformaten für jeden Kanal, um überzeugende Videos zu erstellen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den Blog-zu-Video-KI-Generator verwendet

HeyGen bietet Ihnen einen geleiteten Ablauf vom Blog bis zum fertigen Video in wenigen konzentrierten Schritten. Sie bringen den Inhalt, das System hilft Ihnen dabei, ihn für schnelles Ansehen zu verpacken.

Schritt 1

Beginnen Sie mit Ihrem Blog oder Artikel

Fügen Sie eine Blog-URL ein, laden Sie ein PDF hoch oder geben Sie den Artikeltext ein. HeyGen analysiert den Inhalt, identifiziert die Schlüsselabschnitte und erstellt einen strukturierten Entwurf, den Sie für überzeugende Videos verfeinern können.

Schritt 2

Erstellen und verfeinern Sie Ihr Skript

Nutzen Sie KI, um lange Absätze in kurze, sprechfreundliche Zeilen zusammenzufassen. Bearbeiten Sie das Skript, um es an Ihre Stimme anzupassen, die Länge zu justieren und die wichtigsten Erkenntnisse für Ihr Publikum hervorzuheben.

Schritt 3

Wählen Sie Präsentationsstil und Visualisierungen

Wählen Sie einen Präsentator oder ein Sprachprofil aus, wählen Sie Layouts und fügen Sie unterstützende Visualisierungen hinzu. Verwenden Sie Screenshots, Produktbilder oder Stock-Videoclips, um abstrakte Ideen leichter verständlich zu machen.

Schritt 4

Erstellen, exportieren und wiederverwenden

Erstellen Sie das Video, überprüfen Sie das Timing, und exportieren Sie es dann in Formaten, die für Ihren Blog, soziale Kanäle oder interne Plattformen geeignet sind. Öffnen Sie das Projekt jederzeit wieder, um das Skript oder die Visualisierungen zu aktualisieren, wenn sich Ihr Inhalt ändert.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Blog-zu-Video-KI?

Blog-zu-Video-KI ist eine Technologie, die geschriebene Inhalte wie Blogbeiträge, Artikel und Anleitungen in Videos umwandelt. Sie fasst Texte zusammen, erstellt ein Drehbuch und stellt Szenen mit Erzählung, Untertiteln und visuellen Elementen zusammen, sodass die Menschen eher zuschauen als lesen können.

Wie verwandelt HeyGen einen Blog in ein Video?

HeyGen verarbeitet Ihren Blog-Link oder Text, identifiziert die Schlüsselideen und schlägt ein Skript und eine Szenenstruktur vor. Sie verfeinern das Skript, wählen einen Präsentator und Visuals aus und erstellen dann ein Video, das dem Verlauf Ihres ursprünglichen Artikels folgt, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Brauche ich Videoproduktionsfähigkeiten, um dies zu nutzen?

Nein. Der Arbeitsablauf ist für Vermarkter, Schriftsteller und Pädagogen konzipiert, die ihr Material kennen, nicht Bearbeitungswerkzeuge, um die Videoproduktion zu verbessern. Vorlagen, Präsentatoren und einfache Steuerungen kümmern sich um Layouts und Timing für Sie.

Kann ich meinen Markenton und Stil beibehalten?

Ja. Sie können Skripte bearbeiten, Stimmen auswählen und Markenelemente wie Farben und Logos anwenden. Dies sorgt dafür, dass auf Blog-Inhalten basierende Videos mit Ihren bestehenden Inhalten und Designrichtlinien für die Videoproduktion übereinstimmen.

Kann ich Videos aus älteren Blogbeiträgen erstellen?

Ja. Fügen Sie URLs oder Text aus Ihrem Inhaltsarchiv ein und verwandeln Sie Blogbeiträge in frische Videos. Dies ist eine einfache Methode, um Artikel, die noch Wert haben, durch Videoinhalte wiederzubeleben und neu zu verteilen.

Welche Sprachen und Regionen werden unterstützt?

HeyGen unterstützt viele Sprachen für Erzählungen und Untertitel, sodass Sie denselben Blog-Inhalt in verschiedenen Regionen wiederverwenden können. Sie können aus einem einzigen Artikel Videos in mehreren Sprachversionen erstellen, ohne jedes Mal die Visuals neu erstellen zu müssen, indem Sie den Video-Übersetzer verwenden.

Wo kann ich aus Blogs erstellte Videos verwenden?

Sie können sie wieder in den ursprünglichen Blog einbetten, auf sozialen Plattformen posten, in E-Mail-Kampagnen einbinden, in internen Portalen teilen oder als Videoinhalt auf Landingpages hosten. Überall dort, wo ein Leser von einer visuellen Zusammenfassung profitieren könnte, ist dies passend.

Wie lang sollte ein auf einem Blog basierendes Video sein?

Viele auf Blogs basierende Videos funktionieren am besten zwischen einer und drei Minuten für Zusammenfassungen auf höchster Ebene. Für tiefergehende Inhalte können Sie einen langen Artikel in mehrere kürzere Videos aufteilen, sodass die Zuschauer die Abschnitte auswählen können, die sie interessieren.

Kann ich ein Video aktualisieren, wenn sich mein Blog ändert?

Ja. Öffnen Sie das Projekt, aktualisieren Sie das Skript oder die Abschnitte, die sich in Ihrem Artikel geändert haben, und erstellen Sie das Video neu. Dadurch bleiben Ihr Videoinhalt und Ihr Blog synchronisiert, ohne dass alles neu aufgebaut werden muss.

Ist der Inhalt meines Blogs sicher, wenn ich ihn hochlade?

Ja. Ihr Text, Medien und erstellte Videos werden unter Berücksichtigung von Datenschutz und Sicherheit verarbeitet. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Inhalte und darüber, wie die endgültigen Videos verteilt werden.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background