Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit den KI-Werbeanzeigenfähigkeiten von HeyGen. Generieren Sie vollständige Werbekreativitäten, indem Sie einen Produktlink, ein kurzes Skript oder ein einfaches Briefing hinzufügen. HeyGen erstellt komplette Videos mit Visuals, Timing, Bewegung und Audio, um Ihnen zu helfen, schneller mehr erfolgreiche Anzeigen zu starten. Keine Dreharbeiten, keine Schauspieler, keine komplexen Schnitte.
Erstellen Sie ansprechende Creator-Style-Videos mit KI-Visuals, natürlichem Timing und sozialen Schnitten, die freundlich sind. Ideal für Bekanntheits- und Top-of-Funnel-Kampagnen.
Verwandle Produktmerkmale in saubere Demo-Sequenzen mit Nahaufnahmen, Überlagerungen und Kamerabewegungen. Perfekt für E-Commerce und auf Bildung fokussierte Werbung.
Zeigen Sie jeweils einen Vorteil in kurzen, ansprechenden Videos. Diese Clips sind oft erfolgreich in Remarketing- und Einführungskampagnen.
Nutzen Sie Kundenstimmen oder Bewertungsauszüge, um Vertrauen aufzubauen. HeyGen fügt Untertitel, Audio und visuelle Elemente hinzu, die die Botschaft klar vermitteln.
Erstelle schnell Videos, die sich auf eine starke Idee oder Frage konzentrieren, mit dem KI-Tool. Ideal für TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels.
Übersetzen und gestalten Sie Anzeigen für ein globales Publikum neu mit der Funktion Videoübersetzer. Aktualisieren Sie die Erzählung, den Bildschirmtext und die visuellen Details, während Sie die Markenbotschaft konsistent halten.
Warum Sie sich für HeyGen für KI-Videoanzeigen entscheiden sollten
HeyGen unterstützt Marketingteams, Marken und Kreative dabei, schnell zu agieren und dabei die Qualität hochzuhalten. Jedes Tool fördert die wiederholbare Produktion, klare Botschaften und skalierbare Tests, damit Sie schnell lernen und sich verbessern können.
HeyGen produziert Videos, die Aufmerksamkeit erregen und die Zuschauer fesseln. Skripte, Visuals und das Tempo werden so gestaltet, dass sie zum Verhalten auf der Plattform passen und helfen Ihnen dabei, Konversionen zu steigern. Erzeugen Sie mehrere Konzepte, um Anreize zu testen und herauszufinden, was am besten funktioniert.
Erstellen Sie viele Versionen Ihrer Werbung ohne Dreharbeiten oder Nachdrehs. Verwandeln Sie eine URL, Produktbilder oder eine schriftliche Idee in saubere, veröffentlichungsfertige Videos. Aktualisieren Sie Sprache, Untertitel und Layout, um neue Varianten in Minuten zu starten.
HeyGen erstellt konsistente, leicht vergleichbare Videovarianten. Exportieren Sie diese in plattformfreundlichen Formaten, um strukturierte Tests durchzuführen. Sie können schnell Erkenntnisse sammeln und sich auf die Stile und Botschaften konzentrieren, die am besten abschneiden.
Fügen Sie einen beliebigen Produkt- oder Landingpage-Link ein und erhalten Sie sofort einen Satz von Videovorentwürfen. HeyGen scannt die Seite, um wichtige Details zu identifizieren und sie in Szenen, Hooks und visuelle Ideen umzusetzen. Sie können diese Entwürfe leicht verfeinern oder weitere Variationen generieren.
Intelligente visuelle Erzeugung
Erstellen Sie Szenen und Übergänge mit natürlicher Bewegung, indem Sie den gewünschten Stil beschreiben. HeyGen erstellt Kamerabewegungen, Beleuchtung und Kompositionen, die zu Ihrer Botschaft passen. Sie erhalten saubere, plattformfertige Visualisierungen ohne manuelle Bearbeitung.
Varianten-Generator für Chargen
Erstellen Sie gleichzeitig mehrere Anzeigenversionen, indem Sie Hooks, CTAs, Visuals oder das Timing mit dem KI-Tool anpassen. Der Stapel-Export organisiert alle Dateien mit klaren Namen, sodass Ihr Team ohne zusätzliche Schritte hochladen und testen kann. Dies hilft Teams, das Testen problemlos zu skalieren.
Automatische Lokalisierungswerkzeuge
Übersetzen Sie Skripte, Erzählungen und Bildschirmtexte für neue Märkte in Minuten. HeyGen erstellt jede Version mit konsistenten Visuals und Timing neu, um hochwertige UGC-Anzeigen zu gewährleisten. Dies macht die globale Distribution für Marken und Agenturen einfach.
So verwenden Sie den AI Video Ads Generator
HeyGen bietet Ihnen einen klaren Arbeitsablauf, der Ihnen hilft, Ideen schnell in Anzeigen umzusetzen, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Videobearbeitung haben.
Teilen Sie Ihr Ziel oder fügen Sie eine Produktseite ein. HeyGen erkennt Schlüsselbotschaften und erstellt ein erstes Konzept.
Wählen Sie ein Format, Tempo und kreativen Stil. Wählen Sie das Seitenverhältnis, das zu Ihrer Plattform passt.
Überprüfen Sie mehrere Entwürfe mit verschiedenen Aufhängern und Layouts. Nehmen Sie schnelle Änderungen vor oder erstellen Sie bei Bedarf neue Optionen.
Laden Sie MP4-Versionen herunter oder exportieren Sie Stapel für Multikanaltests. Laden Sie diese in Ihren Werbemanager hoch und optimieren Sie anhand der Ergebnisse.
KI-Videoanzeigen sind Marketingvideos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Sie automatisieren Visuals, Timing und Erzählung, sodass Teams schneller mehr kreative Inhalte produzieren und mehr Ideen testen können.
Nein. HeyGen verwendet Ihre Produktlinks, um mit KI ansprechende Anzeigen zu generieren. Text-zu-Video, oder Bild-zu-Video-Werkzeuge, um vollständige Videoanzeigen zu erstellen. Sie können Assets hochladen, wenn Sie möchten, aber Sie müssen nie Filmmaterial aufnehmen.
Ja, Sie können Anzeigen mit KI erstellen. Wählen Sie das vertikale, quadratische oder horizontale Format. Jede Version ist optimiert für die Platzierung auf TikTok, Instagram, YouTube und anderen Plattformen.
Ja. HeyGen kann Skripte übersetzen, Untertitel aktualisieren und Erzählungen in neuen Sprachen neu erstellen. Dies hilft Ihnen, Werbung schnell in neuen Märkten zu starten.
Ja. Sie können Logos, Produktbilder, Markenfarben, Audio und andere kreative Inhalte hochladen. HeyGen verwendet sie, um Ihre Werbung markenkonform zu gestalten.
Ja. Der Batch-Builder und die schnelle Erstellung ermöglichen es Teams, viele Anzeigenvarianten in einer einzigen Sitzung zu erstellen, was umfangreiche Testzyklen unterstützt.
Die meisten Benutzer exportieren MP4-Dateien in verschiedenen Auflösungen. Die Stapelverarbeitung hält die Dateien für das Hochladen von Kampagnen organisiert.
Ja. Fügen Sie Ihr Skript ein, um ein Video mit Szenen, Erzählung und Layouts zu erstellen. Sie können die Zeitabläufe und die visuelle Gestaltung problemlos aktualisieren.
Die meisten Videos sind dank der Effizienz des KI-Tools in wenigen Minuten fertig. Längere oder komplexere Videos können etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber der gesamte Prozess ist immer noch sehr schnell.
Ja. Sie besitzen die Rechte an allen Videos, die Sie erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Erlaubnis haben, jegliche Drittanbieter-Inhalte, die Sie für Ihre UGC-Anzeigen hochladen, zu verwenden.
