ذاتی نوعیت کی AI ویڈیوز کے لیے فوری اواتار میکر

HeyGen کے instant اواتار کے ساتھ اپنی ایک قابلِ استعمال ڈیجیٹل شکل بنائیں۔ ایک بار مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں، پھر اپنے اواتار کے ذریعے اسکرپٹس کو قدرتی، واضح اور مستقل انداز میں پیش کرتے ہوئے لامحدود AI ویڈیوز بنائیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

پروڈکٹ اور فیچر کی وضاحتیں

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

بانی اور ایگزیکٹو کمیونی کیشن

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

سیلز اور مارکیٹنگ کی پرسنلائزیشن

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

کثیر لسانی مواد کی مقامی سازی

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

نالج بیس اور سپورٹ ویڈیوز

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

HeyGen فوری اواتار بنانے کا بہترین ٹول کیوں ہے

انسٹنٹ اواتار کیمرے پر آنے کی جھجھک کو ختم کرتے ہوئے انسانی رابطہ برقرار رکھتے ہیں، جس سے ذاتی نوعیت کا مواد بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی شکل و صورت اور اندازِ گفتگو کو ایک بار ریکارڈ کریں، اور پھر اسے ٹریننگ، مارکیٹنگ، سیلز اور اندرونی کمیونی کیشن میں بار بار استعمال کریں، بغیر اس کے کہ اصلیت یا رفتار پر کوئی سمجھوتہ ہو۔

ایک بار ریکارڈ کریں، لامحدود حد تک بڑھائیں

آپ کا فوری اواتار ایک دوبارہ استعمال ہونے والا ویڈیو اثاثہ بن جاتا ہے جسے آپ لامحدود ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بار بار ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آپ کا چہرہ اور آواز تمام مواد میں یکساں اور مستقل رہتے ہیں۔

رفتار کے لیے ڈیزائن کیا گیا، بغیر کسی سمجھوتے کے

ریکارڈنگ سے لے کر قابل استعمال اواتار تک، پورا عمل جان بوجھ کر سادہ اور تیز رکھا گیا ہے۔ ٹیمیں بغیر کسی پروڈکشن کی تاخیر یا تکنیکی جھنجھٹ کے، خیال سے تیار شدہ ویڈیو تک بہت جلد پہنچ سکتی ہیں۔

مسلسل فلم بندی کے بغیر انسانی موجودگی

انسٹنٹ اواتارز آپ کو اسکرین پر آنے دیتے ہیں، چاہے لائٹنگ پرفیکٹ نہ ہو، بار بار ٹیک لینے کی ضرورت ہو، یا کیمرے کے سامنے گھبراہٹ ہو۔ آپ کی ڈلیوری ہر بار پروفیشنل اور باوقار رہتی ہے۔

تیزی سے خود ریکارڈ کیا گیا اواتار بنانے کا عمل

اپنے فون یا ویب کیم سے ایک مختصر سیلف ریکارڈنگ کے ذریعے فوراً اواتار بنائیں۔ سسٹم آپ کے چہرے کی ساخت، اندازِ نشست و برخاست اور قدرتی تاثر کو تیزی سے کیپچر کرتا ہے تاکہ ایک ایسا کسٹم اواتار تخلیق ہو جو آپ کی شناخت کی عکاسی کرے۔ اس سے آپ بغیر کسی پیچیدہ سیٹ اپ یا مہنگے آلات کے، اواتار پر مبنی ویڈیوز بنانا شروع کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے کسٹم اواتار تیار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

قدرتی چہرے کی حرکت اور تاثرات

انسٹنٹ اواتارز آپ کی اسکرپٹ بولتے ہوئے چہرے کی حقیقت کے قریب حرکت خودکار طور پر بناتے ہیں۔ ہلکی سی گردن کی جنبش، آنکھوں کا رابطہ، اور تاثرات کو اس طرح برقرار رکھا جاتا ہے کہ کسٹم اواتار سخت یا مصنوعی نہ لگے۔ اس سے ناظرین کو ویڈیو دیکھتے وقت ایک حقیقی انسانی رابطے کا احساس ہوتا ہے۔

آواز کے مطابق ہم آہنگ تقریر کی پیشکش

آپ کا اواتار اسکرپٹس کو صاف، قدرتی آواز میں پیش کرتا ہے جو ویژول ٹائمنگ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ تلفظ اور رفتار کو آسان فہم کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، خاص طور پر جب آپ بات کرنے والا اواتار استعمال کر رہے ہوں۔ اس سے بغیر کسی دستی وائس ایڈیٹنگ کے ہموار ویونگ تجربہ ملتا ہے، اور پریزنٹیشنز میں AI اواتار کے استعمال کو ممکن بناتا ہے۔

بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے اسکرپٹ اپ ڈیٹس

جب معلومات تبدیل ہوں، تو بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ آپ کا اواتار وہی رہتا ہے جبکہ پیغام فوراً اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوبارہ شوٹنگ یا بار بار ریکارڈنگ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود ریکارڈ کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

انسٹنٹ اواتار میکر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں فوری اواتار بنائیں اور استعمال کریں۔

مرحلہ 1

ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں

اپنے فون یا ویب کیم سے کسی روشن جگہ میں ایک مختصر ویڈیو ریکارڈ کریں۔ کسی اسٹوڈیو یا پروفیشنل سامان کی ضرورت نہیں۔

مرحلہ 2

اپنا فوری اواتار بنائیں

HeyGen ریکارڈنگ کو پروسیس کرتا ہے اور آپ کا دوبارہ استعمال کے قابل ڈیجیٹل اواتار بناتا ہے، جس سے آپ بآسانی دلکش ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ استعمال سے پہلے اسے ریویو کریں اور منظوری دیں۔

مرحلہ 3

اپنا اسکرپٹ شامل کریں

وہ متن لکھیں یا پیسٹ کریں جو آپ اپنے اواتار سے بولوانا چاہتے ہیں۔ زبان اور ڈلیوری کی ترجیحات منتخب کریں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

اپنی ویڈیو بنائیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا ویب سائٹس، اندرونی ٹولز یا سوشل پلیٹ فارمز پر شائع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

انسٹنٹ اواتار کیا ہے؟

انسٹنٹ اواتار آپ کی ایک دوبارہ استعمال کے قابل ڈیجیٹل شکل ہے جو ایک مختصر ریکارڈنگ سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ بغیر دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کیے، AI سے بنی ویڈیوز میں اسکرین پر نظر آ سکتے ہیں، جس سے ویڈیو بنانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جبکہ آپ کی ذاتی موجودگی برقرار رہتی ہے۔

ایک انسٹنٹ اواتار بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

فوری اواتار بنانے کے لیے صرف ایک مختصر ریکارڈنگ اور تھوڑے سے پروسیسنگ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں، آپ لمبے پروڈکشن سائیکل کا انتظار کیے بغیر اسی دن ویڈیوز بنانا شروع کر سکتے ہیں، ایک AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ۔

کیا مجھے اپنا اواتار ریکارڈ کرنے کے لیے پروفیشنل سامان کی ضرورت ہے؟

کسی پروفیشنل سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے لائٹنگ کے ساتھ ایک فون یا ویب کیم زیادہ تر کاروباری اور تعلیمی استعمال کے لیے موزوں، اعلیٰ معیار کا انسٹنٹ اواتار بنانے کے لیے کافی ہے۔

کیا میں بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ جب ایک بار آپ کا اواتار بن جائے، تو آپ کسی بھی وقت اسکرپٹس تبدیل کر کے ویڈیوز دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ مواد میں اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو خود کو دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کیا میرا انسٹنٹ اواتار نجی اور محفوظ ہے؟

جی ہاں۔ آپ کا انسٹنٹ اواتار صرف آپ کی ورک اسپیس تک محدود رہتا ہے اور دوسرے لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ کی شناخت اور آپ کا مواد محفوظ رہتا ہے۔

میں کن اقسام کی ویڈیوز کے لیے انسٹنٹ اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟

انسٹنٹ اواتارز تربیت، آن بورڈنگ، سیلز، مارکیٹنگ، اندرونی اپ ڈیٹس اور سپورٹ کنٹینٹ کے لیے بہت مؤثر ہیں۔ یہی اواتار متعدد فارمیٹس میں بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔

کیا میں مختلف زبانوں کے لیے ایک ہی اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ایک ہی اواتار استعمال کرتے ہوئے متعدد زبانوں میں ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ۔ اس سے آپ بغیر اضافی ریکارڈنگ کے مؤثر لوکلائزیشن کر سکتے ہیں، جس سے مختلف ناظرین کے لیے دل چسپ مواد بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

انسٹنٹ اواتار کے ساتھ بنائی گئی ویڈیوز کی ملکیت کس کے پاس ہوتی ہے؟

آپ اپنے انسٹنٹ اواتار کے ذریعے بنائی گئی تمام ویڈیوز کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ آپ کا مواد مکمل طور پر آپ کے ہی کنٹرول میں رہتا ہے۔

