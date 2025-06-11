HeyGen logo

KI-Video-Untertitel-Generator: Erstellen Sie online Untertitel

Erzeugen Sie mit HeyGens KI-Videountertitelgenerator automatisch genaue, lesbare Untertitel. Verwandeln Sie gesprochenes Audio in perfekt getimte Untertitel und Untertexte, die die Zugänglichkeit, das Engagement und die Reichweite erhöhen. Keine manuelle Transkription, keine Bearbeitung von Zeitachsen, nur schnelle, KI-gestützte Ergebnisse.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Untertitel für Social-Media-Videos

Untertitel für Social-Media-Videos

Viele Zuschauer schauen ohne Ton. Erzeugen Sie automatisch Untertitel für Reels, Shorts und TikTok, um die Sehdauer und das Engagement zu verbessern.

Marketing- und Werbevideos

Marketing- und Werbevideos

Manuelles Untertiteln verlangsamt Kampagnen. Verwenden Sie einen KI-Video-Untertitelgenerator, um zugängliche, durchsuchbare Marketingvideos schneller zu veröffentlichen.

Trainings- und Bildungsinhalte

Trainings- und Bildungsinhalte

Untertitel verbessern das Verständnis und die Zugänglichkeit. Erzeugen Sie klare Untertitel für Lektionen, Einarbeitungen und Tutorials ohne manuelle Transkription mithilfe eines KI-gestützten Untertitelgenerators.

Unternehmenskommunikation

Unternehmenskommunikation

Stellen Sie sicher, dass Unternehmensaktualisierungen von allen Mitarbeitern durch klare Videoinhalte und Untertitel verstanden werden. Untertitel machen interne Videos inklusiv und leicht verständlich in verschiedenen Umgebungen.

Mehrsprachige Videodistribution

Mehrsprachige Videodistribution

Das Erreichen eines globalen Publikums erfordert oft Untertitel. Erstellen und übersetzen Sie Untertitel schnell, während Sie die Zeitabstimmung mit genauen Untertiteln konsistent halten.

Barrierefreiheit von Videos

Barrierefreiheit von Videos

Untertitel unterstützen die Zugänglichkeitsstandards und ein inklusives Seherlebnis. KI-gestützte Untertitelung hilft Teams dabei, Anforderungen für Videoinhalte ohne zusätzliche Produktionskosten zu erfüllen.

Warum HeyGen der beste KI-Videountertitel-Generator ist

HeyGen kombiniert KI-gestützte Videoproduktion mit intelligenter Untertitelung, um Teams dabei zu unterstützen, zugängliche und leistungsstarke Videos in großem Umfang zu produzieren. Von sozialen Clips bis hin zu Schulungsinhalten werden Untertitel schnell generiert und bleiben über jedes Format hinweg synchron.

Präzise Spracherkennung

KI konvertiert Sprache mit hoher Präzision in Untertitel, selbst bei verschiedenen Akzenten und Sprechstilen. Verbringen Sie weniger Zeit mit Textkorrekturen und mehr Zeit mit dem Veröffentlichen von Inhalten.

Globale Sprachunterstützung

Erstellen und übersetzen Sie Untertitel in mehrere Sprachen mit eingebauten Videoübersetzungsfunktionen und einem KI-gestützten Untertitelgenerator. Erreichen Sie internationale Zielgruppen, ohne Arbeit zu duplizieren, indem Sie Untertitel in mehreren Sprachen hinzufügen.

In KI-Video-Workflows integriert

Untertitel werden als Teil des Arbeitsablaufs des KI-Videogenerators erstellt, wobei Grafiken, Stimme und Text perfekt abgestimmt sind, ohne zusätzliche Werkzeuge.

Automatische Untertitelgenerierung mit KI

Laden Sie ein Video hoch oder erstellen Sie eines mit KI und Untertitel werden sofort erstellt. Der KI-Video-Untertitelgenerator transkribiert Sprache, zeitlich präzise Untertitel und bereitet sie für den sofortigen Einsatz vor.

Eine Benutzeroberfläche zur Inhalterstellung zeigt eine Präsentationsfolie mit dem Titel „New Yorks Billardszene“ und einen lächelnden KI-Avatar, mit Bearbeitungswerkzeugen für Avatare, Text und Medien.

Bearbeitbare Untertitel mit voller Kontrolle

Überprüfen und verfeinern Sie Untertitel problemlos. Passen Sie Wortwahl, Timing oder Formatierung an die Markenstimme an, während die Untertitel mit dem Video synchronisiert bleiben.

Eine lächelnde Frau mit langen dunklen Haaren in einem lila Blazer. Oben links befindet sich ein „CC“-Symbol und unten rechts der Text „AI Captions“.

Mehrsprachige Untertitel und Übersetzung

Übersetzen Sie Untertitel in Sekundenschnelle in mehrere Sprachen. Bewahren Sie Klarheit und Timing über verschiedene Regionen hinweg, ohne Videos oder Untertitel manuell neu zu erstellen.

Stimmenklonung

Nahtloser Export und Integration

Exportieren Sie Videos mit eingebetteten Untertiteln oder laden Sie Untertiteldateien für verschiedene Plattformen herunter. Die Untertitel bleiben kompatibel mit sozialen Netzwerken, Web und internen Video-Workflows.

Ein lächelnder Mann hinter einem Dialogfeld zum Exportieren von Inhalten als SCORM 1.2.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den KI-Videountertitel-Generator

Erstellen Sie genaue Video-Untertitel mit KI in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Video hoch oder erstellen Sie es

Beginnen Sie mit einem vorhandenen Video oder erstellen Sie eines mit dem KI-Videogenerator von HeyGen.

Schritt 2

Erstellen Sie automatisch Untertitel

KI analysiert Sprache und erstellt perfekt getimte Untertitel ohne manuelle Transkription.

Schritt 3

Untertitel bearbeiten und übersetzen

Überprüfen Sie den Text, passen Sie das Timing an oder übersetzen Sie Untertitel bei Bedarf in andere Sprachen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Laden Sie Ihr untertiteltes Video oder Ihre Untertiteldateien herunter und veröffentlichen Sie Ihre Videoinhalte sofort auf verschiedenen Plattformen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Videountertitel-Generator?

Ein KI-Videountertitel-Generator verwendet KI, um gesprochenes Audio automatisch in zeitlich abgestimmte Untertitel umzuwandeln. Es entfällt die Notwendigkeit für manuelle Transkription und Synchronisation.

Wie genau sind von KI generierte Untertitel?

Die Genauigkeit ist hoch, wenn das Audio klar ist. HeyGens KI ist darauf ausgelegt, Akzente und natürliche Sprachmuster zu erkennen, wodurch die Korrekturzeit verringert wird.

Kann ich Untertitel bearbeiten, nachdem sie erstellt wurden?

Ja. Untertitel sind vollständig bearbeitbar, sodass Sie Wortwahl, Timing oder Formatierung vor dem Exportieren Ihres Videoinhalts anpassen können.

Unterstützt es mehrere Sprachen?

Ja. Sie können Untertitel in einer Sprache erstellen und diese mit integrierten Videoübersetzer-Funktionen für genaue Untertitel in andere Sprachen übersetzen.

Können Untertitel das Engagement bei Videos verbessern?

Ja. Untertitel erhöhen die Sehdauer, Zugänglichkeit und das Verständnis, besonders auf sozialen Plattformen, wo Videos automatisch ohne Ton abgespielt werden.

Kann ich Untertiteldateien separat exportieren?

Ja. Sie können Videos mit eingebetteten Untertiteln exportieren oder Untertiteldateien für verschiedene Plattformen wie YouTube oder Vimeo herunterladen.

Funktioniert der Untertitelgenerator auch mit von KI generierten Videos?

Ja. Untertitel lassen sich nahtlos in die KI-Videoerstellungsabläufe von HeyGen integrieren, einschließlich Text-zu-Video und Bild-zu-Video.

Sind Untertitel für die Barrierefreiheit erforderlich?

Untertitel helfen dabei, Videos für Zuschauer zugänglich zu machen, die gehörlos sind, schwerhörig sind oder ohne Ton schauen, und unterstützen damit inklusive Inhaltspraktiken.

Besitze ich die Untertitel, die ich erstelle?

Ja. Sie behalten alle Rechte an allen Untertiteln und Videos, die mit dem KI-Video-Untertitelgenerator erstellt wurden.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background