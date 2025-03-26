فوری پریزنٹیشنز کے لیے ویڈیو پریزنٹیشن میکر

اپنی سٹیٹک سلائیڈ ڈیکس کو ایسی مؤثر ویڈیو پریزنٹیشنز میں بدلیں جو معلومات دیں، قائل کریں اور یاد رہیں۔ HeyGen آپ کے آؤٹ لائن یا سلائیڈز کو جاندار پریزنٹرز، کیپشنز اور اسٹوڈیو معیار کی رفتار کے ساتھ ایک نیریٹڈ، آن برانڈ ویڈیو میں تبدیل کرتا ہے، تاکہ آپ میٹنگز، ٹریننگ اور مارکیٹنگ میں ہر جگہ ایک جیسی، کلک کے قابل کہانیاں پیش کر سکیں۔

128,480,642بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ریموٹ آن بورڈنگ اور ٹریننگ

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

سیلز ڈیموز اور پروڈکٹ ٹورز

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

ایگزیکٹو رپورٹس اور سرمایہ کاروں کی اپ ڈیٹس

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

غیر ہم وقت ٹیم اپ ڈیٹس

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

کسٹمر ایجوکیشن اور ہیلپ سینٹر ویڈیوز

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

کانفرنس اور ایونٹ سبمیشنز

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

ویڈیو پریزنٹیشنز کے لیے HeyGen کیوں استعمال کریں؟

ایسی پریزنٹیشنز بنائیں جو آن ڈیمانڈ اور کسی بھی شیڈول پر کام کریں، اور ایسی ویڈیو پریزنٹیشن تخلیق کریں جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہو۔ HeyGen ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ اور سب ٹائٹلنگ کی جھنجھٹ ختم کرتا ہے تاکہ آپ ٹیکنالوجی کے بجائے اپنے پیغام پر توجہ دے سکیں۔ غیر ہم زمانی ڈیموز، اندرونی ٹریننگ، انویسٹر پچز اور سیلز واک تھروز بنائیں جو ہر بار شکل و صورت اور آواز میں پروفیشنل لگیں، ایک AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ۔

تیز تخلیق، بے عیب ڈیلیوری

ایک مختصر بریف سے اسٹوری بورڈ اور AI اسکرپٹ بنائیں، پریزنٹر منتخب کریں، پھر بصری عناصر اور ٹائمنگ کو فائن ٹیون کریں، یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔

آسانی سے قابلِ رسائی، برانڈ کے مطابق آؤٹ پٹ

آٹو کیپشنز، سب ٹائٹلز اور برانڈ کِٹ سپورٹ آپ کی پریزنٹیشن کو سب کے لیے قابلِ فہم اور فوراً پہچانے جانے کے قابل بناتے ہیں۔

ہر جگہ دوبارہ استعمال کریں

LMS، ای میل، سوشل اور لینڈنگ پیجز کے لیے متعدد اسپییکٹ ریشوز اور ورژنز ایکسپورٹ کریں، بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے۔

AI اسکرپٹ اور آؤٹ لائن بنانے والا

سلائیڈ نوٹس یا ایک مختصر بریف پیسٹ کریں اور HeyGen ایک جامع، پریزنٹیشن کے لیے تیار اسکرپٹ بناتا ہے جس میں دلکش آغاز، ٹرانزیشنز اور واضح CTA شامل ہوتا ہے۔ ساخت پر وقت بچائیں اور اپنی کہانی کو جامع اور سامعین پر مرکوز رکھیں۔

A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

حقیقی اواتار پریزنٹرز اور آواز کے آپشنز

ایکسپریسیو AI پریزنٹرز میں سے انتخاب کریں یا اپنی ہی آواز کلون کر کے سلائیڈز بیان کریں۔ قدرتی حرکات اور ملٹی لینگویج آوازیں آپ کا پیغام اسٹوڈیو کے بغیر بھی انسانی اور قابلِ اعتماد بناتی ہیں۔

A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

خودکار کیپشنز اور سب ٹائٹلز

خودکار ٹرانسکرپشن قابل تدوین کیپشنز اور مقامی زبانوں میں سب ٹائٹلز بناتی ہے۔ مختلف فارمیٹس اور خطوں میں رسائی، یادداشت اور ویڈیو مکمل دیکھنے کی شرح بہتر بنائیں۔

A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

سین کمپوزر اور سلائیڈ ہم آہنگی

سلائیڈ کے ویزولز، اینیمیشنز اور بی رول کو خودکار طور پر نریشن کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ اسٹاک کلپس، لوگوز یا اسکرین شاٹس کو آسانی سے تبدیل کریں اور ہر سین کی ٹائمنگ کو الگ الگ ایڈجسٹ کریں۔

A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اس کے لیے میں بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

Justin Meisinger, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

ویڈیو پریزنٹیشن میکر کو کیسے استعمال کریں

صرف تین آسان مراحل میں آپ کا آئیڈیا شیئر کرنے کے قابل ویڈیو بن جاتا ہے۔

مرحلہ 1

اپنی مواد اپ لوڈ کریں یا پیسٹ کریں

سلائیڈز، کسی ڈاکیومنٹ یا ایک سادہ بریف سے شروع کریں۔ HeyGen آپ کے لیے ایک اسٹوری بورڈ اور متعدد اسکرپٹ آپشنز بناتا ہے جو لمبائی اور لہجے کے مطابق ہوتے ہیں، تاکہ آپ اپنی ویڈیوز کو زیادہ دل چسپ بنا سکیں۔

مرحلہ 2

پریزنٹر منتخب کریں اور بہتر بنائیں

کوئی AI اواتار منتخب کریں یا اپنا مختصر کلپ اپ لوڈ کرکے اپنی کلون ویڈیو بنائیں، پھر ایڈیٹر کے اندر visuals، کیپشنز اور رفتار کو بہتر بنائیں۔

مرحلہ 3

کسی بھی آڈینس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

اپنی ٹریننگ، مارکیٹنگ یا اندرونی اپ ڈیٹس کے مطابق مناظر کو ڈھالنے کے لیے برانڈ کے رنگ، لے آؤٹس اور آن اسکرین عناصر کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور تقسیم کریں

چند منٹ میں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز، SRT سب ٹائٹل فائلیں اور تھمب نیل تصاویر ایکسپورٹ کریں، یا براہِ راست اپنے LMS، CMS یا سوشل پلیٹ فارمز پر شائع کریں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ویڈیو پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے؟

ویڈیو پریزنٹیشن ایک سلائیڈ پر مبنی یا اسکرپٹڈ ٹاک ہوتی ہے جو شیئر کرنے کے قابل ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کی جاتی ہے، جس میں عموماً بولنے والا شخص (talking head)، نریشن، کیپشنز اور ہم آہنگ ویژولز شامل ہوتے ہیں۔ یہ آن ڈیمانڈ لرننگ، پچز اور ریموٹ اپ ڈیٹس کے لیے بہترین ہے، خاص طور پر جب آپ اپنی آڈینس کے لیے کوئی پریزنٹیشن ریکارڈ کرتے ہیں۔

کیا میں موجودہ سلائیڈز کو ویڈیو پریزنٹیشن میں تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ PPT، PDF یا تصاویر اپ لوڈ کریں اور HeyGen خودکار طور پر سلائیڈز کو نریشن اور سین ٹرانزیشنز کے ساتھ ہم آہنگ کر دے گا، تاکہ آپ کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

کیا مجھے ویب کیم یا مائیکروفون کی ضرورت ہے؟

نہیں، بیانیہ کے لیے HeyGen کے AI presenters اور text-to-speech استعمال کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی ویڈیو یا آواز اپ لوڈ کریں اور اصلی فوٹیج کو AI عناصر کے ساتھ ملا دیں۔

آٹو کیپشنز کتنی درست ہوتی ہیں؟

HeyGen کی ٹرانسکرپشن نہایت درست اور قابلِ ترمیم ہے؛ آپ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے جملوں کی ساخت، ٹائمنگ کو تیزی سے درست کر سکتے ہیں یا مقامی زبان میں سب ٹائٹلز شامل کر سکتے ہیں۔

کیا میں اپنی کمپنی کی برانڈنگ استعمال کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ لوگوز اپ لوڈ کریں، برانڈ کٹ میں اپنے برانڈ کے فونٹس اور رنگ سیٹ کریں، اور انہیں ویڈیو ٹیمپلیٹس میں لاگو کریں تاکہ آپ کی پریزنٹیشنز ہمیشہ ایک جیسی اور برانڈ کے مطابق رہیں۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس دستیاب ہیں؟

اپنی آن لائن ویڈیو پریزنٹیشن میکر کی مدد سے MP4 ویڈیوز کو وائیڈ اسکرین (16:9)، اسکوائر (1:1)، یا ورٹیکل (9:16) فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں، ساتھ ہی SRT سب ٹائٹل فائلیں اور تھمب نیل تصاویر بھی حاصل کریں جو شیئرنگ کے لیے بہتر بنائی گئی ہوں۔

کیا HeyGen خفیہ پریزنٹیشنز کے لیے محفوظ ہے؟

جی ہاں۔ انٹرپرائز پلانز میں SSO، رول پر مبنی رسائی، انکرپٹڈ اسٹوریج، اور کمپلائنس کے آپشنز شامل ہیں۔ اپنی مخصوص سیکیورٹی اور ہوسٹنگ کی ضروریات کے لیے سیلز ٹیم سے رابطہ کریں۔

کیا میں متعدد زبانوں میں ورژنز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں، اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، مقامی TTS آوازوں پر سوئچ کریں، اور عالمی ناظرین تک پہنچنے کے لیے متعدد زبانوں میں ویریئنٹس ایکسپورٹ کریں ویڈیو ٹرانسلیٹر۔

ایک پریزنٹیشن بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر پریزنٹیشنز چند منٹوں میں بنائی اور بہتر کی جا سکتی ہیں؛ آخری ایڈیٹنگ کا وقت اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ ویڈیو پریزنٹیشن استعمال کرتے وقت پریزنٹیشن کتنی لمبی ہے اور آپ کتنی حسبِ منشا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔

کیا آپ ٹیم کے لیے آن بورڈنگ یا سپورٹ فراہم کرتے ہیں؟

ہم Team اور Enterprise صارفین کے لیے آن بورڈنگ، ٹریننگ ریسورسز اور خصوصی سپورٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ ویڈیو پروڈکشن کو اسکیل کر سکیں اور ایک ویڈیو پریزنٹیشن بنا سکیں۔

