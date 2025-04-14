Beginnen Sie mit einer beliebigen schriftlichen Nachricht und erhalten Sie in wenigen Minuten ein fertiges Video. Fügen Sie ein paar Sätze, einen ganzen Brief oder eine personalisierte Kombination aus Name und Wunsch ein, und die Plattform baut die Szene automatisch um Ihre Worte herum auf. Die Text-zu-Video-Engine passt Ihr Skript an das richtige visuelle Tempo, die Szenenlänge und das Timing der Vertonung an – ganz ohne manuelle Bearbeitung. Sie können für jede Empfängerin und jeden Empfänger etwas völlig anderes schreiben und dennoch jede Version mit derselben Geschwindigkeit erstellen. Genau dafür wurde Skript-zu-Video entwickelt: gleichbleibend hohe Qualität bei jedem Volumen – von einem einzelnen Video bis hin zu Hunderten.