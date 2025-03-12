HeyGen logo

KI-Filmemacher: Erstelle kinoreife Geschichten aus jeder Idee

Verwandle Skripte und einfache Ideen mit KI in kinoreife Filme. HeyGen bietet dir die Werkzeuge, um Charaktere, Szenen, Sprachaufnahmen und Bewegungen an einem Ort zu erschaffen. Keine Kameras, keine Schnittzeitachse, nur Filmkreation mit einem KI-Filmemacher, der deine Vorstellungskraft im Griff behält.

Kurzfilme und unabhängiges Erzählen

Kurzfilme und unabhängiges Erzählen

Erstelle ganze Handlungsbögen mit KI-Charakteren, Sprachaufnahmen und Bewegung. Produziere professionelle Kurzfilme für Festivals oder Online-Publikum ohne ein großes Team.

Animierte Filme und Serien

Animierte Filme und Serien

Gestalte animierte Geschichten mit verschiedenen visuellen Stilen und Charakteren. Erkunde neue Genres, ohne komplexe Animationstools erlernen zu müssen.

Bildungsfilme und Trainingsinhalte

Bildungsfilme und Trainingsinhalte

Verwandle Lektionen und Anleitungsmaterialien mit einem KI-Video-Generator in kinoreife Videos, die das Engagement steigern. Visuelles Lernen hilft dem Publikum durch ansprechende KI-Videoinhalte, schneller zu verstehen.

Marketing- und Werbevisuals

Marketing- und Werbevisuals

Zeigen Sie Produktgeschichten oder Markenerzählungen mit klaren Visualisierungen und Erzählungen. Erstellen Sie Einführungsvideos, storygetriebene Werbespots und Produktdemonstrationen.

Soziale Inhalte und virales Storytelling

Soziale Inhalte und virales Storytelling

Erstelle schnell kinoreife Geschichten, die auf sozialen Kanälen Aufmerksamkeit erregen. Experimentiere mit Stilen und Formaten, die für schnell wachsende Plattformen konzipiert sind.

Storyboards und Pitch-Unterlagen

Storyboards und Pitch-Unterlagen

Visualisieren Sie Filmkonzepte, um Ideen selbstbewusst zu präsentieren. Teilen Sie Szenen, die dabei helfen, Genehmigungen oder Freigaben schneller zu sichern.

Warum HeyGen der beste KI-Filmmacher ist

HeyGen hilft Geschichtenerzählern dabei, innerhalb von Minuten von der Konzeption zu fertigen Szenen zu gelangen. Erstellen Sie vollständige Geschichten mit ausgefeilten Visuals, natürlichen Stimmen, Musik und Sound. Das Ergebnis wirkt wie ein kinoreifer Film, der ohne Dreharbeiten oder komplizierte Software erstellt wurde.

Erzähle große Geschichten mit einfachen Mitteln

Beginnen Sie mit einem Skript, einem Prompt oder einer Storyboard-Idee und beobachten Sie, wie HeyGen Charaktere und Umgebungen zum Leben erweckt. Erstellen Sie Filme schneller, während Sie kreativ bleiben und sich auf die Geschichte konzentrieren.

Führe jede Szene mit echter Kontrolle

Ändern Sie das Tempo, die Visuals oder die Leistung schnell im Videobearbeitungsprozess und iterieren Sie kontinuierlich. Sie leiten Kamerabewegungen, Erzählung und Geräusche, während die KI die aufwendige Produktionsarbeit übernimmt.

Teilen und verfeinern Sie mit Ihrem Publikum

Exportieren Sie fertige Filmszenen und teilen Sie sie auf jeder Plattform. Jede Version kann überprüft und verbessert werden, um Sie Ihrem Erzählziel näher zu bringen.

Drehbuch zu Szenenerstellung

Fügen Sie Ihr Skript oder Ihre Idee ein und HeyGen erstellt Szenen, Charaktere und Erzählungen. Sie erhalten einen Ausgangspunkt, der sich schnell zu einer ausgearbeiteten Sequenz entwickelt.

Eine Benutzeroberfläche zur Erstellung von Inhalten mit Texteingabe, einer Folie mit dem Titel "Q3 Ergebnisübersicht", die einen Mann zeigt, und einer Pop-up-PDF-Zusammenfassung.

Kinematografische Kamerabewegung und -führung

Leiten Sie, wie sich Charaktere und Kameras in jeder Szene bewegen, um Stimmung und Tempo anzupassen. Wenden Sie sofort visuelle Anpassungen an, die professionell inszeniert wirken.

Lächelnde Frau mit blauen Haaren und Brille beim Fallschirmspringen.

Sprachaufnahmen und komplettes Sounddesign

Wählen Sie Stimmen, die zur Persönlichkeit und zum Ton passen. Fügen Sie Soundeffekte und Musik hinzu, damit jeder Moment mit Emotion und Atmosphäre lebendig wirkt.

Stimmenklonung

Sofortige Videoerstellung und -export

Erstellen Sie schnell Szenen und laden Sie fertige Filmdateien herunter, die bereit zum Teilen sind. Sie können jeden Export weiter verfeinern, um das beste kinematografische Ergebnis zu erzielen.

Ein lächelnder Mann neben einem Software-Dialogfeld, das "Export als SCORM" aktiviert und "SCORM 1.2" ausgewählt anzeigt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Filmmacher benutzt

HeyGen bietet Ihnen einen Workflow, der es Ihnen ermöglicht, Filme ohne Bearbeitungshindernisse zu erstellen. Jeder Schritt beschleunigt die Produktion und hält Ihren Fokus auf das Geschichtenerzählen.

Schritt 1

Beginnen Sie mit Ihrer Idee oder Ihrem geschriebenen Skript

Geben Sie Ihr Konzept ein und fügen Sie Notizen zu Charakteren, Stil und Handlungsfluss für den KI-Video-Generator hinzu. Diese Details formen die erste Version Ihres Films.

Schritt 2

Wählen Sie Szenenstile und Charakterdarstellungen

Wählen Sie künstlerische Looks und Bewegungen, die zu Ihrer Geschichte passen. Stellen Sie ein Ensemble zusammen, das sich in der von Ihnen vorgestellten Welt authentisch anfühlt.

Schritt 3

Vorschau und Verfeinerung jeder Szene

Nehmen Sie schnelle Änderungen an Timing, Leistung oder Umgebungen vor, während sich die Geschichte entwickelt. Sie behalten die volle Kontrolle über kreative Entscheidungen im Prozess der Videogestaltung.

Schritt 4

Exportieren und teilen Sie Ihren Film

Laden Sie Ihren Film herunter, um ihn zu teilen oder vorzustellen. Erleben Sie, wie Ihre Idee im filmischen Format zum Leben erweckt wird.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Filmemacher?

Ein KI-Filmemacher erstellt automatisch Szenen, Visuals und Erzählungen aus Ideen oder Drehbüchern. Es beschleunigt die Filmproduktion und hilft den Schöpfern, sich auf Geschichte und Regie zu konzentrieren.

Brauche ich Fähigkeiten im Filmen oder in der Animation?

Nein. HeyGen steuert Kamerabewegungen, Charakteraktionen und die Darstellung, damit du kreativ bleiben kannst. Du benötigst keine Kenntnisse in Schnitt oder Produktion, um kinoreife Ergebnisse zu erzielen.

Wie lange dauert es, einen Film zu machen?

Die meisten Szenen werden innerhalb von Minuten mit dem KI-Videogenerator erstellt, was die Produktion beschleunigt. Sie können schnell mit mehreren Versionen experimentieren und zügig die beste Richtung finden.

Kann ich steuern, wie Szenen aussehen und sich bewegen?

Ja, mit den kostenlosen KI-Tools ist Kreativität grenzenlos. Sie können Kamerawinkel, Timing, Charakterbewegungen und Szenenbeleuchtung mit einem KI-Video-Generator verfeinern. Anpassungen sind schnell im Videoproduktionszyklus, was die Verbesserungszyklen reibungslos und kreativ hält.

Kann ich meine Filme kommerziell nutzen?

Ja. Sie können mit HeyGen erstellte Inhalte teilen, veröffentlichen oder monetarisieren. Stellen Sie sicher, dass alle hochgeladenen Medienrechte für die kommerzielle Nutzung geklärt sind.

Können Teams bei Filmprojekten zusammenarbeiten?

Ja. Mehrere Mitarbeiter können Inhalte überprüfen, bearbeiten und teilen. Kreative Teams arbeiten effizient und halten die Produktion im Einklang mit den neuesten Strategien für Videoinhalte.

Kann ich längere Geschichten mit mehreren Szenen erstellen?

Ja. Sie können Filme erstellen, die mehrere Szenen und Kapitel umfassen, indem Sie einen Text-zu-Video-Ansatz verwenden. Jede Szene kann aktualisiert werden, um eine vollständige Erzählzeitlinie zu unterstützen.

Unterstützt HeyGen viele visuelle Stile?

Ja. Wählen Sie filmische Looks, animierte Stile oder realistische Szenen, die zu verschiedenen Genres passen. Sie können während der Produktion die Stile wechseln, um die Kreativität zu erkunden.

Kann ich meine eigene Audio- oder Musikdateien hinzufügen?

Ja. Sie können benutzerdefinierte Audiospuren, Sounddesigns oder Sprachaufnahmen hochladen, um Ihre Videoinhalte zu verbessern. Diese Elemente verstärken die emotionale Wirkung und das Branding.

Werden exportierte Videos von hoher Qualität sein?

Ja. Filme lassen sich in hochauflösenden Formaten exportieren, die für soziale Kanäle und Präsentationen geeignet sind und die Qualität des Videomaterials verbessern. Die Qualität bleibt auch nach mehreren Überarbeitungen stark.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

