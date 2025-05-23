Verwandle deine Ideen in animierte Kunstwerke, die lebendig wirken. Mit dem KI-Kunstvideogenerator von HeyGen kannst du Aufforderungen, Skripte und Bilder in Videoinhalte umwandeln, die Bewegung, Farbe und Ton miteinander verbinden, ohne komplexe Zeitachsen oder Bearbeitungssoftware. Erstelle Schleifen, Clips und vollständige Sequenzen, die handgemacht erscheinen und in Minuten produziert werden.
Kombiniere Lieder, Beats oder Ambient-Tracks mit sich entwickelnder KI-Kunst. Erstelle Loop-Hintergründe für Live-Sets, Musikvideos ohne Text oder Visualisierungen, die Rhythmus und Stimmung entsprechen, ohne auch nur eine einzige Aufnahme zu machen.
Verwandle Markenwerte, Kampagnenthemen oder Manifest-Texte in abstrakte oder halbrealistische Sequenzen mit einem KI-Video-Generator. Nutze kunstgetriebene Videos bei Produkteinführungen, Veranstaltungen und in den Hauptbereichen, um einen Ton anzugeben, bevor du ins Detail gehst.
Heben Sie sich in Feeds ab mit Clips, die wie animierte Gemälde wirken, erstellt durch hochwertige Videogenerierung. Verwenden Sie Zeilen aus Beiträgen, Skripten oder Slogans, um kurze Kunstvideos für Reels, TikTok und Shorts zu erstellen, die das Scrollen innerhalb weniger Sekunden durch Videogenerierungstechniken stoppen.
Erklären Sie Ideen mit Metaphern und visuellen Darstellungen anstatt wörtlicher Bildschirmaufnahmen. Verwenden Sie stilisierte Kunst, um Konzepte in den Bereichen Wellness, Philosophie, Innovation oder Erzählkunst zu illustrieren, wo Emotionen genauso wichtig sind wie Fakten.
Erstelle Sequenzen, die deinen Geschmack und deine Richtung präsentieren. Kombiniere Text, Musik und von KI generierte Kunst, um ein lebendiges Portfolio-Element zu schaffen, das deinen Stil Kunden, Mitarbeitern oder Publikum vorstellt.
Erstellen Sie mit KI Kunstvideos, die für Bühnen, Foyers oder Installationen geeignet sind. Verwenden Sie Schleifen und Variationen, um die Anzeigen während Konferenzen, in Galerien oder bei Pop-up-Erlebnissen stets aktuell zu halten, alles verwaltet aus demselben Projekt.
Warum HeyGen der beste KI-Kunstvideogenerator ist
HeyGen bietet Künstlern, Vermarktern und Schöpfern einen geleiteten Weg, um aus einfachen Eingaben kunstgetriebene Videos zu erstellen. Beschreiben Sie Ihre Idee, wählen Sie einen Stil und lassen Sie die KI Sequenzen mit Erzählung, Musik und Bewegung zusammenstellen, die Ihrer Vision entsprechen. Sie behalten die kreative Kontrolle, während das System das Timing, das Layout und das Rendering im Videoproduktionsprozess übernimmt.
Beginnen Sie mit einer Textzeile, einer Stimmung oder einem einfachen Konzept. HeyGen verwandelt Aufforderungen in Szenenideen und fügt künstlerische Bewegung hinzu, sodass Ihr Videoinhalt absichtlich wirkt und nicht zufällig. Sie können jeden Durchgang verfeinern, bis die Visualisierungen in Ihrem KI-Video der Geschichte in Ihrem Kopf entsprechen.
Experimentieren Sie mit malerischen, abstrakten, animierten oder filmischen Looks, ohne Ihr Projekt neu aufbauen zu müssen. Wechseln Sie Stile, probieren Sie neue Farbpaletten aus und passen Sie die Intensität an, während Sie das gleiche Skript und die gleiche Struktur beibehalten. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell kreative Richtungen zu erkunden.
Überspringen Sie Keyframes und schwere Software. HeyGen automatisiert Übergänge, Bildkomposition und Timing, damit Sie sich auf Themen, Symbolik und Erzählung konzentrieren können. Wenn Sie Details anpassen müssen, ermöglichen einfache Steuerungen schnelle und umkehrbare Bearbeitungen.
Text-, Bild- und Skript-basierte Generierung
Beginnen Sie mit einer kurzen Aufforderung, einem vollständigen Skript oder einem Referenzbild. HeyGen interpretiert Ihre Eingabe, schlägt eine Struktur vor und erzeugt kunstgetriebene Szenen, die sich an Ihre Beschreibung im Kontext der Videogenerierung anpassen. Sie können Szenen jederzeit hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
Künstlerische Stile, Bewegung und Kontrolle des Tempos
Wählen Sie Stile, die von malerisch und skizzenhaft bis hin zu kühn grafisch oder filmisch reichen. Passen Sie an, wie schnell sich Szenen entwickeln, wie dynamisch sich die Bewegung anfühlt und wie viel Detail auf dem Bildschirm erscheint, damit das Video zu Ihrer Erzählung und Plattform passt.
Voiceovers, Sounddesign und Untertitel
Fügen Sie Erzählungen, poetische Zeilen oder minimale Untertitel hinzu, um die Zuschauer durch abstraktere Sequenzen zu führen. Legen Sie Hintergrundmusik und dezente Geräuscheffekte unter, damit das Video vollständig wirkt, auch wenn die Visualisierungen nicht wörtlich oder experimentell sind.
Hochwertiger Export und Wiederverwendung
Exportieren Sie Ihre KI-Kunstvideos in Formaten, die für soziale Medien, Web oder Live-Präsentationen geeignet sind. Verwenden Sie Projekte als Vorlagen, indem Sie Skripte, Farben oder Ton austauschen, während Layout und Timing beibehalten werden. Dies erleichtert es, eine Reihe von KI-generierten Videos zu erstellen, anstatt nur ein einzelnes einmaliges Werk.
Wie man den KI-Kunst-Videogenerator benutzt
HeyGen bietet Ihnen einen kreativen Arbeitsablauf, der mit einer Idee beginnt und mit einem gerenderten, teilbaren KI-Kunstvideo endet. Sie benötigen keine Animationserfahrung, nur ein Konzept, das Sie visuell erkunden möchten.
Geben Sie einen Text ein, fügen Sie ein kurzes Skript ein oder laden Sie ein Bild hoch, das die Stimmung für Ihre Videogenerierung einfängt. HeyGen verwendet dies, um einen Szenenentwurf und eine visuelle Richtung vorzuschlagen, die Ihr Konzept widerspiegelt.
Wählen Sie einen künstlerischen Stil, legen Sie das Seitenverhältnis fest und entscheiden Sie, wie lange das Video laufen soll. Dies bereitet die Leinwand für soziale Clips, Hintergrundschleifen oder längere Erzählstücke vor.
Überprüfen Sie jede Szene, passen Sie die Beschreibungen an und justieren Sie die Intensität der Bewegungen für Ihr KI-Video. Fügen Sie Voiceover, Musik und Untertitel hinzu, um die Kunst in einer klaren Geschichte oder Stimmung zu verankern. Kleine Änderungen können das Gefühl des Endprodukts dramatisch verändern.
Erstellen Sie Ihr KI-Kunstvideo und betrachten Sie die Vorschau des Ergebnisses. Exportieren Sie in den benötigten Auflösungen, dann duplizieren Sie das Projekt, um neue Stile oder Versionen auszuprobieren. Die Iteration erfolgt schnell, sodass Sie mehrere Ansätze derselben Idee in Ihrer KI-Videogenerierung erkunden können.
Ein AI-Video-Generator ist ein Werkzeug, das Aufforderungen, Texte und Bilder in animierte, kunstgetriebene Videos umwandelt. Anstatt Filmmaterial zu drehen, erstellt das System mit KI visuelle Inhalte, fügt dann Bewegung, Timing und optionalen Ton hinzu, sodass das Endergebnis wie ein sorgfältig erstelltes Stück wirkt.
Nein. HeyGen wurde so entwickelt, dass auch Nicht-Designer mithilfe von Eingabeaufforderungen und einfachen Steuerelementen Kunstvideos erstellen können. Sie definieren die Idee, wählen den Stil und das System kümmert sich um Animation, Übergänge und Layout.
Sie können mit Aufforderungen, kurzen Skripten, Blogauszügen oder Referenzbildern beginnen. Die Kombination von Textaufforderungen und Bildern vermittelt der KI oft ein klareres Gefühl für Stimmung und Thema, was zu zielgerichteteren Ergebnissen bei der Videogenerierung führt.
Ja. Sie können aus verschiedenen visuellen Stilen wählen und Bewegung sowie Tempo anpassen. Sie können auch Farbe, Gefühl und Rhythmus durch Musik und Timing ändern, sodass das Video die Emotion widerspiegelt, die Sie möchten, sei es ruhig, energiegeladen, verträumt oder intensiv.
Ja. Sie können KI-generierte Kunstszenerien mit hochgeladenen Clips oder Bildern mischen. Das ist nützlich, wenn Sie einige realitätsnahe Aufnahmen möchten, wie zum Beispiel Produkte oder Personen, zusammen mit abstrakteren oder fantasievolleren Sequenzen.
Sie können sie auf sozialen Plattformen posten, auf Webseiten einbetten, auf Veranstaltungsbildschirmen abspielen oder in Präsentationen verwenden. Solange das Format zum Kanal passt, wird sich Ihr KI-Kunstvideo wie jede andere Videodatei verhalten.
Ja. Sie können Sprachaufnahmen generieren, Ihre eigenen aufnehmen oder beides kombinieren. Erzählungen eignen sich gut für poetische Werke, Erklärungen mit künstlerischen Visualisierungen oder Einleitungen, bei denen Sie über sich entwickelnde Kunst sprechen möchten.
Viele kunstorientierte Clips sind in sozialen Kanälen zwischen zehn Sekunden und einer Minute sehr erfolgreich. Für Hintergrundschleifen oder Installationen können Sie in Ihrer KI-Videoerstellung längere Dauern wählen. Sie können die Länge anpassen, indem Sie die Anzahl der Szenen und das Tempo ändern.
Ja. Sie können ein Projekt duplizieren und verschiedene Stile oder Audios anwenden, während Sie die gleiche Struktur in Ihrer KI-Videoerstellung beibehalten. Dies erleichtert es, mehrere visuelle Richtungen aus demselben Skript oder derselben Idee zu testen.
Sie behalten die Rechte an den Videos, die Sie exportieren, vorbehaltlich der Nutzungsbedingungen von HeyGen. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass alle Texte, Audiodateien oder Referenzbilder, die Sie hochladen, für die Verwendung in Ihren Projekten freigegeben sind.
