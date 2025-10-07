KI-Anzeigen-Generator für schnelle, wirkungsstarke Videoanzeigen

Erstellen Sie leistungsstarke, einsatzbereite Videoanzeigen mit einem KI-Anzeigen-Generator, der auf Geschwindigkeit und Klarheit ausgelegt ist. Starten Sie mit einem Produkt, einem Angebot oder einem Skript und generieren Sie professionelle Werbevideos, bei denen Bilder, Stimme, Untertitel und Timing automatisch übernommen werden. Kein Filmen oder aufwendiges Schneiden erforderlich.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probiere unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar
Lippensynchronisation nach der Generierung angewendet
Gib dein Skript ein
In beliebiger Sprache eingeben
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Videoanzeigen für soziale Medien

Videoanzeigen für soziale Medien

Kurze Aufmerksamkeitsspannen erfordern klare Werbung mit KI. Verwandeln Sie Angebote und Ideen in prägnante Videoanzeigen, die das Scrollen stoppen und den Mehrwert Ihrer Botschaft schnell vermitteln.

Produkteinführungskampagnen

Produkteinführungskampagnen

Die Einführung eines neuen Produkts erfordert Schnelligkeit. Erstellen Sie mehrere Werbevideos mit derselben Botschaft, um eine schnelle Ausspielung über alle Kanäle zu unterstützen und die Klickraten zu verbessern.

Werbeanzeigen für E-Commerce

Werbeanzeigen für E-Commerce

Statische Bilder schneiden oft schlechter ab. Mit einem KI-Anzeigen-Generator erstellte Videoanzeigen heben Vorteile klar hervor und sorgen für deutlich mehr Engagement – so werden sie zu echten Gewinner-Anzeigen.

Ankündigungen zu SaaS-Funktionen

Ankündigungen zu SaaS-Funktionen

Erklären Sie neue Funktionen klar mit kurzen Werbevideos, die den Mehrwert zeigen – ganz ohne lange Demos oder aufwendige Produktionszeiten.

Anzeigen für lokale Unternehmen und Dienstleistungen

Anzeigen für lokale Unternehmen und Dienstleistungen

Leistungsbeschreibungen werden zu klaren Videobotschaften, die Vertrauen aufbauen und Angebote in wenigen Sekunden erklären.

A/B-Tests von Kreativvarianten

A/B-Tests von Kreativvarianten

Erstelle mehrere Versionen derselben Anzeige, um Hooks, Botschaften und Visuals zu testen, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Warum ist HeyGen der beste KI-Anzeigen-Generator?

HeyGen verwandelt jedes Skript in wenigen Minuten in eine hochwertige Videoanzeige. Beginne mit einer Idee, einem Skript oder ein paar Stichpunkten, generiere dann realistische sprechende Szenen und schließe deine Anzeige ab – ganz ohne herkömmlichen Produktionsablauf.

Blitzschnelle Generierung

Verwandle Skripte in wenigen Minuten in professionelle Videos. Es ist deutlich schneller und günstiger als Dreharbeiten, Nachdrehs oder aufwendige Schnittprozesse.

Keine Einarbeitungszeit

Erstellen Sie Videos in Profiqualität mit einem einfachen, intuitiven Workflow. Keine Vorkenntnisse im Schnitt. Kein technisches Setup. Einfach schreiben, generieren, verfeinern.

All-in-one Kreativ-Editor

Vom ersten Entwurf bis zum finalen Export vereinfacht HeyGens textbasierter Editor den gesamten Prozess. Aktualisieren Sie Textzeilen, passen Sie das Tempo an, überarbeiten Sie Szenen und iterieren Sie schnell – wie beim Bearbeiten eines Dokuments, nicht einer Zeitleiste.

Prompt- und produktbasierte Erstellung

Beginnen Sie mit einem kurzen Text, Skript oder Produktdetails, um Werbeinhalte zu erstellen. Der KI-Anzeigen-Generator wandelt Ihre Eingaben in vollständige Videoanzeigen mit Szenenstruktur, visuellen Elementen und Vertonung um, die auf Ihre Werbeziele abgestimmt sind.

Lächelnder Mann in einem Videoanruf mit grafischen Overlays für Marken-Schriften, -Farben und eine bearbeitbare Nachricht „Hey Maya! Wir haben ein spezielles Angebot nur für dich!“, hervorgehoben durch bunte Kollaborations-Icons.

Skriptbasierter KI‑Video-Generator

Arbeite direkt mit dem Text, um Hooks, Nutzenversprechen und Angebote zu verfeinern. Der KI-Videogenerator aktualisiert automatisch Visuals, Stimme und Untertitel, sodass das Testen und Optimieren von Anzeigen einfach und schnell wird.

Eine Anwendungsoberfläche zeigt eine Person, die ein Smartphone mit der Anzeige „Hey Mina!“ benutzt, während auf der anderen Seite eine „Genesis Product Launch“-Präsentation mit einem Produktivitätsskript zu sehen ist.

Plattformgerechte Formate und Taktung

Erstellen Sie Anzeigen, die in Größe und Tempo perfekt auf Social Feeds, Pre-Roll und andere Platzierungen abgestimmt sind. Die automatische Formatierung sorgt dafür, dass Videos auf allen Kanälen natürlich wirken und sich nahtlos in den Scroll-Flow einfügen.

Drei sich überlappende Videoanruf-Bildschirme mit verschiedenen Personen.

Untertitel und Voice-over, die konvertieren

Automatisch generierte Untertitel und eine natürliche Stimmdarbietung verbessern die Verständlichkeit und Barrierefreiheit von leistungsstarken Anzeigen mit KI. Die Anzeigen bleiben selbst dann wirkungsvoll, wenn sie ohne Ton angesehen werden, was sie ideal für Plattformen wie Facebook und LinkedIn macht.

Lächelnde Frau mit einem CC-Symbol und dem Text „AI Captions“.

Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.

Miro
"Es hat unsere Autorinnen und Autoren dazu befähigt, im Prozess das gleiche Maß an Kreativität zu entfalten, wie ich es bei visuellen Erzählmedien habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Lernmedien
play buttonWatch video
Vision Kreativlabore
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einschicken und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitgründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich keine Projekte mehr ablehnen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können mit den vorhandenen Ressourcen viel mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den KI-Anzeigen-Generator

Erstelle KI-generierte Videoanzeigen in vier einfachen Schritten.

Schritt 1

Füge deine Anzeigenidee hinzu

Gib eine Kurzbeschreibung, ein Skript oder Produktdetails ein, um leistungsstarke Anzeigen zu erstellen. Das System bereitet die Inhalte für eine KI-gestützte, anzeigenfokussierte Videoproduktion auf.

Schritt 2

Gestalte die Botschaft

Bearbeite Hooks, Benefits und Angebote direkt im Text. Das KI-Tool passt Szenen und Tempo automatisch an und optimiert so den Anzeigen-Erstellungsprozess für bessere Conversion-Raten.

Schritt 3

Visuals und Stimme anpassen

Wähle Layout, Untertitel, Branding und Erzählstil. Timing und Lippensynchronisation werden von der Plattform übernommen.

Schritt 4

Generieren und exportieren

Rendern Sie das finale Werbevideo und exportieren Sie es für Ihre Werbekampagnen. Aktualisieren und regenerieren Sie es jederzeit, um neue Ansätze zu testen.

Ein Apple iMac zeigt ein Datendashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu stehen eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holztisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Anzeigen-Generator?

Ein KI-Anzeigen-Generator erstellt leistungsstarke Werbevideos aus Text, Prompts oder Produktdetails. Er erzeugt automatisch Bildmaterial, Sprechertext, Untertitel und das passende Tempo, sodass Teams Videoanzeigen starten können, ohne zu filmen, Schnittsoftware zu nutzen oder Produktionsexpertise zu besitzen.

Welche Arten von Anzeigen kann ich damit erstellen?

Sie können kurze Social-Media-Anzeigen, Produktpromos, Serviceanzeigen, Feature-Ankündigungen und Kampagnenvarianten erstellen. Der KI-Anzeigen-Generator ist für prägnante, conversionstarke Videoanzeigen über digitale Kanäle hinweg konzipiert.

Wie schnell kann ich Werbevideos erstellen?

Die meisten Werbevideos werden innerhalb von Minuten mit KI-Technologie erstellt. Da die Bearbeitung auf Textebene erfolgt, ist das Aktualisieren von Botschaften oder das Testen neuer Hooks in KI-gestützten Workflows deutlich schneller als in herkömmlichen Video-Editing-Workflows.

Kann ich Branding und visuelle Gestaltung anpassen?

Ja, die Nutzung der besten KI-Tools kann Ihre Anzeigen verbessern. Sie können Markenfarben, Layouts und visuelle Stile anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Anzeigenvideo mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt und die Botschaften in allen Kampagnen konsistent bleiben.

Sind die Anzeigen für verschiedene Plattformen optimiert?

Ja. Videos werden in plattformfertigen Formaten mit passender Geschwindigkeit, Untertiteln und Seitenverhältnissen erstellt, sodass sie sich leicht auf Social-Media- und Werbeplattformen veröffentlichen lassen.

Kann ich mehrere Versionen einer Anzeige erstellen?

Ja. Sie können aus derselben Eingabe mehrere Varianten erstellen, um Hooks, Visuals und Messaging-Ansätze zu testen, ohne die Anzeigen von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Brauche ich Erfahrung im Videoschnitt?

Nein. Der Workflow ist für Nicht-Editoren konzipiert. Du arbeitest mit Text und Einstellungen, während die KI das Timing, die Visuals und die Produktionsdetails übernimmt.

In welchem Format werden Werbevideos exportiert?

Werbevideos werden als standardisierte MP4-Dateien exportiert, sodass sie sich leicht auf Werbeplattformen, in sozialen Netzwerken und in internen Kampagnentools hochladen lassen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne mit HeyGen zu erstellen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background