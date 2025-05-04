Nehmen Sie Ihre besten schriftlichen Inhalte und verwandeln Sie sie in Videos, die die Leute tatsächlich bis zum Ende anschauen. Mit HeyGen können Sie Artikel, Blogs und umfangreiche Ressourcen in präsentationsfertige Videos umwandeln, die Reichweite, Engagement und Verweildauer erhöhen, und das alles ohne Editoren oder Kameras.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Verwandle lange Blogbeiträge in kurze vertikale Videos mit klaren Aufhängern und Schlüsselerkenntnissen. Nutze sie als Teaser, die Zuschauer zu deinem vollständigen Artikel zurückbringen. Dies hilft deinem Inhalt, sich weiter über die Feeds zu verbreiten.
Verwandle Meinungsbeiträge und tiefgehende Analysen in fesselnde Videoerklärungen. Präsentiere Ideen visuell, sodass komplexe Themen zugänglich wirken. Führungskräfte und Experten bleiben sichtbar, ohne zusätzliche Aufnahmezeit.
Nehmen Sie Support-Dokumentationen und FAQs und verwandeln Sie sie in geführte Tutorials. Visuelle Anleitungen verringern Verwirrung und helfen Kunden, eigenständig zu agieren, besonders beim Einsatz eines AI video generator. Weniger Anfragen bedeuten mehr Zeit für wertvollere Arbeiten.
Wandeln Sie zeitnahe Updates in kurze Zusammenfassungsvideos für soziale Medien oder E-Mail um. Die Zuschauer erfassen die Kernpunkte in Sekunden, was Ihre Marke durch ansprechenden Videoinhalt im Gedächtnis behält. Ideal für Verleger und interne Kommunikationsteams.
Zerlegen Sie lange Anleitungen in kürzere Video-Lektionen. Jedes Modul behandelt einen Abschnitt des Artikels auf fokussierte Weise. Lernende können die Inhalte der Reihe nach ansehen oder direkt zu dem springen, was sie benötigen, und so ihre Erfahrung mit den KI-Videoinhalten verbessern.
Verwandeln Sie leistungsstarke Produktbeschreibungen in kurze Werbe- oder Erklärungsvideos. Zeigen Sie Vorteile mit visuellen Elementen und Erzählungen, die direkt von Ihrer Seite übernommen werden. Dies sorgt für eine einheitliche Botschaft über verschiedene Formate hinweg.
Warum HeyGen der beste Artikel-zu-Video-Generator ist
HeyGen hilft Ihnen dabei, jeden großartigen Artikel in mehrere hochwertige Videos umzuwandeln. Beginnen Sie mit einer URL oder fügen Sie Ihren Text ein und lassen Sie KI zusammenfassen, ein Skript erstellen und Szenen gestalten, die zu Ihrer Marke passen. Sie erhalten mehr Inhalte aus dem, was Sie bereits haben, während Ihr Publikum wählt, wie es diese konsumieren möchte.
Fügen Sie einen Link ein oder ziehen Sie Ihren Artikeltext herein und HeyGen extrahiert sofort die Schlüsselpunkte. KI verwandelt Ihren Inhalt in ein strukturiertes Skript mit Szenen, Erzählung und visuellen Vorschlägen. Sie überspringen die leere Seite und gehen direkt zum Verfeinern über.
Verwandle Blogbeiträge, Anleitungen und Neuigkeiten in Videos für soziale Netzwerke, E-Mails und Landingpages. Die gleiche Geschichte funktioniert in mehreren Formaten, was dir mehr Wert aus jedem veröffentlichten Beitrag bietet.
Wenden Sie Ihre Schriftarten, Farben und Ihr Logo an, damit auf Artikeln basierende Videos wie ein Teil derselben Familie wirken. Speichern Sie Layouts als wiederverwendbare Muster, damit jedes neue Video konsistent aussieht, auch wenn es von verschiedenen Teammitgliedern erstellt wird.
URL- und Textimport mit intelligenter Zusammenfassung
Fügen Sie eine beliebige Artikel-URL oder einen Text ein und HeyGen analysiert Aufbau, Überschriften und Schlüsselideen. Wählen Sie, ob Sie zusammenfassen oder die meisten Details beibehalten möchten. KI erstellt ein Videoskript, das Ihre Hauptbotschaft bewahrt und es Ihnen ermöglicht, mühelos ein Video zu erstellen.
KI-Sprachausgabe und Präsentatoroptionen
Wählen Sie natürlich klingende KI-Stimmen oder Präsentationsstile, die zu Ihrem Publikum passen. Die Erzählung wird automatisch mit den Szenen synchronisiert, sodass das Tempo angenehm wirkt, ideal für ein fesselndes Video. Sie können den Ton anpassen, um ihn für Bildungs-, Redaktions- oder Werbeinhalte zu optimieren.
Visuelle Szenen, Stockmedien und Untertitel
HeyGen schlägt auf Basis Ihres Artikelinhalts visuelle Elemente und Layouts vor, um das Erlebnis der Umwandlung von Artikeln in Videos zu verbessern. Kombinieren Sie Text, Archivmaterial, Bilder und einfache Bewegungen, um Videos dynamisch zu gestalten. Automatische Untertitel unterstützen die Barrierefreiheit und das Ansehen von Videos ohne Ton.
Exporte in verschiedenen Formaten für jeden Kanal
Exportieren Sie Videos im Hochformat, Quadrat und Querformat aus demselben Projekt. Jede Version hält Text lesbar und Szenen gut gerahmt, um Qualität im Videobearbeitungsprozess zu gewährleisten. Dies ermöglicht Ihnen, artikelbasierte Videos überall dort zu veröffentlichen, wo sich Ihr Publikum aufhält.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den Artikel-zu-Video-Generator benutzt
HeyGen verwandelt die Umwandlung von Artikeln in Videos in einen einfachen Arbeitsablauf, der sich in Ihren aktuellen Inhaltsprozess einfügt. Sie bringen den Link oder Text, die Plattform übernimmt das Skripting, die Szenen und die Stimme durch den Link-zu-Video- und Text-zu-Video-Arbeitsabläufe.
Fügen Sie den Link zu Ihrem Artikel ein oder ziehen Sie den Text hinein, den Sie wiederverwenden möchten. Wählen Sie Ihr Ziel und die ideale Dauer, damit die Zusammenfassung dem Format entspricht.
Wählen Sie Seitenverhältnisse für Ihre Hauptkanäle, dann wählen Sie einen Stimm- und visuellen Stil. Entscheiden Sie, ob dieses Video wie ein Teaser, Erklärvideo oder eine vollständige Erzählung wirken soll.
Vorschau des generierten Skripts und der Szenenaufteilung. Formulierungen bearbeiten, Abschnitte neu anordnen und Punkte nach Bedarf hinzufügen oder entfernen.
Erstellen Sie das fertige Video und exportieren Sie dann die benötigten Versionen. Veröffentlichen Sie es in sozialen Netzwerken, binden Sie es in der Nähe des Originalartikels ein oder fügen Sie es E-Mail-Kampagnen hinzu.
Ein Artikel-zu-Video-Tool wandelt geschriebene Inhalte wie Blogs, Nachrichtenbeiträge und Anleitungen in Videos um. Es fasst die Hauptideen zusammen, fügt Erzählungen hinzu und kombiniert diese mit visuellen Elementen, sodass Ihr Publikum die Inhalte ansehen statt nur zu lesen.
Klare, strukturierte Artikel mit definierten Abschnitten oder Überschriften konvertieren besonders gut. Anleitungen, Listenbeiträge, Meinungsführerschaft und Nachrichtenaktualisierungen sind allesamt starke Kandidaten. Selbst umfangreiche Ressourcen profitieren davon, in visuelle Geschichten unterteilt zu werden, besonders wenn man Artikel in Videos umwandelt.
Nein. HeyGen ist für Autoren, Vermarkter, Redakteure und Pädagogen ohne Bearbeitungshintergrund konzipiert, was es zu einem idealen KI-Videotool für alle macht. Die Plattform kümmert sich um Struktur und technische Details, während Sie sich auf Botschaft und Genauigkeit konzentrieren.
Ja. Sie können Ziel-Längen festlegen und wählen, ob das Video ein kurzer Teaser oder eine umfassendere Darstellung sein soll. Sie können das Skript und die Szenen manuell bearbeiten, um Details beizubehalten oder zu entfernen.
Ja. Sie können Markenfarben, Logos und Schriftarten auf artikelbasierte Videos anwenden. Gespeicherte Stile helfen dabei sicherzustellen, dass alles, was Sie veröffentlichen, so wirkt, als gehöre es zum selben Markensystem.
Ja. Sie können Screenshots, Diagramme, B-Roll und Produktclips hochladen, um die vorgeschlagenen Visualisierungen in Ihrem Artikel-zu-Video-Konverter-Projekt zu ersetzen oder zu ergänzen. Dies ermöglicht Ihnen eine Mischung aus Automatisierung und vollständiger Kontrolle, wo es wichtig ist.
Sie können Formate exportieren, die für TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn und Ihre eigene Website geeignet sind. Videos können in der Nähe des Artikels eingebettet, per E-Mail geteilt oder in Werbekampagnen verwendet werden, was das Umwandeln von Blogbeiträgen in Videos erleichtert.
Ein kurzer Artikel könnte zu einem dreißig bis sechzig Sekunden langen Clip werden, während ein längerer Leitfaden vielleicht einige Minuten in Anspruch nimmt. Sie können die Dauerziele und das Tempo anpassen, damit das Video Ihrer Strategie entspricht.
Ja. Sie können Szenen verfeinern, Text aktualisieren, Timing anpassen und visuelle Elemente austauschen, bevor Sie exportieren. Wenn sich Ihr Artikel ändert, können Sie das Projekt erneut öffnen und eine neue Version generieren.
Artikel in Videoform zu verwandeln erweitert die Reichweite von bereits erstellten Inhalten. Es hilft Ihnen, eine Zielgruppe zu erreichen, die Videos bevorzugt, steigert die Engagement-Metriken und gibt jedem aussagekräftigen Artikel mehr Möglichkeiten, auf verschiedenen Kanälen zu performen.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.