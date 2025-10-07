Erstellen Sie leistungsstarke, einsatzbereite Videoanzeigen mit einem KI-Anzeigen-Generator, der auf Geschwindigkeit und Klarheit ausgelegt ist. Starten Sie mit einem Produkt, einem Angebot oder einem Skript und generieren Sie professionelle Werbevideos, bei denen Bilder, Stimme, Untertitel und Timing automatisch übernommen werden. Kein Filmen oder aufwendiges Schneiden erforderlich.
Kurze Aufmerksamkeitsspannen erfordern klare Werbung mit KI. Verwandeln Sie Angebote und Ideen in prägnante Videoanzeigen, die das Scrollen stoppen und den Mehrwert Ihrer Botschaft schnell vermitteln.
Die Einführung eines neuen Produkts erfordert Schnelligkeit. Erstellen Sie mehrere Werbevideos mit derselben Botschaft, um eine schnelle Ausspielung über alle Kanäle zu unterstützen und die Klickraten zu verbessern.
Statische Bilder schneiden oft schlechter ab. Mit einem KI-Anzeigen-Generator erstellte Videoanzeigen heben Vorteile klar hervor und sorgen für deutlich mehr Engagement – so werden sie zu echten Gewinner-Anzeigen.
Erklären Sie neue Funktionen klar mit kurzen Werbevideos, die den Mehrwert zeigen – ganz ohne lange Demos oder aufwendige Produktionszeiten.
Leistungsbeschreibungen werden zu klaren Videobotschaften, die Vertrauen aufbauen und Angebote in wenigen Sekunden erklären.
Erstelle mehrere Versionen derselben Anzeige, um Hooks, Botschaften und Visuals zu testen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.
Warum ist HeyGen der beste KI-Anzeigen-Generator?
HeyGen verwandelt jedes Skript in wenigen Minuten in eine hochwertige Videoanzeige. Beginne mit einer Idee, einem Skript oder ein paar Stichpunkten, generiere dann realistische sprechende Szenen und schließe deine Anzeige ab – ganz ohne herkömmlichen Produktionsablauf.
Verwandle Skripte in wenigen Minuten in professionelle Videos. Es ist deutlich schneller und günstiger als Dreharbeiten, Nachdrehs oder aufwendige Schnittprozesse.
Erstellen Sie Videos in Profiqualität mit einem einfachen, intuitiven Workflow. Keine Vorkenntnisse im Schnitt. Kein technisches Setup. Einfach schreiben, generieren, verfeinern.
Vom ersten Entwurf bis zum finalen Export vereinfacht HeyGens textbasierter Editor den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Textzeilen, passen Sie das Tempo an, überarbeiten Sie Szenen und iterieren Sie schnell – wie beim Bearbeiten eines Dokuments, nicht einer Zeitleiste.
Prompt- und produktbasierte Erstellung
Beginnen Sie mit einem kurzen Text, Skript oder Produktdetails, um Werbeinhalte zu erstellen. Der KI-Anzeigen-Generator wandelt Ihre Eingaben in vollständige Videoanzeigen mit Szenenstruktur, visuellen Elementen und Vertonung um, die auf Ihre Werbeziele abgestimmt sind.
Skriptbasierter KI‑Video-Generator
Arbeite direkt mit dem Text, um Hooks, Nutzenversprechen und Angebote zu verfeinern. Der KI-Videogenerator aktualisiert automatisch Visuals, Stimme und Untertitel, sodass das Testen und Optimieren von Anzeigen einfach und schnell wird.
Plattformgerechte Formate und Taktung
Erstellen Sie Anzeigen, die in Größe und Tempo perfekt auf Social Feeds, Pre-Roll und andere Platzierungen abgestimmt sind. Die automatische Formatierung sorgt dafür, dass Videos auf allen Kanälen natürlich wirken und sich nahtlos in den Scroll-Flow einfügen.
Untertitel und Voice-over, die konvertieren
Automatisch generierte Untertitel und eine natürliche Stimmdarbietung verbessern die Verständlichkeit und Barrierefreiheit von leistungsstarken Anzeigen mit KI. Die Anzeigen bleiben selbst dann wirkungsvoll, wenn sie ohne Ton angesehen werden, was sie ideal für Plattformen wie Facebook und LinkedIn macht.
So verwenden Sie den KI-Anzeigen-Generator
Erstelle KI-generierte Videoanzeigen in vier einfachen Schritten.
Gib eine Kurzbeschreibung, ein Skript oder Produktdetails ein, um leistungsstarke Anzeigen zu erstellen. Das System bereitet die Inhalte für eine KI-gestützte, anzeigenfokussierte Videoproduktion auf.
Bearbeite Hooks, Benefits und Angebote direkt im Text. Das KI-Tool passt Szenen und Tempo automatisch an und optimiert so den Anzeigen-Erstellungsprozess für bessere Conversion-Raten.
Wähle Layout, Untertitel, Branding und Erzählstil. Timing und Lippensynchronisation werden von der Plattform übernommen.
Rendern Sie das finale Werbevideo und exportieren Sie es für Ihre Werbekampagnen. Aktualisieren und regenerieren Sie es jederzeit, um neue Ansätze zu testen.
Ein KI-Anzeigen-Generator erstellt leistungsstarke Werbevideos aus Text, Prompts oder Produktdetails. Er erzeugt automatisch Bildmaterial, Sprechertext, Untertitel und das passende Tempo, sodass Teams Videoanzeigen starten können, ohne zu filmen, Schnittsoftware zu nutzen oder Produktionsexpertise zu besitzen.
Sie können kurze Social-Media-Anzeigen, Produktpromos, Serviceanzeigen, Feature-Ankündigungen und Kampagnenvarianten erstellen. Der KI-Anzeigen-Generator ist für prägnante, conversionstarke Videoanzeigen über digitale Kanäle hinweg konzipiert.
Die meisten Werbevideos werden innerhalb von Minuten mit KI-Technologie erstellt. Da die Bearbeitung auf Textebene erfolgt, ist das Aktualisieren von Botschaften oder das Testen neuer Hooks in KI-gestützten Workflows deutlich schneller als in herkömmlichen Video-Editing-Workflows.
Ja, die Nutzung der besten KI-Tools kann Ihre Anzeigen verbessern. Sie können Markenfarben, Layouts und visuelle Stile anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Anzeigenvideo mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt und die Botschaften in allen Kampagnen konsistent bleiben.
Ja. Videos werden in plattformfertigen Formaten mit passender Geschwindigkeit, Untertiteln und Seitenverhältnissen erstellt, sodass sie sich leicht auf Social-Media- und Werbeplattformen veröffentlichen lassen.
Ja. Sie können aus derselben Eingabe mehrere Varianten erstellen, um Hooks, Visuals und Messaging-Ansätze zu testen, ohne die Anzeigen von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Nein. Der Workflow ist für Nicht-Editoren konzipiert. Du arbeitest mit Text und Einstellungen, während die KI das Timing, die Visuals und die Produktionsdetails übernimmt.
Werbevideos werden als standardisierte MP4-Dateien exportiert, sodass sie sich leicht auf Werbeplattformen, in sozialen Netzwerken und in internen Kampagnentools hochladen lassen.
