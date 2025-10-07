HeyGen logo

KI-Videoanzeigen, die schnell konvertieren

Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit den KI-Werbeanzeigenfähigkeiten von HeyGen. Generieren Sie vollständige Werbekreativitäten, indem Sie einen Produktlink, ein kurzes Skript oder ein einfaches Briefing hinzufügen. HeyGen erstellt komplette Videos mit Visuals, Timing, Bewegung und Audio, um Ihnen zu helfen, schneller mehr erfolgreiche Anzeigen zu starten. Keine Dreharbeiten, keine Schauspieler, keine komplexen Schnitte.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
Von UGC inspirierte Videoanzeigen

Von UGC inspirierte Videoanzeigen

Erstellen Sie ansprechende Creator-Style-Videos mit KI-Visuals, natürlichem Timing und sozialen Schnitten, die freundlich sind. Ideal für Bekanntheits- und Top-of-Funnel-Kampagnen.

Produktdemonstrationsvideos

Produktdemonstrationsvideos

Verwandle Produktmerkmale in saubere Demo-Sequenzen mit Nahaufnahmen, Überlagerungen und Kamerabewegungen. Perfekt für E-Commerce und auf Bildung fokussierte Werbung.

Highlights der Funktionen

Highlights der Funktionen

Zeigen Sie jeweils einen Vorteil in kurzen, ansprechenden Videos. Diese Clips sind oft erfolgreich in Remarketing- und Einführungskampagnen.

Testimonial- und Bewertungsbasierte Werbung

Testimonial- und Bewertungsbasierte Werbung

Nutzen Sie Kundenstimmen oder Bewertungsauszüge, um Vertrauen aufzubauen. HeyGen fügt Untertitel, Audio und visuelle Elemente hinzu, die die Botschaft klar vermitteln.

Anzeigen in Kurzform basierend auf Hooks

Anzeigen in Kurzform basierend auf Hooks

Erstelle schnell Videos, die sich auf eine starke Idee oder Frage konzentrieren, mit dem KI-Tool. Ideal für TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels.

Lokalisierte Anzeigenvarianten

Lokalisierte Anzeigenvarianten

Übersetzen und gestalten Sie Anzeigen für ein globales Publikum neu mit der Funktion Videoübersetzer. Aktualisieren Sie die Erzählung, den Bildschirmtext und die visuellen Details, während Sie die Markenbotschaft konsistent halten.

Warum Sie sich für HeyGen für KI-Videoanzeigen entscheiden sollten

HeyGen unterstützt Marketingteams, Marken und Kreative dabei, schnell zu agieren und dabei die Qualität hochzuhalten. Jedes Tool fördert die wiederholbare Produktion, klare Botschaften und skalierbare Tests, damit Sie schnell lernen und sich verbessern können.

Erstellen Sie auf Ergebnisse ausgerichtete Anzeigen

HeyGen produziert Videos, die Aufmerksamkeit erregen und die Zuschauer fesseln. Skripte, Visuals und das Tempo werden so gestaltet, dass sie zum Verhalten auf der Plattform passen und helfen Ihnen dabei, Konversionen zu steigern. Erzeugen Sie mehrere Konzepte, um Anreize zu testen und herauszufinden, was am besten funktioniert.

Kreative Produktion mühelos skalieren

Erstellen Sie viele Versionen Ihrer Werbung ohne Dreharbeiten oder Nachdrehs. Verwandeln Sie eine URL, Produktbilder oder eine schriftliche Idee in saubere, veröffentlichungsfertige Videos. Aktualisieren Sie Sprache, Untertitel und Layout, um neue Varianten in Minuten zu starten.

Unterstützung datengesteuerter Tests

HeyGen erstellt konsistente, leicht vergleichbare Videovarianten. Exportieren Sie diese in plattformfreundlichen Formaten, um strukturierte Tests durchzuführen. Sie können schnell Erkenntnisse sammeln und sich auf die Stile und Botschaften konzentrieren, die am besten abschneiden.

Link zur Videoerstellung

Fügen Sie einen beliebigen Produkt- oder Landingpage-Link ein und erhalten Sie sofort einen Satz von Videovorentwürfen. HeyGen scannt die Seite, um wichtige Details zu identifizieren und sie in Szenen, Hooks und visuelle Ideen umzusetzen. Sie können diese Entwürfe leicht verfeinern oder weitere Variationen generieren.

URL zu Videoanzeigen

Intelligente visuelle Erzeugung

Erstellen Sie Szenen und Übergänge mit natürlicher Bewegung, indem Sie den gewünschten Stil beschreiben. HeyGen erstellt Kamerabewegungen, Beleuchtung und Kompositionen, die zu Ihrer Botschaft passen. Sie erhalten saubere, plattformfertige Visualisierungen ohne manuelle Bearbeitung.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Varianten-Generator für Chargen

Erstellen Sie gleichzeitig mehrere Anzeigenversionen, indem Sie Hooks, CTAs, Visuals oder das Timing mit dem KI-Tool anpassen. Der Stapel-Export organisiert alle Dateien mit klaren Namen, sodass Ihr Team ohne zusätzliche Schritte hochladen und testen kann. Dies hilft Teams, das Testen problemlos zu skalieren.

Mehrere Anzeigenversionen

Automatische Lokalisierungswerkzeuge

Übersetzen Sie Skripte, Erzählungen und Bildschirmtexte für neue Märkte in Minuten. HeyGen erstellt jede Version mit konsistenten Visuals und Timing neu, um hochwertige UGC-Anzeigen zu gewährleisten. Dies macht die globale Distribution für Marken und Agenturen einfach.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den AI Video Ads Generator

HeyGen bietet Ihnen einen klaren Arbeitsablauf, der Ihnen hilft, Ideen schnell in Anzeigen umzusetzen, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Videobearbeitung haben.

Schritt 1

Beginnen Sie mit einem Briefing oder einer Produkt-URL

Teilen Sie Ihr Ziel oder fügen Sie eine Produktseite ein. HeyGen erkennt Schlüsselbotschaften und erstellt ein erstes Konzept.

Schritt 2

Wählen Sie Stile und visuelle Ausrichtung

Wählen Sie ein Format, Tempo und kreativen Stil. Wählen Sie das Seitenverhältnis, das zu Ihrer Plattform passt.

Schritt 3

Anzeigenversionen erstellen

Überprüfen Sie mehrere Entwürfe mit verschiedenen Aufhängern und Layouts. Nehmen Sie schnelle Änderungen vor oder erstellen Sie bei Bedarf neue Optionen.

Schritt 4

Exportieren und starten

Laden Sie MP4-Versionen herunter oder exportieren Sie Stapel für Multikanaltests. Laden Sie diese in Ihren Werbemanager hoch und optimieren Sie anhand der Ergebnisse.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind KI-Videoanzeigen?

KI-Videoanzeigen sind Marketingvideos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Sie automatisieren Visuals, Timing und Erzählung, sodass Teams schneller mehr kreative Inhalte produzieren und mehr Ideen testen können.


Muss ich etwas filmen, um den Video-Werbespot-Ersteller von HeyGen zu verwenden?

Nein. HeyGen verwendet Ihre Produktlinks, um mit KI ansprechende Anzeigen zu generieren. Text-zu-Video, oder Bild-zu-Video-Werkzeuge, um vollständige Videoanzeigen zu erstellen. Sie können Assets hochladen, wenn Sie möchten, aber Sie müssen nie Filmmaterial aufnehmen.

Kann HeyGen Anzeigen für verschiedene Plattformen erstellen?

Ja, Sie können Anzeigen mit KI erstellen. Wählen Sie das vertikale, quadratische oder horizontale Format. Jede Version ist optimiert für die Platzierung auf TikTok, Instagram, YouTube und anderen Plattformen.

Unterstützt HeyGen die Lokalisierung für Werbeanzeigen?

Ja. HeyGen kann Skripte übersetzen, Untertitel aktualisieren und Erzählungen in neuen Sprachen neu erstellen. Dies hilft Ihnen, Werbung schnell in neuen Märkten zu starten.

Kann ich meine eigenen Markenressourcen in das KI-Tool hochladen?

Ja. Sie können Logos, Produktbilder, Markenfarben, Audio und andere kreative Inhalte hochladen. HeyGen verwendet sie, um Ihre Werbung markenkonform zu gestalten.

Funktioniert HeyGen auch für die Produktion von Werbung in hohem Umfang?

Ja. Der Batch-Builder und die schnelle Erstellung ermöglichen es Teams, viele Anzeigenvarianten in einer einzigen Sitzung zu erstellen, was umfangreiche Testzyklen unterstützt.

Welche Exportformate sind verfügbar?

Die meisten Benutzer exportieren MP4-Dateien in verschiedenen Auflösungen. Die Stapelverarbeitung hält die Dateien für das Hochladen von Kampagnen organisiert.

Kann ich Anzeigen aus einem Skript anstatt aus einer URL mit dem Videoanzeigenersteller erstellen?

Ja. Fügen Sie Ihr Skript ein, um ein Video mit Szenen, Erzählung und Layouts zu erstellen. Sie können die Zeitabläufe und die visuelle Gestaltung problemlos aktualisieren.

Wie lange dauert es, eine Anzeige zu erstellen?

Die meisten Videos sind dank der Effizienz des KI-Tools in wenigen Minuten fertig. Längere oder komplexere Videos können etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber der gesamte Prozess ist immer noch sehr schnell.

Besitze ich die in HeyGen erstellten Anzeigen?

Ja. Sie besitzen die Rechte an allen Videos, die Sie erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Erlaubnis haben, jegliche Drittanbieter-Inhalte, die Sie für Ihre UGC-Anzeigen hochladen, zu verwenden.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

