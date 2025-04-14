Verwandle einfache Text-Prompts in wenigen Minuten in kinoreifes B‑Roll. Der KI-B‑Roll-Generator erstellt fertig zuschneidbares Filmmaterial – ganz ohne Kameras, ohne Stock-Gebühren und ohne Schnittsoftware – ideal für Werbeanzeigen, Erklärvideos und Social-Media-Content.
Funktionen des KI-B-Roll-Generators
B-Roll-Aufnahmen aus einem Prompt generieren
Gib eine Szene ein, und die KI erzeugt in wenigen Minuten fertig zuschneidbares B‑Roll‑Material – ganz ohne Stockbibliothek oder Filmteam. Die neuesten Text‑zu‑Video‑Modelle in HeyGen, darunter Sora, Veo und Kling, verwandeln deinen Prompt in hochwertige, kinoreife Cutaways, Produktaufnahmen und animierte Hintergründe.
Mach aus einem Schnappschuss hochwertige B-Roll-Clips
Lade ein Standbild hoch oder mach ein Foto, und die Image-to-Video-Engine fügt Schwenks, Zooms und Kamerabewegungen hinzu, um flüssige B-Rolls zu erstellen. Lege die Kameraführung deines Videos mit einem kurzen Prompt fest, sodass aus einem einzigen Brand-Asset eine ausgearbeitete Szene wird – ganz ohne Dreh.
Takes automatisch im KI-Videoeditor bearbeiten
Speech Cleanup bearbeitet automatisch deine A-Roll-Takes, entfernt Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und übernimmt anschließend den Videoschnitt, indem die besten Clips nahtlos zusammengesetzt werden. Unsichtbare Übergänge überbrücken jede Lücke im KI-Videoeditor, sodass das Material so wirkt, als wäre es beim ersten Mal perfekt aufgenommen worden.
Passendes, markenkonformes B‑Roll und Farbschema
Ersetzen Sie generisches Stockmaterial durch Ihre eigenen Marken-Assets, um Ihren Look zu treffen und jede Szene aufzuwerten. Passen Sie das Tempo an, verfeinern Sie Übergänge und nutzen Sie professionelle Farbkorrektur, damit dynamische Visuals stets zur Botschaft passen. Kombinieren Sie das generierte Filmmaterial mit einem KI-Sprecher, der die Geschichte trägt.
All-in-One-Plattform, von Skript zu Video
Gehen Sie über einzelne Clips hinaus und erstellen Sie ein fertiges Video auf einer einzigen All-in-One-Plattform. Fügen Sie ein Briefing in den Script-to-Video-Workflow ein, und der Video Agent schreibt das Skript, erstellt das Storyboard, generiert passendes B-Roll-Material und fügt dynamische Voiceover- und Untertitelspuren hinzu – für ein veröffentlichungsfertiges Video.
Agenturproduktionen verschlingen Budgets und dauern Wochen. Marketer erstellen aus einem Skript aufmerksamkeitsstarke Cutaways und Bewegtbild-Szenen, um Zeit zu sparen und Käufer zu begeistern – und fügen sie dann in Marketingvideos ein, die in wenigen Minuten für jeden Kanal einsatzbereit sind.
Täglich neue Clips zu drehen ist langsam und inkonsistent. Verwandle spontane Ideen in kinoreife B-Rolls und Hooks, die deine Reichweite steigern, und veröffentliche anschließend virale TikToks, Reels und Shorts mit einem TikTok-Video-Workflow, der auf maximale Interaktion ausgelegt ist.
Für ein professionell wirkendes Demo braucht es normalerweise Planung, Equipment und aufwendigen Schnitt. Beschreiben Sie einfach die Funktion, und lassen Sie passende B‑Rolls und Nahaufnahmen generieren, die Ihr Produkt-Demo-Video mit nahtlosen Übergängen ergänzen – so wirkt es wie im Studio produziert und ist sofort einsatzbereit.
Abstrakte Ideen lassen sich mit reinen Talking-Head-Videos nur schwer vermitteln. Ergänzen Sie animierte Konzepte und passendes Bildmaterial, damit ein KI-Video-Erklärfilm komplexe Themen greifbar macht und dichte Skripte in klare, gut anschaubare Geschichten verwandelt.
Jedes Mal neues Trainingsmaterial zu drehen, ist teuer. Erstellen Sie Lifestyle-Szenen, die jeden Schritt eines Trainingsvideos klar darstellen und veranschaulichen, und bearbeiten Sie anschließend das Skript und generieren Sie das Video neu, damit die Content-Erstellung jederzeit weiterläuft, wenn sich Inhalte ändern.
Hören Sie auf, für jede Episode, jeden Podcast oder jedes Repurposing-Projekt neues Material zu beschaffen. Generieren Sie unbegrenzt B-Roll auf Abruf, um einen YouTube-Video-Generator-Workflow zu unterstützen und einen konsistenten Look für Creator über Hunderte von Episoden hinweg sicherzustellen.
So funktioniert der KI-B-Roll-Generator
Erstelle kinoreifes B‑Roll in vier Schritten – von der geschriebenen Eingabe bis zum fertig bearbeiteten, schnittreifen Filmmaterial.
Wähle ein Format, ein Seitenverhältnis und einen visuellen Stil und lege anschließend Stimmung und Szenenbeschreibung fest.
Beschreibe die gewünschte Szene oder füge ein Referenzbild hinzu, und das System plant die Aufnahme.
Die KI erstellt in wenigen Minuten kinoreifes B‑Roll mit flüssigen Bewegungen – ganz ohne Stockbibliothek oder Dreharbeiten.
Passe das Tempo, die Übergänge und die Farben an und exportiere dann in jedem Seitenverhältnis für Anzeigen, Social Media oder YouTube.
Ein KI-B-Roll-Generator verwandelt eine Texteingabe oder ein Referenzbild in sofort einsetzbares Filmmaterial. Dieses KI-Tool liest Ihr Skript, erkennt die benötigten Szenen und erzeugt kinoreife Zwischenschnitte, Produktaufnahmen und animierte Hintergründe für faceless Videos oder jedes andere Projekt.
Ja. Das Filmmaterial stammt von führenden Modellen, die in HeyGen verfügbar sind, wie Sora, Veo, Kling und Seedance, mit flüssigen Bewegungen, realistischer Beleuchtung und Tiefe. Verfeinern Sie Tempo, Übergänge und Farbkorrektur direkt im KI-Videogenerator, damit jede Szene professionelle Ergebnisse liefert.
Nein. Anstatt Stockseiten wie Pexels zu durchforsten, erkennt der Generator intelligent, welche Szenen Ihr Skript benötigt, und erstellt bei Bedarf neues B-Roll-Material. Außerdem behalten Sie eine Medienbibliothek der generierten Clips, die Sie in verschiedenen Projekten wiederverwenden können.
Ja. Laden Sie Ihre eigenen Videos und Bilder hoch, und das System fügt natürliche Bewegungen, Schwenks und Kamerafahrten hinzu. Es ist der schnellste Weg, vorhandene Assets in Filmmaterial für ein Produktvideo zu verwandeln – ganz ohne erneuten Dreh oder Stock-Abo.
Ja. Laden Sie Ihr Video hoch, und der KI-gestützte Editor ermöglicht es Ihnen, B-Roll-Material genau dort hinzuzufügen, wo es Ihre Botschaft stärkt. Durch passende Zwischenschnitte wirken Ihre Videos professioneller und Ihr Content sieht hochwertig aus – ganz ohne stundenlange manuelle Bearbeitung.
Ja. Der Untertitel-Generator fügt mit einem Klick Untertitel und Captions hinzu und synchronisiert sie mit Ihrem Voiceover. Laden Sie eine teilbare Videodatei in jedem Seitenverhältnis herunter – wahlweise mit eingebrannten Untertiteln oder mit einer separaten Untertitelspur.
Ja. Aufnahmen, die mit einem kostenpflichtigen Tarif erstellt werden, kommen mit vollständigen kommerziellen Nutzungsrechten für Anzeigen, Produkteinführungen und Kundenprojekte. Fügen Sie Clips in einen KI-Anzeigen-Workflow oder in jedes andere Endprodukt ein. Kostenlose Exporte enthalten ein Wasserzeichen; kostenpflichtige Tarife entfernen es und schalten die vollständige kommerzielle Nutzung frei.
Sie können Umgebungsclips, Produkt-Detailaufnahmen und Motion-Hintergründe in der App-Bibliothek stapelweise erstellen, noch bevor Sie mit dem eigentlichen Schnitt beginnen. Kostenpflichtige Tarife schalten unbegrenzte Generierungen frei, sodass Sie ohne Clip-Gebühren eine vollständige Bibliothek mit Zwischenschnitten für eine Kampagne oder einen Kanal aufbauen können.
Stockbibliotheken bieten generische Clips, die auch andere Marken verwenden, und die Lizenzgebühren summieren sich. Ein B-Roll-Generator erstellt Aufnahmen genau für deine Szene und Marke, sodass die Visuals einzigartig wirken. Kombiniere ihn mit einem Video-Skript-Generator, um Planung und Produktion an einem Ort zu bündeln.
Ja. Die szenenbasierte Oberfläche fügt sich nahtlos in bestehende Video-Workflows ein und bietet eine API-Integration für Batch-Jobs. Die generierten B-Rolls passen zur Stimmung deines Projekts, sodass sich Cutaways direkt in deine Timeline einfügen, ohne deinen kreativen Flow zu unterbrechen.
Sie können kostenlos und ohne Kreditkarte starten und Videomaterial erzeugen, um den Workflow zu testen – kostenlose Exporte enthalten ein Wasserzeichen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat entfernen das Wasserzeichen, schalten höhere Auflösung, längere Videos und vollständige kommerzielle Nutzungsrechte frei.
Ja. Verknüpfe erstellte Clips mit einem Presenter, KI-Sprachgenerator-Narration, Musik und Untertiteln in einem einzigen Projekt. Alles wird gemeinsam auf einer Timeline gerendert, und du kannst das fertige Video in HD herunterladen oder direkt auf deinen Kanälen teilen.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.