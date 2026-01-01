KI-Bewegungsgrafik-Generator für jedes Video

Der KI-Motion-Graphics-Generator von HeyGen verwandelt einfache Texteingaben in wenigen Minuten in animierte Visuals. Erstellen Sie animierte Titel, Datenvisualisierungen und Erklär-Animationen – ganz ohne Designsoftware und ohne Erfahrung im Motion Design.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Wichtige Funktionen

Funktionen des KI-Motion-Graphics-Generators

Erstelle KI-Animationen aus Text

Öffne Motion Designer in AI Studio, gib ein, was du möchtest, und verwandle deine Ideen in ausgearbeitete Motion Graphics, ohne eine Timeline anfassen zu müssen. Dieser KI-gestützte Text-zu-Video-Workflow ermöglicht es dir, in Sekundenschnelle KI-Animationen, kinetische Typografie und animierte Titel zu erstellen – genauso, wie eine Text-zu-Video-Engine Videos aus Text erzeugt.

Jetzt kostenlos starten →
Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Fertige KI-Animationsstile

Starte mit der Vorlagenbibliothek der Motion Designer oder wähle aus über 100 kuratierten KI-Animationsstilen und verfeinere dein Video, indem du deine gewünschten Änderungen in normaler Sprache beschreibst. Wähle einen visuellen Stil, wende dein Brand-System mit einem einzigen Klick an und nutze erweiterte Funktionen, indem du das Ergebnis in eine animierte Präsentation überführst.

Jetzt kostenlos starten →
Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Animierte Infografiken und Diagramme

Beschreiben Sie einen Datensatz oder ein Konzept, und Motion Designer erstellt animierte Infografiken und KI-generierte Diagramme, die komplexe Themen leicht verständlich machen. Diese kontrastreichen, lautlosen Visuals werden in Sekunden generiert und lassen sich in jedes KI-Erklärungsvideo oder jeden Erklärfilm einfügen, in dem eine statische Folie Ihr Publikum verlieren würde.

Jetzt kostenlos starten →
Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Füge Videoclips in jede beliebige Szene ein

Jede Grafik wird als lautloses Overlay oder als eigenständiger Videoclip exportiert, den du über dein Filmmaterial legen und auf sozialen Plattformen posten kannst. Füge sie im AI Studio hinzu, passe das Timing auf der Leinwand im KI-Videoeditor präzise an und exportiere dann HD- oder 4K-Ausgaben sowie Motion Graphics in wenigen Minuten für professionelle Projekte.

Jetzt kostenlos starten →
Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Lebensechte Ergebnisse und flüssige Bewegungen

Kombiniere deine KI-Animationen mit einer perfekten Aufnahme dank Speech Cleanup, das Füllwörter, Pausen und Versprecher für dich entfernt. Die unsichtbaren KI-Übergänge von HeyGen fügen deine besten Clips zu einem nahtlosen, lebensechten Ergebnis zusammen, während Avatar V und realistische Bewegungen für einen professionellen Look sorgen, der so flüssig ist wie AI lip Sync‑Aufnahmen.

Jetzt kostenlos starten →
Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Anwendungsfälle für KI-Animationen und Motion Graphics

Marketing-Inhalte und Werbeanimationen

Marketing-Inhalte und Werbeanimationen

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Social-Media-Content für TikTok und Reels

Social-Media-Content für TikTok und Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Explainer videos and e-learning

Explainer videos and e-learning

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Produktdemos und Erklärvideos

Produktdemos und Erklärvideos

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Schulungsvideos und animierte Inhalte

Schulungsvideos und animierte Inhalte

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Präsentations- und Diashow-Animationen

Präsentations- und Diashow-Animationen

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

So funktioniert es

So funktioniert ein KI-Motion-Graphics-Generator

Erstelle KI-Motion-Graphics in vier Schritten – von einer einfachen Texteingabe bis zur fertigen Animation, bereit für jedes Video.

Schritt 1

Motion Designer öffnen

Open the motion graphics tool inside AI Studio and choose a template or start from a blank prompt.

Schritt 2

Beschreiben Sie Ihre Grafik

Type the animation, text effect, or data visual you want, then set portrait or landscape orientation.

Schritt 3

Erstellen und verfeinern

Klicke auf „Generieren“, um deine Motion-Grafik zu erstellen, und passe anschließend Farben, Text und Timing nach Bedarf an.

Schritt 4

Fügen Sie es zu Ihrem Video hinzu

Ziehe die fertige Grafik in deine Szene, lege sie über das Filmmaterial und exportiere im Handumdrehen ein professionell wirkendes Video.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Motion-Graphics-Generator und wie funktioniert er?

Es handelt sich um HeyGens Motion Designer, einen KI-Animationsgenerator in AI Studio, der Textprompts in KI-Animationen wie bewegte Titel und KI-generierte Diagramme verwandelt. Mithilfe von KI beschreiben Sie, was Sie möchten, und es wird in Sekundenschnelle gerendert – so wie ein KI-Videogenerator ein Video aus einem Skript erstellt.

Brauche ich After Effects oder Designkenntnisse, um Motion Graphics zu erstellen?

No design skills needed and no technical skills required. There are no keyframes or effects needed, no software to learn, and no waiting on designers. Describe the animation in plain language in Motion Designer and get a finished result on the first try, with no skills required.

Wie verwandle ich eine Texteingabe in eine animierte Motion-Grafik?

Öffne Motion Designer in AI Studio, beschreibe die Animation oder wähle eine Vorlage, lege die Ausrichtung fest und klicke auf „Generieren“. Dank präziser Prompts werden deine Texte in Sekunden in animierte Grafiken verwandelt, die du per Klick zu deiner Szene hinzufügst – ähnlich wie „Script to Video“ aus Text einen Clip erstellt.

Are the motion graphics fully animated or simply static images?

They are fully animated with real movement, not still frames. You can also animate static images: drop in images or text and HeyGen's image to video brings any still photo into motion, the same image-to-video model that powers lifelike clips.

Kann ich die KI-Animationen an meine Markenfarben und -schriften anpassen?

Ja. Beschreiben Sie Ihre Farben und Schriftarten im Prompt oder wenden Sie Ihr Brand-System mit einem Klick an, um die volle kreative Kontrolle zu haben. Alle Elemente verwenden standardmäßig Ihre Marken-Schriften und -Farben, sodass jedes Promo-Video automatisch markenkonform ist – ganz ohne manuelles Farbabgleichen.

Kann ich KI-Animationen für viele Videos gleichzeitig erstellen?

Ja. Erstellen Sie so viele KI-Animationen, wie Sie benötigen, aus neuen Prompts, und verwenden Sie Vorlagen wieder, um in allen Projekten konsistente Ergebnisse zu erzielen. Für Teams, die Inhalte in großem Umfang produzieren, ermöglichen die Batch-Tools und die API von HeyGen eine skalierbare, gesichtslose Videoproduktion ohne zusätzliches Personal.

Warum einen KI-Animationsgenerator statt eines Motion Designers verwenden?

Traditionelles Motion Design bedeutet, einen Spezialisten zu engagieren, Tage zu warten und hohe Honorare zu zahlen. Als eines der besten KI-Animations-Tools erzeugt dieser KI-Animationsgenerator in wenigen Minuten Ergebnisse aus einem Prompt, sodass Sie unbegrenzt viele Tutorial-Video-Projekte intern erstellen können.

Is the AI animation generator free to start using?

Ja. Es gibt einen kostenlosen KI-Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist, was HeyGen zu einem leistungsstarken KI-Animationsgenerator für Kreative mit jedem Budget macht. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten höhere Nutzungslimits, Premium-Stile sowie HD- oder 4K-Exporte für wachsende Teams frei.

Wie viel kreativen Einfluss habe ich auf die Animation?

Sie behalten die Kontrolle. Mit jedem Prompt bestimmen Sie die kreative Richtung, wählen Tempo, Layout und Timing und verfeinern alles so lange, bis das animierte Video Ihrer Vision entspricht. Bearbeitungen im AI Studio bleiben schnell und das lebensechte Ergebnis ist vollständig editierbar – so ist eine Szenenänderung im Handumdrehen erledigt, statt einen kompletten Neuaufbau zu erfordern.

Kann ich die KI-Animationen zu Videos hinzufügen, die ich mit anderen Tools erstellt habe?

Ja. Jede Animation wird als stummer Clip heruntergeladen, den du in andere Editoren importieren oder direkt in deiner Szene verwenden kannst. Füge eine Erzählspur mit einem KI‑Sprachgenerator hinzu und exportiere dein finales Ergebnis anschließend in HD oder 4K für jede Plattform.

Kann ich KI-Animationen mit Text in anderen Sprachen erstellen?

Ja. Mit HeyGen kannst du direkt über deinen Prompt Bildschirmtext in jeder beliebigen Sprache hinzufügen, und animierte Typografie wird klar und deutlich über verschiedene Schriftsysteme hinweg dargestellt. Um dein gesamtes Video zu lokalisieren, kombiniere KI-generierte Animationen mit dem AI Video Translator und erreiche Zielgruppen in über 175 Sprachen.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

Beginne mit HeyGen zu erstellen

Transform text prompts into professional motion graphics and animations with AI.

Get started for free →
CTA background