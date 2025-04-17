HeyGen logo

Erstellen Sie KI-Virtuelle Agenten, die über Video kommunizieren, indem Sie den KI-Video-Generator von HeyGen verwenden. Verwandeln Sie Skripte und strukturiertes Wissen in reaktionsfähige Videoagenten, die erklären, anleiten und Nutzer unterstützen, ohne Live-Personal, Filmaufnahmen oder komplexe Implementierungen.

Automatisierung des Kundensupports

Automatisierung des Kundensupports

Traditionelle Chatbots haben Schwierigkeiten mit komplexen Problemen, aber konversationelle KI kann effektivere Lösungen bieten. KI-Virtual Agents erklären Lösungen visuell, helfen Kunden, Probleme schneller zu lösen und reduzieren die Notwendigkeit, menschliche Teams einzuschalten.

Produktschulung und -beratung

Produktschulung und -beratung

Benutzer verlassen oft Produkte aufgrund von Verwirrung. KI-Virtuelle Agenten bieten geführte Videoerklärungen, die Benutzer bei Bedarf durch Funktionen und Arbeitsabläufe führen, wobei natürliche Sprachverarbeitung für eine verbesserte Interaktion genutzt wird.

Mitarbeitereinführung im großen Stil

Mitarbeitereinführung im großen Stil

Live-Onboarding lässt sich nicht global skalieren. KI-gesteuerte virtuelle Agenten bieten eine konsistente Videoanleitung für neue Mitarbeiter, sodass jeder Angestellte durch generative KI-Techniken dieselbe Schulungserfahrung erhält.

Verkaufsqualifizierung und Vordemonstrationen

Verkaufsqualifizierung und Vordemonstrationen

Interessenten möchten vor Besprechungen schnelle Antworten erhalten, die effizient von einem Live-Agenten oder einem KI-Agenten bereitgestellt werden können. KI-Virtual Agents beantworten frühe Fragen durch Videoerklärungen, was Verkaufsteams dabei hilft, sich auf Gespräche mit hoher Absicht zu konzentrieren.

Interne Wissensunterstützung

Interne Wissensunterstützung

Mitarbeiter verschwenden Zeit mit der Suche nach Dokumentation, aber ein selbstbedienungsfähiger KI-Agent kann den Zugang zu Informationen optimieren. KI-Virtual Agents liefern klare Videoantworten für Fragen aus den Bereichen HR, IT und Betrieb, was die Produktivität in Teams steigert.

Mehrsprachige Dienstleistungserbringung

Mehrsprachige Dienstleistungserbringung

Die Unterstützung mehrerer Regionen erfordert Lokalisierung und den Einsatz von KI-Agenten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. KI-Virtual Agents erzeugen lokalisierte Videoantworten, die es Teams ermöglichen, klar zu kommunizieren, ohne regionales Personal einstellen zu müssen.

Warum HeyGen der beste Hersteller von virtuellen KI-Agenten ist

HeyGen ermöglicht Teams die Erstellung von KI-Virtual-Agents, die konsistente, menschenähnliche Video-Interaktionen in großem Maßstab bieten. Durch die Kombination von Skriptsteuerung, Videobereitstellung und mehrsprachiger Unterstützung ersetzen Teams statische Bots durch klare visuelle Kommunikation.

Video-zentrierte Agentenerfahrung

KI-Virtualagenten antworten mit Videos, nicht nur mit Text. Visuelle Darstellung verbessert das Verständnis, das Vertrauen und die Interaktion bei komplexen Erklärungen und geführten Interaktionen.

Skriptgesteuerte Intelligenz

Behalten Sie die volle Kontrolle darüber, was Agenten sagen und wie sie reagieren. Skripte und genehmigtes Wissen gewährleisten eine genaue, vorhersehbare Kommunikation bei jeder Interaktion.

Globale Einsatzbereitschaft

KI-Virtualagenten können in mehreren Sprachen über Videogenerierung und Übersetzung kommunizieren, was Teams ermöglicht, globale Zielgruppen mit einer einheitlichen Agentenkonfiguration zu unterstützen.

Rollenbasiertes Design virtueller Agenten

Erstellen Sie KI-Virtuelle Agenten für spezifische Rollen wie Support-Leitfaden, Onboarding-Assistent oder Produktexperte. Jeder Agent folgt definierten Skripten und Verantwortlichkeiten, was zu fokussierten Interaktionen anstelle von allgemeinen Antworten führt.

Bild zu Video

Generierung von Videoantworten basierend auf der Absicht

KI-Virtualagenten wandeln Nutzerabsichten in relevante Videoantworten um. Anstatt langer Textantworten liefern die Agenten kurze, kontextbezogene Videoerklärungen, die die Klarheit verbessern und Missverständnisse reduzieren.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Von Wissen gesteuertes Agentenverhalten

Agenten agieren innerhalb genehmigter Wissensgrenzen. Dies verhindert Halluzinationen und stellt sicher, dass jede Videoantwort mit den Unternehmensrichtlinien, der Produktdokumentation und den Compliance-Anforderungen übereinstimmt.

Stimmklonung

Kontinuierliche Agentenaktualisierungen durch Textbearbeitungen

Aktualisieren Sie KI-Virtual-Agents, indem Sie Skripte oder Wissensquellen bearbeiten. Änderungen regenerieren sofort Videoantworten, ohne dass Modelle neu trainiert, Systeme neu verteilt oder Inhalte neu aufgezeichnet werden müssen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den AI Virtual Agents Maker verwendet

Erstellen Sie KI-Virtuelle Agenten mit einem einfachen Vier-Schritte-Workflow, der Text in Video Interaktionen umwandelt.

Schritt 1

Definieren Sie den Zweck des Agenten

Wählen Sie aus, was der KI-Virtuelle Agent übernehmen soll und wo er eingesetzt wird. Legen Sie Tonfall, Sprache und visuellen Stil fest, um sie an Ihr Publikum anzupassen, sodass der Konversations-KI maßgeschneidert und ansprechend wirkt.

Schritt 2

Fügen Sie Skripte und Wissen hinzu

Stellen Sie Skripte und Referenzmaterialien zur Verfügung, um sowohl menschlichen als auch KI-Agenten dabei zu helfen, konsistente Unterstützung zu leisten. HeyGen strukturiert diese Informationen, damit der Agent genaue, konsistente Videoantworten liefert.

Schritt 3

Lieferung anpassen

Passen Sie Stil und Tempo der Stimme, Untertitel und visuelles Layout an. Wenden Sie Branding an, um sicherzustellen, dass der KI-Virtuelagent Ihr Unternehmen widerspiegelt.

Schritt 4

Generieren und bereitstellen

Erstellen Sie den Video-Agenten und setzen Sie ihn auf Websites, Portalen oder internen Systemen ein. Aktualisieren Sie jederzeit den Inhalt, indem Sie den Text bearbeiten.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind virtuelle KI-Agenten?

KI-Virtualagenten sind automatisierte Assistenten, die durch KI-generierte Videos und Stimme kommunizieren. Sie bieten Erklärungen, Anleitungen und Unterstützung mittels visueller Kommunikation anstatt nur textbasierter Antworten.

Wie unterscheiden sich KI-Virtuelle Agenten von Chatbots?

Chatbots verlassen sich auf Text. KI-Virtuelle Agenten antworten mit Video, was die Klarheit bei komplexen Themen verbessert und menschenähnlichere Interaktionen schafft, die die Nutzer schneller verstehen.

Können KI-Virtual Agents mehrere Anwendungsfälle bewältigen?

Ja. Sie können verschiedene KI-Agenten für Support, Einarbeitung, Bildung oder Vertrieb erstellen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Jeder KI-Virtual-Agent folgt seinen eigenen Skripten und Wissensgrenzen, was das gesamte Kundenerlebnis verbessert.

Unterstützen KI-Virtuelle Agenten mehrere Sprachen?

Ja. HeyGen ermöglicht die Erstellung mehrsprachiger Videos und die Videoübersetzung mit der Funktion des Videoübersetzers, wodurch KI-Virtuelle Agenten klar mit einem weltweiten Publikum kommunizieren können.

Ist eine technische Einrichtung erforderlich?

Nein. KI-Virtuelle Agenten werden durch einen skriptbasierten Arbeitsablauf erstellt. Es sind keine Programmier- oder maschinelles Lernen-Kenntnisse erforderlich, um Agenten zu starten oder zu aktualisieren.

Wie einfach ist es, einen Agenten zu aktualisieren?

Aktualisierungen sind einfach. Bearbeiten Sie das Skript oder die Wissensquelle und erzeugen Sie sofort Videoantworten neu, ohne Systeme neu aufzubauen oder neu zu trainieren.

Kann ich das Branding und den Tonfall steuern?

Ja. Sie können Stimme, Optik, Farben, Layouts und Nachrichten anpassen, um sicherzustellen, dass jeder KI-Virtual-Agent mit Ihrer Marke übereinstimmt.

Ist der Inhalt sicher?

HeyGen bietet Sicherheit auf Unternehmensebene und Kontrolle über Inhalte. Alle Skripte, Kenntnisse und erstellten Videos bleiben im Besitz Ihrer Organisation und werden von dieser verwaltet.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

