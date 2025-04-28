HeyGen logo

KI-Kampfgenerator für kinematografische animierte Schlachten

Verwandle Selfies, Charakterkunst oder Produktfotos mit HeyGens KI-Kampfgenerator in dynamische Kampfclips. Lade ein oder zwei Bilder hoch, wähle einen Stil, passe Choreografie und Ton an und exportiere polierte HD-Animationen, bereit für TikTok, Reels, Shorts oder dein KI-Kampfvideo.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Soziale Ersteller und Meme-Produzenten

Soziale Ersteller und Meme-Produzenten

Erstelle aufsehenerregende Kurzclips und Reaktions-Memes mit Freunden, Charakteren oder Haustieren als Protagonisten.

Spieldesigner und Geschichtenerzähler

Spieldesigner und Geschichtenerzähler

Prototyp-Kampfszenen für Trailer, Pitch-Präsentationen oder Charaktervorstellungen ohne eine vollständige Animationspipeline.

Marketing- und Produktinhalte

Marketing- und Produktinhalte

Erstelle spielerische Kampfvergleiche für Produktfunktionen, Demos nebeneinander oder thematische Werbekurzfilme, die mit epischen Kampfsequenzen in Feeds herausstechen.

Bildung und Satire

Bildung und Satire

Veranschauliche Kontraste, Debatten oder historische Nachstellungen mit stilisierten, gewaltfreien Aktionen, um das Engagement zu steigern

Warum HeyGen für KI-Kampfvideos am besten ist

HeyGen macht Action-Filme zugänglich, insbesondere für diejenigen, die KI-Kampfvideos erstellen. Unsere Engine kombiniert Gesichtsmapping, Bewegungssynthese und kinematografische VFX, sodass Ersteller und Vermarkter überzeugende Kampfszenen ohne Animationsfähigkeiten, Rigs oder Studios produzieren können, perfekt für ein actiongeladenes Kampfvideo.

Schnell, sicher, spaßig

Erstellen Sie in Minuten kurze Kampfclips und iterieren Sie sofort. HeyGen erzeugt stilisierte, nicht-grafische Action, die sich für das Teilen in sozialen Netzwerken und das Storytelling eignet, mit seinem fortschrittlichen KI-Videogenerator.

Volle kreative Kontrolle

Wählen Sie die Bildkomposition, den Kampfstil, Kamerabewegungen und die Intensität der Choreografie. Feinabstimmung der Zeit, Hinzufügen von Soundeffekten und Austauschen von Hintergründen mit nur einem Klick.

Bereit für soziale Netzwerke

Exportieren Sie plattformoptimierte Versionen: vertikal für Reels und Shorts, quadratisch für Feeds und im Querformat für YouTube. Jeder Export umfasst Untertitel und Thumbnail-Optionen.

Gesichtszuordnung von Foto zu Aktion

Laden Sie klare Fotos oder Grafiken hoch und HeyGen ordnet Gesichtsmerkmale animierten Rigs zu, um authentische Ausdrücke und perspektivisch konsistente Bewegungen zu erzeugen.

Bild zu Video

Stilvoreinstellungen und Choreografie-Pakete

Wählen Sie aus Stilen wie Anime-Duell, Boxkampf, Kung Fu, kinematografische VFX und Arcade-Prügelei. Jedes Voreinstellungspaket enthält Bewegungsvorlagen und eine auf das Genre abgestimmte Kameraführung.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Hintergründe, Requisiten und Umgebungseffekte

Wechseln Sie sofort die Kulissen: Stadien, urbane Dächer, Arenen und fantastische Hintergründe. Fügen Sie Funken, Staub, Zeitlupe und Aufprallblitze hinzu, um in Ihrem Kampfvideo einen filmischen Akzent zu setzen.

Hintergrund und Auswirkungen

Sounddesign und SFX-Bibliothek

Fügen Sie Schlagwirkungen, Publikumslärm, Hintergrundmusik und dramatische Einschläge aus der integrierten SFX-Bibliothek hinzu. Synchronisieren Sie Audio mit Schlüsselbildern oder lassen Sie HeyGen Effekte automatisch zum Geschehen zeitlich anpassen.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Kampfgenerator benutzt

Erwecke deine imaginären Schlachten mit diesen vier einfachen und schnellen Schritten zum Leben.

Schritt 1

Fotos oder Kunstwerke hochladen

Stellen Sie ein oder zwei Bilder mit klaren Gesichtern oder Charakterkunst für die Erstellung von Videos zur Verfügung. Für die besten Ergebnisse verwenden Sie Frontal- oder Dreiviertelansichten.

Schritt 2

Wähle einen Stil und eine Choreografie

Wählen Sie Genre, Kameraeinstellung und die Intensität des Effekts. Wählen Sie einen Hintergrund oder laden Sie Ihren eigenen hoch für den KI-Kampfvideogenerator.

Schritt 3

Audio und Timing anpassen

Fügen Sie Musik, Soundeffekte und Untertiteltext hinzu. Passen Sie Geschwindigkeit, Schleifenpunkte und Impact-Frames an.

Schritt 4

Erstellen und exportieren

Rendern Sie den Kampfclip, Vorschau, dann exportieren Sie HD, Social-Media-Voreinstellungen oder GIFs. Bearbeiten und regenerieren Sie bei Bedarf spezifische Segmente.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Kampfgenerator?

Ein KI-Kampfgenerator verwandelt Standbilder oder Charakterkunst in animierte Kampfszenen mithilfe von Gesichtsmapping, Bewegungsvorlagen und visuellen Effekten. HeyGen automatisiert Choreografie, Kamerabewegungen und Ton, sodass du ohne Animationskenntnisse teilbare Action-Clips erstellen kannst.

Sind generierte Kampfvideos sicher für soziale Plattformen?

Ja, Sie können ein KI-Kampfvideo erstellen. HeyGen erzeugt standardmäßig stilisierte, nicht-grafische Action und beinhaltet Sicherheitsmodus-Filter. Sie können die Intensität weiter begrenzen und realistischen Blutzoll oder Waffen entfernen, um Plattformrichtlinien und Gemeinschaftsstandards in Ihrem KI-generierten Kampfvideo zu entsprechen.

Wie viele Fotos kann ich hochladen und welche Dateitypen werden unterstützt?

Laden Sie ein Bild für Einzelaktionen oder zwei Bilder für Kopf-an-Kopf-Szenen hoch. Unterstützte Formate sind JPG, PNG und hochauflösende Kunstwerke für die besten Ergebnisse.

Kann ich die Choreografie und die Kamerawinkel steuern?

Ja. Wählen Sie aus Choreografie-Paketen und Kamera-Voreinstellungen, dann passen Sie das Timing, Zeitlupe und Winkelübergänge mit einfachen Steuerelementen an – ohne Keyframing.

Kann ich meine eigene Musik und Sprachaufnahmen hinzufügen?

Natürlich. Laden Sie eigene Audiospuren hoch oder wählen Sie aus der lizenzierten Musik- und SFX-Bibliothek von HeyGen. Synchronisieren Sie Klänge mit Einschlägen oder lassen Sie das System Effekte automatisch zur Aktion zeitlich anpassen.

Welche Exportformate und -größen sind verfügbar?

Exportieren Sie MP4 in HD und 4K, GIFs sowie plattformgerechte vertikale oder quadratische Voreinstellungen. Jeder Export kann Untertitel und ein auswählbares Thumbnail-Bild beinhalten.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele Kampfvideos ich erstellen kann?

Die Grenzen hängen von Ihrem HeyGen-Tarif für den KI-Kampfvideogenerator ab. Kostenlose Testversionen beinhalten eine begrenzte Anzahl an Exporten; kostenpflichtige Tarife ermöglichen eine höhere Auflösung, Stapelverarbeitung und priorisierte Verarbeitung.

Wem gehören die von mir erstellten Videos?

Sie behalten das Eigentum an allen Inhalten, die Sie erstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte an allen Fotos, Musikstücken oder Inhalten Dritter haben, die Sie hochladen.

Wie geht HeyGen mit Datenschutz und gelöschten Uploads um?

Hochgeladene Dateien werden während der Übertragung verschlüsselt und sicher gespeichert. Temporäre Dateien, die mit der Erstellung zusammenhängen, werden gemäß unserer Aufbewahrungsrichtlinie gelöscht und es gibt Unternehmenslösungen für privaten Speicher und lokale Arbeitsabläufe für Ihr Kampfvideo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginnen Sie zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background