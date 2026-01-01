Ein KI-Podcast-Clip-Generator verwandelt lange Episoden in kurze, teilbare Clips – in nur wenigen Minuten. Lade deine Aufnahme hoch, lass die KI die besten Momente finden und erhalte untertitelte Clips, die du überall posten kannst.
KI-gestützter Clip-Maker zur Umwandlung von Podcasts
KI-gestützte Highlight-Erkennung für Kurzclips
Spare dir stundenlanges Durchforsten der Timeline. Die Video Agent-Technologie von HeyGen und fortschrittliche KI analysieren deinen Podcast, erkennt Sprache und Tempo, und der Clip-Generator identifiziert mithilfe von KI die stärksten Momente deines Podcasts. Du erhältst teilbare Clips aus verschiedenen Abschnitten deiner Folge – jeder ein eigenständiges Video-Highlight.
Untertitel und Transkription, die Zuschauer fesseln
Die meisten Social-Clips werden stumm abgespielt – deshalb sorgt eingeblendeter Text dafür, dass Zuschauer dranbleiben. Präzise Transkription verwandelt gesprochene Inhalte im AI Studio Editor in automatisch getimte Untertitel, und der integrierte Untertitel-Generator ermöglicht es dir, Schriftarten, Farben und Layout so zu gestalten, dass du dein Publikum auf jeder Social-Media-Plattform fesselst.
Video-Editing-Funktionen für scrollstoppende Clips
Hören Sie auf, Takes wegen ein paar Versprechern neu aufzunehmen. Mit nur einem Klick entfernt die KI-gestützte Sprachbereinigung Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen, und der KI-Videoeditor von HeyGen fügt die Segmente mit unsichtbaren Übergängen zusammen. Das Ergebnis ist ein hochwertiger, makelloser Take ohne Jump Cuts.
Audiogram, reel, and short-form video clips
Ein Breitbild-Clip geht im vertikalen Feed unter. Jeder Clip wird automatisch in ein Kurzvideo umgewandelt – mit einem Reel-Generator für Instagram Reels, Shorts für TikTok und quadratische Posts, plus einem Audiogramm für Audio- oder Videoformate. Ein einziger Upload wirkt auf allen großen Videoplattformen wie nativer Content.
Verwandle Podcast-Audio in über 175 Sprachen
Ein einziger Podcast kann weit über sein ursprüngliches Publikum hinausreichen. Verwandle jeden Clip in über 175 Sprachen – mit präzisem Lip-Sync und Stimmklonen, das deinen Ton beibehält, oder nutze reines Audio-AI-Dubbing für noch schnellere Ergebnisse. Veröffentliche hochwertige Videoinhalte in jedem Markt und gewinne neue Hörer, ohne neu aufnehmen zu müssen.
Podcast clip ideas and use cases
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
How an AI podcast clip generator works
Go from a full podcast recording to polished, ready-to-post clips in four simple steps, with no manual editing required.
Upload your full podcast in video or audio form. The system transcribes it for clip selection.
Die KI scannt die gesamte Episode, analysiert Sprache und Tempo und hebt die stärksten Momente als Clips hervor.
Speech Cleanup removes filler words, pauses, and false starts, then captions are added for you.
Export each clip in vertical, square, or widescreen format, ready to post on any social channel.
Yes. Speech Cleanup detects filler words, long pauses, false starts, and retakes, then uses invisible transitions to bridge the gaps effortlessly. HeyGen's video editing features let you review each edit, so the final clip sounds smooth and looks like a clean single take.
Nein. Sie können Podcast-Clips aus einer vorhandenen Aufnahme erstellen oder eine gesichtslose Video-Version mit Untertiteln, B-Roll und KI-Visuals produzieren. Mit über 1.100 Avataren und Avatar IV können Sie Inhalte ohne Kamera erstellen und selbst in Wochen weiter posten, in denen Sie nichts filmen.
Yes. Upload your podcast audio and the system turns each highlight into a video clip or audiogram with captions and visuals. You can add narration with AI voice Cloning that matches your voice from 300+ options, so an audio-first show still produces a polished video file.
Ja. HeyGen unterstützt über 175 Sprachen, sodass du eine einzige Aufnahme verwenden und sie mit präzisem KI-Lip-Sync und beibehaltener Stimmfarbe lokalisieren kannst. So kannst du die Reichweite deines Podcasts schnell ausbauen und weltweit neue Hörer gewinnen, ohne neu aufnehmen zu müssen.
Die meisten Clipping-Apps hören beim einfachen Zuschneiden auf. Darüber hinaus bekommst du in einer einzigen Text-zu-Video-Plattform – die von OpenAI, Shopify und HubSpot genutzt wird – Sprachbereinigung, gebrandete Untertitel, Avatare und Übersetzung. So kannst du deinen Podcast-Produktionsprozess optimieren und die Reichweite sowie den Output deines Podcasts maximieren.
Ja, HeyGen bietet einen kostenlosen Tarif ohne Kreditkarte an, sodass du es gratis ausprobieren und einen kostenlosen Podcast-Clip erstellen kannst, um das Format zu testen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten längere Episoden, mehr Clips und den vollständigen Zugriff auf den KI-Videogenerator frei.
Ja. Verwende deine Logos, Farben, Schriftarten sowie Intros und Outros mit Brand-Kits, um fesselnde Inhalte zu erstellen, die zu deiner Show passen. Du kannst sogar das Aussehen einer Moderatorin oder eines Moderators mit AI Face Swap austauschen, um die Optik über eine ganze Serie hinweg konsistent zu halten – vom ersten Clip bis zum letzten.
Ja. Das Tool funktioniert mit jeder langen Aufnahme, einschließlich Webinaren, Interviews und Bildschirmaufnahmen. Fügen Sie einen Link ein oder laden Sie eine Datei hoch, ergänzen Sie ein gebrandetes Intro mit dem Script-to-Video-Flow und verwandeln Sie Ihren Vortrag anschließend in kurze Clips mit Untertiteln für jeden Kanal.
Lade deine Aufnahme hoch und HeyGen hebt automatisch die Highlights hervor, damit du in wenigen Minuten fesselnde Podcast-Clips erstellen und Inhalte für Instagram produzieren kannst. Füge im AI Studio-Editor Untertitel und Branding hinzu und veröffentliche deine Podcast-Clips anschließend mühelos – ganz ohne manuelle Bearbeitung.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle lange Podcast-Episoden mit KI in untertitelte, social-media-taugliche Clips.