زیادہ مؤثر مہمات کے لیے UGC Ads بنانے والا

ایسی مستند، توجہ کھینچنے والی UGC اشتہارات بنائیں جو بالکل حقیقی کسٹمر پوسٹس جیسی لگیں، وہ بھی بغیر شوٹس یا طویل پروڈکشن سائیکلز کے۔ HeyGen برانڈز کو مدد دیتا ہے کہ وہ ٹیسٹی مونیئل کلپس، اسکیٹ اشتہارات، پروڈکٹ ڈیموز اور نیٹو اسٹائل UGC کونٹینٹ بنائیں، جس میں حقیقت کے قریب ٹیلنٹ، قدرتی وائس اوورز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹس شامل ہوں۔ زیادہ کریئیٹیوز ٹیسٹ کریں، تیزی سے اسکیل کریں، اور نتائج کو مستند رکھیں۔

128,480,642بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سوشل پروف اور تعریف پر مبنی اشتہارات

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

پروڈکٹ ڈیموز اور تیز رفتار ہاؤ ٹو ویڈیوز

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

دو افراد کے اسکیٹس اور انفلوئنسر اسٹائل کلپس

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

پوڈ کاسٹ اسٹائل نیٹو اسپاٹس

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

ڈائنامک کریئیٹو آپٹیمائزیشن اور A/B ٹیسٹنگ

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

مقامی اور کثیر لسانی مہمات

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

HeyGen بہترین UGC اشتہارات بنانے کا ٹول کیوں ہے؟

HeyGen حقیقت پسندی اور رفتار کو یکجا کرتا ہے تاکہ آپ کی تخلیقی حکمتِ عملی مارکیٹ کی رفتار کے ساتھ چل سکے۔ اسکرپٹس بنائیں یا بریفز اپ لوڈ کریں، حقیقی محسوس ہونے والی ٹیلنٹ کا انتخاب کریں یا کسی ترجمان کی آواز کی کاپی بنائیں، اور ہر سین کو پلیٹ فارم کے رویے کے مطابق فائن ٹیون کریں۔ آپ کو زیادہ اشتہاری ویریئنٹس، تیز تر ٹیسٹنگ، اور قابلِ پیمائش بہتری ملتی ہے، وہ بھی اصلیت قربان کیے بغیر۔

ایسے اشتہارات بنائیں جو حقیقی لوگوں جیسے محسوس ہوں

سیلفی اسٹائل، پوڈکاسٹ یا ریویو فارمیٹس میں ایسی ویڈیوز بنائیں جن میں قدرتی خامیاں، حقیقی ردِعمل اور فطری رفتار ہو تاکہ ناظرین آپ کے پیغام پر اعتماد کریں۔

تخلیقی کام کو کنٹرول اور درستگی کے ساتھ وسعت دیں

بڑی تعداد میں ویڈیوز کی مختلف ورژنز بنائیں، آوازیں اور کیپشنز تبدیل کریں، یا متن اور ویژولز کو مقامی بنائیں تاکہ جان سکیں کیا زیادہ مؤثر ہے، اور ساتھ ہی اسکرپٹ اور ٹائمنگ پر اپنی تخلیقی کنٹرول برقرار رکھیں۔

پروڈکشن کا وقت اور لاگت کم کریں

شوٹس بُک کرنے، سفر کرنے اور ٹیلنٹ کنٹریکٹس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے AI اشتہارات بنانے پر توجہ دیں۔ HeyGen کاسٹنگ، وائس اوورز، کیپشنز اور ایڈیٹنگ سب سنبھالتا ہے تاکہ آپ کی ٹیمیں ہفتوں کے بجائے چند گھنٹوں میں UGC ویڈیو مہمات بنا سکیں۔

حقیقی ٹیلنٹ اور اواتار کے اختیارات

متنوع اور قابلِ یقین اواتارز کی وسیع رینج میں سے انتخاب کریں جو حقیقی کریئیٹرز جیسے محسوس ہوں، نہ کہ اسکرپٹ پڑھتے ہوئے اداکار۔ آپ ایک مختصر ویڈیو کلپ اپ لوڈ کرکے اپنی ہی آن کیمرا موجودگی کی کاپی بھی بنا سکتے ہیں، تاکہ ہر UGC اشتہار میں آپ کی برانڈ کی آواز یکساں اور مستقل رہے۔

Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

درست اسکرپٹ کنٹرول اور پرامپٹ میں ترمیم

اپنے UGC اشتہار کے ہر لمحے کو سیکنڈ بہ سیکنڈ اسکرپٹ ڈائریکشن کے ساتھ کنٹرول کریں۔ جملوں کی ساخت، ٹائمنگ، ردِعمل، وقفوں اور زور دینے کے انداز کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ویڈیو مکمل طور پر سوچ سمجھ کر بنائی گئی محسوس ہو، جبکہ وہی عام، فطری انداز برقرار رہے جس میں UGC سب سے بہتر پرفارم کرتا ہے۔ دوبارہ شوٹ کیے بغیر یا شروع سے آغاز کیے بغیر تیزی سے ایڈیٹس کریں۔

A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

قدرتی آواز جیسے وائس اوورز اور مقامی زبان میں کیپشنز

متعدد زبانوں اور لہجوں میں انسان جیسی وائس اوورز بنائیں تاکہ اضافی پروڈکشن لاگت کے بغیر عالمی ناظرین تک پہنچ سکیں۔ خاموش اسکرولنگ کے لیے خودکار طور پر کیپشنز شامل کریں، ٹیکسٹ کو وہیں پر باریک بینی سے ایڈجسٹ کریں، اور سب ٹائٹل فائلیں ایکسپورٹ کریں تاکہ مختلف چینلز پر پلیٹ فارم اور ایکسیسبیلٹی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔

Voice cloning

جنریٹیو میڈیا کے ساتھ لائسنس یافتہ اسٹاک لائبریری

AI سے بنی B-roll ویڈیوز کو لاکھوں لائسنس یافتہ اسٹاک کلپس اور تصاویر کے ساتھ ملا کر بصری طور پر بھرپور UGC اشتہارات بنائیں۔ یہ امتزاج آپ کے مواد کو تازہ اور متنوع رکھتا ہے، جبکہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر چیز کاپی رائٹ کے لحاظ سے محفوظ ہو اور بڑے پیمانے پر پیڈ میڈیا میں استعمال کے لیے تیار ہو۔

A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, کو فاؤنڈر
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

UGC Ads Generator کو کیسے استعمال کریں

چند واضح مراحل میں UGC اشتہارات بنائیں، ایسے کنٹرولز کے ساتھ جو آپ کی تخلیقی ویڈیو کو بالکل حقیقی محسوس کرائیں۔

مرحلہ 1

اپنی آئیڈیا کا مختصر خلاصہ لکھیں یا پیسٹ کریں

HeyGen کو اپنے پروڈکٹ، ہدف آڈینس، مطلوبہ لہجے اور جس پلیٹ فارم کے لیے آپ AI اشتہارات بنانا چاہتے ہیں وہ سب بتائیں۔ کوئی اسکرپٹ پیسٹ کریں، یا AI کو آپ کے لیے متعدد مختصر ہُکس کا مسودہ تیار کرنے دیں۔

مرحلہ 2

ٹیلنٹ اور فارمیٹ منتخب کریں

ایک حقیقت کے قریب اداکار، سیلفی اسٹائل یا پوڈکاسٹ لے آؤٹ منتخب کریں۔ آواز، کیپشنز اور یہ بھی چنیں کہ آپ کو ہلکی سی ہلتی ہوئی ہینڈ ہیلڈ ویڈیو چاہیے یا مستحکم فریم۔

مرحلہ 3

متعدد ورژنز بنائیں اور بہتر کریں

اپنی UGC کنٹینٹ کے لیے مختلف ہُکس، CTAs اور اعلیٰ معیار کی میوزک کے ساتھ متعدد کٹس بنائیں۔ مخصوص لائنیں ایڈٹ کریں، ری ایکشنز تبدیل کریں یا مناظر کا وقت دوبارہ سیٹ کریں تاکہ رفتار بالکل درست ہو۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور ٹیسٹ کریں

پلیٹ فارم کے لیے تیار فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں، یا اشتہاری پلیٹ فارمز اور اینالیٹکس کے لیے ہوسٹڈ لنکس استعمال کریں۔ کارکردگی کے ڈیٹا کی بنیاد پر تیزی سے بہتری لائیں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

UGC اشتہارات کیا ہوتے ہیں؟

UGC اشتہارات اصل صارفین کے مواد جیسے ریویوز اور مختصر تعریفوں کی نقل کرتے ہیں تاکہ اعتماد پیدا ہو اور کنورژن میں اضافہ ہو۔ HeyGen ان فارمیٹس کو حقیقی ٹیلنٹ اور قدرتی اندازِ بیان کے ساتھ تیزی سے تیار کرتا ہے۔

کیا مجھے UGC اشتہارات بنانے کے لیے کچھ فلمانا ضروری ہے؟

نہیں۔ HeyGen اسکرپٹس یا پرامپٹس سے AI ٹیلنٹ، وائس اوورز اور اسٹاک میڈیا استعمال کرتے ہوئے UGC اسٹائل اشتہارات بنا سکتا ہے۔ آپ اپنی موجودہ ویڈیو کلپس بھی اپ لوڈ کر کے انہیں جنریٹ کی گئی سینز کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں۔

کیا میں اسکرپٹ اور ٹائمنگ کو بالکل درست طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen سیکنڈ بہ سیکنڈ اسکرپٹ کنٹرول فراہم کرتا ہے تاکہ آپ ردِ عمل، مکالمہ اور رفتار کو بالکل اپنی ہدایت کے مطابق ترتیب دے سکیں، جبکہ ویڈیو کا حتمی تاثر قدرتی اور حقیقی محسوس ہو۔

کیا آوازیں اور کیپشن مقامی زبانوں کے مطابق دستیاب ہیں؟

جی ہاں۔ متعدد زبانوں، لہجوں اور کیپشن اسٹائلز میں سے انتخاب کریں۔ آپ دوبارہ شوٹنگ کیے بغیر تیزی سے مقامی ورژنز تیار کر سکتے ہیں ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ذریعے۔

میں کتنی اشتہاری ویریئشنز بنا سکتا ہوں؟

بیچ جنریشن کے ذریعے آپ ایک ہی وقت میں درجنوں ویریئشنز بنا سکتے ہیں، جہاں آپ ہُکس، CTAs اور امیجری کو بدل کر ویڈیو اشتہارات کے لیے A/B ٹیسٹنگ کو تیز کر سکتے ہیں۔

کیا بنائی گئی مواد برانڈ کے لیے محفوظ ہے؟

جی ہاں۔ آپ مکمل تخلیقی کنٹرول برقرار رکھتے ہیں، اور HeyGen مواد کی حفاظت اور استعمال کے رہنما اصولوں پر عمل کرواتا ہے تاکہ آؤٹ پٹس اعلیٰ معیار کے اشتہارات کے لیے آپ کے برانڈ کے معیارات پر پورا اتریں۔

کیا میں حقیقی انفلوئنسرز یا کسٹمر کی ویڈیوز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اپ لوڈ کی گئی انفلوئنسر فوٹیج یا اصل کسٹمر کلپس کو جنریٹ کی گئی ویڈیوز اور اثاثوں کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں، یا اجازت کے ساتھ کسی ترجمان/اسپوک پرسن کی آواز اور اواتار کلون کر کے AI کے ذریعے اشتہارات میں سیریز کی مستقل اور ہم آہنگ ویڈیو کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس دستیاب ہیں؟

TikTok، Instagram، Facebook، YouTube اور programmatic placements کے لیے موزوں MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں، اور کیپشنز کے لیے SRT جیسے سب ٹائٹل فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔

کیا یہ اشتہارات پلیٹ فارم کی اشتہاری پالیسیوں پر پورا اتریں گے؟

HeyGen آپ کو ضابطوں کے مطابق مواد بنانے میں مدد دیتا ہے، لیکن حتمی جانچ کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ مخصوص تخلیقی اور اشتہاری متن کی ضروریات کے لیے پلیٹ فارم کی پالیسیوں کا جائزہ لیں۔

میں اشتہار کی کارکردگی کی بنیاد پر کس طرح بہتری لاؤں اور اگلے مراحل طے کروں؟

تیز جنریشن سائیکلز استعمال کریں تاکہ نئے ہُکس اور ویژولز بنائیں، پھر کامیاب عناصر کو نئی ویریئنٹس میں شامل کریں۔ HeyGen کا بیچ موڈ تیز، ڈیٹا پر مبنی iteration کو ممکن بناتا ہے۔

کیا ٹیمیں UGC پروجیکٹس پر مل کر کام کر سکتی ہیں؟

جی ہاں۔ ٹیم کے ساتھیوں کو مدعو کریں، پروجیکٹس شیئر کریں، اور ریویو نوٹس چھوڑیں تاکہ کریئیٹو، مارکیٹنگ، اور اینالیٹکس ٹیمیں AI کے ذریعے بنائے گئے اشتہارات پر ہم آہنگ رہیں۔

میری فوٹیج اور ڈیٹا کتنا محفوظ ہے؟

آپ کی اپ لوڈ کی گئی فائلیں اور تخلیق کردہ اثاثے محفوظ طریقے سے اسٹور کیے جاتے ہیں، ان تک رسائی کنٹرول کی جاتی ہے، اور انہیں پرائیویسی کی بہترین پریکٹسز کے مطابق پروسیس کیا جاتا ہے۔

