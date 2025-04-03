HeyGen logo

KI-Nachrichtengenerator: Erstellen Sie sendefertige Nachrichtenvideos

Verwandeln Sie Skripte, Artikel oder Live-Updates mit dem fortschrittlichen KI-Video-Generator von HeyGen in professionelle Nachrichtenvideos. Unser KI-Nachrichtengenerator automatisiert Sprecher, Szenenzusammenstellung, Timing und Untertitel, sodass Sie zeitnahe Nachrichteninhalte ohne Studios oder Teams veröffentlichen können. Produzieren Sie konsistente, markengerechte Sendungen, die skalierbar sind.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Nachrichten-Sondersendungen

Nachrichten-Sondersendungen

Verwandeln Sie kurze Bulletins, Drahtmeldungen oder Warnungen in formatierte Videosegmente, bereit für die Verbreitung im Web und in sozialen Netzwerken.

Tägliche Nachrichtenübersicht

Tägliche Nachrichtenübersicht

Automatisieren Sie tägliche Zusammenfassungen aus Skripten oder Feeds und veröffentlichen Sie dann konsistente, markenspezifische Kurzberichte über verschiedene Kanäle.

Lokale Nachrichten und hyperlokale Aktualisierungen

Lokale Nachrichten und hyperlokale Aktualisierungen

Erstellen Sie lokalisierte Nachrichtenvideos mit regionalen Stimmen und Untertiteln, um Gemeinschaftspublikum zu bedienen, indem Sie AI-generierte Inhalte verwenden, ohne Teams zu entsenden.

Unternehmens- und interne Nachrichten

Unternehmens- und interne Nachrichten

Veröffentlichen Sie Unternehmensankündigungen, Führungskräfte-Updates und politische Kurzinformationen als erzählte Videos für Mitarbeiter und Stakeholder.

Nischen- und Vertikalberichterstattung

Nischen- und Vertikalberichterstattung

Erstellen Sie vertikalspezifische Berichte, wie Sportzusammenfassungen, Finanzaktualisierungen oder Technik-Kurzberichte, mit Vorlagen, die auf jeden Bereich abgestimmt sind.

Mehrsprachige Übertragungen

Mehrsprachige Übertragungen

Übersetzen und rendern Sie Videos neu für internationale Zielgruppen mit passenden Sprachstilen und synchronisierten Untertiteln.

Warum Sie sich für HeyGen zur AI-Nachrichtenproduktion entscheiden sollten

HeyGen wurde für Redaktionen, Agenturen und Kreative entwickelt, die schnell präzise und professionelle Nachrichten veröffentlichen müssen. Wir kombinieren natürlich klingende Sprachsynthese, automatisierte Szenenauswahl und schnelle Lokalisierung, um Ihr Publikum informiert und eingebunden zu halten.

Studioqualität-Video ohne das Studio

Erstellen Sie sendefertige Segmente mit professionellem Timing, Bauchbinden-Grafiken und sauberen Szenenübergängen mit unserem KI-Nachrichtenvideogenerator. HeyGen verleiht Ihren Nachrichteninhalten ein poliertes Aussehen, sodass Sie sich auf die Berichterstattung der Geschichte konzentrieren können.

Schnelle Eilmeldungen und kontinuierliche Aktualisierungen

Erstellen Sie sofort ein Tool zur Text-zu-Video-Umwandlung, URLs oder Feeds und veröffentlichen Sie Updates innerhalb von Minuten auf verschiedenen Plattformen. HeyGen skaliert, um schnelle Arbeitsabläufe zu bewältigen, sodass Sie nie ein Nachrichtenfenster verpassen.

Weltweite Reichweite mit mehrsprachiger Unterstützung

Übersetzen Sie Skripte, erstellen Sie muttersprachlich klingende Sprachaufnahmen und synchronisieren Sie Untertitel für verschiedene Märkte mit der Videotranslator-Funktion. HeyGen hilft Nachrichtenteams dabei, ihre Reichweite zu erweitern, während Ton und Klarheit bewahrt werden.

Automatisierte Skript-zu-Szene-Konvertierung

Fügen Sie ein Skript ein oder geben Sie die URL eines Nachrichtenartikels ein, HeyGen zerlegt es in Szenen, schlägt Visuals und Timing vor und erstellt einen Entwurf, den Sie sofort ansehen können. Dies reduziert manuelles Bearbeiten und beschleunigt die Produktion.

Skript zum Video

Natürliche, mehrsprachige Sprachaufnahmen

Wählen Sie aus ausdrucksstarken KI-Stimmen in vielen Sprachen und Akzenten oder klonen Sie eine Markenstimme für eine konsistente Auslieferung. Sprechtempo und Emotionen sind auf Nachrichtenstil abgestimmt für eine klare, glaubwürdige Erzählung.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Anpassbare Nachrichtenvorlagen und Grafiken

Verwenden Sie fertige Layouts für Nachrichtenstudios, Bauchbinden, Laufbänder und Schlagzeilen-Überlagerungen mit unseren kostenlosen KI-Nachrichtenwerkzeugen. Vorlagen halten jede Geschichte markenkonform, während Sie Farbe und Text schnell anpassen.

Anpassbare Nachrichtenvorlagen

Schnelle Lokalisierung und Untertitelung

Automatisierte Übersetzungsskripte, Neuerstellung von Sprachaufnahmen und Erzeugung genauer Untertitel für jede Sprache. HeyGen bewahrt die Szenenabfolge, sodass übersetzte Versionen sendefertig bleiben.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den AI News Generator benutzt

Ein einfacher, wiederholbarer Arbeitsablauf bringt Sie vom Skript zum veröffentlichten Video.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Skript, Ihren Artikel oder Ihre URL hinzu

Fügen Sie Text ein, laden Sie ein Dokument hoch oder verlinken Sie einen Nachrichtenartikel, um zu beginnen. HeyGen analysiert Ton und Struktur und erstellt einen ersten Videoentwurf.

Schritt 2

Wählen Sie Stimme, Stil und Layout

Wählen Sie eine Nachrichtenstimme aus, wählen Sie eine Vorlage und stellen Sie das Seitenverhältnis für Web, Mobilgerät oder Fernseher ein. Passen Sie die Grafiken der Schlagzeilen und die Elemente auf dem Bildschirm an.

Schritt 3

Überprüfen und verfeinern

Vorschau des erstellten Entwurfs, Austausch der Visuals, Anpassung des Textes oder Änderung des Tempos. Kleine Bearbeitungen werden schnell neu erstellt, damit Sie den Abgabetermin einhalten.

Schritt 4

Übersetzen, exportieren und veröffentlichen

Erstellen Sie lokalisierte Varianten, exportieren Sie MP4s oder generieren Sie Freigabelinks und Einbettungen für soziale Netzwerke, Web und Broadcast-Pipelines.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Nachrichtengenerator?

Ein KI-Nachrichtengenerator verwandelt geschriebene Nachrichtenskripte oder Artikel in fertige Videos, komplett mit Erzählung, Visualisierungen, Untertiteln und Nachrichtengrafiken, indem automatisierte Abläufe anstelle von Studio-Produktionen verwendet werden.

Kann HeyGen Live-Nachrichtenvideos zu aktuellen Ereignissen produzieren?

Ja, HeyGen kann kurze Skripte oder Inhalte schnell verarbeiten, einen Entwurf erstellen und innerhalb von Minuten ein veröffentlichungsfertiges Video exportieren, was Ihnen hilft, schnell auf aktuelle Nachrichten zu reagieren.

Welche Sprachen und Akzente werden unterstützt?

HeyGen unterstützt viele wichtige Sprachen und regionale Akzente. Wählen Sie die Stimme, die am besten zu Ihrem Publikum passt, und erstellen Sie automatisch lokalisierte Versionen.

Muss ich Voiceovers aufnehmen oder Moderatoren engagieren?

Nein, Sie können sich auf die natürlich klingende Sprachsynthese von HeyGen verlassen oder eine erlaubte Stimme klonen, um eine konsistente Auslieferung zu gewährleisten, ohne dass ein Studio oder Kameratalent erforderlich ist.

Kann ich die Nachrichtenvorlagen für mein Medium branden?

Ja, laden Sie Logos hoch, legen Sie Markenfarben und Schriftarten fest und speichern Sie Vorlagen, damit jedes Segment Ihrer visuellen Identität in den Geschichten entspricht.

Wie genau sind die automatisch generierten Untertitel?

Untertitel sind sehr genau bei klarer Audioqualität, und Sie können sie vor dem Export bearbeiten. HeyGen unterstützt mehrere Untertitelstile und Platzierungsoptionen.

Kann HeyGen automatisch Visuals erstellen?

HeyGen schlägt auf Skript-Schlüsselwörter basierende Stock-Visuals und B-Roll vor, und Sie können Ihr eigenes Filmmaterial hochladen oder austauschen, um es an die Berichtsanforderungen anzupassen.

Ist der Inhalt, der vom KI-Nachrichtenartikelgenerator erstellt wurde, konform und sicher zur Veröffentlichung?

Sie sind verantwortlich für die Überprüfung von Fakten und rechtlichen Freigaben. HeyGen bietet Werkzeuge für sichere Produktion und Inhaltskontrolle, aber eine redaktionelle Überprüfung bleibt unerlässlich.

