AI Intro Maker: Erstellen Sie Marken-Video-Intros in Minuten

Erstelle einprägsame Anfangssequenzen für Videos ohne Kenntnisse im Motion-Design, indem du unseren YouTube-Intro-Ersteller verwendest. HeyGens AI-Intro-Ersteller verwandelt ein Logo, einen kurzen Text oder einige Markenelemente in ein poliertes Intro-Video, komplett mit Musik, Bewegung und exportfertigen Formaten für YouTube. Schnell, konsistent und entwickelt für Kreative und Teams, vereinfachen unsere AI-Videowerkzeuge deinen Videobearbeitungsprozess.

Identitäten von YouTube-Kanälen

Identitäten von YouTube-Kanälen

Geben Sie jedem Video eine kurze, markenspezifische Einleitung, die es Zuschauern ermöglicht, Ihren Kanal sofort zu erkennen und den wahrgenommenen Produktionswert verbessert.

Soziale Medien Anzeigen und Kurzvideos

Soziale Medien Anzeigen und Kurzvideos

Erstelle kompakte, eindrucksvolle Intros im Hochformat und Quadratformat, die dabei helfen, Zuschauer in der ersten Sekunde deiner YouTube-Videos zu fesseln.

Unternehmenspräsentationen und Webinare

Unternehmenspräsentationen und Webinare

Beginnen Sie interne oder externe Präsentationen mit einer einheitlichen Markeneinführung, um die Glaubwürdigkeit bei Stakeholdern und Mitarbeitern zu stärken.

Produktdemonstrationen und Einführungsteaser

Produktdemonstrationen und Einführungsteaser

Verwenden Sie dynamische Logo-Enthüllungen und kurze Slogans vor Produktvideos, damit die Einführungen kinoreif und markengetreu wirken.

Lieferungen von Freelancern und Agenturen

Lieferungen von Freelancern und Agenturen

Erstellen Sie schnell Intros für Kunden-Videos, Angebote und Demobänder, und liefern Sie polierte Inhalte ohne lange Bearbeitungszeiten.

Veranstaltungsvideos und Werbematerial

Veranstaltungsvideos und Werbematerial

Erstelle Countdown-Opener und Sponsor-Tag-Intros für Veranstaltungswerbung, Live-Streams und Highlight-Zusammenschnitte, bereit zum Einbinden in jeden Schnitt.

Warum HeyGen das beste Werkzeug für KI-Einführungen ist

HeyGen verbindet Geschwindigkeit und Feinschliff, sodass Sie professionelle Intros erhalten, ohne einen Motion-Designer engagieren zu müssen. Unsere KI kümmert sich um Layout, Bewegung und Timing, während Sie die volle Kontrolle über Stil, Farben und Musik für Ihre YouTube-Intros behalten. Veröffentlichen Sie einen einheitlichen Marken-Opener über jeden Videokanal hinweg.

Ausgefeilte Intros, null Designaufwand

Erstelle hochwertige animierte Intros mit professionellen Kamerafahrten, Typografie und Übergängen. Alles ist auf Aufmerksamkeit abgestimmt, sodass die ersten 3 bis 8 Sekunden deiner YouTube-Videos wie Studioarbeiten aussehen.

Markenfertige Vorlagen und Anpassungsmöglichkeiten

Beginnen Sie mit von Designern erstellten Vorlagen, tauschen Sie dann Logos, Farben, Schriftarten und Musik aus, um sie an Ihre Identität anzupassen. Speichern Sie Markenpakete, um Intros über Kampagnen und Kreative hinweg konsistent zu halten.

Schnelle Iterationen und skalierungsfreundliche Ergebnisse

Erstellen Sie in wenigen Minuten dutzende Varianten von Intros mit unserem Generator, exportieren Sie in verschiedenen Seitenverhältnissen und aktualisieren Sie Intros schnell, wenn Kampagnen oder Saisons wechseln, ohne erneut Designer zu beauftragen.

Intelligente Logoanimation und -enthüllung

Laden Sie das Logo als Bild zum Video oder Text zum Video hoch. Wählen Sie ein Werkzeug, suchen Sie sich einen Stil aus, und HeyGen erzeugt Bewegungen, die Ihr Markenzeichen hervorheben, mit wählbarer Kamera, Leuchteffekt und Enthüllungszeitpunkt für Ihr Gaming-Intro. Passen Sie die Dauer und Eintrittseffekte in Sekunden an.

Markenlogo

Musikauswahl und Beat-Synchronisation

Wählen Sie aus kuratierten Tracks oder laden Sie Ihre eigene Audioaufnahme hoch, dann synchronisieren Sie automatisch Bewegungsabläufe und Schnitte mit dem Beat, um Ihrem Intro einen natürlichen Rhythmus und Energie zu verleihen.

Drei Porträts von verschiedenen Personen – einem jungen Mann, einer jungen Frau mit Zahnspange und einem jungen Mädchen – mit einer Sprechblase, die 'Hey Michael!' liest.

Vorlagenbibliothek und Marken-Kit-Unterstützung

Greifen Sie auf eine Bibliothek von Designvorlagen zu, die für verschiedene Stimmungen und Branchen optimiert sind, wenden Sie Ihr Markenkit an und fixieren Sie Farben und Schriftarten für einheitliche Verwendung im gesamten Team.


Greifen Sie auf eine Bibliothek von Designer-Vorlagen zu, die für verschiedene Stimmungen und Branchen optimiert sind, wenden Sie Ihr Marken-Kit an und fixieren Sie Farben und Schriftarten für einheitliche Konsistenz im gesamten Team.

Ein Dashboard zeigt sechs Präsentationsfolien mit den Titeln „Produkteinführung“, „Konzeptvorschlag“, „Kreatives Briefing“, „Markteinführungsstrategie“, „Verkaufspräsentation“ und „Investoren-Update“, wobei ein rosa Cursor auf „Verkaufspräsentation“ zeigt.

Export und Optimierung in verschiedenen Formaten

Exportieren Sie Intros als MP4s im Format 16:9, 1:1 oder 9:16, oder laden Sie Videos mit transparentem Hintergrund für Überlagerungen herunter. Verwenden Sie Namensvorlagen für Stapelverarbeitungsexporte, bereit zum Hochladen auf Plattformen.

Einstellungen für den SCORM-Export der Version 1.2, neben einem lächelnden Mann dargestellt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den AI Intro Maker benutzt

Mit HeyGen lässt sich schnell und wiederholbar ein Intro erstellen, ideal für Kreative und Marketingteams.

Schritt 1

Laden Sie Ihr Foto hoch

Wählen Sie ein klares, hochwertiges Bild (PNG, JPG, HEIC oder WebP bis zu 200MB), da HeyGen es analysiert, um wichtige Subjekte, Objekte und Hintergrundelemente für die Bewegungsplanung zu erkennen.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript oder Audio hinzu

Geben Sie ein Skript ein oder laden Sie Ihre Stimme hoch, damit Avatar IV die Sprache exakt auf Gesichtsausdrücke und Lippenbewegungen abstimmen kann.

Schritt 3

Erzeugen von Bewegung und Rahmen

HeyGen sagt natürliche Bewegungspfade voraus, generiert automatisch Zwischenbilder und fügt kinematografische Effekte wie Schwenks, Zooms und Neigungen für dynamische Animationen hinzu.

Schritt 4

Video verfeinern und exportieren

Die KI optimiert Beleuchtung, Schattenkontinuität und Übergänge, um ein poliertes, realistisches Video zu erstellen, das auf jeder Plattform geteilt werden kann.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Intro-Ersteller?

Ein KI-Intro-Ersteller wandelt einfache Eingaben wie Logos, Slogans oder kurze Aufforderungen automatisch in animierte Video-Intros um, wodurch Zeit und Designkosten gespart werden.

Wie lang sollte eine Videoeinleitung sein?

Intros laufen normalerweise 3 bis 8 Sekunden für digitale Inhalte, indem sie kurz gehalten werden, bleibt das Publikum erhalten und Ihr Hauptinhalt beginnt schnell.

Kann ich mein eigenes Logo und Schriftarten hochladen?

Ja, laden Sie Vektor- oder PNG-Logos hoch und fügen Sie benutzerdefinierte Schriftarten zu Ihrem Marken-Set hinzu, damit jedes YouTube-Intro Ihre exakte visuelle Identität verwendet.

Sind Musik und Soundeffekte enthalten?

HeyGen bietet eine sorgfältig ausgewählte Musikbibliothek und optionale Soundeffekte; Sie können auch lizenzierte Titel hochladen, um in Ihren YouTube-Videos eine individuelle Audio-Branding zu erstellen.

Kann ich transparente Intros für Overlays exportieren?

Ja, exportieren Sie mit einem Alphakanal, wo unterstützt, ideal für das Platzieren von Logo-Intros über bestehendem Filmmaterial oder Bewegungshintergründen in Ihren Videobearbeitungsprojekten.

Wie erstelle ich Intros für verschiedene Plattformen?

Erstelle mehrere Seitenverhältnisse aus demselben Projekt, wie 16:9 für YouTube, 1:1 für Feed-Beiträge und 9:16 für Stories und Reels.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele Vorstellungen ich machen kann?

Die Grenzen hängen von Ihrem HeyGen-Tarif ab, kostenlose Stufen haben oft Generierungslimits, während bezahlte Tarife höhere oder unbegrenzte Exporte beinhalten.

Können mehrere Teammitglieder bei Einführungsprojekten zusammenarbeiten?

Ja, HeyGen unterstützt Team-Workflows mit gespeicherten Vorlagen, gemeinsamen Marken-Kits und rollenbasierter Zugriffskontrolle für konsistente Ergebnisse.

Wie bearbeitbar sind die generierten Einleitungen?

Sehr anpassbar, Sie können das Timing ändern, Musik austauschen, Animationsstile wechseln oder Textebenen bearbeiten, ohne von Grund auf neu beginnen zu müssen, was es perfekt für die Erstellung von YouTube-Intros macht.

Sind generierte Intros lizenzfrei für kommerzielle Nutzung?

Die von Ihnen erstellten Assets gehören Ihnen gemäß den HeyGen-Bedingungen. Stellen Sie sicher, dass jegliche hochgeladene Musik oder Bilder Dritter für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

