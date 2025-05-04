HeyGen logo

KI-Sprecher: Jede Geschichte und jedes Skript sofort zum Leben erwecken

Verwandeln Sie Ihr Skript in ein vollständiges, von KI generiertes Video mit kinoreifen Szenen, natürlicher Erzählung, Motion-Design und exakter Zeiteinstellung. HeyGens Skript-zu-Video-KI eliminiert Kameras, Studios, Editoren und Produktionsverzögerungen, sodass Ihr Team qualitativ hochwertige Videos in großem Umfang erstellen kann.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Hörbücher und Geschichtenerzählen

Hörbücher und Geschichtenerzählen

Verwandle geschriebene Geschichten mit Text-zu-Sprache-Technologie in fesselnde Audioinhalte, die Zuhörer stundenlang genießen. Bringe Charaktere und Erzählstil mit gleichbleibender Leistung zur Geltung.

E-Learning- und Trainingsinhalte

E-Learning- und Trainingsinhalte

Vermitteln Sie Lektionen mit einem Sprecher, der deutlich spricht und das Verständnis unterstützt. Lernende bleiben aufmerksamer, wenn die Erzählung professionell und menschlich klingt.

Marketing- und Social-Media-Videos

Marketing- und Social-Media-Videos

Erzählung verleiht Produktinhalten die verdiente Aufmerksamkeit. Fügen Sie eine Stimme hinzu, die Vertrauen aufbaut und den Wert schnell über verschiedene Kanäle hinweg erklärt.

Podcasts und Audio-Serien

Podcasts und Audio-Serien

Produzieren Sie neue Episoden schneller mit hochwertigen Stimmen, die zum Ton Ihrer Show passen. Halten Sie die Audioqualität konstant, während Sie Ihre Inhaltsbibliothek erweitern.

Geschäftspräsentationen und Anleitungen

Geschäftspräsentationen und Anleitungen

Sprecher helfen dabei, komplexe Informationen zu vereinfachen und die Behaltensquote mit Hilfe von KI-Sprachausgaben zu erhöhen. Verwandeln Sie Folien, Anweisungen und Berichte in leicht verständliche Hörinhalte.

Kommunikation zwischen Künstler und Label

Kommunikation zwischen Künstler und Label

Warum Sie sich für HeyGen für AI-Narration entscheiden sollten

HeyGen verleiht Erzählungen Leben mit einer Sprache, die klar, selbstbewusst und emotional ansprechend klingt. Anstatt mehrere Sprecher zu engagieren, können Sie schnell Erzählungen generieren, während Sie durchgehend eine gleichbleibende Qualität und Tonlage bei allen Inhalten beibehalten.

Binden Sie das Publikum mit emotionaler Darbietung ein

Wählen Sie aus Erzählstilen, die zur Geschichte passen und die Zuhörer fesseln. Verleihen Sie mit Hilfe von KI-Sprachgeneratoren Persönlichkeit, Tempo und Wärme, die Worte in ein wahres Erlebnis verwandeln.

Voiceover-Projekte effizient skalieren

Erstellen Sie schnell Erzählungen für lange oder kurze Inhalte. Bewahren Sie einen konsistenten Stimmstil bei vielen Medien, was Lernen, Markenbildung und Barrierefreiheit unterstützt.

Lokalisieren Sie Erzählungen für ein globales Publikum

Erzeugen Sie Erzählungen in mehreren Sprachen und Akzenten, um mehr Menschen zu erreichen. Die Stimmen bleiben klar und natürlich, sodass jeder die Botschaft genießen und verstehen kann.

Natürliche KI-Stimmen mit ausdrucksstarker Emotion

Wählen Sie Erzählerstimmen, die realistisch, warm und einnehmend klingen. Emotionale Variation verbessert das Geschichtenerzählen und hält den Inhalt spannend, besonders bei der Verwendung von realistischen KI-Sprachaufnahmen.

Drei unterschiedliche Frauengesichter mit einer Schnittstelle für Stimmklonung, die 'Klonen Sie Ihre Stimme' und 'Christine-Stimmklon' anzeigt.

Vollständige Kontrolle über den Lieferstil

Passen Sie das Tempo, die Pausen und den Tonfall an Ihr Skript an. Eine gleichbleibende Darbietung stellt sicher, dass Ihr Sprecher mit den Marken- oder Lernzielen übereinstimmt.

Benutzeroberfläche einer KI-Stimmklon-Plattform mit einer Frau mit grünen Haaren, die ein Kussgesicht macht.

Mehrsprachige Erzählung für globale Reichweite

Produzieren Sie Erzählungen in vielen Sprachen und Akzenten, um internationale Zuhörer zu unterstützen. Bewahren Sie Qualität und Klarheit in jeder Version.

Stimmenklonung

Schnelle Erstellung und einfacher Export

Erstellen Sie in Minuten eine Erzählung und laden Sie saubere Audiodateien für jeglichen Gebrauch herunter. Die Produktion bleibt einfach, auch wenn die Skripte lang oder komplex sind.

Ein lächelnder Mann neben einem Dialogfeld, das SCORM-Exportoptionen anzeigt, mit ausgewähltem SCORM 1.2.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Erzähler benutzt

HeyGen vereinfacht den Erzählprozess, sodass mehr Inhalte schnell bereitgestellt werden können. Keine Aufnahmeausrüstung oder Sprechertätigkeit erforderlich.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Skript hoch oder schreiben Sie es

Fügen Sie Text aus Artikeln, Lektionen oder Entwürfen von Geschichten ein. HeyGen bereitet automatisch eine Erzählung basierend auf Ihrem Skript vor.

Schritt 2

Wählen Sie Ihre Erzählerstimme

Wählen Sie einen Stil und Ton, der zu Ihrem Thema und Publikum passt, und bereichern Sie Ihre Botschaft mit einer realistischen KI-Stimme. Die Stimmen klingen selbstbewusst und sind bereit für den professionellen Einsatz.

Schritt 3

Lieferung und Taktung anpassen

Verfeinern Sie Timing und emotionale Tonlage, um das Storytelling oder die Klarheit mit der Präzision eines KI-Stimmengenerators zu verbessern. Sie behalten die Kontrolle über jeden gesprochenen Moment, egal ob Sie Voice Cloning oder traditionelle Methoden verwenden.

Schritt 4

Erzeuge eine Erzählung und teile sie

Exportieren Sie sauberes Audio mit einem KI-Sprachgenerator und fügen Sie es überall dort ein, wo Ihr Publikum zuhört. Genießen Sie schnelle Bearbeitungszeiten und gleichbleibende Ergebnisse bei jeder Nutzung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Erzähler?

Ein KI-Erzähler verwandelt geschriebenen Text in gesprochenes Audio mit natürlicher und ausdrucksstarker Darbietung. Er hilft dabei, Ideen in Geschichten und Lektionen zu verwandeln, die leicht zu hören und zu genießen sind, insbesondere mit fesselnden Sprachaufnahmen.

Unterstützt HeyGen Inhalte in Langform?

Ja, die Verwendung einer kostenlosen KI-Stimme kann Ihre Projekte verbessern. Sie können Erzählungen für Hörbücher, Schulungsmodule und lange Präsentationen generieren. Die Stimmqualität bleibt bei großen Projekten konstant.

Kann ich den Erzählstil steuern?

Ja. Sie können das Tempo, die Emotion und die Betonung anpassen, um sie auf den Schwerpunkt Ihres Inhalts abzustimmen. Dies hält die Erzählung in Einklang mit den Marken- oder Geschichtszielen und nutzt eine realistische KI-Stimme für Konsistenz.

Funktioniert das in verschiedenen Sprachen?

Ja. Es gibt Erzählungen in mehreren Sprachen und Akzenten, die ein vielfältiges weltweites Publikum unterstützen. Die Qualität bleibt bei jeder Version hoch.

Kann ich diese Erzählung für kommerzielle Projekte verwenden?

Ja. Sie besitzen die exportierte Erzählung und können sie für Marketing, Geschäftliches und Veröffentlichungen nutzen. Hochgeladene Dateien müssen die entsprechenden Rechte besitzen.

Kann ich die Stimme an den Ton meiner Marke anpassen?

Ja. Sie können Stimmen und Sprechstile auswählen, die Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegeln, einschließlich Optionen von einem kostenlosen KI-Stimmengenerator. Konsistenz hilft dem Publikum, Ihre Botschaften zu erkennen und ihnen zu vertrauen.

Wie schnell kann eine Erzählung erstellt werden?

Die meisten Skripte lassen sich innerhalb von Minuten in Erzählungen umwandeln, was Zeit spart und die Effizienz steigert. Aktualisierungen können sofort vorgenommen werden, ohne neu aufnehmen zu müssen.

In welchem Audioformat erhalte ich die Dateien?

Sie können hochwertige Audiodateien, die für die Bearbeitung oder Veröffentlichung bereit sind, mit einem kostenlosen KI-Sprachgenerator exportieren. Diese Dateien sind kompatibel mit Videoschnittprogrammen und Lernplattformen.

Ist dies einfacher als Synchronsprecher zu engagieren?

Ja. Sie eliminieren Aufnahmeverzögerungen und Wiederholungen, indem Sie die Erzählung sofort erzeugen. Sie gewinnen an Flexibilität, ohne an professioneller Qualität zu verlieren.

Können Teams bei Erzählprojekten zusammenarbeiten?

Ja. Sie können Skripte und Audiodateien teamübergreifend teilen, sodass die Zusammenarbeit einfach bleibt. Alle bleiben vom Entwurf bis zur finalen Version auf dem gleichen Stand.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

