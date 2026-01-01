Der KI-Motion-Graphics-Generator von HeyGen verwandelt einfache Texteingaben in wenigen Minuten in animierte Visuals. Erstellen Sie animierte Titel, Datenvisualisierungen und Erklär-Animationen – ganz ohne Designsoftware und ohne Erfahrung im Motion Design.
Funktionen des KI-Motion-Graphics-Generators
Erstelle KI-Animationen aus Text
Öffne Motion Designer in AI Studio, gib ein, was du möchtest, und verwandle deine Ideen in ausgearbeitete Motion Graphics, ohne eine Timeline anfassen zu müssen. Dieser KI-gestützte Text-zu-Video-Workflow ermöglicht es dir, in Sekundenschnelle KI-Animationen, kinetische Typografie und animierte Titel zu erstellen – genauso, wie eine Text-zu-Video-Engine Videos aus Text erzeugt.
Fertige KI-Animationsstile
Starte mit der Vorlagenbibliothek der Motion Designer oder wähle aus über 100 kuratierten KI-Animationsstilen und verfeinere dein Video, indem du deine gewünschten Änderungen in normaler Sprache beschreibst. Wähle einen visuellen Stil, wende dein Brand-System mit einem einzigen Klick an und nutze erweiterte Funktionen, indem du das Ergebnis in eine animierte Präsentation überführst.
Animierte Infografiken und Diagramme
Beschreiben Sie einen Datensatz oder ein Konzept, und Motion Designer erstellt animierte Infografiken und KI-generierte Diagramme, die komplexe Themen leicht verständlich machen. Diese kontrastreichen, lautlosen Visuals werden in Sekunden generiert und lassen sich in jedes KI-Erklärungsvideo oder jeden Erklärfilm einfügen, in dem eine statische Folie Ihr Publikum verlieren würde.
Füge Videoclips in jede beliebige Szene ein
Jede Grafik wird als lautloses Overlay oder als eigenständiger Videoclip exportiert, den du über dein Filmmaterial legen und auf sozialen Plattformen posten kannst. Füge sie im AI Studio hinzu, passe das Timing auf der Leinwand im KI-Videoeditor präzise an und exportiere dann HD- oder 4K-Ausgaben sowie Motion Graphics in wenigen Minuten für professionelle Projekte.
Lebensechte Ergebnisse und flüssige Bewegungen
Kombiniere deine KI-Animationen mit einer perfekten Aufnahme dank Speech Cleanup, das Füllwörter, Pausen und Versprecher für dich entfernt. Die unsichtbaren KI-Übergänge von HeyGen fügen deine besten Clips zu einem nahtlosen, lebensechten Ergebnis zusammen, während Avatar V und realistische Bewegungen für einen professionellen Look sorgen, der so flüssig ist wie AI lip Sync‑Aufnahmen.
Anwendungsfälle für KI-Animationen und Motion Graphics
Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.
Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.
Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.
Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.
Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.
Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.
So funktioniert ein KI-Motion-Graphics-Generator
Erstelle KI-Motion-Graphics in vier Schritten – von einer einfachen Texteingabe bis zur fertigen Animation, bereit für jedes Video.
Open the motion graphics tool inside AI Studio and choose a template or start from a blank prompt.
Type the animation, text effect, or data visual you want, then set portrait or landscape orientation.
Klicke auf „Generieren“, um deine Motion-Grafik zu erstellen, und passe anschließend Farben, Text und Timing nach Bedarf an.
Ziehe die fertige Grafik in deine Szene, lege sie über das Filmmaterial und exportiere im Handumdrehen ein professionell wirkendes Video.
Es handelt sich um HeyGens Motion Designer, einen KI-Animationsgenerator in AI Studio, der Textprompts in KI-Animationen wie bewegte Titel und KI-generierte Diagramme verwandelt. Mithilfe von KI beschreiben Sie, was Sie möchten, und es wird in Sekundenschnelle gerendert – so wie ein KI-Videogenerator ein Video aus einem Skript erstellt.
No design skills needed and no technical skills required. There are no keyframes or effects needed, no software to learn, and no waiting on designers. Describe the animation in plain language in Motion Designer and get a finished result on the first try, with no skills required.
Öffne Motion Designer in AI Studio, beschreibe die Animation oder wähle eine Vorlage, lege die Ausrichtung fest und klicke auf „Generieren“. Dank präziser Prompts werden deine Texte in Sekunden in animierte Grafiken verwandelt, die du per Klick zu deiner Szene hinzufügst – ähnlich wie „Script to Video“ aus Text einen Clip erstellt.
They are fully animated with real movement, not still frames. You can also animate static images: drop in images or text and HeyGen's image to video brings any still photo into motion, the same image-to-video model that powers lifelike clips.
Ja. Beschreiben Sie Ihre Farben und Schriftarten im Prompt oder wenden Sie Ihr Brand-System mit einem Klick an, um die volle kreative Kontrolle zu haben. Alle Elemente verwenden standardmäßig Ihre Marken-Schriften und -Farben, sodass jedes Promo-Video automatisch markenkonform ist – ganz ohne manuelles Farbabgleichen.
Ja. Erstellen Sie so viele KI-Animationen, wie Sie benötigen, aus neuen Prompts, und verwenden Sie Vorlagen wieder, um in allen Projekten konsistente Ergebnisse zu erzielen. Für Teams, die Inhalte in großem Umfang produzieren, ermöglichen die Batch-Tools und die API von HeyGen eine skalierbare, gesichtslose Videoproduktion ohne zusätzliches Personal.
Traditionelles Motion Design bedeutet, einen Spezialisten zu engagieren, Tage zu warten und hohe Honorare zu zahlen. Als eines der besten KI-Animations-Tools erzeugt dieser KI-Animationsgenerator in wenigen Minuten Ergebnisse aus einem Prompt, sodass Sie unbegrenzt viele Tutorial-Video-Projekte intern erstellen können.
Ja. Es gibt einen kostenlosen KI-Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist, was HeyGen zu einem leistungsstarken KI-Animationsgenerator für Kreative mit jedem Budget macht. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat schalten höhere Nutzungslimits, Premium-Stile sowie HD- oder 4K-Exporte für wachsende Teams frei.
Sie behalten die Kontrolle. Mit jedem Prompt bestimmen Sie die kreative Richtung, wählen Tempo, Layout und Timing und verfeinern alles so lange, bis das animierte Video Ihrer Vision entspricht. Bearbeitungen im AI Studio bleiben schnell und das lebensechte Ergebnis ist vollständig editierbar – so ist eine Szenenänderung im Handumdrehen erledigt, statt einen kompletten Neuaufbau zu erfordern.
Ja. Jede Animation wird als stummer Clip heruntergeladen, den du in andere Editoren importieren oder direkt in deiner Szene verwenden kannst. Füge eine Erzählspur mit einem KI‑Sprachgenerator hinzu und exportiere dein finales Ergebnis anschließend in HD oder 4K für jede Plattform.
Ja. Mit HeyGen kannst du direkt über deinen Prompt Bildschirmtext in jeder beliebigen Sprache hinzufügen, und animierte Typografie wird klar und deutlich über verschiedene Schriftsysteme hinweg dargestellt. Um dein gesamtes Video zu lokalisieren, kombiniere KI-generierte Animationen mit dem AI Video Translator und erreiche Zielgruppen in über 175 Sprachen.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Transform text prompts into professional motion graphics and animations with AI.