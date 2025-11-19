HeyGen logo

KI-Videohighlight-Generator für sofortige Highlight-Clips

Ein KI-Videohighlight-Generator hilft Ihnen dabei, sofort die wichtigsten Momente aus langen Videos zu extrahieren. Mit HeyGen können Sie automatisch Rohmaterial in polierte Highlight-Clips verwandeln, die sofort geteilt werden können, ohne manuelle Bearbeitung oder Zeitleisten-Scrubbing.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Wiederverwendung von Social-Media-Inhalten

Wiederverwendung von Social-Media-Inhalten

Verwandle lange Videos in kurze, aussagekräftige Clips, die für Reels, Shorts und Feeds konzipiert sind. Der KI-Videohighlight-Generator erkennt Momente, die Zuschauer schnell fesseln, und stellt sicher, dass die besten Augenblicke hervorgehoben werden. Dies hilft dir, regelmäßig zu posten, ohne Inhalte neu bearbeiten zu müssen.

Podcast- und Interview-Teaser

Podcast- und Interview-Teaser

Extrahieren Sie die besten Momente und fesselnden Soundbites aus vollständigen Aufnahmen. Highlight-Clips sind so strukturiert, dass sie Neugier wecken und den Verkehr zur kompletten Episode lenken, was sie ideal für Plattformen wie TikTok und YouTube Shorts macht. Die Promotion wird dadurch schneller und effektiver.

Webinar- und Veranstaltungszusammenfassungen

Webinar- und Veranstaltungszusammenfassungen

Erstellen Sie prägnante Highlight-Zusammenfassungen, die die wertvollsten Erkenntnisse aus Live-Sitzungen zusammenfassen. Die KI entfernt Füllmaterial und konzentriert sich auf Schlüsselmomente, die für die Teilnehmer von Interesse sind. Dies macht Inhalte nach der Veranstaltung leicht teilbar, besonders als fesselnde KI-Highlights.

Sport- und Spielmoment-Höhepunkte

Sport- und Spielmoment-Höhepunkte

Automatisch spannende Spielzüge, Reaktionen und Wendepunkte aus langen Aufnahmen hervorheben. Der KI-Video-Highlight-Generator spart Stunden manueller Überprüfung und ermöglicht es Videoeditoren, sich auf Kreativität zu konzentrieren. Die Highlights wirken dynamisch und sind sofort bereit für die Fans.

Marketing und Produktvorführungen

Marketing und Produktvorführungen

Ziehen Sie die stärksten Momente aus Demos, um klare, teilbare Ausschnitte mit Hilfe von KI zu erstellen. Highlight-Videos zeigen schnell den Wert, ohne die Zuschauer zu überfordern. Dies steigert das Engagement über Marketingkanäle hinweg.

Zusammenfassungen von Ausbildung und Bildung

Zusammenfassungen von Ausbildung und Bildung

Heben Sie wichtige Lektionen aus längeren Lehrvideos in einem fokussierten Format hervor. Lernende können wichtige Konzepte überprüfen, ohne die gesamte Sitzung anzusehen. Dies verbessert die Behaltensleistung und Zugänglichkeit.

Warum HeyGen der beste KI-Video-Highlights-Generator ist

HeyGen legt Wert auf Geschwindigkeit und Klarheit. Der AI-Video-Highlights-Generator ist darauf ausgelegt, Kreativen, Vermarktern und Teams zu helfen, mithilfe von KI mehr Inhalte zu produzieren, ohne die Arbeitsbelastung zu erhöhen.

Dieser KI-Videohighlight-Generator ist auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Engagement ausgelegt. Er nimmt die Mühe, durch Filmmaterial zu suchen, und liefert KI-Highlights, die schnell Aufmerksamkeit erregen.

Finde die Momente, die wirklich zählen

Die KI analysiert visuelle Elemente, Sprache und Timing, um herausragende Momente zu identifizieren. Sie erhalten Höhepunkte, die gezielt wirken, anstatt willkürlich geschnitten zu sein.

Sparen Sie Stunden manueller Bearbeitung

Anstatt ganze Videos erneut anzusehen, erledigt der KI-Video-Highlights-Generator die Arbeit für Sie. Dies reduziert die Bearbeitungszeit erheblich.

Erstelle Clips, die auf Interaktion ausgelegt sind

Highlights sind so strukturiert, dass sie auf sozialen Plattformen, in Präsentationen und Marketingkanälen gut funktionieren.

Automatische Erkennung von Schlüsselmomenten

Der KI-Videohighlight-Generator durchsucht Ihr gesamtes Video, um Höhepunkte in Energie, Dialog und Aktion zu identifizieren und erstellt mühelos ein Highlight. Er wählt Momente aus, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf natürliche Weise fesseln. Dies eliminiert das Raten und verbessert die Qualität der Highlights.

Bild zu Video

Benutzerdefinierte Steuerung der Hervorhebungslänge

Sie können kurze Teaser oder längere Highlight-Zusammenstellungen erstellen, je nachdem, was Ihr Ziel ist. Die KI passt die Szenenauswahl an die von Ihnen gewählte Dauer an. Dadurch bleiben die Clips fokussiert und zielgerichtet.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Intelligente Szenenzusammenfügung

Ausgewählte Momente werden mit fließenden Übergängen aneinandergereiht. Das fertige Highlight wirkt zusammenhängend statt wie eine Sammlung zufälliger Schnitte. Dies verbessert die Sehdauer und den Fluss.

Stimmenklonung

Bereitgestellte Highlight-Clips zur Beschriftung

Der Generator erstellt Highlights, die nahtlos mit Untertiteln und Bildschirmtext funktionieren. Dadurch lassen sich Clips auch ohne Ton leichter konsumieren. Die Interaktion bleibt plattformübergreifend hoch.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den AI Video Highlights Generator verwendet

Verwandle deine schönsten Momente mit KI in vier einfachen Schritten in Video-Highlights.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Video hoch

Fügen Sie jeglichen Langformat-Videoinhalt hinzu, den Sie wiederverwenden möchten.

Schritt 2

Wählen Sie die Hervorhebungseinstellungen

Wählen Sie die Länge des Clips und das Ausgabeformat entsprechend Ihren Zielen aus.

Schritt 3

Highlights erstellen

Die KI analysiert und stellt die fesselndsten Momente zusammen.

Schritt 4

Exportieren und teilen

Laden Sie Ihre Highlights herunter und veröffentlichen Sie sie sofort.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Video-Highlights-Generator?

Ein KI-basierter Highlight-Videogenerator erkennt automatisch und schneidet die fesselndsten Momente aus einem längeren Video heraus. Es entfällt die Notwendigkeit manueller Suche und Bearbeitung.

Welche Arten von Videos funktionieren am besten?

Podcasts, Interviews, Webinare, Sportaufnahmen und Demos funktionieren alle gut. Jedes lange Video mit klaren interessanten Momenten kann verarbeitet werden.

Kann ich die Länge der Highlights bestimmen?

Ja, Sie können kurze Teaser oder längere Highlight-Zusammenstellungen wählen. Die KI passt die Auswahl der Clips an die von Ihnen gewählte Dauer an.

Wählt die KI die Clips automatisch aus?

Ja, das KI-Tool analysiert visuelle Hinweise, Audio und Timing, um Schlüsselmomente auszuwählen. Sie können ein Highlight erstellen und bei Bedarf mehrere Variationen generieren.

Kann ich Highlights für soziale Medien verwenden?

Highlights sind für soziale Plattformen und das Ansehen kurzer Inhalte optimiert. Sie sind darauf ausgelegt, schnell Aufmerksamkeit zu erregen.

Brauche ich Bearbeitungsfähigkeiten, um es zu nutzen?

Es ist keine Bearbeitungserfahrung erforderlich, um mit diesem KI-Tool ein Highlight zu erstellen. Der KI-Video-Highlight-Generator übernimmt das Schneiden und Sequenzieren automatisch.

Kann ich mehrere Highlights aus einem Video erstellen?

Ja, Sie können mehrere Highlight-Versionen aus demselben Quellvideo erstellen. Dies ist nützlich, um verschiedene Clips zu testen.

Ist das Ergebnis bereit zur Veröffentlichung?

Ja, generierte Highlights sind exportbereit und können sofort plattformübergreifend geteilt werden.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background