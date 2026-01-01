Es handelt sich um HeyGens Motion Designer, einen KI-Animationsgenerator in AI Studio, der Textprompts in KI-Animationen wie bewegte Titel und KI-generierte Diagramme verwandelt. Mithilfe von KI beschreiben Sie, was Sie möchten, und es wird in Sekundenschnelle gerendert – so wie ein KI-Videogenerator ein Video aus einem Skript erstellt.