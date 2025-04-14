KI-B-Roll-Generator für kinoreife Videos

Verwandle einfache Text-Prompts in wenigen Minuten in kinoreifes B‑Roll. Der KI-B‑Roll-Generator erstellt fertig zuschneidbares Filmmaterial – ganz ohne Kameras, ohne Stock-Gebühren und ohne Schnittsoftware – ideal für Werbeanzeigen, Erklärvideos und Social-Media-Content.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144.056.408Videos generiert
118.947.840Avatare generiert
19.880.602Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Stilisiertes weißes Autosymbol auf blauem Hintergrund.Wichtige Funktionen

Funktionen des KI-B-Roll-Generators

B-Roll-Aufnahmen aus einem Prompt generieren

Gib eine Szene ein, und die KI erzeugt in wenigen Minuten fertig zuschneidbares B‑Roll‑Material – ganz ohne Stockbibliothek oder Filmteam. Die neuesten Text‑zu‑Video‑Modelle in HeyGen, darunter Sora, Veo und Kling, verwandeln deinen Prompt in hochwertige, kinoreife Cutaways, Produktaufnahmen und animierte Hintergründe.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Mach aus einem Schnappschuss hochwertige B-Roll-Clips

Lade ein Standbild hoch oder mach ein Foto, und die Image-to-Video-Engine fügt Schwenks, Zooms und Kamerabewegungen hinzu, um flüssige B-Rolls zu erstellen. Lege die Kameraführung deines Videos mit einem kurzen Prompt fest, sodass aus einem einzigen Brand-Asset eine ausgearbeitete Szene wird – ganz ohne Dreh.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Takes automatisch im KI-Videoeditor bearbeiten

Speech Cleanup bearbeitet automatisch deine A-Roll-Takes, entfernt Füllwörter, Pausen, Fehlstarts und Wiederholungen und übernimmt anschließend den Videoschnitt, indem die besten Clips nahtlos zusammengesetzt werden. Unsichtbare Übergänge überbrücken jede Lücke im KI-Videoeditor, sodass das Material so wirkt, als wäre es beim ersten Mal perfekt aufgenommen worden.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Passendes, markenkonformes B‑Roll und Farbschema

Ersetzen Sie generisches Stockmaterial durch Ihre eigenen Marken-Assets, um Ihren Look zu treffen und jede Szene aufzuwerten. Passen Sie das Tempo an, verfeinern Sie Übergänge und nutzen Sie professionelle Farbkorrektur, damit dynamische Visuals stets zur Botschaft passen. Kombinieren Sie das generierte Filmmaterial mit einem KI-Sprecher, der die Geschichte trägt.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

All-in-One-Plattform, von Skript zu Video

Gehen Sie über einzelne Clips hinaus und erstellen Sie ein fertiges Video auf einer einzigen All-in-One-Plattform. Fügen Sie ein Briefing in den Script-to-Video-Workflow ein, und der Video Agent schreibt das Skript, erstellt das Storyboard, generiert passendes B-Roll-Material und fügt dynamische Voiceover- und Untertitelspuren hinzu – für ein veröffentlichungsfertiges Video.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Grünes Geschenksymbol in Form einer Box.Anwendungsfälle

Anwendungsfälle eines KI-B-Roll-Generators

Ein Smartphone mit einem vertikalen KI‑Video‑Werbespot für ein unmarkiertes Produkt, mit der Bildunterschrift „Shop the drop“ und einem UI‑Label „Video ad“, vor einem lavendelfarbenen Hintergrund.

Kunden mit KI-Videoanzeigen gewinnen

Agenturproduktionen verschlingen Budgets und dauern Wochen. Marketer erstellen aus einem Skript aufmerksamkeitsstarke Cutaways und Bewegtbild-Szenen, um Zeit zu sparen und Käufer zu begeistern – und fügen sie dann in Marketingvideos ein, die in wenigen Minuten für jeden Kanal einsatzbereit sind.

Ein Smartphone zeigt einen vertikalen Short-Form-Social-Clip mit dem Hook „Watch this“, Engagement-Symbolen und B-Roll-Cutaways vor einem mintfarbenen Hintergrund.

Social Clips, die deine Reichweite steigern

Täglich neue Clips zu drehen ist langsam und inkonsistent. Verwandle spontane Ideen in kinoreife B-Rolls und Hooks, die deine Reichweite steigern, und veröffentliche anschließend virale TikToks, Reels und Shorts mit einem TikTok-Video-Workflow, der auf maximale Interaktion ausgelegt ist.

Eine Produktdemo mit einer Präsentationskarte und Nahaufnahme-B-Roll-Ausschnitt-Thumbnails, verbunden durch nahtlose Schnittmarkierungen und einem „Produktdemo“-UI-Pill auf himmelblauem Hintergrund.

Produktdemos mit nahtlosem B‑Roll-Material

Für ein professionell wirkendes Demo braucht es normalerweise Planung, Equipment und aufwendigen Schnitt. Beschreiben Sie einfach die Funktion, und lassen Sie passende B‑Rolls und Nahaufnahmen generieren, die Ihr Produkt-Demo-Video mit nahtlosen Übergängen ergänzen – so wirkt es wie im Studio produziert und ist sofort einsatzbereit.

Eine Erklärszene mit einer Präsentationskarte, einem Konzeptdiagramm aus verbundenen Knoten und unterstützenden B-Roll-Miniaturbildern mit einem „Explainer“-UI-Label vor lavendelfarbenem Hintergrund.

Erklärvideos und visuelles Storytelling

Abstrakte Ideen lassen sich mit reinen Talking-Head-Videos nur schwer vermitteln. Ergänzen Sie animierte Konzepte und passendes Bildmaterial, damit ein KI-Video-Erklärfilm komplexe Themen greifbar macht und dichte Skripte in klare, gut anschaubare Geschichten verwandelt.

Eine schrittweise Trainingsmodul-Oberfläche mit Lifestyle-B-Roll-Thumbnails für Schritt 1 und Schritt 2 sowie einem „Training“-UI-Pill und einer Dozentenkarte daneben, vor einem mintfarbenen Hintergrund.

Skalierung der Erstellung von Schulungsinhalten

Jedes Mal neues Trainingsmaterial zu drehen, ist teuer. Erstellen Sie Lifestyle-Szenen, die jeden Schritt eines Trainingsvideos klar darstellen und veranschaulichen, und bearbeiten Sie anschließend das Skript und generieren Sie das Video neu, damit die Content-Erstellung jederzeit weiterläuft, wenn sich Inhalte ändern.

Ein Longform-Creator-Kanal-Editor mit Episodenliste und Medienbibliothek-Raster aus wiederverwendbaren B-Roll-Clips, einer Creator-Karte und dem grünen Orby-Maskottchen vor himmelblauem Hintergrund.

Langform- und Creator-Kanäle

Hören Sie auf, für jede Episode, jeden Podcast oder jedes Repurposing-Projekt neues Material zu beschaffen. Generieren Sie unbegrenzt B-Roll auf Abruf, um einen YouTube-Video-Generator-Workflow zu unterstützen und einen konsistenten Look für Creator über Hunderte von Episoden hinweg sicherzustellen.

Verschwommenes weißes Dokumentensymbol mit einer Wiedergabetaste auf hellblauem Hintergrund.So funktioniert es

So funktioniert der KI-B-Roll-Generator

Erstelle kinoreifes B‑Roll in vier Schritten – von der geschriebenen Eingabe bis zum fertig bearbeiteten, schnittreifen Filmmaterial.

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Schritt 1: Wählen Sie Ihren Stil

Wähle ein Format, ein Seitenverhältnis und einen visuellen Stil und lege anschließend Stimmung und Szenenbeschreibung fest.

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Schritt 2: Schreiben Sie Ihre Eingabeaufforderung

Beschreibe die gewünschte Szene oder füge ein Referenzbild hinzu, und das System plant die Aufnahme.

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Schritt 3: Das Filmmaterial erstellen

Die KI erstellt in wenigen Minuten kinoreifes B‑Roll mit flüssigen Bewegungen – ganz ohne Stockbibliothek oder Dreharbeiten.

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Schritt 4: Verfeinern und Exportieren

Passe das Tempo, die Übergänge und die Farben an und exportiere dann in jedem Seitenverhältnis für Anzeigen, Social Media oder YouTube.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-B-Roll-Generator und wie funktioniert er?

Ein KI-B-Roll-Generator verwandelt eine Texteingabe oder ein Referenzbild in sofort einsetzbares Filmmaterial. Dieses KI-Tool liest Ihr Skript, erkennt die benötigten Szenen und erzeugt kinoreife Zwischenschnitte, Produktaufnahmen und animierte Hintergründe für faceless Videos oder jedes andere Projekt.

Liefert KI-B-Roll professionelle Ergebnisse auf dem Bildschirm?

Ja. Das Filmmaterial stammt von führenden Modellen, die in HeyGen verfügbar sind, wie Sora, Veo, Kling und Seedance, mit flüssigen Bewegungen, realistischer Beleuchtung und Tiefe. Verfeinern Sie Tempo, Übergänge und Farbkorrektur direkt im KI-Videogenerator, damit jede Szene professionelle Ergebnisse liefert.

Muss ich Stock-Websites oder Pexels nach B-Roll-Material durchsuchen?

Nein. Anstatt Stockseiten wie Pexels zu durchforsten, erkennt der Generator intelligent, welche Szenen Ihr Skript benötigt, und erstellt bei Bedarf neues B-Roll-Material. Außerdem behalten Sie eine Medienbibliothek der generierten Clips, die Sie in verschiedenen Projekten wiederverwenden können.

Kann ich B‑Roll aus meinen eigenen Videos und Bildern erstellen?

Ja. Laden Sie Ihre eigenen Videos und Bilder hoch, und das System fügt natürliche Bewegungen, Schwenks und Kamerafahrten hinzu. Es ist der schnellste Weg, vorhandene Assets in Filmmaterial für ein Produktvideo zu verwandeln – ganz ohne erneuten Dreh oder Stock-Abo.

Kann ich mein eigenes Video hochladen und mit dem KI-gestützten Editor B-Roll-Material hinzufügen?

Ja. Laden Sie Ihr Video hoch, und der KI-gestützte Editor ermöglicht es Ihnen, B-Roll-Material genau dort hinzuzufügen, wo es Ihre Botschaft stärkt. Durch passende Zwischenschnitte wirken Ihre Videos professioneller und Ihr Content sieht hochwertig aus – ganz ohne stundenlange manuelle Bearbeitung.

Kann ich B‑Roll mit nur einem Klick mit Untertiteln und Captions versehen?

Ja. Der Untertitel-Generator fügt mit einem Klick Untertitel und Captions hinzu und synchronisiert sie mit Ihrem Voiceover. Laden Sie eine teilbare Videodatei in jedem Seitenverhältnis herunter – wahlweise mit eingebrannten Untertiteln oder mit einer separaten Untertitelspur.

Kann ich KI-B-Roll kommerziell in Werbung und Kundenprojekten verwenden?

Ja. Aufnahmen, die mit einem kostenpflichtigen Tarif erstellt werden, kommen mit vollständigen kommerziellen Nutzungsrechten für Anzeigen, Produkteinführungen und Kundenprojekte. Fügen Sie Clips in einen KI-Anzeigen-Workflow oder in jedes andere Endprodukt ein. Kostenlose Exporte enthalten ein Wasserzeichen; kostenpflichtige Tarife entfernen es und schalten die vollständige kommerzielle Nutzung frei.

Wie viel B‑Roll kann ich erstellen und gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der Clips?

Sie können Umgebungsclips, Produkt-Detailaufnahmen und Motion-Hintergründe in der App-Bibliothek stapelweise erstellen, noch bevor Sie mit dem eigentlichen Schnitt beginnen. Kostenpflichtige Tarife schalten unbegrenzte Generierungen frei, sodass Sie ohne Clip-Gebühren eine vollständige Bibliothek mit Zwischenschnitten für eine Kampagne oder einen Kanal aufbauen können.

Warum einen B‑Roll‑Generator statt einer Stock‑Footage‑Bibliothek verwenden?

Stockbibliotheken bieten generische Clips, die auch andere Marken verwenden, und die Lizenzgebühren summieren sich. Ein B-Roll-Generator erstellt Aufnahmen genau für deine Szene und Marke, sodass die Visuals einzigartig wirken. Kombiniere ihn mit einem Video-Skript-Generator, um Planung und Produktion an einem Ort zu bündeln.

Passt der B-Roll-Generator zu meinem Schnitt-Workflow und meinen Integrationen?

Ja. Die szenenbasierte Oberfläche fügt sich nahtlos in bestehende Video-Workflows ein und bietet eine API-Integration für Batch-Jobs. Die generierten B-Rolls passen zur Stimmung deines Projekts, sodass sich Cutaways direkt in deine Timeline einfügen, ohne deinen kreativen Flow zu unterbrechen.

Ist der KI-B-Roll-Generator kostenlos und was bieten die kostenpflichtigen Pläne zusätzlich?

Sie können kostenlos und ohne Kreditkarte starten und Videomaterial erzeugen, um den Workflow zu testen – kostenlose Exporte enthalten ein Wasserzeichen. Kostenpflichtige Tarife ab 24 $ pro Monat entfernen das Wasserzeichen, schalten höhere Auflösung, längere Videos und vollständige kommerzielle Nutzungsrechte frei.

Kann ich eine Sprachaufnahme zu B‑Roll hinzufügen und das fertige Video herunterladen?

Ja. Verknüpfe erstellte Clips mit einem Presenter, KI-Sprachgenerator-Narration, Musik und Untertiteln in einem einzigen Projekt. Alles wird gemeinsam auf einer Timeline gerendert, und du kannst das fertige Video in HD herunterladen oder direkt auf deinen Kanälen teilen.

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