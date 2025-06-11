Laden Sie ein Video hoch oder fügen Sie einen Link ein und erhalten Sie in wenigen Minuten genaue, bearbeitbare Untertitel. HeyGen transkribiert Audio, passt die Zeitabstimmung an und exportiert SRT oder eingebrannte Untertitel, damit Ihr Inhalt zugänglich ist und für Plattformen ohne manuelle Untertitelung optimiert wird.
Kurze, beschriftete Videos funktionieren auf Plattformen, die standardmäßig stummgeschaltet sind, besser, besonders wenn Sie Untertitel zu einem Video hinzufügen. HeyGen erzeugt lesbare, fest eingebundene Untertitel und Untertitel-Animationen, die die Sichtbarkeit und die Wiedergabezeit für Reels, Shorts und Stories erhöhen.
Machen Sie Trainingsvideos und Firmenupdates zugänglich. Automatisch untertitelte Lektionen und Zusammenfassungen von Besprechungen helfen nicht-muttersprachlichen Sprechern und hörgeschädigten Kollegen, den Inhalten zu folgen und Transkripte nach wichtigen Punkten zu durchsuchen.
Fügen Sie durchsuchbare Untertitel zu Produktvideos hinzu, damit Zuschauer die Vorteile schnell erfassen können. Exportieren Sie SRT-Dateien für Web-Player und eingebettete Versionen für soziale Werbeanzeigen, um die Reichweite und Verständlichkeit zu maximieren.
Langformige Gespräche benötigen sprecherbewusste Untertitel. HeyGen erkennt Sprecher, versieht Dialoge mit Zeitstempeln und erzeugt saubere Untertitelspuren, die das Bearbeiten und Veröffentlichen von wiederverwendeten Clips beschleunigen.
Stellen Sie die Einhaltung sicher, indem Sie Untertitel und herunterladbare Transkripte hinzufügen. Die Untertitelexport- und Branding-Funktionen von HeyGen helfen Ihnen, die Zugänglichkeitsvorschriften zu erfüllen und einen Nachweis der Konformität für Audits zu liefern.
Lokalisieren Sie Untertitelspuren für neue Märkte mit dem Videoübersetzer und mehrsprachigen Sprachoptionen. HeyGen regeneriert Timing und Untertitel, sodass lokalisierte Videos sich wie im Original anfühlen und das Tempo beibehalten wird, was Ihnen ermöglicht, einem Video nahtlos Untertitel hinzuzufügen.
Warum HeyGen das beste Werkzeug ist, um Untertitel zu Videos hinzuzufügen
HeyGen kombiniert schnelle Transkription, menschenähnliche Timing-Genauigkeit und einfache Stil-Kontrollen, damit Teams und Ersteller von Inhalten Untertitel für Videos in großem Umfang hinzufügen können. Verbessern Sie die Zuschauerbindung, steigern Sie das Engagement und erfüllen Sie die Zugänglichkeitsstandards, ohne komplexe Werkzeuge zu verwenden.
Erzeugen Sie in Minuten Untertitel mit Satzzeichen und Sprechererkennung. HeyGen korrigiert häufige Fehler und versieht Zeilen mit Zeitstempeln, sodass Ihre Untertitel dem natürlichen Sprechfluss entsprechen und die Lesbarkeit erhalten bleibt.
Wählen Sie Schriftarten, Größen, Positionen und Animationen. Bearbeiten Sie Transkripte manuell oder akzeptieren Sie vorgeschlagene Korrekturen, dann exportieren Sie SRT, VTT oder eingebettete Versionen, die für soziale Plattformen und Web-Player formatiert sind.
Erstellen Sie beschriftete Stapel und lokalisierte Untertitelspuren mit dem Video-Übersetzungstool. Erzeugen Sie mehrsprachige Untertitel und Exporte für ein globales Publikum, ohne neu aufzunehmen oder manuell zu übersetzen.
Automatische Untertitelgenerierung mit Sprechererkennung
HeyGen transkribiert automatisch gesprochenes Audio und erkennt Sprecherwechsel, sodass Untertitel in Interviews, Panels und Aufnahmen mit mehreren Stimmen genau bleiben. Das System setzt intelligente Interpunktion und Zeilenumbrüche für eine bessere Lesbarkeit ein und erzeugt saubere Untertitelspuren, die Sie mit einem Untertitelgenerator bearbeiten oder als SRT- und VTT-Dateien exportieren können. Dies spart Stunden im Vergleich zur manuellen Transkription und gewährleistet die Zugänglichkeit für Zuschauer, die bei Online-Videos auf Untertitel angewiesen sind.
Präzises Timing und framegenaue Ausrichtung
Untertitel werden auf Silben- und Phrasenebene mit dem Audio synchronisiert, sodass der Text natürlich mit der Sprache erscheint. HeyGens Timing-Engine passt sich an Pausen, Überlappungen und Musik an, sodass Untertitel wichtige Aufnahmen nicht verdecken, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Videobearbeitung macht. Exporte beinhalten zeitcode-genaue Dateien, die bereit für Untertitelung, soziale Medien-Uploads und Broadcast-Workflows sind.
Stilkontrolle und Plattform-Voreinstellungen
Wenden Sie Markenschriften, Farben, Sicherheitsabstände und animierte Untertitelstile mit nur einem Klick an. HeyGen enthält Voreinstellungen für Facebook, Instagram, YouTube und TikTok, sodass Untertitel über verschiedene Bildformate hinweg lesbar bleiben. Egal, ob Sie fest eingebundene soziale Untertitel oder weiche, umschaltbare Dateien für Streaming-Player benötigen, die Gestaltungsoptionen halten Ihre Videos markenkonform und entsprechen den Plattformkonventionen.
Batch-Untertitelung und Lokalisierungs-Workflows
Verarbeiten Sie gleichzeitig viele Videos, indem Sie CSV-Daten oder Ordner-Uploads auf Vorlagen abbilden. HeyGen generiert dann Untertitel, lokalisierte Untertitelspuren und Exportpakete für jede Sprache. Zusammen mit unserem Videoübersetzer können Sie übersetzte Voiceovers und synchronisierte Untertitel erstellen, um die Reichweite schnell zu erweitern, ohne neue Videomaster zu erstellen.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man mit HeyGen Untertitel zu Videos im großen Stil hinzufügt
Fügen Sie Ihren Videos in vier einfachen Schritten Untertitel hinzu.
Fügen Sie Ihre Videodatei hinzu oder fügen Sie einen öffentlichen Link ein. HeyGen unterstützt gängige Formate und Cloud-Importe, damit Sie sofort loslegen können.
Wählen Sie die gesprochene Sprache aus und starten Sie die Transkription. HeyGen erkennt Sprecher, fügt Interpunktion ein und richtet Zeilen am Audio für genaues Timing aus, was es zu einem effektiven Werkzeug für die Videobearbeitung macht, um Untertitel zu generieren.
Überprüfen Sie das Transkript, korrigieren Sie alle Zeilen und wählen Sie Untertitelstile oder Plattform-Voreinstellungen. Fügen Sie Untertitel-Einbrennungen hinzu oder behalten Sie weiche Untertitel für umschaltbare Wiedergabe.
Exportieren Sie SRT-, VTT-Dateien oder eingebettete MP4-Dateien, die für Feed, Stories oder Web-Player optimiert sind, um die Zugänglichkeit Ihrer Videountertitel zu verbessern. Verwenden Sie den Stapel-Export, um mehrsprachige Pakete zu erstellen und sofort hochladbare Assets für Werbemanager bereitzustellen.
Laden Sie Ihr Video hoch oder fügen Sie einen Link ein, wählen Sie die gesprochene Sprache aus und starten Sie die automatische Transkription. Bearbeiten Sie das Transkript bei Bedarf, wählen Sie Stil- oder Exportoptionen und exportieren Sie dann SRT-, VTT-Dateien oder Videos mit eingebranntem Text, die zur Verbreitung bereit sind.
HeyGen bietet automatische Untertitel mit hoher Genauigkeit, inklusive Zeichensetzung und Sprechererkennung. Die Genauigkeit hängt von der Klarheit des Audios und Umgebungsgeräuschen ab. Sie können Transkripte manuell bearbeiten, um eine 100%ige Richtigkeit zu gewährleisten und fertige Untertiteldateien mit einem Untertitelgenerator exportieren.
Exportieren Sie weiche Untertiteldateien wie SRT und VTT für Player, die umschaltbare Untertitel unterstützen, oder exportieren Sie MP4s mit eingebrannten Untertiteln, die direkt in das Video gerendert werden, für verbesserte Seherlebnisse. HeyGen verpackt auch Sprachvarianten für den Massenexport, sodass Sie einem Video Untertitel in mehreren Sprachen hinzufügen können.
Ja. Wählen Sie Schriftarten, Größen, Farben, Hintergrundfelder und Sicherheitsabstände. HeyGen enthält optimierte Voreinstellungen für soziale Plattformen, damit Untertitel auf Handys und Desktops lesbar bleiben.
Ja. Verwenden Sie den video translator, um übersetzte Skripte und Untertitelspuren zu erstellen. HeyGen synchronisiert übersetzte Untertitel mit Zeitkorrekturen, sodass lokalisierte Videos in jeder Sprache natürlich wirken.
Ja. Verwenden Sie Batch-Workflows, um Ordner zu verarbeiten oder CSV-Einträge Vorlagen zuzuordnen. HeyGen wird Untertitel, lokalisierte Spuren und Exportpakete für alle Videos im Auftrag generieren.
Durchsuchbare Transkripte und eingebrannte Untertitel verbessern die Zugänglichkeit und erhöhen die Verweildauer auf der Seite, was die organische Sichtbarkeit steigern kann. SRT/VTT-Dateien helfen Plattformen auch dabei, gesprochenen Inhalt zu indizieren, um eine bessere Auffindbarkeit zu gewährleisten, was die Sichtbarkeit von Videountertiteln erhöht.
HeyGen verschlüsselt Uploads und speichert generierte Inhalte sicher, um zu gewährleisten, dass Ihre Videobearbeitungsprojekte sicher bleiben. Sie behalten das Eigentum an Ihrem Inhalt und können die Einstellungen für das Teilen, Aufbewahren und Exportieren entsprechend Ihren Datenschutzbedürfnissen steuern.
