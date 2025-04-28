HeyGen logo

AI Yourself Tool: Erstelle realistische KI-Versionen von dir

AI yourself ermöglicht es Ihnen, mithilfe von KI einen realistischen digitalen Charakter von Ihnen zu erstellen. Mit HeyGen können Sie AI yourself Inhalte generieren, die aussehen, sprechen und präsentieren wie Sie, ohne ständige Filmaufnahmen, Fotoshootings oder Produktionsarbeiten.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Persönliche Markenbildung und Kreatoren

Persönliche Markenbildung und Kreatoren

Kreative nutzen KI selbst, um eine starke Präsenz auf sozialen Plattformen zu erhalten, ohne jeden Tag zu filmen. Dies hält den Inhalt konsistent und reduziert den Produktionsaufwand.

Marketing und Meinungsführerschaft

Marketing und Meinungsführerschaft

Fachleute liefern Einblicke, Ankündigungen und Erklärungen unter Verwendung ihres KI-Selbst, während sie optisch konsistent bleiben. Die Kommunikation bleibt über alle Kanäle hinweg professionell.

Bildung und Coaching

Bildung und Coaching

Dozenten verwenden KI selbst, um Unterricht zu geben, Feedback zu teilen und Schulungsinhalte in großem Umfang zu liefern. Dies ermöglicht wiederholbare, hochwertige Bildungsvideos.

Unternehmenskommunikation

Unternehmenskommunikation

Führungskräfte und Leiter teilen Aktualisierungen und interne Nachrichten mithilfe einer KI-Version ihrer selbst, ohne Aufnahmen planen zu müssen. Die Kommunikation bleibt zeitnah und professionell.

Mehrsprachige Ansprache

Mehrsprachige Ansprache

AI yourself ermöglicht globale Kommunikation, indem es Skripte übersetzt und dabei die gleiche Bildschirmidentität bewahrt. Das Publikum erhält lokalisierten Inhalt, ohne dass eine Neuaufnahme mit dem Videoübersetzer notwendig ist.

Inhaltsaufbereitung

Inhaltsaufbereitung

Verwandle schriftliche Inhalte in Videos mit deinem KI-Selbst, um die Reichweite über verschiedene Formate hinweg zu vergrößern. Dies maximiert bestehende Inhalte ohne zusätzlichen Produktionsaufwand.

Warum HeyGen das beste KI-Selbsthilfe-Tool ist

AI yourself ist für Personen entwickelt, die ihre Präsenz skalieren möchten, ohne durch individuellen Inhalt an Authentizität zu verlieren. HeyGen legt Wert auf Realismus, Identitätskonsistenz und einfache Erstellung.

Bewahren Sie Ihre Identität konsistent

AI yourself bewahrt Ihre Gesichtszüge, Ihren Stil und Ihre Präsenz in jedem Asset. Dies stellt sicher, dass das Publikum Sie immer erkennt, auch wenn Inhalte in großem Umfang mit dem AI-Video-Generator erstellt werden.

Schneller erstellen, ohne an Qualität einzubüßen

Anstatt Dreharbeiten oder Wiederholungen zu planen, wird Inhalte durch KI selbst aus vorhandenem Bildmaterial und Skripten generiert, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Sei überall gleichzeitig anwesend

AI yourself ermöglicht es Ihnen, auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Sprachen und Formaten präsent zu sein, ohne jedes Mal physisch anwesend zu sein.

Identitätskonsistente KI-Generierung

KI erschafft eine stabile digitale Version von dir, die gleich aussieht. Gesichtsstruktur, Proportionen und visuelle Identität bleiben konsistent, wodurch zufällige oder verzerrte Ergebnisse vermieden werden. Dadurch ist die KI-Version deutlich als du erkennbar.

Bild zu Video

Erstellung einer KI-basierten Fotoversion von dir selbst

Laden Sie eine kleine Auswahl an Fotos hoch, um Ihr KI-Selbst zu erstellen. Das System lernt Ihr Aussehen und erzeugt realistische Bilder, ohne die Kernidentität zu verändern. Dies macht wiederholte Fotoshootings oder neue Bilduploads überflüssig.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Stimm- und Ausdrucksabgleich

Künstliche Intelligenz passt Inhalte an, indem sie Gesichtsbewegungen und Mimik mit der Sprache synchronisiert. Feine Bewegungen und Timing lassen die KI-Version natürlich statt roboterhaft oder übertrieben wirken. Dies steigert das Vertrauen und die Interaktion der Zuschauer.

Stimmenklonung

KI-gestützte Lieferung in mehreren Sprachen

Ihr KI-Selbst kann mehrere Sprachen sprechen und dabei das gleiche Erscheinungsbild beibehalten. Dies ermöglicht weltweite Kommunikation, ohne dass visuelle Elemente neu erstellt oder Sie sich in jedem Markt neu vorstellen müssen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man das AI Yourself Tool benutzt

Verwandle deine Fotos mit vier einfachen Schritten in eine KI-Version von dir selbst.

Schritt 1

Laden Sie Ihre Fotos hoch

Stellen Sie klare Fotos zur Verfügung, um Ihr KI-Selbst zu etablieren. Das System lernt Ihr Aussehen und Ihre Identität.

Schritt 2

Text oder Skript hinzufügen

Gib ein, was dein KI-Selbst sagen soll. Es ist keine Aufnahme erforderlich.

Schritt 3

Erstellen Sie selbst Inhalte mit KI

HeyGen erstellt realistische Bilder oder Videos, die aussehen und wirken, als wären sie von Ihnen.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Nutzen Sie Ihre KI-generierten Inhalte auf Webseiten, in sozialen Medien und internen Kanälen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was bedeutet AI yourself?

AI yourself bezieht sich darauf, mithilfe von KI einen digitalen Charakter von dir zu erstellen. Es ermöglicht dir, Visualisierungen oder Videos zu generieren, die wie du aussehen, ohne manuelle Produktion.

Wie genau ist die KI selbst?

AI yourself ist darauf ausgelegt, deine Identität konsequent zu bewahren. Gesichtszüge und Proportionen bleiben stabil, sodass die AI-Version deutlich als du erkennbar ist.

Wie viele Fotos werden benötigt, um eine KI selbst zu erstellen?

Eine kleine Auswahl an klaren Fotos ist in der Regel ausreichend. Diese Bilder helfen dem System, Ihr Aussehen zu lernen und genaue Ergebnisse zu erzeugen.

Kann KI selbst für Videos und visuelle Inhalte verwendet werden?

Ja, AI yourself kann sowohl zur Erzeugung von Bildern als auch von Videos verwendet werden. Das macht es flexibel für verschiedene Inhaltsformate und Plattformen.

Kann mein KI-Selbst verschiedene Sprachen sprechen?

Ihr KI-Selbst kann Inhalte in mehreren Sprachen liefern, indem das Skript geändert wird. Die visuelle Identität bleibt über die Sprachen hinweg gleich.

Benötige ich technische oder redaktionelle Fähigkeiten?

Nein. Inhalte von AI yourself werden durch einen einfachen Workflow unter Verwendung von Fotos und Text erstellt, ohne fortgeschrittene Werkzeuge oder Bearbeitungswissen.

Kann ich mein KI-Selbst mehrmals verwenden?

Ja, sobald Ihr KI-Selbst erstellt wurde, kann es in unbegrenzten Projekten wiederverwendet werden. Dies unterstützt skalierbare und konsistente Inhaltsproduktion.

Wer sollte KI selbst nutzen?

AI yourself ist ideal für Kreative, Pädagogen, Fachleute und Führungskräfte, die ihre Präsenz skalieren möchten, ohne ständig zu filmen.

